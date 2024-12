Der Eintritt Saudi-Arabiens in die Gespräche zwischen Israel und der Hamas könnte die Zukunft des Gazastreifens verändern

Seymour Hersh

Wenn Sie ein aufmerksamer Leser von Tageszeitungen sind, haben Sie vielleicht gelesen, dass in Doha, der Hauptstadt von Katar, wieder vorläufige Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas begonnen haben.

Die Gespräche, die gerade erst begonnen haben, können zu einem Ergebnis führen oder auch nicht, aber mir wurde von einem zuverlässigen Israeli gesagt, dass diese Gespräche ein neues Element enthalten: die langfristige Beteiligung Saudi-Arabiens und seines Geldes an einem Wiederaufbauplan für den Gazastreifen; und ein müdes altes Element, das der politischen Führung Israels zuwiderläuft, nämlich die Forderung nach einer separaten politischen Führung für die Palästinenser im Westjordanland. Das heißt, eine Zwei-Staaten-Lösung, die vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen rechten Kollegen seit Langem abgelehnt wird.

Als Gegenleistung für ihre Unterstützung und ihr Geld, so sagte mir der Israeli, würden die Vereinigten Staaten der saudischen Führung einen erweiterten Verteidigungsvertrag anbieten, der Saudi-Arabien in ihren nuklearen Schutzschirm einschließen würde, falls der Iran, Israels letzter verbliebener Feind, in den Besitz einer Atombombe gelangen sollte. Die Befürchtung, dass der Iran, der bekanntermaßen in der Lage ist, Uran auf Waffenqualität anzureichern, sich dazu entschließen könnte, ist in Israel und Washington nach wie vor lebendig. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass der Iran, dessen enge Verbündete in jüngster Vergangenheit von Israel in die Knie gezwungen wurden, jetzt oder zeitnah den Wunsch und die Fähigkeit hat, eine Bombe zu bauen, aber diese Tatsache wird von den Vereinigten Staaten, ihren Verbündeten und den großen US-Medien konsequent ignoriert.

Das saudische Paket enthält einen zusätzlichen Anreiz, sagte mir der Israeli: Die Saudis würden wegschauen, wenn die Israelis Bombenangriffe durchführen, einschließlich der Bombardierung militärischer Ziele im zerrissenen Syrien, und würden Israel Zugang zu einem Flugplatz innerhalb der saudischen Grenzen gewähren. Auf diese Weise würden israelische Bomben, die zumeist von den Vereinigten Staaten geliefert werden, innerhalb von Minuten, und nicht Stunden, auf wichtige iranische Ziele treffen.

Es kann sein, dass nichts von alledem stattfindet, und wahrscheinlich wird es das auch nicht, aber es gibt viel, was Israel und sein Premierminister in solchen Gesprächen anstreben könnten. Netanjahu, der sich derzeit dreimal wöchentlich vor einem israelischen Gericht wegen langjähriger Betrugs- und Bestechungsvorwürfe verteidigt – viele seiner Antworten lauten: „Ich kann mich nicht erinnern“ oder „Meine Frau hat sich um diese Dinge gekümmert“ -, hat von der Hamas die Zusage erhalten, dass einige Dutzend überlebende Geiseln vom 7. Oktober – mehr als hundert werden noch vermisst – im Gegenzug für einen formellen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung vieler palästinensischer Gefangener, die von Israel inhaftiert wurden, freigelassen würden. Die Leichen derjenigen, die die Tortur nicht überlebt haben, würden ebenfalls zurückgegeben werden. (Mir wurde gesagt, dass der israelische Geheimdienst glaubt, dass bis zu dreiundvierzig Geiseln noch am Leben sind, aber die Zahlen können nicht überprüft werden). Die New York Times berichtete, dass CIA-Direktor Bill Burns am Mittwoch nach Katar zurückgekehrt ist, um an den wieder aufgenommenen Waffenstillstandsverhandlungen teilzunehmen. Die einzigen erfolgreichen Gespräche fanden im November 2023 statt, als während eines einwöchigen Waffenstillstands 105 Geiseln zurückgebracht und 240 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden.

Seitdem sind alle Gespräche ins Leere gelaufen. Mohammed Sinwar, der Bruder des langjährigen Hamas-Führers Yahya Sinwar, der im vergangenen Oktober ermordet wurde, ist an den aktuellen Gesprächen nicht beteiligt und befindet sich nach Angaben des Israelis vermutlich immer noch in den Tunneln unter dem Gazastreifen.

Das entscheidende neue Element in den aktuellen Gesprächen ist die bevorstehende Beteiligung Saudi-Arabiens, sagte mir der Israeli. „Israel und die Saudis kommen in den Gesprächen über die Wiederansiedlung im Gazastreifen voran, und es herrscht vorsichtiger Optimismus, dass es eine Vereinbarung geben wird, die eine langfristige Investition der Saudis in den Wiederaufbau des Gazastreifens vorsieht“ – sobald der Krieg mit der Hamas beigelegt ist. Ein unmittelbares Ziel, so der Israeli, sei es, „den Weg der Normalisierung einzuschlagen“, was die Zustimmung Israels zu einer „gewissen Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde“ im wiederaufgebauten Gazastreifen einschließen würde.

Der Israeli fügte hinzu, dass es „keinen Hinweis auf eine reorganisierte Palästinensische Autonomiebehörde“ geben werde, das gescheiterte Überbleibsel des Osloer Abkommens von 1993, das eine Zwei-Staaten-Lösung vorsah. Einige Namen werden bereits als mögliche Führungspersönlichkeiten der neuen Behörde im Gazastreifen diskutiert, sofern sie von den Saudis und anderen beteiligten Gruppierungen akzeptiert werden.

Ich sollte klarstellen, dass es in meinen Gesprächen mit den Israelis keine unmittelbaren Pläne zur Verbesserung der alltäglichen Lebensbedingungen in Gaza gibt. Die Angriffe der israelischen Luftwaffe finden nach wie vor statt, da es an Unterkünften, Nahrungsmitteln und angemessenen sanitären Einrichtungen für die 2,25 Millionen Überlebenden des Gazastreifens mangelt, die seit 14 Monaten auf die Angriffe der Hamas reagieren, bei denen 815 israelische Bürger und fast vierhundert israelische Soldaten und Sicherheitsbeamte, darunter 1.200 Tote, getötet wurden.

Eine komplizierte Frage ist die Zukunft des nördlichen Gazastreifens, des Gebiets, das den wichtigsten israelischen Bevölkerungszentren am nächsten liegt und sich in Reichweite vieler Raketen befindet und dessen Hunderttausende von Bewohnern von den israelischen Streitkräften in den Süden vertrieben wurden, um den Norden zu einer feuerfreien Zone zu machen. Heute, so der Israeli, „zerstört Israel jedes einzelne Gebäude im Land“, während innerhalb Israels ein heftiger politischer Kampf tobt, bei dem die religiöse Rechte darauf besteht, dass der Norden für israelische Siedler geöffnet wird. „Unterdessen“, fügte der Israeli hinzu, „steht die israelische Führung unter dem Druck der Saudis, den Norden nicht den Spinnern zu überlassen.“ Die Zukunft des Nordens sei nach wie vor ungeklärt, sagte der Israeli, und die Saudis, die sich nach wie vor für den Wiederaufbau des nördlichen Gazastreifens einsetzen, hätten alle Parteien daran erinnert, dass es fünf bis sieben Jahre dauern werde, bis der Wiederaufbau der Zone abgeschlossen sei, und deshalb gefragt, „warum die Eile?“, um über das Schicksal des Gebiets zu entscheiden.

Mir wurde gesagt, dass eine wichtige treibende Kraft hinter den erneuten Gesprächen der ständige öffentliche und private Druck des designierten US-Präsidenten Donald Trump auf die israelische Führung war, einem Waffenstillstand zuzustimmen und das Geiselproblem zu lösen. Zu den zahlreichen öffentlichen Äußerungen Trumps in diesem Sinne gehört eine direkte Warnung in den sozialen Medien Anfang des Monats, dass „die Hölle los sein wird“ – die großgeschriebenen Worte stammen von ihm -, wenn die Geiseln nicht vor seiner Amtseinführung im nächsten Monat freigelassen werden. „Die Verantwortlichen werden härter getroffen als jeder andere“, schrieb er.

Der Israeli erzählte mir, dass es in der israelischen Führung einige gibt, die im Wesentlichen so reagieren: „Wenn Trump auf den Deal drängt und die Saudis bereit sind, das Geld zu zahlen, wer sind wir, nein zu sagen?“

Es gibt keine offizielle Erklärung Israels oder Washingtons zu den Einzelheiten des Waffenstillstands, der jetzt in Doha diskutiert wird, aber der für seine Kontakte in die arabische Welt bekannte Satellitennachrichtensender al Mayadeen berichtete diese Woche über das Hamas-Angebot, das jetzt in Doha auf dem Tisch liegt. Der Sender sagte weiter, dass bei den Gesprächen „bedeutende Fortschritte“ erzielt worden seien.

Der mögliche Waffenstillstand würde in zwei Phasen stattfinden, so der Sender. Die erste Phase wäre ein 42-tägiger Waffenstillstand und die Freilassung aller israelischen Frauen, einschließlich weiblicher IDF-Angehöriger, Kinder und älterer Menschen, im Austausch für die Freilassung einer „beträchtlichen“ Anzahl palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen, darunter einige, die lebenslange Haftstrafen verbüßen.

Die Hamas fordert laut al Mayadeen den „Fluss von humanitärer Hilfe, Maschinen und Ausrüstungen für Hilfsmaßnahmen“ im betroffenen Gazastreifen, sowie den Wiederaufbau von Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen. Der zweite Teil des Hamas-Angebots sieht einen vollständigen Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen vor, gefolgt von einem Austausch der als Geiseln gehaltenen männlichen israelischen Soldaten gegen die Freilassung weiterer „palästinensischer Gefangener“, d. h. von Hamas-Mitgliedern, die seit dem 7. Oktober in Gefangenschaft sind.

Wenn der Al-Mayadeen-Bericht stimmt, scheint es klar zu sein, dass die verbleibende Hamas-Führung den falschen Eindruck hat, dass sie ihren unterirdischen Tunnelkrieg mit Israel gewonnen hat. Andererseits steht Netanjahu unter extremem politischem Druck, um die verbleibenden Geiseln aus den Händen der Hamas zu befreien. Der Israeli sagte mir, er werde „darauf bestehen, dass alle Geiseln auf einen Schlag freigelassen werden“.

Die israelische Antwort steht noch aus, aber wie mir der Israeli mitteilte, hat Trump in seinen Botschaften an die Saudis – wie eine solche Kommunikation abläuft, ist nicht bekannt – der dortigen Führung mitgeteilt, dass sie „keinen Nuklearschirm“ aus Washington erhalten wird, solange sie ihre Beziehungen zu Israel nicht normalisiert. Eine Schlüsselrolle in den aktuellen und offensichtlich schwierigen Gesprächen dürfte Michael Waltz spielen, der konservative ehemalige Green-Beret-Kongressabgeordnete aus Florida, der Trumps nationaler Sicherheitsberater werden soll. Auch der designierte Vizepräsident JD Vance, ein Unterstützer Israels, der eine wichtige Rolle in der Außenpolitik spielen soll, wird daran beteiligt sein.

Eine weitere Komplikation, so sagte mir der Israeli, ergibt sich aus der seit Langem bestehenden Feindschaft zwischen dem saudischen Königreich und den Anhängern der Muslimbruderschaft, wie Katar. „Saudi-Arabien möchte Katar aus der Palästina-Frage in Gaza heraushalten“, sagte er.

Die Tragödie ist, dass, selbst wenn eine politische Einigung mit der Hamas und ihren Anhängern über die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges erzielt werden kann, es für die leidenden Männer, Frauen und Kinder in Gaza und für die vielen Geiseln, die unter schrecklichen Umständen in der Gefangenschaft der Hamas gestorben sind, zu spät sein wird. Dass es erst der Wahl Donald Trumps bedurfte, um auch nur einen Hoffnungsschimmer für den Frieden in Gaza zu wecken, ist ein Zeichen für das klägliche Scheitern der düsteren Außenpolitik der Regierung Biden.

Dies ist eine Zeit des Wandels, die das Ende der Hamas als Instrument des Krieges bedeuten könnte. Ihre neue Führung sollte sich, wenn sie überhaupt vernünftig ist, mit der Tatsache abfinden, dass Israels jüngste Luftangriffe im Libanon, in Syrien und im Iran den Nahen Osten neu geordnet haben und der Hamas kaum noch Chancen auf Unterstützung durch ihre einstigen Wohltäter, selbst in Katar, lassen. Bei den kommenden Treffen mit Israel müssen politische Entscheidungen getroffen werden, bei denen es um Geiseln – und um das Überleben – geht.