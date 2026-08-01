Der globale Krieg der vierten Wende ist in die Endphase eingetreten

Von Tyler Durden

Verfasst von Milan Adams über Preppgroup,

Die Zahlen gingen kurz nach Tagesanbruch an der Ostküste ein und erzählten eine Geschichte, die auch keine noch so geschickte PR-Kampagne des Weißen Hauses verschleiern konnte. Die Öl-Futures hatten sich über Nacht bei 86 Dollar pro Barrel stabilisiert – ein Wert, der vor achtzehn Monaten noch katastrophal erschienen wäre, nun aber eine vorübergehende Atempause gegenüber dem Preisanstieg auf 119 Dollar darstellte, der die globalen Märkte im April lahmgelegt hatte. Die Strategische Erdölreserve, jene nach der Krise von 1973 eingerichtete Notfallreserve, war auf 305 Millionen Barrel gesunken, den niedrigsten Stand seit 1983. Das Congressional Budget Office veröffentlichte stillschweigend seine revidierten Defizitprognosen: 2,3 Billionen Dollar für das Haushaltsjahr 2026, wobei für 2027 weitere 1,8 Billionen Dollar feststehen – noch bevor die steigenden Kosten des Krieges berücksichtigt werden, die derzeit bei 1 Milliarde Dollar pro Tag liegen, ohne dass eine Ausstiegsstrategie in Sicht ist.

Das ist keine Rezession. Das ist keine „Phase erhöhter geopolitischer Spannungen“. Das ist der systematische Abbau der globalen Wirtschaftsarchitektur, die den Wohlstand des Westens achtzig Jahre lang gestützt hat – komprimiert in einen Zeitrahmen, der für eine institutionelle Anpassung viel zu kurz ist. Wir erleben in Echtzeit den Übergang von einer unipolaren, von den USA geführten Weltordnung zu einem fragmentierten multipolaren System, und die Heftigkeit dieses Übergangs misst sich nicht nur an der Zahl der Todesopfer – obwohl diese in einem Ausmaß steigen, das das Pentagon nicht vollständig offenlegen will –, sondern auch an der Aushöhlung strategischer Einflussmöglichkeiten, die, einmal verbraucht, nicht wiederhergestellt werden können.

Der globale Krieg der „Vierten Wende“ ist in seine Endphase eingetreten, und die Kennzahlen deuten darauf hin, dass wir gerade erst beginnen, das Ausmaß der strategischen Falle zu begreifen, in die die amerikanische Politik geraten ist.

Um die gegenwärtige Krise zu verstehen, muss man zunächst die tröstliche Erzählung vom zufälligen Abdriften hinter sich lassen – die Vorstellung, dass politische Fehler und Fehleinschätzungen zur aktuellen Sackgasse geführt haben. Die Daten deuten auf etwas Beunruhigenderes hin: eine Entkopplung der strategischen Entscheidungsfindung von der Abwägung nationaler Interessen, was zu Ergebnissen führt, die keinem erkennbaren amerikanischen Ziel dienen, während sie gleichzeitig die Interessen regionaler Akteure fördern, die einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Politikgestaltung der USA haben.

Betrachten wir den zeitlichen Ablauf mit der Präzision eines militärischen Nachberichts. Am 27. Februar 2026 leiteten die Vereinigten Staaten einen überraschenden Enthauptungsschlag gegen die iranische Führung ein, während israelische Gesandte in Genf scheinbar Verhandlungen führten. Der Angriff zerstörte die militärische Kommandostruktur und die politische Führung des Iran in einem 48-stündigen Bombardement, von dem das Weiße Haus ursprünglich annahm, es würde innerhalb von „vier bis fünf Wochen“ abgeschlossen sein. Diese am 1. März abgegebene Prognose hat sich nun auf den fünften Monat ausgedehnt, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Die Straße von Hormus, durch die zwanzig Prozent des weltweiten Erdöls fließen, ist seit Mitte März praktisch gesperrt. Iranische Raketenangriffe, bei denen chinesische Zieldaten und russische Satellitenaufklärung zum Einsatz kamen, haben jede größere US-Einrichtung im Persischen Golf beschädigt oder zerstört, darunter Al Udeid in Katar, Prince Sultan in Saudi-Arabien und die Marineeinrichtungen in Bahrain.

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist vernichtend. Der erste Angriff basierte auf Geheimdienstbewertungen – die später von siebzehn Behörden angefochten wurden –, wonach der Iran „nur noch Wochen“ von der Herstellung von Atomwaffen entfernt sei. Diese Einschätzung stand im Widerspruch zu der Erklärung derselben Regierung vom Juni 2025, wonach die iranischen Nuklearanlagen in einem zwölftägigen Konflikt, der 37 Milliarden Dollar gekostet und keine dauerhaften strategischen Auswirkungen erzielt hatte, „vollständig und gänzlich ausgelöscht“ worden seien. Der aktuelle Krieg, der ohne Genehmigung des Kongresses und gegen den ausdrücklichen Willen der Wählerschaft geführt wird, die den Präsidenten aufgrund expliziter anti-interventionistischer Versprechen wieder ins Amt gewählt hatte, hat inzwischen direkte Kosten in Höhe von 113 Milliarden Dollar verursacht; Analysten aus Harvard prognostizieren langfristige Verbindlichkeiten von über 1 Billion Dollar, wenn die Versorgung der Veteranen, die Erneuerung der Ausrüstung und der Wiederaufbau der Stützpunkte mit einbezogen werden.

Die wirtschaftlichen externen Effekte sind ebenso gravierend. Die Inflation, die sich bis Dezember 2025 auf 2,7 % abgeschwächt hatte, ist wieder auf 4 % angestiegen und steigt weiter an. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,64 % und stellt damit die höchsten Kreditkosten der Trump-Präsidentschaft dar; dies entspricht zusätzlichen jährlichen Zinsaufwendungen von etwa 135 Milliarden Dollar und direkten Energie- und Finanzierungskosten von rund 1.000 Dollar pro Haushalt. Diese Zahlen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem 60 % der amerikanischen Haushalte angeben, nicht in der Lage zu sein, eine Notfallausgabe von 500 US-Dollar zu decken, und die Zahlungsrückstände bei Verbraucherkrediten ein Niveau erreicht haben, das seit der Finanzkrise von 2008 nicht mehr gesehen wurde.

Die strategische Lage hat sich in einer Weise verschlechtert, die sich einer quantitativen Messung entzieht. Das amerikanische Militär, das für die Machtprojektion gegen aufständische Kräfte und regionale Gegner konzipiert ist, hat sich als anfällig für die asymmetrischen Kriegstaktiken einer mittelgroßen Nation mit hochentwickelter Raketentechnologie und einer defensiven Geografie erwiesen. Die Patriot-Raketensysteme, deren Einsatz pro Abfang 2 Millionen Dollar kostet, stehen iranischen ballistischen Raketen und Drohnen gegenüber, die pro Einheit 10.000 bis 50.000 Dollar kosten – ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das eine nachhaltige Verteidigung wirtschaftlich untragbar macht. Die Enthüllung, dass russische und chinesische Geheimdienste den iranischen Streitkräften Echtzeit-Zielkoordinaten liefern – was durch abgefangene Satellitendaten bestätigt und in einer Anhörung vor dem Kongress eingeräumt wurde –, verwandelt einen regionalen Konflikt in einen Stellvertreterkrieg, in dem Großmacht-Gegner die Schwachstellen der USA bei minimalem direktem Risiko für sich selbst ausloten.

Die Reaktion der Institutionen hat die Krise noch verschärft. Das Ministerium für Regierungseffizienz, das Verwaltungseinsparungen in Höhe von 2 Billionen Dollar versprochen hatte, wurde faktisch aufgelöst, als der „Big Beautiful Bill“ die Staatsverschuldung um 5 Billionen Dollar erhöhte – zusätzlich zu der vom CBO prognostizierten Basislinie von 21 Billionen Dollar. Die Staatsverschuldung ist innerhalb von achtzehn Monaten von 36,2 Billionen Dollar auf 39,5 Billionen Dollar angestiegen, wobei jährliche Defizite in Höhe von 2 Billionen Dollar nun bis 2030 festgeschrieben sind. Der Versuch der Regierung, die Ölpreise durch die Entnahme aus der strategischen Erdölreserve und die Manipulation des Derivatemarktes zu drücken, hat die Notreserven erschöpft und gleichzeitig die Hohlheit der amerikanischen „Energieunabhängigkeit“ offenbart – dem Land fehlt nun ein ausreichender Puffer, um eine anhaltende Versorgungsunterbrechung zu überstehen, geschweige denn einen umfassenderen Konflikt, der die Produktion in Nigeria oder Venezuela betrifft.

Die derzeit stattfindende geopolitische Neuordnung reicht über den unmittelbaren Konfliktraum hinaus. Russland hat trotz westlicher Sanktionen und des anhaltenden Zermürbungskriegs in der Ukraine eine eurasische Sicherheitsarchitektur konsolidiert, die den Iran, China und das expandierende BRICS+-Bündnis einbezieht. Die Entdollarisierung des internationalen Handels – beschleunigt durch die Instrumentalisierung des SWIFT-Systems, die die Anfälligkeit des auf Dollar lautenden Clearings demonstrierte – hat parallele Finanzsysteme geschaffen, die unabhängig vom Ausgang des Konflikts Bestand haben werden. China hat, während es seine eigenen demografischen und Immobilienkrisen bewältigt, durch die „Belt and Road“-Initiative Energiekorridore gesichert und die industriellen Kapazitäten aufgebaut, um die militärischen Verluste der USA in großem Maßstab zu ersetzen.

Die europäischen Mächte stehen vor einer zivilisatorischen Erschöpfung: demografischer Zusammenbruch, Deindustrialisierung im Energiesektor und der fortschreitende Verlust von Produktionskapazitäten an asiatische Konkurrenten. Ihre Begeisterung für erweiterte NATO-Verpflichtungen und die Konfrontation mit Russland dient nicht strategischen Interessen, sondern der Ablenkung – der Verlagerung interner Widersprüche auf externe Feinde. Die jüngsten Erklärungen der französischen, deutschen und britischen Führung bezüglich der „Kriegsbereitschaft gegenüber Russland“ stellen entweder eine gefährliche Selbsttäuschung oder eine absichtliche Provokation dar, angesichts der nachgewiesenen Unfähigkeit der europäischen Streitkräfte, den Munitionsverbrauch ohne amerikanische Nachschublieferungen länger als einige Wochen aufrechtzuerhalten.

Die Architektur des strategischen Bankrotts

Das visuelle Bild des Zusammenbruchs geht oft der statistischen Bestätigung voraus. Die Bilder aus der Golfregion – Satellitenaufnahmen von brennenden Tankern, Wärmebilder von stillgelegten Raffineriekomplexen, atmosphärische Daten, die Partikelkonzentrationen zeigen, die die regionale Landwirtschaft beeinträchtigen – lassen wirtschaftliche Folgen ahnen, die mit zeitlicher Verzögerung, aber unaufhaltsamer Gewissheit eintreten werden. Die Entnahme aus den strategischen Ölreserven (SPR), die die Benzinpreise vorübergehend gedrückt hat, kann bei den derzeitigen Entnahmeraten nicht über das Jahr 2027 hinaus fortgesetzt werden. Die Sperrung der Straße von Hormus hat bereits die Getreidelieferungen an importabhängige Länder unterbrochen, wobei sich die Weizen-Terminkontrakte von den traditionellen Preismodellen abgekoppelt haben und Exportbeschränkungen für Phosphat aus Marokko und China die globale Ernährungssicherheit bedrohen.

Die von Entwicklungsökonomen für das Jahr 2030 prognostizierte Hungersnot hat sich auf das Jahr 2027 vorverlegt. Die Verfügbarkeit von Diesel für die landwirtschaftliche Aussaat und Ernte ist zu Preisen, die eine Rentabilität ermöglichen, ungewiss geworden. Die europäische Düngemittelproduktion, die 2022–2023 aufgrund der Energiekosten stillgelegt wurde, hat ihre Kapazitäten noch nicht wieder aufgenommen. Die globale Just-in-Time-Lieferkette, die bereits durch Pandemie-Maßnahmen und die Störung im Suezkanal geschwächt wurde, steht kurz vor einem katastrophalen Zusammenbruch, da die Blockade des Roten Meeres durch die Houthi-Kräfte – ausgerüstet mit iranischer Raketentechnologie – die Seeverbindungsader zwischen Europa und den asiatischen Produktionsstätten unterbricht.

Das ist keine „Marktvolatilität“. Das ist das Ende des Überflusses – die Rückkehr in eine Welt, in der die Verteilung von Kalorien und Energie eher politischer als wirtschaftlicher Logik folgt, in der der Status als Reservewährung keine Importkapazität mehr garantiert und in der die 1944–1945 geschaffenen institutionellen Rahmenbedingungen nicht mehr funktionieren.

Die psychologische Dimension des Zusammenbruchs lässt sich zwar nicht quantifizieren, erfordert jedoch eine Analyse. Die amerikanische Bevölkerung wurde systematisch betäubt – durch pharmazeutische Eingriffe (25 Prozent der Erwachsenen nehmen Psychopharmaka ein), digitale Sucht (durchschnittlich sieben Stunden Bildschirmzeit täglich) und ideologische Polarisierung, die rationale Einschätzungen durch Stammesidentität ersetzt. Dieselben Bevölkerungsgruppen, die im Zeitraum 2020–2023 Notfallmaßnahmen akzeptierten, die auf epidemiologischen Modellen ohne empirische Validierung beruhten, tun Warnungen vor einem systemischen Zusammenbruch nun als Panikmache ab – während sie gleichzeitig Darstellungen einer unmittelbaren Bedrohung durch den Iran akzeptieren, die den Einschätzungen ihrer eigenen Geheimdienste widersprechen.

Die Manipulation der öffentlichen Meinung hat ihre Endphase erreicht. Medienorgane, die drei Jahre lang „Russiagate“ als Tatsache propagierten, präsentieren nun Netanjahus Iran-Narrativ als unumstößliche Wahrheit. Konservative Kommentatoren, die vor einer Überschreitung der Exekutivbefugnisse warnten, rechtfertigen nun die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht als notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Das Phänomen der „Einheitspartei“ – die nahtlose Kontinuität der Politik zwischen scheinbar gegensätzlichen politischen Formationen – ist zu offensichtlich geworden, um es zu leugnen, und doch zu unbequem, um es von Bevölkerungsgruppen anzuerkennen, die sich dem Theater der demokratischen Wahl verschrieben haben.

Die Prognose: Winter 2027–2028

Die Analyse des aktuellen Kurses lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit folgende Entwicklungen erwarten:

Bis zum vierten Quartal 2026 wird die strategische Erdölreserve technische Mindeststände erreichen, wodurch die Regierung nicht mehr in der Lage sein wird, die Ölpreise durch Marktinterventionen zu dämpfen. Die Energiekosten werden auf ein Niveau steigen, das eine Kettenreaktion von Zahlungsausfällen im Transport- und Logistiksektor auslöst, wobei Insolvenzen von Speditionen zu Ausfällen in der Lebensmittelversorgung in großen Ballungsräumen führen werden. Die Federal Reserve, die zwischen beschleunigter Inflation und der Anfälligkeit des Finanzsystems hin- und hergerissen ist, wird vor der unmöglichen Wahl stehen, entweder die Währung zu verteidigen oder eine Staatsschuldenkrise zu verhindern – wahrscheinlich wird sie beides versuchen und durch eine Steuerung der Zinsstrukturkurve, die die Marktfunktionen zerstört, keines von beiden erreichen.

Die Zwischenwahlen 2026 werden, sollten sie planmäßig stattfinden, vor dem Hintergrund einer Inflation von 6–7 %, Hypothekenzinsen von 7 % und eines sichtbaren militärischen Misserfolgs am Golf stattfinden. Die politische Reaktion – die wahrscheinlich erweiterte Notstandsbefugnisse und die Aussetzung verfahrensrechtlicher Normen beinhalten wird – wird die Legitimitätskrise beschleunigen, die bereits in Umfragen sichtbar ist, wonach die Mehrheit unabhängig von der Parteizugehörigkeit der Ansicht ist, dass „das System manipuliert ist“.

Bis Mitte 2027 wird das globale Nahrungsmittelsystem – sofern die Straße von Hormus nicht wieder geöffnet wird – vor einem strukturellen Zusammenbruch stehen. Importabhängige Nationen in Nordafrika, im Nahen Osten und in Südasien werden Massenmigrationsereignisse erleben, die das Jahr 2015 als trivial erscheinen lassen. Die europäischen Grenzkontrollen, die bereits überfordert sind, werden vollständig zusammenbrechen und jene demografischen und sicherheitspolitischen Krisen hervorrufen, die nationalistische Bewegungen vorhergesagt haben – und die von den etablierten Institutionen als Fremdenfeindlichkeit abgetan wurden.

Das amerikanische Militär, erschöpft durch den Einsatz am Golf und unfähig, Verluste durch industrielle Kapazitäten auszugleichen, wird einer strategischen Überdehnung gegenüberstehen, sollte sich der Konflikt auf Taiwan oder Korea ausweiten. Die Offenlegung der tatsächlichen Opferzahlen – die derzeit durch Geheimhaltung und die Komplizenschaft der Medien unterdrückt werden – wird eine innenpolitische Krise auslösen, wenn sie unvermeidlich bekannt wird.

Der Status des Dollars als Reservewährung wird nicht katastrophal zusammenbrechen, sondern schrittweise schwinden, da die BRICS+-Staaten bilaterale Währungsvereinbarungen abschließen und Rohstoffproduzenten Zahlungen in Gold oder Yuan verlangen. Dieser bereits im Gange befindliche Prozess wird sich beschleunigen, sobald die Monetarisierung der amerikanischen Schulden nicht mehr zu ignorieren ist, was zu einem Stagflationsszenario führen wird, das den Konsens der 1970er Jahre zunichte machte – allerdings in einer um eine Größenordnung stärkeren Ausprägung.

Die Abrechnung: Was die Daten nicht erfassen können

Es gibt Dimensionen der Zivilisationskrise, die sich einer ökonometrischen Modellierung entziehen.

Der Abbau des Sozialkapitals – der Verlust von Vertrauen, die Zersplitterung der Gemeinschaft, die Ersetzung gelebter Beziehungen durch digitale Simulationen – hat ein Ausmaß erreicht, das eine kollektive Reaktion auf systemische Belastungen unmöglich macht. Die amerikanische Bevölkerung verfügt zwar weiterhin über die technologischen Möglichkeiten zur Koordination, hat jedoch die kulturelle Fähigkeit zum Vertrauen verloren, was zu dem Paradoxon einer Hyperkonnektivität ohne Solidarität führt.

Die Generationentheorie, die diesen Moment vorhergesagt hat – das „Fourth Turning“-Modell –, ging davon aus, dass die Krise durch gemeinsames Opfer neue zivilgesellschaftliche Fähigkeiten schmieden würde. Die Anzeichen deuten stattdessen auf einen Fragmentierungs-Verlauf hin, bei dem die Belastungen des Zusammenbruchs die Spaltung statt der Einheit beschleunigen und nicht zu einem „neuen Hoch“ führen, sondern zu einer ausgedehnten Phase des Interregnums – die alte Ordnung ist tot, die neue Ordnung noch nicht geboren, und in der Zwischenzeit treiben die Monster ihr Unwesen.

Die psychologischen Auswirkungen eines anhaltenden strategischen Niedergangs – was Historiker als „imperiale Melancholie“ bezeichnen – haben eine Politik der kompensatorischen Fantasie hervorgebracht, in der technologische Innovationen (künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, Weltraumkolonisierung) als psychologische Abwehr gegen die Erkenntnis des materiellen Rückgangs dienen. Die Milliarden, die in „Rechenzentren“ investiert werden, die als Überwachungsinfrastruktur fungieren, die Meme-Coins, die Privatanlegern Wert entziehen, die „Smart-City“-Projekte, die Bevölkerungsgruppen verfolgen und erfassen – all dies stellt keinen Fortschritt dar, sondern Cargo-Kulte, magisches Denken in technologischer Verkleidung.

Die biologische Dimension der Krise – sinkende Geburtenraten, ein Einbruch des Testosteronspiegels, epidemische Ausmaße der Abhängigkeit von Psychopharmaka, die mysteriöse Übersterblichkeit, die Versicherungsmathematiker dokumentiert haben, deren Untersuchung die Medien jedoch verweigern – deutet auf eine Bevölkerung hin, die körperlich und kognitiv zu sehr beeinträchtigt ist, um jene kollektive Reaktion zu entfalten, die historische Krisen zuvor hervorgerufen haben. Die Agenda des „Great Reset“, ob Verschwörung oder Strategie, steht für die Erkenntnis der Elite, dass die bestehende Bevölkerung nicht gerettet, sondern nur durch ihren Rückgang verwaltet werden kann – ein malthusianisches Kalkül, das seinen Namen nicht zu nennen wagt, aber dennoch die Politik prägt.

Fazit: Der lange Notstand

Wir nähern uns keiner Krise. Wir befinden uns bereits mitten darin. Die vierte Wende: Der globale Krieg ist keine zukünftige Möglichkeit, sondern gegenwärtige Realität, die das über achtzig Jahre amerikanischer Hegemonie angesammelte institutionelle Kapital in einem Tempo aufzehrt, das eine Erholung ausschließt. Die Schulden können nicht zurückgezahlt werden. Das Imperium kann nicht aufrechterhalten werden. Der Gesellschaftsvertrag kann nicht wiederhergestellt werden. Dies sind keine defätistischen Behauptungen, sondern empirische Beobachtungen, gestützt durch Daten des Finanzministeriums, Prognosen des CBO und den sichtbaren Verfall von Infrastruktur, Bildungswesen und öffentlicher Gesundheit, der jedem ins Auge springt, der bereit ist, hinzuschauen.

Was bleibt, ist die Frage nach Dauer und Form. Die Krise der 1930er- und 1940er-Jahre löste sich innerhalb von siebzehn Jahren durch einen totalen Krieg und die Schaffung eines neuen institutionellen Rahmens auf. Die aktuelle Krise, beschleunigt durch technologischen Umbruch und finanzialisierte Komplexität, könnte sich länger hinziehen – oder sich plötzlicher durch katastrophale Versagensszenarien (nuklearer Schlagabtausch, Pandemie, Zusammenbruch der Stromversorgung) auflösen, die die Dauer irrelevant machen.

Die individuelle Reaktion auf eine systemische Krise kann systemische Trends zwar nicht umkehren, aber auf systemische Folgen vorbereiten. Der Wiederaufbau lokaler Kapazitäten – Nahrungsmittelproduktion, Energieerzeugung, Sicherheitsversorgung, Währungsumtausch – stellt die einzige verfügbare Absicherung gegen institutionelles Versagen dar. Das Amish-Modell, das lange Zeit als Anachronismus abgetan wurde, erweist sich als anpassungsfähige Strategie: Technologische Selektivität, gemeinschaftliche Selbstversorgung, religiöser Zusammenhalt und geografische Streuung sorgen für jene Widerstandsfähigkeit, die zentralisierte Systeme unter Belastung nicht aufrechterhalten können.

Die politische Frage – ob die Republik gerettet werden kann, ob die Verfassung wiederhergestellt werden kann, ob die inneren und äußeren Feinde identifiziert und besiegt werden können – ist möglicherweise die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, ob die Zivilgesellschaft während des Übergangs aufrechterhalten werden kann, ob die für die Koordination nach dem Zusammenbruch notwendigen Fähigkeiten und Vertrauensnetzwerke erhalten bleiben können und ob die menschliche Fähigkeit zu Würde und moralischer Entscheidungsfindung die Demütigung des imperialen Niedergangs überstehen kann.

Thomas Paine schrieb, dass dies Zeiten sind, die die Seelen der Menschen auf die Probe stellen. Er versprach keinen Sieg. Er versprach, dass der Triumph umso ruhmreicher sein werde, je härter der Konflikt sei. Doch er schrieb zu einer Zeit, als die amerikanische Bevölkerung noch die Kompetenz zur Selbstverwaltung und den Willen zu kollektiven Opfern besaß. Ob diese Eigenschaften in ausreichender Konzentration fortbestehen, um aus der gegenwärtigen Krise einen „neuen Höhepunkt“ zu schaffen, bleibt die offene Frage unserer Zeit – eine Frage, die nicht von Analysten beantwortet wird, sondern durch das sich herausbildende Verhalten von Millionen von Individuen, die mit der Erosion all dessen konfrontiert sind, was sie für dauerhaft gehalten haben.

Der Winter ist da. Die lange Nacht hat begonnen. Und das Saeculum, gleichgültig gegenüber menschlichen Vorlieben, setzt seinen unerbittlichen Lauf fort.

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