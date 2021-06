Der Erfinder der mRNA-Injektion wurde über die Gefahren befragt

mercola.com

Dr. Robert Malone ist der Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Kernplattformtechnologie. Er hat große Bedenken über die mangelnde Transparenz der Nebenwirkungen, die Zensur der Diskussion und den Mangel an informierter Zustimmung, die diese mit sich bringen

Das freie SARS-CoV-2-Spike-Protein ist – entgegen ersten Annahmen – biologisch aktiv und verursacht schwerwiegende Probleme. Es ist verantwortlich für die schwerwiegendsten Effekte, die bei COVID-19 beobachtet wurden, wie Blutungsstörungen, Blutgerinnsel im ganzen Körper und Herzprobleme. Dies sind die gleichen Probleme, die wir jetzt bei einer schwindelerregenden Anzahl von Menschen sehen, die den COVID-19-„Impfstoff“ erhalten haben

Das Spike-Protein hat auch reproduktive Toxizität, und Pfizers Biodistributionsdaten zeigen, dass es sich in den Eierstöcken von Frauen anreichert. Daten deuten darauf hin, dass die Fehlgeburtenrate bei Frauen, die den COVID-„Impfstoff“ innerhalb der ersten 20 Schwangerschaftswochen erhalten, 82% beträgt

Israelische Daten zeigen, dass Jungen und Männer zwischen 16 und 24 Jahren, die geimpft wurden, eine 25-mal höhere Rate an Myokarditis (Herzentzündung) haben als normal

Die COVID-19-Injektionen haben nur eine Notfallzulassung, die nur erteilt werden kann, wenn es keine sicheren und wirksamen Heilmittel gibt. Solche Mittel existieren zwar, wurden aber aktiv zensiert und unterdrückt

In dem Video oben, DarkHorse Podcast-Host Bret Weinstein, Ph.D., ein Evolutionsbiologe, interviewt Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA und DNA-Impfstoff Kern-Plattform-Technologie, und Steve Kirsch, ein Unternehmer, der Nebenwirkungen auf COVID-19 Gentherapien erforscht hat.

Mir ist klar, dass dies ein absolut episches dreistündiges Interview ist, aber wenn Sie jemals Wert auf das gelegt haben, was ich gelehrt habe, müssen Sie mindestens diesen gesamten Artikel sehr sorgfältig lesen.

Malone ist der Wissenschaftler, der eigentlich die Technologie erfunden hat, die den COVID-Jab möglich macht, und er plaudert aus, wie diese Einführung ethisch kompromittiert wurde, um eine informierte Zustimmung für die durchschnittliche Person absolut unmöglich zu machen. Sehen Sie sich das Interview an, wenn es Ihr Zeitplan erlaubt, aber lesen Sie auf jeden Fall diesen Artikel.

Kirsch hat kürzlich den Artikel „Should You Get Vaccinated?“ veröffentlicht, in dem er beschreibt, wie und warum er seine Meinung über die COVID-19 „Impfstoffe“ geändert hat. Dies nachdem er beide Dosen des Moderna-Impfstoffs bekommen hat, wie auch seine drei Töchter.

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unschlüssig über die COVID-Impfung ist, dann bitte, Sie MÜSSEN einfach Kirshs Artikel lesen, da es eindeutig eines der besten Stücke ist, die zu diesem Thema geschrieben wurden und die andere Seite der Geschichte liefert, die in den Mainstream-Medien NIE gegeben wird. Denken Sie daran, dass es ohne eine vollständige Aufklärung über das Risiko des Impfstoffs unmöglich ist, eine informierte Zustimmung zu erhalten. Wenn Sie Kirschs Artikel lesen, erhalten Sie in allen Einzelheiten die andere Seite, die die konventionellen Medien verweigern. Er schreibt:

„Ich habe kürzlich erfahren, dass diese Impfstoffe wahrscheinlich über 25800 Amerikaner getötet haben (was ich auf drei verschiedene Arten bestätigt habe) und mindestens 1’000’000 weitere behindert haben. Und wir sind erst auf halbem Weg zur Ziellinie. Wir müssen diese Impfstoffe JETZT STOPPEN, bevor noch mehr Menschen getötet werden.

Basierend auf dem, was ich heute über den winzigen Nutzen der Impfstoffe (ungefähr eine 0,3%ige Reduktion des absoluten Risikos), die Nebenwirkungen (einschließlich des Todes), die aktuellen COVID-Raten und die Erfolgsrate der frühen Behandlungsprotokolle weiß, wäre die Antwort, die ich heute jedem geben würde, der mich um Rat fragt, ob er einen der aktuellen Impfstoffe nehmen soll, „Sag einfach NEIN“.

Die aktuellen Impfstoffe sind insbesondere dann kontraindiziert, wenn man bereits mit COVID infiziert oder unter 20 Jahre alt ist. Für diese Menschen würde ich sagen: „NEIN! NEIN! NEIN!‘

In diesem Artikel werde ich erklären, was ich seit meiner Impfung gelernt habe, was meine Meinung völlig verändert hat. Sie werden lernen, wie diese Impfstoffe funktionieren und die Abkürzungen, die zu den Fehlern führten, die gemacht wurden.

Sie werden verstehen, warum es so viele Nebenwirkungen gibt und warum diese so unterschiedlich sind und warum sie normalerweise innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung auftreten. Sie werden verstehen, warum Kinder Herzprobleme haben (für die es keine Behandlung gibt), und vorübergehend ihr Augenlicht und die Fähigkeit zu sprechen verlieren. Sie werden verstehen, warum bis zu 3 % durch den Impfstoff schwer behindert sein können.“

Das Spike-Protein ist ein bioaktives Zytotoxin

Wie Malone erklärt, warnte er vor vielen Monaten die U.S. Food and Drug Administration (FDA), dass das Spike-Protein – das die COVID-19-„Impfstoffe“ Ihre Zellen anweisen, herzustellen – gefährlich sein könnte. Die FDA wies seine Bedenken zurück und sagte, sie glaube nicht, dass das Spike-Protein biologisch aktiv sei. Außerdem hätten die Impfstoffhersteller die Injektionen so konzipiert, dass das Spike-Protein haften bleibe und nicht frei umherschwimme.

Nun, sie lagen in beiden Fällen falsch. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein tatsächlich frei umherschwimmt, biologisch aktiv ist und schwere Probleme verursacht. Es ist verantwortlich für die schwerwiegendsten Effekte, die bei COVID-19 beobachtet wurden, wie Blutungsstörungen, Blutgerinnsel im ganzen Körper und Herzprobleme.

Dies sind die gleichen Probleme, die wir jetzt bei einer schwindelerregenden Anzahl von Menschen sehen, die eine oder zwei Spritzen des COVID-19 „Impfstoffs“ erhalten haben. Für ausführlichere Informationen darüber, wie das Spike-Protein diese Probleme verursacht, lesen Sie bitte mein Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., und Judy Mikovits, Ph.D.

Die Verwendung des Wortes Impfstoff ist hier nicht wirklich angebracht, und ich möchte nicht zu dem Missbrauch dieses Wortes beitragen. Diese Injektionen sind eindeutig keine Impfstoffe. Sie funktionieren nicht wie alle bisherigen konventionellen Impfstoffe. Wie der eigentliche Erfinder der mRNA-Impfstoffe in dem Interview klar sagt, handelt es sich um eine Gentherapie. Verstehen Sie also bitte, dass ich, wenn ich Impfstoff oder Impfung sage, in Wirklichkeit von Gentherapie spreche.

Spike-Protein verbreitet sich im ganzen Körper

In einem kürzlich geführten Interview mit Alex Pierson sprach der kanadische Immunologe und Impfstoffforscher Byram Bridle, Ph.D., über bisher unveröffentlichte Forschungsergebnisse, die er von der japanischen Zulassungsbehörde durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hatte.

Bei der Studie handelte es sich um eine von Pfizer durchgeführte Biodistributionsstudie, die zeigte, dass die mRNA im Impfstoff nicht in und um die Impfstelle herum bleibt, sondern weit im Körper verteilt ist, ebenso wie das Spike-Protein.

Dies ist ein ernstes Problem, da das Spike-Protein ein Toxin ist, das nachweislich kardiovaskuläre und neurologische Schäden verursacht. Sobald es in den Blutkreislauf gelangt, bindet das Spike-Protein an Thrombozytenrezeptoren und die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden. Wenn das passiert, kann es dazu führen, dass die Blutplättchen verklumpen, was zu Blutgerinnseln führt, und/oder abnormale Blutungen verursachen. Diese und andere Erkenntnisse habe ich in „Researcher: ‚We Made a Big Mistake‘ on COVID-19 Vaccine“ ausführlich beschrieben.

Gefährliche Ecken und Kanten wurden geschnitten

Das Spike-Protein hat auch reproduktive Toxizität, und Pfizer’s Biodistributionsdaten zeigen, dass es sich in den Eierstöcken von Frauen anreichert. Kirsch zitiert Daten, die darauf hindeuten, dass die Fehlgeburtenrate bei Frauen, die den COVID-„Impfstoff“ innerhalb der ersten 20 Schwangerschaftswochen erhalten, 82 % beträgt. Die normale Rate liegt bei 10 %, das ist also kein geringer Anstieg. Kirsch schreibt:

„Es ist verblüffend, dass die CDC sagt, der Impfstoff sei sicher für schwangere Frauen, wenn es so klar ist, dass dies nicht der Fall ist. Zum Beispiel ist eine Freundin unserer Familie ein Opfer davon. Sie hatte eine Fehlgeburt in der 25. Woche … Sie hatte ihre erste Impfung vor 7 Wochen, und ihre zweite Impfung vor 4 Wochen.

Das Baby hatte schwere Hirnblutungen und andere Verunstaltungen. Ihr Gynäkologe hatte so etwas noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie haben einen Spezialisten hinzugezogen, der sagte, dass es wahrscheinlich ein genetischer Defekt sei (weil jeder in das Narrativ hineinkauft, dass der Impfstoff sicher ist, wird es immer als mögliche Ursache ausgeschlossen).

Kein VAERS-Bericht. Kein CDC-Bericht. Dennoch sagen die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, dass es zu über 99% sicher ist, dass es der Impfstoff war. Die Familie will keine Autopsie, aus Angst, dass ihre Tochter herausfinden wird, dass es der Impfstoff war. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie diese schrecklichen Nebenwirkungen einfach nie irgendwo gemeldet werden.“

Beunruhigenderweise offenbart das Datenpaket von Pfizer zur Biodistribution, dass im Interesse der Geschwindigkeit an allen Ecken und Enden gespart wurde, und eine der Forschungsfacetten, die übersprungen wurden, war die Reproduktionstoxikologie. Doch trotz des Fehlens einer anfänglichen reproduktionstoxikologischen Untersuchung und einer schnell wachsenden Zahl von Berichten über Fehlgeburten (was wahrscheinlich eine erhebliche Unterzahl ist), drängen die Centers for Disease Control and Prevention immer noch schwangere Frauen, sich impfen zu lassen. Warum ist das so?

Gibt es eine absichtliche Unterdrückung der VAERS-Daten?

Darüber hinaus gibt es, wie im Interview besprochen, Hinweise darauf, dass die Daten im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) manipuliert werden, da Berichte, die eingereicht wurden, nun fehlen. Warum wurden sie entfernt? Und ohne die Zustimmung derjenigen die es einegreicht haben?

Israelische Daten zeigen, dass geimpfte Jungen und Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren eine 25-mal höhere Rate an Myokarditis (Herzentzündung) haben als normal.

Selbst mit dieser Manipulation übersteigt die Zahl der Todesfälle, die nach der Impfung gegen COVID-19 gemeldet wurden, alles, was wir je gesehen haben. Laut Kirsch übersteigt die Todesrate durch COVID-19-Impfungen die von mehr als 70 Impfstoffen in den letzten 30 Jahren zusammen, und sie ist etwa 500 Mal tödlicher als der saisonale Grippeimpfstoff, der historisch gesehen der gefährlichste war.

Andere schwerwiegende Auswirkungen sind ebenfalls außerhalb der Hitparade. Zum Beispiel zeigen israelische Daten, dass geimpfte Jungen und Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren eine 25-mal höhere Rate an Myokarditis (Herzentzündung) haben als normal. Außerdem sterben viele junge Menschen tatsächlich an dieser Myokarditis.

Malone weist darauf hin, dass er bei der erneuten Lektüre der aktuellsten Version der Emergency Use Authorization (EUA), die diese COVID-Impfungen regelt, entdeckt hat, dass die FDA sich dafür entschieden hat, keine strenge Datenerhebung und -auswertung nach der Impfung zu verlangen, obwohl sie den Spielraum dazu hatte.

Wie Weinstein bemerkt, ist dies eine weitere Anomalie, die eine Antwort benötigt. Warum hat man sich für eine so laxe Datenerfassung entschieden, denn ohne sie gibt es keine Möglichkeit, die Sicherheit dieser Produkte zu bewerten. Man kann die Gefahrensignale nicht identifizieren, wenn man keinen Prozess zur Erfassung der Wirkungsdaten und zur Auswertung aller Daten hat.

„Die ganze Logik der EUA besteht darin, dass man im Grunde die Echtzeit-Erfassung von Schlüsselinformationen durch die prospektive Erfassung von Schlüsselinformationen ersetzt“, erklärt Malone. „Aber um das zu tun, muss man die Informationen bekommen und sie müssen rigoros sein.“

Andere Anomalien

Darüber hinaus, wie Weinstein bemerkt, wenn Sie einen Impfstoff unter Notfallverwendung freigeben – weil Sie sagen, es gibt einen beispiellosen gesundheitlichen Notfall und es gibt keine anderen Optionen, ist es daher wert, ein größeres als normales Risiko einzugehen – dann würden Sie ihn trotzdem nicht an Menschen geben, die kein oder nur ein geringes Risiko für die betreffende Krankheit haben.

Dazu würden Kinder, Jugendliche und gesunde Personen unter 40 Jahren gehören, mindestens. Kinder scheinen von Natur aus immun gegen COVID-1910 zu sein und sind nachweislich keine Krankheitsüberträger, und bei Menschen unter 40 Jahren liegt die Sterblichkeitsrate bei nur 0,01 %. Das bedeutet, dass ihre Überlebenschancen 99,99 % betragen, was so gut ist, wie es nur geht.

Schwangere Frauen wären ebenfalls ausgeschlossen, da sie eine Hochrisikokategorie für jegliche Experimente darstellen, und jeder, der sich von COVID erholt hat, wäre ausgeschlossen, da er nun eine natürliche Immunität besitzt und keinerlei Bedarf an einem Impfstoff hat. Tatsächlich fand eine aktuelle Studie der Cleveland Clinic heraus, dass Menschen, die mindestens 42 Tage vor der Impfung positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, keinen zusätzlichen Nutzen aus den Impfungen ziehen.

Dennoch werden all diese unglaublich risikoarmen Gruppen dazu gedrängt und sogar unangemessen ermutigt, sich impfen zu lassen, und auch das ist ein anormales Verhalten. Teil der Risiko-Nutzen-Analyse ist nicht nur das Risiko ernsthafter Folgen und des Todes durch die Krankheit, sondern auch die Verfügbarkeit alternativer Behandlungen, und hier haben wir die dritte massive Anomalie.

Wir haben eine klare Unterdrückung von Informationen gesehen, die zeigen, dass es nicht nur ein, sondern mehrere wirksame Mittel gibt, die das Risiko von COVID-19 für eine Reihe von Kohorten auf praktisch Null reduzieren könnten. Beispiele sind Hydroxychloroquin und Ivermectin, die beide seit Jahrzehnten bei vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt sicher eingesetzt werden.

Das Vorsorgeprinzip besagt, dass solange ein Medikament oder eine Behandlungsstrategie keinen Schaden anrichtet, selbst wenn der positive Effekt gering sein mag, sollte es verwendet werden, bis bessere Daten oder bessere Behandlungen zur Verfügung stehen. Das ist die Logik, die sie bei Masken angewandt haben (obwohl die Daten überwältigend keinen statistischen Nutzen zeigten und es eine Reihe von potentiellen Schäden gibt).

Aber wenn es um Hydroxychloroquin und Ivermectin geht, haben sie den Einsatz dieser Medikamente unterdrückt, obwohl sie extrem sicher sind, wenn sie in der richtigen Dosierung eingesetzt werden und in vielen Dutzenden von Studien gezeigt haben, dass sie wirklich gut wirken. Wie Kirsch in seinem Artikel anmerkt:

„Repurposed-Medikamente [wie Hydroxychloroquin und Ivermectin] sind sicherer und effektiver als die aktuellen Impfstoffe. Im Allgemeinen reduziert eine frühzeitige Behandlung mit einem wirksamen Protokoll das Risiko zu sterben um mehr als das 100-fache, sodass wir statt 600’000 Todesfällen weniger als 6000 Todesfälle hätten. ANMERKUNG: Der Impfstoff hat bereits über 6000 Menschen getötet, und das ist allein durch den Impfstoff (und zählt keine Durchbruchstodesfälle).“

Auch Ärzte werden mundtot gemacht und ihre Warnungen unterdrückt und zensiert. Dr. Charles Hoffe hat den COVID-19 „Impfstoff“ von Moderna an 900 seiner Patienten verabreicht. Drei sind nun dauerhaft behindert und einer ist gestorben. Nachdem er einen offenen Brief an Dr. Bonnie Henry, die Gesundheitsbeauftragte der Provinz British Columbia, geschrieben hatte, in dem er feststellte, dass er „ziemlich beunruhigt über die hohe Rate an schwerwiegenden Nebenwirkungen dieser neuartigen Behandlung ist „16, wurden ihm seine Krankenhausprivilegien entzogen.

Bioethik-Gesetze sind eindeutig gebrochen worden

In einem Aufsatz vom 30. Mai 202117 überprüfte Malone die Bedeutung der informierten Zustimmung und kam zu Recht zu dem Schluss, dass die Zensur dafür sorgt, dass eine informierte Zustimmung einfach nicht gegeben werden kann. Informierte Zustimmung ist nicht nur eine nette Idee oder ein Ideal. Sie ist das Gesetz, sowohl national als auch international. Der derzeitige Impfstoff-Schub verstößt auch gegen bioethische Prinzipien im Allgemeinen.

„Zum Hintergrund: Bitte verstehen Sie, dass ich ein Impfstoffspezialist und -befürworter bin, sowie der ursprüngliche Erfinder der mRNA-Impfstoff- (und DNA-Impfstoff-) Kernplattformtechnologie. Aber ich habe auch eine umfassende Ausbildung in Bioethik von der University of Maryland, dem Walter Reed Army Institute of Research und der Harvard Medical School, und fortgeschrittene klinische Entwicklung und regulatorische Angelegenheiten sind Kernkompetenzen für mich,“ schreibt Malone.

„Warum ist es notwendig, die Diskussion und vollständige Offenlegung von Informationen über die mRNA-Reaktogenität und Sicherheitsrisiken zu unterdrücken? Lassen Sie uns die Daten über Impfstoff-bezogene unerwünschte Ereignisse rigoros analysieren. Gibt es Informationen oder Muster, die gefunden werden können, wie z.B. die kürzlich gefundenen Signale zur Kardiomyopathie oder die Signale zur Reaktivierung latenter Viren?

Wir sollten die besten Experten für Biostatistik und maschinelles Lernen anheuern, um diese Daten zu untersuchen, und die Ergebnisse sollten – nein müssen – der Öffentlichkeit umgehend zur Verfügung gestellt werden. Bitte folgen Sie mir und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mit mir die zugrunde liegende Bioethik dieser Situation zu untersuchen

Die Unterdrückung von Informationen, Diskussionen und offener Zensur bezüglich dieser aktuellen COVID-Impfstoffe, die auf gentherapeutischen Technologien basieren, werfen ein schlechtes Licht auf das gesamte Impfstoffunternehmen. Ich bin der Meinung, dass die erwachsene Öffentlichkeit mit Informationen und offenen Diskussionen umgehen kann. Außerdem müssen wir alle Risiken, die mit diesen experimentellen Forschungsprodukten verbunden sind, vollständig offenlegen.

In diesem Zusammenhang sind die erwachsene Öffentlichkeit im Grunde genommen Forschungssubjekte, die aufgrund des EUA-Waivers nicht verpflichtet sind, eine informierte Zustimmung zu unterschreiben. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht die vollständige Offenlegung der Risiken verdienen, die man normalerweise in einem Dokument zur informierten Zustimmung für eine klinische Studie verlangen würde.

Und nun fordern einige nationale Behörden den Einsatz von EUA-Impfstoffen bei Jugendlichen und Heranwachsenden, die per Definition nicht in der Lage sind, direkt eine informierte Zustimmung zur Teilnahme an klinischer Forschung zu geben – sei es schriftlich oder auf andere Weise.

Der springende Punkt dabei ist, dass das, was durch die Unterdrückung der offenen Offenlegung und Debatte über das Profil der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit diesen Impfstoffen getan wird, grundlegende bioethische Prinzipien für die klinische Forschung verletzt. Dies geht zurück auf die Genfer Konvention und die Helsinki-Deklaration. Es muss eine informierte Zustimmung für Experimente am Menschen geben.“

Experimente ohne ordnungsgemäße informierte Zustimmung verstoßen auch gegen den Nürnberger Kodex, der eine Reihe von forschungsethischen Prinzipien für Experimente am Menschen festlegt. Diese Prinzipien wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass sich die medizinischen Gräuel, die während der Nürnberger Prozesse am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgedeckt wurden, nie wieder ereignen würden.

Es wurden Grenzen überschritten, die wir nie wieder überschreiten dürfen

In den USA gibt es den Belmont-Report, der in Malones Aufsatz zitiert wird und der die ethischen Prinzipien und Richtlinien für den Schutz menschlicher Versuchspersonen in der Forschung festlegt, die im U.S. Code of Federal Regulations 45 CFR 46 (subpart A) geregelt sind. Der Belmont-Bericht beschreibt die informierte Zustimmung wie folgt:

„Der Respekt vor der Person erfordert, dass den Versuchspersonen, soweit sie dazu in der Lage sind, die Möglichkeit gegeben wird, zu entscheiden, was mit ihnen geschehen soll oder nicht. Diese Möglichkeit ist gegeben, wenn angemessene Standards für die informierte Einwilligung erfüllt sind.

Während die Bedeutung der informierten Einwilligung unbestritten ist, herrscht eine Kontroverse über die Art und Möglichkeit einer informierten Einwilligung. Nichtsdestotrotz besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass der Einwilligungsprozess als aus drei Elementen bestehend analysiert werden kann: Information, Verständnis und Freiwilligkeit.“

Die Amerikaner, ja die Menschen auf der ganzen Erde, werden daran gehindert, frei auf Informationen über diese Gentherapien zuzugreifen und diese zu teilen. Schlimmer noch, wir werden von Faktencheckern und Big-Tech-Plattformen in die Irre geführt, die jeden und alles, was kritisch oder hinterfragend diskutiert wird, verbieten oder mit Etiketten für Fehlinformationen versehen. Die gleiche Zensur verhindert auch das Verständnis von Risiken.

Schließlich ermutigen die Regierung und eine beliebige Anzahl von Impfstoff-Interessenvertretern Unternehmen und Schulen, diese experimentellen Injektionen verpflichtend zu machen, was gegen die Regel der Freiwilligkeit verstößt. Die Regierung und private Unternehmen schaffen auch massive Anreize, um an diesem Experiment teilzunehmen, einschließlich Millionen-Dollar-Lotterien und volle College-Stipendien. Nichts davon ist ethisch oder gar legal. Wie von Malone angemerkt:

„… da diese Impfstoffe noch nicht für den Markt zugelassen (lizenziert) sind, ist die Nötigung von Menschen zur Teilnahme an medizinischen Experimenten ausdrücklich verboten. Daher sind gesundheitspolitische Maßnahmen, die die allgemein anerkannten Kriterien für Zwang zur Teilnahme an klinischer Forschung erfüllen, verboten.

Wenn ich z. B. eine klinische Studie mit Kindern vorschlagen und die Teilnahme dadurch anlocken würde, dass ich Eiscreme an die Teilnahmewilligen verschenke, würde jedes institutionelle Human Subjects Safety Board (IRB) in den Vereinigten Staaten dieses Protokoll ablehnen.

Wenn ich ein klinisches Forschungsprotokoll vorschlagen würde, bei dem die Bevölkerung einer geografischen Region ihre persönlichen Freiheiten verlieren würde, wenn nicht 70 % der Bevölkerung an meiner Studie teilnehmen würden, würde dieses Protokoll wiederum von jedem US-amerikanischen IRB aufgrund von Nötigung zur Teilnahme an der Studie abgelehnt werden. Es ist kein Zwang zur Teilnahme an der Studie erlaubt.

In der klinischen Forschung an Menschen wird dies in den meisten Ländern der Welt als eine klare Linie angesehen, die nicht überschritten werden darf. Und jetzt sollen wir auf diese Bedingung verzichten, ohne dass auch nur eine öffentliche Diskussion zugelassen wird? Abschließend hoffe ich, dass Sie sich mir anschließen werden; halten Sie inne und überlegen Sie selbst, was hier vor sich geht. Die Logik scheint mir klar zu sein.

1) Ein nicht zugelassenes Medizinprodukt, das unter einer Notfallzulassung (EUA) eingesetzt wird, bleibt ein experimentelles Produkt in der klinischen Forschungsentwicklung.

2) Die EUA, die von den nationalen Behörden genehmigt wurde, gewährt im Grunde ein kurzfristiges Recht, das Forschungsprodukt an Menschen ohne schriftliche Einwilligung nach Aufklärung zu verabreichen.

3) Die Genfer Konvention, die Helsinki-Deklaration und die gesamte Struktur, die ethische Forschung am Menschen unterstützt, verlangt, dass die Versuchspersonen vollständig über die Risiken informiert werden und ohne Zwang in die Teilnahme einwilligen müssen.“

Nochmals, wenn es Ihr Zeitplan erlaubt, hoffe ich aufrichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, Weinsteins Interview mit Malone und Kirsch anzuhören. Ja, es ist sehr lang – etwa 3 ½ Stunden – aber sie sind alle scharfsinnig in ihren Beobachtungen, die für ein aufschlussreiches Gespräch sorgen. Und denken Sie daran, Kirschs Artikel „Should You Get Vaccinated? “ zu lesen und weiterzugeben.

