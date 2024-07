Der große Lockdown-Schwindel

Von Alex Kriel

Viele Menschen werden sich an die Covid-Politik als einen Albtraum erinnern: eingeschränkter Zugang zu medizinischer Behandlung, Schließung von Geschäften, Unterbrechung des Schulunterrichts und durch die Gehirnwäsche der Regierung erzeugte Angst. Im Nachhinein lohnt es sich immer, eine “cui bono” (wem zum Vorteil”)-Überprüfung durchzuführen, um herauszufinden, wer davon profitiert hat, zumal die hoffnungslosen Mainstream-Medien dies weitgehend versäumt haben.

Kontraintuitiv haben die übermäßig wohlhabenden Besitzer von 0,1 % des Vermögens in den Vereinigten Staaten ihr Nettovermögen im Pandemiezeitraum 2022-2023 um schwindelerregende 6,4 Billionen Dollar gesteigert. Ihr Nettowert steigt von 12,1 Billionen Dollar auf 18,5 Billionen Dollar, das sind ziemlich coole 20 Millionen Dollar pro Kopf für etwa 300.000 Menschen. Dieses Ergebnis ist kontraintuitiv, da die Abriegelungen die Wirtschaft vorübergehend in den Ruin trieben und erhebliche negative Auswirkungen auf die Staatsverschuldung hatten, die sich aufgrund der schwindelerregenden Haushaltsdefizite aufblähte. Unter diesen Umständen würde man erwarten, dass die Aktienmärkte unter diesen Umständen nachgeben würden.

In der Alice-im-Wunderland-Welt des extremen Gelddruckens explodierte der Aktienmarkt jedoch, und von dieser Explosion profitierten in erster Linie die Superreichen, die den Großteil der Finanzanlagen hielten. Das normale Volk ohne nennenswerte Finanzanlagen hatte das Nachsehen in Form von erhöhter Inflation. Wir haben den Zusammenhang zwischen dem Gelddrucken und dem Wert der Finanzanlagen in einer früheren Notiz behandelt (“Wohin ist das Geld geflossen?”). Die nachstehende Grafik zeigt, dass sich das Gelddrucken (rot) fast genau so entwickelt wie die Größe des Vermögens der reichsten 0,1 % (blau). Beide Achsen sind in Billionen (Millionen von Millionen) angegeben.

Man könnte glaubhaft argumentieren, dass das Ziel der Geldpolitik darin zu bestehen scheint, den Wert der von den Superreichen gehaltenen Finanzanlagen zu stützen. Innerhalb der Gruppe der Über-Reichen waren die Gewinne nicht gleichmäßig verteilt. Der zweitreichste Mann der Welt, Jeff Bezos, erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 aufgrund eines Kursanstiegs der Amazon-Aktie Papiergewinne von über 90 Milliarden Dollar. Ein großer Teil davon war den Lockdowns zu verdanken, mit denen die stationären Konkurrenten geschlossen und Dutzende von Milliarden Dollar zu Amazon umgeleitet wurden, dessen Umsatzwachstum sich gegen Ende 2020 von rund 20 % auf 40 % verdoppelte.

Eine andere Gruppe, die sich über die Schließungen zu freuen schien, war die der Sozialingenieure, die seit den 1970er Jahren die Gesellschaft umgestalten wollten, auch um das Wachstum zu verringern oder gar abzuschaffen. Der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, ist Mitverfasser des Buches “COVID-19: The Great Reset“. In dem Buch wird gefordert, dass wesentliche Teile der Lockdown-Reaktion dauerhaft gemacht werden sollten; der Umschlag des Buches macht deutlich, dass er Covid zum Zweck der Einleitung eines massiven gesellschaftlichen Wandels nutzen wollte.

Es heißt, dass man eine gute Krise nie ungenutzt lassen sollte, aber was wäre, wenn einige Interessengruppen, anstatt auf eine gute Krise zu warten, eine Krise geschaffen oder einfach übertrieben hätten?

Eine Sache, die in der jüngsten Vergangenheit deutlich geworden ist, ist, dass die Superreichen über ihre Stiftungen Zugang zu enormer Lobbymacht haben. Eine große Stiftung kann bequem rund 400 Millionen Dollar pro Jahr für Lobbyarbeit (Philanthropie) ausgeben. Wie wir in unserer Notiz über grünes Geld erörtert haben, stellen die Ressourcen der Oligarchen-Stiftungen die Mittel, die den regulären politischen Parteien zur Verfügung stehen, in den Schatten.

Neben dem Zugang zu Stiftungen verfügen die Superreichen auch über eine beträchtliche eigene Medienreichweite. So äußerten sich mehrere hochrangige Wirtschaftsführer im Jahr 2020 über das Coronavirus:

Wie wir heute wissen, lag die globale Infektionssterblichkeitsrate (IFR) bei den unter 60-Jährigen bei 0,03 %: Dies war nicht die existenzielle Bedrohung, als die sie dargestellt wurde. Dass Covid keine existenzielle Bedrohung darstellte und dass das berüchtigte Imperial-Modell deutlich überbewertet war, war ab März 2020 klar, als die Diamond Princess-Zahlen vorlagen. Professor Levitt stellte fest, dass das Imperial-Modell massiv überbewertet war (ich konnte ihm helfen, einige kleine Fehler in den Berechnungen zu korrigieren).

Wir können eine kleine Gruppe von Superreichen ausfindig machen, die im Nachhinein in den Genuss eines raschen und großen Vermögenszuwachses kamen, da die Abschottung ihre Unternehmen begünstigte und die Konkurrenten benachteiligte. Darüber hinaus hat das Drucken von Geld in rauen Mengen den Wert von so gut wie allen Finanzanlagen erheblich gesteigert. Auch eine Gruppe von Sozialingenieuren, die sich einen “Great Reset” mit reduziertem Konsum wünschten, schienen mit den Lockdowns zufrieden zu sein; auf der WEF-Website finden sich überschwängliche Artikel über die Vorteile der Lockdowns.

Es könnte sein, dass die oben genannten Zitate von Schwab, Soros und Gates alarmistisch waren, da sie in der Hitze des Gefechts gemacht wurden. Ich hatte immer meine Zweifel an dieser Erklärung: Das Zitat von Bill Gates war das früheste vom Februar, aber die anderen kamen später und nachdem aktuelle Daten verfügbar waren. Diese Personen sind sehr wohlhabend und müssen vermutlich sehr gut rechnen können und in der Lage sein, Risiken genau einzuschätzen. Sie hätten auch Zugang zu den besten verfügbaren Forschern und hochentwickelten Datenbanken. Meiner Meinung nach ist es unwahrscheinlich, dass sie sich bei einfachen Zahlenangaben erheblich irren würden.

Auf jeden Fall könnte man glaubhaft machen, dass einige Interessengruppen eine schreckliche Überreaktion auf Covid herbeiführen wollten, vorausgesetzt, dass dies mit genügend Gelddrucken einherging. Es sei daran erinnert, dass die bereits bestehenden Pandemie-Reaktionspläne Abriegelungen als politische Option ausdrücklich ausschlossen:

In anderen Politikbereichen ist mir ein Muster aufgefallen, bei dem hochrangige Oligarchen eine politische Idee einbringen, die dann Jahre später von der Regierung umgesetzt wird (dazu später mehr).

Ich erhebe keine Anschuldigungen, sondern identifiziere Interessengruppen, die entweder finanziell profitiert oder die von ihnen gewünschte politische Reaktion erreicht haben.

Besorgniserregend ist, dass die Frage der Wirksamkeit von Abriegelungen weitgehend ignoriert wird, obwohl Professor Ioannidis et al. überzeugend nachgewiesen haben, dass Abriegelungen so gut wie nichts bewirken. Es besteht die Gefahr, dass verschiedene Interessengruppen dafür sorgen, dass dieses Thema nicht aufgegriffen wird, damit sie in Zukunft Abriegelungen wiederholen können. Für ein Verbrechen sind drei Elemente erforderlich, und bei den Lockdowns sind alle drei vorhanden: Motivation (6,4 Billionen Dollar Vermögenszuwachs), Methode (enorme Lobbymittel) und Gelegenheit (käufliche Politiker). Ist das zu konspirativ?