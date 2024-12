Der Fall Syrien: Was Sie wissen müssen

Von James Corbett

Falls Sie es noch nicht gehört haben: Die Welt hat sich gerade unwiderruflich verändert.

Nach 13 Jahren des Kampfes hat die Buchstabensuppe aus im Ausland finanzierten, im Ausland bewaffneten und im Ausland ausgebildeten terroristischen Aufständischen in Syrien endlich ihr Ziel erreicht: den Sturz von Assad.

Hier stellen sich viele Fragen. Was ist passiert? Wie konnte eine jahrelange militärische Pattsituation scheinbar über Nacht in ein Schachmatt der Regierung umschlagen? Und was bedeutet dies für die Zukunft Syriens? Für die Zukunft des Nahen Ostens? Für die Zukunft der Welt?

Finden wir es heraus.

Die bisherige Geschichte …

Wenn Sie erst vor Kurzem damit begonnen haben, die Abendnachrichten auszuschalten und sich stattdessen der Realität zuzuwenden, ist es gut möglich, dass Sie nie wirklich wussten, worum es bei diesem ganzen Syrien-Wirbel eigentlich geht oder warum er wichtig ist. Und wenn das der Fall ist, haben Sie einiges aufzuholen.

Glücklicherweise habe ich über das syrische Debakel seit seinem Beginn im Jahr 2011 berichtet und habe buchstäblich Dutzende Stunden an Medienmaterial zu diesem Thema in meinen Archiven. Wenn Sie jedoch eine einstündige Zusammenfassung wünschen, lade ich Sie ein, sich meinen aktuellen Podcast zu diesem Thema, „A Brief History of the War on Syria“, anzuhören.

Es genügt zu sagen, dass der Krieg gegen Syrien nicht als „Bürgerkrieg“ oder „spontane Volksprotestbewegung“ angesehen werden sollte, obwohl er sowohl von den Lügnern im US-Außenministerium als auch von ihren kriecherischen Medienhündchen als beides beschrieben wurde. Vielmehr war der Krieg gegen Syrien von Anfang an eine Operation zum Regimewechsel, die von einem von den USA/der NATO/Israel/der Türkei/Saudi-Arabien/Katar unterstützten terroristischen Aufstand durchgeführt wurde.

Wenn Sie durch die verwirrende Vielzahl von Terrorgruppen, die an dieser Operation beteiligt sind (HTS, SDF, ISIS, ACS, HUR, TIP usw. usw. usw.), verwirrt sind, machen Sie sich keine Sorgen. Der erfahrene Kriegsberichterstatter Eric Margolis hat eine bewundernswerte Zusammenfassung der Kräfte, die in den Syrienkonflikt verwickelt sind und die im Verlauf des Krieges abwechselnd (oder manchmal auch gleichzeitig) gegeneinander gekämpft, sich gegenseitig unterstützt, hintergangen, mit ihnen zusammengearbeitet und sie schlechtgemacht haben, in zwei Absätzen zusammengefasst.

Die USA und Israel versuchen seit 2011, das Assad-Regime zu stürzen. Israel wollte seine Kontrolle über die strategischen Golanhöhen festigen, die es von Syrien erobert hatte. Die USA, die jetzt den ölproduzierenden Nordosten Syriens besetzt halten, haben dort mindestens 9.000 Soldaten stationiert und unterstützen gemeinsam mit Israel die Dschihadisten, obwohl sie diese öffentlich verurteilen. Die Türkei, deren Staatschef Assad hasst, ist ebenfalls sehr aktiv in Syrien und leistet HTS und anderen dschihadistischen Gruppen höchstwahrscheinlich logistische Unterstützung, während sie gleichzeitig gegen linksgerichtete kurdische Gruppen kämpft. Hinzu kommen russische Luftwaffeneinheiten in der Nähe von Latakia, gelegentliche Hilfe von Hisbollah-Gruppen und kleinere Operationen kleiner iranischer Streitkräfte. Kurz gesagt, der sich entwickelnde Krieg in Syrien ähnelt immer mehr dem schrecklichen, wahnsinnigen Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert.

Mit anderen Worten: Der Kampf um Syrien ist ein langwieriges, multinationales Chaos. Dieses Chaos verlief nicht nach den Plänen der Globalisten, und Assad – im krassen Gegensatz zu Gaddafi – gelang es, seine Machtposition in Damaskus (mit ein wenig Hilfe von seinen Freunden der „Achse des Widerstands“) 13 Jahre lang zu halten. Es waren sicherlich wilde 13 Jahre. Zu den Tiefpunkten gehörten:

die offene Allianz des westlichen Establishments mit (und sogar die Feier) den Al-Qaida-Buhmännern;

die Schaffung von ISIS, einem neueren, furchteinflößenderen islamischen Terror-Buhmann, der (wie Al CIA-da) von den Vereinigten Staaten, Israel, der Türkei, Katar und Saudi-Arabien finanziert, bewaffnet, ausgerüstet, ausgebildet und befähigt wurde;

die Streiche der vom US-Außenministerium unterstützten Terroristen, die gegen die von der CIA unterstützten Terroristen kämpfen;

der (wieder einmal) Verrat der USA an den Kurden;

ein gefährliches Spiel mit dem Feuer zwischen den USA und Russland (und dem NATO-Mitglied Türkei), das die Welt mehr als einmal an den Rand eines umfassenden globalen Konflikts brachte;

die Verkündung einer entlarvten Chemiewaffen-Falschmeldung nach einer entlarvten Chemiewaffen-Falschmeldung nach einer entlarvten Chemiewaffen-Falschmeldung;

und natürlich eine scheinbar endlose Flut von Medienlügen, Propaganda, Desinformation und psychologischen Operationen im Namen des Schutzes der von den USA unterstützten Kinder enthauptenden Terroristen vor Tadel und Sanktionen.

So sehr es auch diejenigen Menschen im Westen überraschen mag, für die das massenhafte Abschlachten von Unschuldigen und der Zerfall fremder Nationen nicht mehr als ein Randthema in den Abendnachrichten ist, der Krieg gegen Syrien ist nie wirklich zu Ende gegangen. Nach Jahren hitziger Kämpfe begann die syrische Regierung (mit Hilfe Russlands und des Iran) das Blatt gegen den terroristischen Aufstand zu wenden, sodass sich das Sprachrohr des Establishments, Sky News, 2018 ermutigt fühlte, einen Artikel zu schreiben, in dem es erklärte, „Wie Assad den syrischen Bürgerkrieg gewann“.

Doch die Nachricht von Assads Sieg war verfrüht. Trotz der leeren Versprechungen des Präsidentschaftskandidaten Trump im Jahr 2015, die USA aus ihren verschwenderischen und blutigen militärischen Verstrickungen im Nahen Osten herauszuholen, entsandte Trump stattdessen 2018 Tausende von US-Soldaten, um die ölreiche Region im Nordosten Syriens zu sichern. In der Zwischenzeit sorgte ein türkisch-russischer Waffenstillstand im Jahr 2020 in Idlib – einer nordwestlichen Region des Landes, die als „letzte große Rebellenhochburg“ in Syrien bezeichnet wird – für ein schwaches Gefühl des Friedens in einem Land, das einen Großteil der 2010er Jahre in Kriege verwickelt war.

Dann, vor gerade einmal drei Wochen, zerbrach dieser prekäre Status quo über Nacht.

Die letzten drei Wochen

Es gibt so viele unbeantwortete Fragen zu den Ereignissen in Syrien, dass wir uns wahrscheinlich noch jahrelang mit den Geschehnissen der letzten drei Wochen befassen werden.

Folgendes wissen wir:

Am 27. November startete eine Koalition syrischer „Rebellen“ (sprich: Terroristen) – darunter die bisher als Terrorgruppe bezeichnete Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) – von ihrem Heimatstützpunkt in Idlib aus eine Offensive, die die syrische arabische Armee schnell überwältigte. Von dort aus rückte die Koalition auf Aleppo vor, die zweitgrößte Stadt Syriens, die am 29. November in die Hände der Terroristen fiel, und dann auf Hama, die zentral gelegene syrische Stadt, die nur 200 Kilometer von Damaskus entfernt liegt.

Unterdessen begannen die Syrian Democratic Forces (SDF) – die von Kurden angeführten und von den USA unterstützten Terroristen, die bisher für die Sicherung des von den USA kontrollierten ölreichen Nordostens Syriens zuständig waren – eine Offensive im Osten Syriens und eroberten mehrere Dörfer in der Provinz Deir ez-Zor (natürlich mit ein wenig Hilfe ihrer amerikanischen Freunde). Und im Südosten des Landes rückte die von den USA unterstützte Syrische Freie Armee von ihrer Basis in Palmyra aus vor, während eine mysteriöse Koalition von Terroristen, die sich selbst „Southern Operations Room“ nannte, den Grenzübergang zwischen Syrien und Jordanien sowie Daraa, die Stadt, in der der Terroraufstand 2011 begann, übernahm.

Innerhalb weniger Tage war alles vorbei. Über 13 Jahre Terroranschläge im Land gipfelten in der Eroberung von Damaskus am 8. Dezember 2024.

Assad floh nach Moskau.

Die USA, Israel und die Türkei begannen jeweils eine massive Bombenkampagne, um ihre Flagge in dem zerbombten Krater, der Syrien ist, zu hissen.

Und Millionen von Syrern, die bereits durch jahrelange Kämpfe traumatisiert waren, hielten den Atem an, unsicher, wer das Sagen hat oder was als Nächstes passieren wird.

Was wir nicht wissen:

Wie konnten die verstreuten terroristischen Aufständischen nach 13 Jahren des Hin und Her und nach mehreren Jahren der fast vollständigen Eindämmung eine so groß angelegte Offensive durchführen?

Warum hat sich der Widerstand der syrischen arabischen Armee so plötzlich verflüchtigt und den Terroristen einen direkten Weg von ihren Enklaven bis nach Damaskus geebnet?

Und warum hat sich die russische und iranische „Widerstandsachse“, die Assads Herrschaft über das Land während eines Großteils des letzten Jahrzehnts gesichert hatte, ebenfalls verflüchtigt?

Kurz gesagt: Wie konnte das alles passieren, noch dazu innerhalb weniger Wochen?

Es wurde mit ziemlicher Sicherheit ein Abkommen zwischen den großen ausländischen Mächten geschlossen, um diese Ereignisse entweder zu planen oder zumindest zuzulassen. In den sozialen Medien sind nicht verifizierte Videos aufgetaucht, die angeblich syrische Soldaten zeigen, denen Schaum vor dem Mund steht, weil sie von Assad (ganz zu schweigen von Russland und dem Iran) im Stich gelassen wurden. Und wir wissen, dass Russland, der Iran und die Türkei – die Hauptakteure des sogenannten „Astana-Friedensprozesses“, der den Syrienkrieg zu einem einvernehmlichen Ende bringen sollte – am Samstag, dem 7. Dezember, kurz vor dem Fall von Damaskus, einen dringenden Aufruf an Assad richteten, mit den Terroristen zu verhandeln, die sie (aus irgendeinem seltsamen Grund) als „legitime Oppositionsgruppen“ bezeichneten.

Ansonsten haben wir nur die angeblichen undichten Stellen namenloser „katarischer“ Diplomaten, die verschiedenen „Vertrau mir, Bruder“-Reportern zuflüsterten, dass Assad kurz vor dem Fall von Aleppo versucht habe, mit den Terroristen über eine Machtübergabe zu verhandeln, jedoch gescheitert sei. Nun, das haben wir, und wir haben die eiskalte Realität, dass die syrische Armee wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Sie wurden entweder zum Rückzug aufgefordert oder von den russischen, iranischen und Hisbollah-Truppen, die sie jahrelang unterstützt hatten, völlig im Stich gelassen.

Es versteht sich von selbst, dass keine der Parteien, die in der Lage wären, die Antwort auf die Frage nach dem genauen Inhalt des Deals zu geben, diese preisgegeben hat.

Assad sagt von seinem Rückzugsort in Russland aus sicherlich nichts und wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden.

Russland verhandelt nun aktiv mit der neuen, provisorischen, von Terroristen geführten Regierung in Damaskus über den Verbleib ihrer Militärstützpunkte im Land.

Von allen ausländischen Mächten hat der Iran aufgrund seiner sehr öffentlichen Unterstützung der syrischen Regierung möglicherweise am meisten durch den Sturz von Assad zu verlieren. Die Iraner scheinen eine besonders zweideutige Haltung gegenüber den Terroristen einzunehmen, die ihren Verbündeten gestürzt haben. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat gerade eine Rede gehalten, in der er die Terrorgruppen als „Kämpfer“ bezeichnete und sich weigerte, eine Meinung zur neuen Regierung zu äußern – was viele Iraner dazu veranlasste, sich zu fragen, ob sich die jahrelangen Kämpfe und die umfangreichen Hilfsleistungen für die gestürzte Assad-Regierung gelohnt haben.

Wie dem auch sei, all diese Mächte – ganz zu schweigen von den USA, Israel, der Türkei, Katar und den Saudis – scheinen dem neuen Gesicht der syrischen Regierung, Abu Mohamed al-Jolani, und der von ihm an die Macht in Damaskus geführten Terrorgruppe Hay’at Tahrir al-Sham, ziemlich wohlgesonnen zu sein.

Natürlich ist die unangenehme kleine Tatsache, die derzeit jeder zu vermeiden versucht, dass die neue syrische „Regierung“ einfach nur …

Al-Qaida in Anzügen

Angeblich war die Terrorbrigade, die Syrien „befreite“ (sprich: auslöschte), nicht Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), sondern die „Southern Operation Group“, eine zwielichtige und geheimnisvolle Terrorvereinigung, die sich am 6. Dezember 2024 erstmals der Welt präsentierte, nur zwei Tage bevor sie Damaskus stürmte und einem brutalen 13-jährigen Krieg ein schockierend schnelles Ende bereitete. Das erfährt man jedoch nicht aus der Berichterstattung der etablierten Presse über die Ereignisse, in der fast ausschließlich HTS und seine zentrale Rolle bei den dramatischen Ereignissen angepriesen werden.

Sie würden auch nicht erfahren, dass der Interims-Premierminister, der die provisorische Regierung über Syrien anführt, Mohammed al-Bashir ist, der weitgehend unbekannte, bescheidene, glatzköpfige Ingenieur, der bisher als Premierminister der sogenannten „syrischen Rettungsregierung“ diente, die sich anmaßte, über das von Terroristen besetzte Idlib zu herrschen.

Das wissen Sie nicht, weil das öffentliche Gesicht der Übernahme Syriens weder al-Bashir noch jemand war, der mit der „Southern Operations Group“ in Verbindung steht, sondern Abu Mohamed al-Jolani, der Anführer von HTS.

Und wenn Sie zu den leichtgläubigen Tölpeln gehören, die alles schlucken, was ihnen die etablierten Medien vor die Nase setzen, dann halten Sie al-Jolani wahrscheinlich für einen „diversity-friendly“ Woke-Rebellenhelden. Oder für einen vernünftigen Politiker, den man auf der internationalen Bühne ernst nehmen sollte. Oder dass er ein ehemaliger Dschihadist ist, der sich als „Rebellenpolitiker“ „neu erfunden“ hat. Oder dass er ein „pragmatischer“ Anführer ist, der bei Bedarf offen für Reformen und Kompromisse ist.

Es versteht sich von selbst, dass dies alles Lügen sind.

Was ist dann die Wahrheit? Hier ist ein Crashkurs über die Person „al-Jolani“:

Zunächst einmal heißt er nicht Abu Mohamed al-Jolani. Wie bei so vielen der Figuren, die den Krieg gegen den Terror bevölkern, handelt es sich um einen Kriegsnamen, den er erfunden hat, um seine Verbindung zu Syrien zu betonen. Man sagt uns, dass sein Großvater 1967 von Israel aus den Golanhöhen vertrieben wurde, was den HTS-Führer dazu veranlasste, den Beinamen „al-Jolani“ anzunehmen, was „der Golanit“ bedeutet. Sein richtiger Name ist Ahmed al-Sharaa. Und obwohl es noch keine Beweise für seinen tatsächlichen CIA- oder Mossad-Status gibt, können wir mit Sicherheit sagen, dass seine Karriere durch die Hilfe und Zusammenarbeit der USA und Israels auf jedem Schritt seines Weges ermöglicht wurde.

Angeblich durch die zweite palästinensische Intifada radikalisiert, zog er in den Irak, um dort für Al-Qaida im Irak (AQI) zu kämpfen. AQI war der lokale irakische Al CIA-da-Ableger, der laut den üblichen Quellen selbst für Al Qaida zu brutal war. AQI wurde von Abu Musab al-Zarqawi angeführt, der selbst eine weitgehend fiktive Figur war, die in einem US-Psyop-Programm geschaffen wurde, das der führende Sprecher des US-Militärs als Amerikas „bisher erfolgreichste Informationskampagne“ bezeichnete. Aber das ist eine andere Geschichte.

Al-Jolani wurde 2005 von US-Truppen gefangen genommen und in Camp Bucca inhaftiert. Ja, das ist dasselbe Lager, in dem auch der mythische ISIS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi inhaftiert war. Baghdadi wurde zusammen mit 5.700 anderen angehenden Dschihadisten im Rahmen der großen Gefangenenfreilassung von 2009 freigelassen – ein Ereignis, das sogar der Professor des Naval War College, Craig Whiteside, zugeben musste, dass es zur Entstehung und Wiederbelebung des IS führte – aber Jolani wurde in ein anderes Gefängnis verlegt.

Es heißt, dass Baghdadi den inzwischen freigelassenen Jolani nach Ausbruch des terroristischen Aufstands in Syrien im Jahr 2011 mit einem monatlichen Stipendium von 50.000 US-Dollar in den Kampf schickte. Jolani nutzte das Geld, um in dem Land, das er angeblich befreien sollte, Selbstmordanschläge, Hinrichtungen, Folter und allgemeines Chaos zu verüben. Bis 2012 hatte er „Jabhat al-Nusra“ gegründet, eine Organisation, die vom US-Außenministerium schnell als Terrorgruppe eingestuft wurde, wodurch Jolani 2013 auf der Liste der besonders bezeichneten globalen Terroristen landete.

Seltsamerweise (für diejenigen, die immer noch an das Märchen vom „Krieg gegen den Terror“ glauben) hinderte diese Zensur Jolani oder seine Verbündeten nicht daran, von Onkel Sams Großzügigkeit in Syrien zu profitieren, einschließlich der milliardenschweren Operation „Timber Sycamore“ zur Bewaffnung der „gemäßigten Rebellen“ (sprich: kinderenthauptender Abschaum) im Land. Im Jahr 2015 halfen von den USA gelieferte Panzerabwehr-TOW-Raketen der Jabhat al-Nusra (und ihren Verbündeten der „Freien Syrischen Armee“), Idlib zu sichern, wodurch, wie der US-Beamte Brett McGurk zugab, „der größte Al-Qaida-Zufluchtsort seit dem 11. September“ entstand.

Die USA verschärften ihre Haltung 2017 noch weiter und setzten ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar auf al-Jolanis Kopf aus. Aber irgendwie gelang es nicht, den heimtückischen Terroristen davon abzuhalten, ungestraft in der von den USA geschaffenen Terrorhochburg Idlib zu agieren. Es hielt ihn auch nicht davon ab, Jabhat al-Nusra mehrmals umzubenennen und 2021 eine PR-Offensive zu starten, mit der er versuchte, sein Image von dem eines brutalen Dschihad-Terroristen in das eines „gemäßigten Rebellenführers“ zu verwandeln, der „eine neue Beziehung zum Westen“ anstrebt.

Diese PR-Offensive zahlt sich nun aus, da al-Jolani von den etablierten Medien als ernstzunehmender und respektabler Politiker behandelt wird. Sowohl die USA als auch Großbritannien befinden sich derzeit in einem performativen „Sollen wir oder sollen wir nicht?“-Tanz, der unweigerlich dazu führen wird, dass HTS von der Liste der Terrorgruppen gestrichen wird und das Kopfgeld auf al-Jolani aufgehoben wird.

Natürlich gibt es keine handfesten Beweise dafür, dass al-Jolani ein echter CIA-Agent oder Mossad-Mitarbeiter ist. Aber wie der anonyme Autor von „Abu Mohammad al-Julani: Putting lipstick on a pig“ – ein Artikel auf TheCradle.co, der einem „A Cradle Correspondent“ zugeschrieben wird – zu Recht bemerkt:

Die Frage, wer Abu Mohammad al-Julani ist – seine Beweggründe, Ideologien und Wandlungen – ist letztlich weniger wichtig als das, wofür er steht. In den letzten zwei Jahrzehnten ist eine Tatsache immer gleich geblieben: Julani ist ein Werkzeug der US-amerikanischen und israelischen Strategie.

Wird al-Jolani (oder Julani oder Jawlani oder Joulani oder wie auch immer sie es diese Woche buchstabieren wollen) also weiterhin eine nützliche Marionette der USA und Israels sein, ausgehend von seiner Rolle als Strippenzieher hinter den Kulissen in Damaskus?

Mal sehen, was die Magic 8 Ball dazu sagt:

Allein auf der Ebene der geostrategischen Analyse ist Israel gerne bereit, mit HTS, der FSA, den SDF und jeder anderen Terrorgruppe zusammenzuarbeiten, die die sogenannte „Schiitische-Sichel“-Landverbindung zwischen dem Iran und den Hisbollah-Streitkräften im Libanon über Damaskus unterbricht.

Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass al-Jolani und seine „radikalen Dschihadisten“-Kollegen von HTS bereits ihre Karten in Bezug auf ihre Zustimmung zum zionistischen Plan für ein Groß-Israel aufdecken. Bisher haben sie sich bemerkenswert bedeckt gehalten, was die israelischen Luftangriffe betrifft, die in den letzten Wochen die militärischen Anlagen und die Infrastruktur Syriens zerstört haben, wobei ein HTS-Sprecher es bewusst vermied, die Frage eines Reporters zu diesem Thema zu beantworten. Und al-Jolani selbst hat Israel unumwunden versichert, dass er nicht gegen das israelische Militär um die Golanhöhen – die eigentliche Grundlage seiner falschen Identität – oder um irgendein anderes Stück syrischen Territoriums kämpfen werde, das sie für notwendig erachten, um ihr Ziel der Bildung eines Groß-Israels zu erreichen. „Wir sind nicht im Begriff, uns auf einen Konflikt mit Israel einzulassen“, erklärte er am 14. Dezember in einem Interview im syrischen Fernsehen.

Und jetzt – wer hätte das gedacht – befiehlt HTS den palästinensischen Widerstandsgruppen, ihre Operationen in Syrien einzustellen. Das ist mir ein Rätsel, Batman: Warum sollten ein engagierter antiisraelischer Dschihadist wie al-Jolani und seine radikalen Mitstreiter so etwas tun?

Es versteht sich von selbst, dass al-Jolani, wenn er wirklich eine Marionette des tiefen Staates ist, genauso entbehrlich ist wie Osama bin Laden oder Ayman al-Zarqawi oder Abu Musab al-Zarqawi oder Abu Omar al-Baghdadi oder Abu Bakr al-Baghdadi oder eine der anderen Marionetten, Spielzeuge, Dummköpfe, Sündenböcke oder fiktiven Figuren, die vor ihm die Bühne des Schattentheaters des Krieges gegen den Terror geteilt haben. Es ist sehr gut möglich, dass die Einrichtung von al-Jolani nur ein Vorwand ist, um den Krieg des Terrors 3.0 zu starten – mit dem neueren, furchteinflößenderen ISIS in der Hauptrolle! Damit hätten die USA und Israel eine noch bessere Rechtfertigung für eine noch stärkere Einmischung in der Region.

. . . Und wie aufs Stichwort kommen hier die Artikel, die uns darüber informieren, dass die US-Stellvertreter in Syrien zahlreiche ISIS-Gefangene freilassen, und hier kommen die Videos, die zeigen, wie ISIS-Kämpfer Pro-Assad-Soldaten und Zivilisten hinrichten.

Im Moment könnte es in beide Richtungen gehen. Das Establishment der USA, Israels und der NATO könnte – mit Hilfe ihrer nachplappernden Medien – eine umfassende Pressekampagne starten, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass al-Jolani ein geläuterter, aufgeklärter Anführer ist . . . oder sie könnten ihn fallen lassen und die verjüngten syrischen Terrortruppen als Vorwand für eine neue Invasion nutzen. Wir werden sehen, in welche Richtung der Wind weht, indem wir beobachten, wie Israel auf die Hilferufe der Kurden an die HTS-Truppen reagiert.

Aber all dies führt zu der größten Frage von allen: Wie geht es weiter?

Das nächste Kapitel

Jeder, der aufmerksam ist, wird erkennen, dass sich gerade etwas von welthistorischer Bedeutung in Syrien ereignet hat.

Aber es bleiben einige Fragen offen: Was genau ist passiert und was bedeutet es für die Region und für die Welt?

Gute Fragen. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es eine Vielzahl von Experten, die bereit sind, ihre Meinung zur Lage in Syrien in den Ring zu werfen. Zum Beispiel gibt es:

Mike Whitney äußert sich dazu, wie „Für Bibi führt der Weg nach Teheran über Damaskus“;

Robert Inlakesh diskutiert über Israels dreiste Landnahme in Syrien und erinnert uns daran, wie „die USA und Israel stillschweigend die Al-Qaida-Verbündeten bei der Offensive in der syrischen Provinz Idlib wiederbelebten“;

Vanessa Beeley spekuliert über die Deals, die die Großmächte möglicherweise abgeschlossen haben, um den plötzlichen Sturz der syrischen Regierung herbeizuführen;

Kevork Almassian, Moderator von „Syriana Analysis“, erklärt die neue Realität in Syrien, nachdem „die Achse des Widerstands vorbei ist“;

Pepe Escobar gibt seine übliche „Putin ist ein geheimer 5D-Schachgroßmeister“-Cheerleader-Einlage zum Besten;

Rurik Skywalker kommt zu der plausibleren Einschätzung, dass Putin Assad zur Flucht überredet hat, weil die syrische Drogenpipeline ihrem schnellen Ende entgegen ging;

Ruel Pepa, der unter dem Einfluss von Hopium argumentiert, dass der Sturz von Assad in Wirklichkeit keine Niederlage, sondern „ein strategischer Rückzug“ sei;

Peter Koenig, der beklagt, dass Syrien „von einer Welt im Stich gelassen“ wurde, während Groß-Israel voranschreitet;

und Ali Bilgic, der feststellt, dass „China als unerwarteter Nutznießer aus Assads Sturz hervorgehen könnte“.

Ich bin mir sicher, dass es noch andere wichtige Quellen für heiße Meinungen zu diesem Thema gibt, und ich bin mir sicher, dass meine lieben Leser in den Kommentaren zu diesem Beitrag auf corbettreport.com Links zu diesen Quellen bereitstellen werden.

Hier ist meine eigene Meinung zu diesem Thema: Was in Syrien passiert ist, ist kein Regimewechsel (obwohl es diesen sicherlich gab). Und es ist keine ausländische Landnahme oder Ressourcengewinnung (obwohl auch diese Dinge passiert sind). Und es ist nicht einmal ein „regionaler Krieg“.

Nein, dies ist mehr als ein regionaler Krieg.

Schließlich sind an der Syrien-Geschichte nicht nur regionale Mächte wie die Türkei, Israel und der Iran beteiligt. Auch die einzige Weltmacht, die USA, ist involviert. Und auch die Supermacht Russland, die seit 1946 ein treuer Verbündeter Syriens ist, mischt mit.

Aufgrund dieser russisch-syrischen Beziehung haben wir eine unglaubliche Geschichte miterlebt, in der Russlands eigener regionaler Feind eine Rolle spielt: die Ukraine. Inmitten des Tumults der Geschichten geht die Tatsache verloren, dass Russland die Ukraine beschuldigt hat, HTS Drohnen und Drohnenpiloten zur Verfügung gestellt zu haben, bevor sie ihre Regierungssturzoffensive starteten. Diese hetzerische Behauptung wurde kürzlich von den Dinosauriern der westlichen Medien bestätigt.

Nur um das klarzustellen: Die Ukraine hat die Gelegenheit genutzt, um eine Militäroperation in Syrien zu unterstützen, von der sie sich erhoffte, dass sie die Aufmerksamkeit des russischen Militärs von der ukrainischen Front ablenken würde.

Dann gibt es auch noch die jüngsten Versuche Chinas, eine diplomatische Präsenz in der Region aufzubauen (wie die Gründung des Golf-Kooperationsrats), was das Gespenst einer weiteren Weltmacht heraufbeschwört, die ein Interesse an den Ereignissen in Syrien hat.

Nein, dies ist kein „Bürgerkrieg“. Es ist keine Operation zum Regimewechsel. Es ist nicht einmal ein regionaler Krieg. Es ist ein Fenster in den Weltkrieg, der bereits jetzt stattfindet.

Das ist jedenfalls meine Meinung.

Wenn meine Einschätzung richtig ist und diese jüngsten Ereignisse wirklich ein Vorbote des Weltkriegs sind, wäre es nicht das erste Mal, dass in Syrien Ereignisse von welthistorischer Bedeutung stattfinden.

Wie sich Bibelkenner erinnern werden, war Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus, als er von einem blendenden Licht getroffen wurde. Dort hatte er eine Vision des auferstandenen Jesus, die den zum Apostel umgetauften Paulus dazu veranlasste, die christliche Botschaft weit und breit zu verbreiten, indem er Briefe verfasste, deren Auswirkungen bis heute in der Welt nachhallen.

Es bleibt abzuwarten, ob ein blendendes Licht auf die Truppen fällt, die sich derzeit auf dem Weg nach Damaskus befinden, aber ich fürchte, dass die Vision, die sie haben werden, kein Vorbote des Friedens sein wird.