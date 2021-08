Der große „Global Warming“-Alarm ist Teil des „Great Reset“ des WEF

Von Julian Rose: Er ist ein früher Pionier des ökologischen Landbaus in Großbritannien, Schriftsteller, internationaler Aktivist, Unternehmer und ganzheitlicher Lehrer. Julian ist Mitbegründer von HARE The Hardwick Alliance for Real Ecology siehe https://hardwickalliance.org/. Sein hochgelobtes Buch „Overcoming the Robotic Mind – Why Humanity Must Come Through“ ist eine besonders empfehlenswerte Lektüre für diese Zeit: siehe www.julianrose.info.

Unterschätzen Sie nicht, welch geistige Kraft es braucht, um normale Menschen für die Idee zu begeistern

„Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“.

Wenn jemand zu Ihnen sagt: „Die Wetterextreme sind ein sicheres Zeichen für die globale Erwärmung“, dann deshalb, weil er diese Information direkt aus den Medien übernimmt und sie für eine Tatsache hält.

Die Medien erhalten sie von der Regierung – oder von „Expertenberatern“ der Regierung.

Die „Expertenberater“ erhalten die Informationen von einem Computermodell (z. B. vom Imperial College London).

Die Computermodellierung erhält sie von einem großen finanziellen Anreiz, der von dem Unternehmenskonglomerat und der aufgekauften Regierung angeboten wird, mit der ausdrücklichen Anweisung, ein Ergebnis zu produzieren, das die Bedürfnisse ihrer gemeinsamen politischen Ziele erfüllt. In diesem Fall geht es darum, einen „wissenschaftlichen Beweis“ dafür zu zaubern, dass die globale Erwärmung real ist.

Die Notwendigkeit eines „Beweises“, dass diese Erfindung real ist, wird erreicht, obwohl die Hauptbefürworter der globalen Erwärmung wissen, dass diese Idee 1972 im Club of Rome in einer weithin veröffentlichten Abhandlung mit dem einprägsamen Titel „Grenzen des Wachstums“ entwickelt wurde. Sie erhielt weiteren Auftrieb durch den Erdgipfel von 1992 in Rio de Janeiro, als die berüchtigte Agenda 21 auf den Weg gebracht wurde, um weitgehend irrationale Umweltbeschränkungen als Vorläufer der heute geltenden, äußerst diskriminierenden „Kohlenstoffsteuern“ durchzusetzen.

Grenzen des Wachstums“ mag diejenigen angesprochen haben, die sich dem neoliberalen kapitalistischen Beharren auf der Notwendigkeit einer Wirtschaft mit „permanentem Wachstum“ widersetzen; die eigentliche Absicht hinter diesen Worten ist jedoch die Konditionierung des Empfängers auf eine selbst auferlegte, pseudo-aufopferungsvolle Einstellung zur „Begrenzung“.

Ergo, sich selbst einzuschränken, um einer „höheren Sache“ willen – der Rettung der natürlichen Umwelt vor der globalen Erwärmung!

Diese Form der Konditionierung ist das perfekte Rezept, um natürlich besorgte Bürger dazu zu bringen, nicht nur die typischen materiellen Exzesse ihres Lebens einzuschränken, sondern letztlich auf alle materiellen Interessen pseudoheilig zu verzichten. Der schaurige Plan hinter Klaus Schwabs quasi religiöser Bergpredigt am WEF

„Ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein“.

Schwabs psycho-soziale Engineering-„Tiefenpsychologen“ haben die genauen Schritte geplant, die für eine nahtlose Übergabe allen privaten Reichtums an die unersättlichen materialistischen Elite-Meister der Täuschung notwendig sind. Ein durch und durch abscheulicher, aber ziemlich genialer Schachzug.

Der große „Global Warming“-Alarm wurde als ein kalkulierter Weg für führende Industrielle, Banker und Könige ins Leben gerufen, um ihre Zukunft als die wichtigsten Einflussnehmer und Kontrolleure der globalen Angelegenheiten zu sichern.

Eine flächendeckend kontrollierte Indoktrination durch die Medien, deren Hauptbestandteil zügellose Panikmache ist, dient dazu, die öffentliche Meinung für die Sache zu gewinnen. Der Club der Elite-Industriellen weiß genau, dass „Angst“ verzweifelte Menschen dazu bringt, sich an ihre vermeintlichen Führer zu wenden, die sie beschützen – und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Der historische Präzedenzfall dafür ist allgegenwärtig.

Für die Behauptung, das Klima erwärme sich gefährlich, gab es keine wissenschaftlichen Belege. Das wurde später unter der Schirmherrschaft des Internationalen Ausschusses für Klimaänderungen (IPPC) ausgeheckt.

Es ist mehr als bedauerlich, dass die große Mehrheit der grün orientierten Nichtregierungsorganisationen (NRO) den Köder schluckte und, da sie zu diesem Zeitpunkt größtenteils von den von den Unternehmen unterstützten Regierungen finanziert wurden, das Geld annahm, die Augen und den Verstand verschloss – und auf den Zug aufsprang – und so die tödliche Verzerrung ihrer ursprünglichen grünen Verpflichtungen übernahm.

Jetzt ist Klaus Schwab (Direktor des Weltwirtschaftsforums) an der Reihe, die Zügel in die Hand zu nehmen, die ihm von früheren Vertretern der kleinen, aber mächtigen Elite übergeben wurden, die über solche Marionetten-Staatsoberhäupter wie Bush, Cheney, Blair – und andere aufstrebende Despoten dieser Zeit – die Geschicke des Planeten lenkt.

Schwabs Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Ziele des „Stopps der globalen Erwärmung“ über die Kanäle des Green New Deal, des Great Reset, der vierten industriellen Revolution und der Null-Kohlenstoff-Agenda vollständig umgesetzt werden. Er muss dafür sorgen, dass dieser falsche grüne Ball den Weg einschlägt, der von hochbezahlten Technokraten eigens für ihn angelegt wurde, deren besondere Neigung darin besteht, ein „Inventar von allem“ zu schaffen, um die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens auf der Erde zu ermöglichen.

Diese Technokraten betrachten die Verwaltung der Welt als eine Übung in Buchhaltung. Eine sterile reduktionistische Denkweise, die eng mit der Robotik und der Vorstellung verbunden ist, dass fortschrittliche Mechanisierung und Berechnung der Kreativität des menschlichen Geistes überlegen sind. Daher die WEF-Ankündigung des bevorstehenden „Internet of Everything“, des 5G-gestützten Überwachungs- und Kontrollnetzes für intelligente Städte, das das Kernstück der Agenda „The Great Reset“ bildet.

Eine Agenda, die speziell unter dem Titel „grün“ positioniert wurde – ein Name, der von der ursprünglichen Ökologiebewegung der 1970er und 80er Jahre gestohlen wurde, deren Ethos die Förderung einer „Volksökologie“ in menschlichem Maßstab und mit geringem Fußabdruck war – und ist. Eine authentische Vision, die keinerlei Ähnlichkeit mit der heutigen gigantischen, von Unternehmen geführten Vierten Industriellen Revolution hat, die von den WEF-Meistern der Täuschung als einzige Lösung zur „Ökologisierung des Planeten“ angepriesen wird.

In Wirklichkeit handelt es sich natürlich um einen Großkonzern/Kabale, der die Kontrolle über die wichtigsten Ressourcen und die Geldversorgung der Welt an sich reißen will. Das Wort „grün“ hätte kaum besser missbraucht werden können.

Mit dieser gefälschten grünen Ideologie, die nun an der Spitze der Blaupause der zentral gesteuerten globalen Planungselite für eine schöne neue Welt steht, wird jede Gelegenheit genutzt, um Bedingungen durchzusetzen, die die Verhaltensmuster der Menschheit so einschränken, dass sie den raffiniert ausgeheckten Forderungen nach „Verhinderung der globalen Erwärmung“ entsprechen. Die große Panikmache des Club of Rome, die darauf abzielt, eine verängstigte und verwirrte Öffentlichkeit davon abhängig zu machen, dass die technokratischen „Experten“ eine „lebensrettende Lösung“ finden, um den Planeten vor dem Braten zu bewahren.

Nun muss die „lebensrettende Lösung“ für das fiktive „Problem“, das sich die Technokraten ausgedacht haben, die fest verdrahteten Ziele dieser kleinen, aber sehr mächtigen Elite erfüllen, die die Schattenregierung des Planeten bildet. Eine despotische Kabale, deren Absicht es ist, die Zukunft nach einem düsteren, aufgeblasenen Gefühl der eigenen Wichtigkeit und Überlegenheit gegenüber dem Rest der Menschheit zu meistern.

Um der ungebremsten Entfaltung dieses Größenwahns den Weg zu ebnen, muss als erstes dafür gesorgt werden, dass der öffentliche Widerstand so gering wie möglich ist. Geringster Widerstand gegen die Umsetzung des „großen Plans“, dessen Durchführung – um ihn glaubwürdig zu machen – einen kontinuierlichen Prozess der Umweltzerstörung und -schädigung erfordert.

Die Ursache für diese Störung kann dann auf das Voranschreiten der „katastrophalen“ Erwärmung zurückgeführt werden, für die alle Lösungen „technologisch“ sein müssen. Technologisch im Sinne von hochtechnologisch, roboterhaft, digital und elektromagnetisch.

Mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen ist ein beliebtes Konzept in den Reihen der Befürworter der Neuen Weltordnung. So fand man heraus, dass sich die Auswirkungen einer allgemeinen Verdummung des Gehirns noch verstärken lassen, wenn man sie mit gezielter Gedankenkontrolle, Hypnose und Folter kombiniert, die alle bereits im Rahmen des US-Programms MK Ultra erprobt worden waren.

In diesem Programm wurde mit Menschen rücksichtslos experimentiert, um herauszufinden, an welchem Punkt sie „knackten“ und zu kontrollierbaren Werkzeugen für die Durchführung von Geheimoperationen wurden, die notwendig waren, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Gesellschaft zu untergraben und Psy-Ops, Ereignisse unter falscher Flagge und sogar – wenn es als notwendig erachtet wurde – Morde durchzuführen.

Eine Abwandlung dieser Techniken wurde hinter verschlossenen Türen während des Covid-Lockdowns eingesetzt, insbesondere in Pflegeheimen, wo der Völkermord zum Thema geworden ist und alte Menschen als Wegwerfmaterial für die Sache des „Stoppens von Covid“ betrachtet werden.

Gedankenkontrolle ist die zentrale Waffe der Planungselite. Sie ist in allen Aspekten des täglichen Lebens allgegenwärtig – angefangen beim Fernsehen, einem besonders wichtigen Bestandteil der (staatlichen) Kontrolle der Massen, bis hin zu allen Mainstream-Medien, Mobiltelefontechnologien, Computerprogrammen, Wi-Fi und fortschrittlichen militärischen „stillen“ Waffen. Es gibt eine hauchdünne Trennlinie zwischen dem Prozess und der Funktion der Gedankenkontrolle, der Propaganda und der reinen Indoktrination.

All das wird jetzt eingesetzt, um die Freuden von Klaus Schwabs Great Reset, Zero Carbon, Green Deal und 5G Smart Cities fest in den Gehirnzellen der schuldigen Menschen zu verankern, die auch dazu gebracht werden sollen, ihr gesamtes Privatvermögen „für die Sache“ abzugeben. Unterschätzen Sie nicht, welche geistige Kraft es braucht, um normale Menschen dazu zu bringen, sich die Vorstellung „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein“ zu eigen zu machen.

Im November dieses Jahres findet die internationale Klimakonferenz COP in Cornwall, Großbritannien, statt. Es werden die ausgeklügeltsten Methoden der Gedankenkontrolle eingesetzt, um diese Veranstaltung als „weltrettende“ Zusammenkunft der Guten und Großen erscheinen zu lassen. Denn es ist nichts Geringeres als die „Angst vor der globalen Erwärmung“, die die gesamte Erfindung des Great Reset/Green Deal zusammenhält.

Ohne diese beängstigende Botschaft von der „Katastrophe, wenn wir nicht handeln“, würde die Zukunft der Master Control Agenda der Neuen Weltordnung aus den Nähten platzen. Covid wurde auf den Plan gerufen, um sicherzustellen, dass der Angstfaktor einen Turboboost erhält, der ausreicht, um ihn bis zu dem Punkt zu tragen, an dem die COP ihn verdoppeln kann – und so die Chance erhöht, dass eine geistlose Öffentlichkeit schließlich die Arme hochwirft und „Rettet uns um jeden Preis!“ schreit.

Atmosphärisches Aerosol-Geoengineering (Chemtrails), Covid, 5G, das High Auroral Atmospheric Research Program (HAARP), WiFi, GMO, die chemische Sättigung von Haushaltsprodukten und insbesondere von Lebensmitteln – all das sind Beispiele für zeitgenössische Waffen, deren Einsatz uns als „wichtige fortschrittliche Wissenschaft“ verkauft wird, deren wahrer Zweck aber darin besteht, die Lebenskraft zu ersticken, die die menschliche und ökologische Vitalität, die natürliche Gesundheit und die spirituelle Lebendigkeit antreibt.

Das geht bis hin zur Manipulation und Zerstörung der menschlichen, tierischen und pflanzlichen DNA und des Genoms des Lebens selbst.

Am Ende dieses ungeheuerlichen monokybernetischen Eingriffs in die Göttlichkeit der Schöpfung steht der „Robotermensch“. Der transhumanistische Singularitäts-Omega-Punkt. Eine seelenlose, kybernetische „unmenschliche Rasse“, die alle ihre Anweisungen durch eine permanente Verkabelung ihres Neokortex mit einem zentralen Supercomputer erhält.

Dies ist in der Tat die Vision der Evolution der Menschheit, die Schwabs dunkle Kontrolleure als „The New Normal“ geplant haben und die die empfindungsfähige menschliche Rasse bis etwa 2050 weitgehend obsolet macht – und bis 2030/2040 sogar fast. Eine menschliche Rasse, die bis dahin auf etwa ein Viertel ihrer heutigen Zahl reduziert sein wird, wenn alles nach dem Plan der psychopathischen Architekten des Great Reset/New World Order/Green Deal läuft.

Es ist wichtig zu begreifen, dass die monströse Covid-Erfindung, deren giftige „Impfungen“ eine Völkermord verursachende Waffe sind, die als „Schutz“ verkleidet ist, nur eine der Karten im „Töten und Kontrollieren“-Spiel ist. Eine bedeutende, aber eine, deren Manifestation symptomatisch für die dämonische Trickkiste ist, die den uneinsichtigen Tätern des rohen Bösen zur Verfügung steht.

Das Corona-Virus und die globale Erwärmung sind Cousins ersten Grades. Beide verdanken ihre Entstehung genau demselben „Kaninchen aus dem Hut“-Zaubertrick. Die Kunst der Täuschung und Hypnose wird massenhaft angewandt, um die Menschen glauben zu machen, dass das, was nicht real ist, real ist – dass das, was gefälscht ist, real ist. Und beide benutzen die gleichen faschistischen Kontrollmechanismen, um ihre Ziele zu erreichen.

Jetzt haben wir die verschiedenen Teile dieser Völkermord-Operation zusammengefügt: The Great Reset (erzwungene totalitäre Übernahme), Green New Deal (vorgetäuschter grüner Faschismus), Zero Carbon (kein Kohlenstoff=kein Leben), Vierte Industrielle Revolution (vollständig robotergesteuerter Arbeitsplatz) zusammengesetzt haben, können wir erkennen, dass jedes Element tatsächlich integraler Bestandteil des Gesamtplans ist. Auf diese Weise aneinandergereiht, können wir endlich das ganze teuflische Bild sehen.

Deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass wir das Leben auf der Erde nur dann wirksam verteidigen können, wenn wir dieses „Gesamtbild“ sehen und danach handeln. Wir dürfen uns nicht dazu hinreißen lassen, jedes Symptom als eine separate und unzusammenhängende Krise zu behandeln. Das ist natürlich genau das, was die Verursacher wollen, dass wir es tun.

Für eine stetig wachsende Zahl von Menschen haben diese dunklen Tage genau den gegenteiligen Effekt als den beabsichtigten. Sie stimulieren die Manifestation von großen Lichtstrahlen, die dem entgegenwirken! Plötzlich finden Zehntausende ein gemeinsames Ziel und schließen sich zusammen, um es mit den Meistern der Täuschung aufzunehmen, indem sie sich für Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit stark machen.

Dies deutet auf eine bemerkenswerte Verlagerung der Schwerpunkte in unserem Leben hin. Eine von wahrhaft dramatischem Ausmaß, die die greifbare Entfaltung einer neuen Ära für die Menschheit einläutet. Eine Ära, in der die alten Schranken der Rasse, der Klasse, der Religion und des Geldes verschwinden und ein tiefes Gefühl universeller Geschwisterlichkeit entsteht; eine große Ausdehnung des Spirituellen und eine neue Form der weltweiten sozialen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Eine Zusammenarbeit, in der gemeinsame humanitäre Ziele die trennende und zerstörerische Gier des auf Profit ausgerichteten globalen Marktes ersetzen.

Dieses vom Herzen geleitete Aufblühen der Menschheit wird der wirklich entscheidende Faktor des großen Global Warming/Covid Scam sein, wie die Geschichtsbücher eines Tages berichten werden. Der überwältigende Einsatz von Angst und Täuschung hat den entgegengesetzten Zustand provoziert, aus seinem Versteck zu kommen und sich als eine für seine Gegner unerträgliche Gegenkraft zu manifestieren – die von niemand geringerem als der energetischen Quelle der Schöpfung selbst ausgeht.

Eine solche erstaunliche Metamorphose ist jetzt im Gange, und es bedurfte einer außergewöhnlichen, eklatanten Manifestation der Dunkelheit, um das gegenwirkende Feuer zu entfachen, das jetzt eine große Renaissance der wahren Kräfte des Menschen hervorruft. Dies ist das Zeitalter der Wahrheit, der Erleuchtung und des Handelns.

Nehmt euren Mut in beide Hände und schreitet voran! Setzen Sie sich nichts Geringeres zum Ziel als die Entwaffnung und Demontage des technokratischen Top-Down-Total-Kontrollsystems, das versucht, Sie, mich und jedes empfindungsfähige menschliche Wesen zu versklaven, das den tiefsten Werten des Lebens treu bleiben will.