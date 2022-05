Der große Reset und der Tyrann im Spiegel

Während ich dies schreibe, fühlt es sich an wie eine der wichtigsten Geschichten, die ich bisher geschrieben habe. In dieser Geschichte geht es um die wahrscheinlichen spirituellen Grundlagen des Großen Umbruchs und die schwierigen, aber notwendigen Schritte, die wir möglicherweise unternehmen müssen, um den Kreislauf endgültig zu beenden und das Herz zu sehen.

Es geht um die Rolle der Raubtiere in der Gesellschaft – und um Dinge wie Liebe, Trauma, Ego und darum, wie wir mit dem umgehen können, wo wir gerade sind, um in die Pedale zu treten, um einen viel besseren Ort zu erreichen.

Punchline (und ich habe viel darüber nachgedacht und auch geschrieben, aber irgendwie fühle ich es jetzt wirklich):

Der Große Neustart kam nicht aus heiterem Himmel und ohne eine jahrhundertelange Vorgeschichte. Diese Planierraupe ist keine neue Entwicklung, sondern die Eskalation eines bekannten Gespenstes. Wir haben es mit einem weiteren – diesmal roboterhaften – Versuch zu tun, freie Menschen ihres freien Willens zu berauben, wie bei einem geistigen Angriff.

Das Ausmaß der Überwachung und der Science-Fiction-Ehrgeiz, die Biologie selbst zu „hacken“, sind neu und beleidigend wahnsinnig – aber es ist nicht der erste Versuch, uns, den freien Menschen, den freien Willen zu rauben. Unter anderen Namen und mit anderen Slogans hat es schon viele Male „große Umstellungen“ gegeben – mit demselben Effekt.

[Ich vermute, wenn wir eine Zeitmaschine hätten und einen Menschen von vor zehntausend Jahren aus seiner Zeit herausreißen und ihn in einer Stadt im Jahr 2022 absetzen und ihn dann die Nachrichten sehen lassen würden, wäre er verblüfft und würde denken, er sei in die Hölle gefahren. So verkorkst, isoliert, neurotisch, arrogant und emotional arm sind wir geworden, wenn man vergleicht, wie die Menschen sein können und seit langer Zeit sind (für real!!!!). Sie waren nie perfekt und nicht in einem ständigen, nicht existierenden Zustand von Kumbaya, sondern lebendig, mit der Natur verbunden, geistig wach und viel gesünder als wir. (Da ich mit denselben Büchern aufgewachsen bin wie alle anderen, hatte ich keine Ahnung, dass das so ist – bis ich verzweifelt wurde und viele Jahre damit verbrachte, es auf verschiedene Arten herauszufinden – wovon diese Geschichte zwar nicht handelt, aber nichtsdestotrotz).

Und obwohl ich alle Annehmlichkeiten in meinem Leben sehr zu schätzen weiß und meine Küchengeräte genauso liebe wie mein Nachbar (oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr), kann ich nicht leugnen, dass der Preis, den wir – als Spezies – für diesen von der Natur getrennten Komfort zahlen mussten, sehr hoch ist. Der mentale Zustand, der uns heute den Großen Reset beschert, hat sich über eine sehr lange Zeit aufgebaut. Und ja, da das Leben freundlich ist, können wir mit genügend spirituell geerdeter Kreativität und Liebe wahrscheinlich einen Weg finden, im Gleichgewicht zu leben, ohne in der Zeit zurück zu gehen … aber im Moment …. lieber Gott … sind wir ein sehr unruhiger und süchtiger Haufen].

Also.

Was mich betrifft, so glaube ich mit Leidenschaft – von hier bis zum Himmel -, dass der Grund, warum wir vor dem Großen Reset stehen, der ist, dass wir als Spezies hartnäckig unsere Herzen verschließen und versuchen, Klarheit und Wachstum zu vermeiden. Und wir scheinen wild entschlossen zu sein, dies so lange zu vermeiden, wie wir mindestens zwei Steine haben, auf denen wir mit unseren Füßen stehen können. Deshalb verschwinden die Steine immer wieder … sie verschwinden, weil wir kreativ und schön sind, und Zombies sind wir nicht – und deshalb verschwinden sie, damit wir das tun können, was wir spirituell tun müssen und lebendig werden. (Und Klaus Schwab und seine Kumpels und Bosse sind Raubtiere, deren Aufgabe es ist, unsere Sinne zu schulen.)

Als Spezies haben wir die schreckliche Angewohnheit entwickelt, den „feindlichen Geist“ mit „unserem Geist“ zu bekämpfen, aber existenziell gesehen, funktioniert das nicht!!! Die Dinge im Leben sind keineswegs linear oder oberflächlich! Und solange wir auf das hören, was „unser Geist“ uns ins Ohr flüstert, ohne allen Geistern zu sagen, dass sie uns aus dem Weg gehen sollen, wird es immer wieder große Rückschläge geben, bis wir die Maske von unseren Herzen und Augen reißen und anfangen zu sehen.

Das Genre, einen Geist mit einem anderen zu bekämpfen, funktioniert nicht.

Wenn wir den Großen Reset überwinden wollen, müssen wir alle unsere Geister loswerden.

Es gibt keinen Weg daran vorbei, überhaupt keinen.

Alle Geister müssen verschwinden.

Freier Wille

Der freie Wille ist der Sinn des Menschseins auf der Erde (einschließlich des Rechts, Fehler zu machen und dann Wege zu finden, sie zu beheben, und zwar von Herzen). Die Miterschaffung dieser Welt auf der Grundlage des freien Willens ist der Grund für unsere Existenz.

Ohne freien Willen verwandeln wir uns entweder in verängstigtes Essen oder in selbstgefälliges Essen mit eigenem Mund. Wir werden zu Robotern und Zombies, die ihre Zeit „verbringen“ und am Rad drehen, bis es Zeit ist zu sterben.

Der Great Reset und jeder frühere Kreuzzug in der Geschichte, der freien Menschen ihr Recht auf einen freien Willen absprach, war im Wesentlichen dasselbe. Die Slogans waren anders, die Argumente waren anders, die Gesichter waren anders – aber im Grunde ging es darum, Umstände zu schaffen, unter denen das Festhalten am freien Willen und der Wunsch, eine souveräne Beziehung zum Mysterium zu haben und dem Weg der Vorfahren zu folgen, ein Verbrechen, eine Sünde war – strafbar durch Hunger, Gewalt oder Tod.

Eine Tragödie, die uns heimsucht, ob wir es wissen oder nicht.

Und die Essenz dieses Angriffs, der Great Reset genannt wird, ist die Verweigerung des freien Willens, wieder einmal.

Der frustrierte Tyrann im Spiegel

Es gibt einen populären Gedankengang, der besagt, dass die Welt in Ordnung gebracht wird, indem man die linearen Punkte verbindet, die Handlung erklärt und jeden dazu bringt, sich der „richtigen Sichtweise“ anzupassen. Was natürlich immer wieder dazu führt, dass die Welt zur Hölle wird, die sich als Paradies tarnt. Und wir tun das immer wieder! Wir tun uns das immer wieder gegenseitig an! Warum?!!!

Egal, ob es sich um Politik, Religion oder eine wissenschaftliche Sichtweise handelt, es kommt immer wieder vor.

Also, eine ernsthafte Frage: Hat dieser Ansatz jemals funktioniert? Einmal? Ein halbes Mal?

Viel Glück für uns alle, wenn wir unsere eigenen Freunde oder Eltern oder Kinder oder Ehepartner von etwas überzeugen können, das sie innerlich nicht akzeptiert haben und im Moment nicht glauben wollen. Viel Glück Und vielleicht funktioniert dieser Ansatz nicht, weil er existenziell fragwürdig ist?

Vielleicht besitzen wir andere Menschen nicht, und sie besitzen uns nicht, und wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, es von Herzen herauszufinden?

Eine Anmerkung zum Thema Respekt

In meinem Herzen habe ich den tiefsten Respekt vor den Seelen meiner Brüder und Schwestern mit anderen Meinungen und Glaubensbekenntnissen. Ich habe meine eigene Art, mir die Welt zu erklären, die für mich sehr wahr klingt, und es versteht sich von selbst, dass sich meine Wahrnehmungen vielleicht mit jedem Atemzug weiterentwickeln – aber selbst wenn ich das Gefühl habe, dass die Wahrnehmung einer anderen Person verrückt ist, fühle ich auch, dass meine Autorität darin besteht, mich selbst zu schützen, aber nicht, ihre Seele zu vergewaltigen, damit sie das glaubt, was ich will oder was ich für richtig halte.

Vielleicht bin ich von Natur aus so veranlagt, aber ich habe in meinem Leben auch viel Fanatismus gesehen, der von verschiedenen Seiten kam (manchmal von der gegnerischen Seite), und ich bin allergisch gegen Fanatismus, also…

Selbst wenn es um religiöse Überzeugungen geht, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir alle unsere innere Schönheit und unsere giftigen Geister in alles einbringen, woran wir formell oder informell glauben. Das intime, heilige Gefühl über den Zweck unseres Daseins ist eine Sache (und das haben wir alle, unabhängig davon, welche Worte wir dafür verwenden), und die institutionelle Politik ist ein ganz anderes Biest. Leider spielen institutionelle Leute oft gerne mit den Köpfen der Menschen und bringen sie dazu, alle möglichen seltsamen Dinge zu verinnerlichen (z. B. Geister).

Ein bisschen was Persönliches

Ich persönlich bin ein Liebhaber der Freiheit (Überraschung, Überraschung).

Als ich ein kleines Kind war, war die Staatsreligion der Erwachsenen der militante wissenschaftliche Atheismus, und dann, als die Sowjetunion zusammenbrach, wurde die Staatsreligion der Erwachsenen das militante orthodoxe Christentum.

Irgendwie waren die „echten Menschen“, die Erwachsenen, so oder so freudlos und unfrei. Ich glaube, sie wurden etwas militanter, als sie sich selbst davon überzeugten, dass Gott souveräne Freude hasste (oder vielleicht bin ich einfach älter geworden und habe angefangen, über philosophische Dinge nachzudenken). Und übrigens, aus aufrichtiger Sorge und fehlgeleiteter Liebe, um zu verhindern, dass ich in die Hölle komme, lehrten mich einige meiner liebsten Menschen das Fürchten. Davor bin ich weggelaufen. Ich bin davor bis nach Amerika geflohen – und dann habe ich viele Jahre damit verbracht, mich mit diesem Geist zu konfrontieren, bis es bei mir Klick machte und ich erkannte, dass meine lieben Erwachsenen all das aus Liebe taten. Und dass es Zeit ist, zu heilen.

Ich vermute, dass wir als Kinder unsere theoretische Religion und unsere grundlegenden Werte durch unsere Beziehungen zu wichtigen Menschen in unserem Leben lernen. Ich konnte mit eigenen Augen sehen, wie durch verschiedene Glaubensrichtungen und Zeiten hindurch geheilte Menschen ihr Licht auf die bestmögliche Art und Weise trugen und gebrochene Menschen ihre Gebrochenheit trugen – unabhängig vom Glauben.

Eine imaginäre Debatte

„Aber Tessa, was du sagst, könnte wahr sein, außer dass MEINE Meinung und Religion wirklich die richtigste von allen ist, und deshalb könnten diese anderen Leute und ihre Argumente falsch sein, aber meine ist richtig, weil sie einfach die Wahrheit ist, und deshalb sollten sie zwangsbekehrt werden.“ No!!!! Das ist der ganze Punkt! Nein!!!!! Es ist deine heilige Wahrheit! Es ist eure schöne, bedeutende, wichtige Art und Weise, mit dem Wichtigsten im Leben in Verbindung zu treten – und eure Freiheit, mit dem Mysterium so in Verbindung zu treten, wie ihr es fühlt, ist heilig – und das gilt auch für die anderen! Der Schöpfer macht sicher keine Unterschiede, und das Recht, den freien Willen anderer Menschen zu beherrschen, ist eine Lüge des Geistes.

Die Überzeugung, dass dein Weg der einzige Weg für alle ist, ist der Geist, der den großen Reset antreibt! Woher wissen wir, dass Klaus Schwab nicht in seinem Kopf denkt, dass seine transhumanistische Religion nicht die richtigste Religion von allen ist und wir alle konvertieren sollten?

Es ist dieses Yin und Yang. In einem Moment denkst du, dass deine gute Sache eine kleine Vergewaltigung rechtfertigt, und im nächsten Moment gibt es Blut und verbrannte Erde, so weit das Auge reicht.

Das düstere Gesicht des Gespenstes der Herrschaft

Zum Beispiel – und ich werde jetzt sehr düster, weil mir das Herz blutet – wurde der gesamte große Reset, der den ursprünglich freien Menschen dieses Landes auferlegt wurde, von den Menschen, die vor langer Zeit ebenfalls frei waren, es aber leider vergessen haben, offiziell im Namen „Christi“ durchgeführt (päpstliche Bullen und alles).

Babys wurden an Bretter geheftet und in zwei Hälften geschnitten, Kinder ertränkt, während die Eltern zusehen mussten, Menschen wurden lebendig an Hunde verfüttert und verbrannt, kleine Mädchen von tapferen erwachsenen Konquistadoren vergewaltigt. All dies geschah im Namen von „Christus“. Es gibt eine Bibel, die aus menschlicher (indianischer) Haut hergestellt wurde. Im Namen von Christus?!!! Mein Freund Steven Newcomb hat mir davon erzählt, und ich habe einfach … Ich meine, wie soll man darauf reagieren?

Als moderne „zivilisierte“ Menschen wurden wir belogen, mit einem Märchen gefüttert – so wahr wie das Märchen über die sicheren, wirksamen Impfstoffe – über den ersten großen Reset auf dem amerikanischen Land. Aber es ist nur ein Schlaflied. In Wirklichkeit war es ein seelenloses Blutbad. Ein grausames Blutbad, der ursprüngliche große amerikanische Reset.

Und all dieses Gemetzel hatte mit Gott so viel zu tun wie die Zwangsinjektionen mit der öffentlichen Gesundheit.

Was wäre, wenn wir nie dazu bestimmt waren, miteinander darüber zu streiten, wie wir das überwältigende heilige Gefühl in unserem Herzen ausdrücken können? Was ist, wenn wir einander einfach sein lassen können? Und was ist, wenn der einzige Weg, dies zu stoppen, darin besteht, allen Geistern zu sagen, dass sie verschwinden sollen?

Was ist, wenn der einzige Weg, den Großen Reset zu besiegen, darin besteht, in den Abgrund zu blicken, sich unseren Geistern zu stellen, dem Monster ins Gesicht zu sehen und ihm zu sagen, dass es verschwinden soll? Und wenn es sich weigert und versucht, uns Angst einzujagen, damit wir nachgeben, sagen wir ihm trotzdem, dass es verschwinden soll?

Weil wir Liebe sind?

Weil wir die Liebe sind?

Ich habe fast so viel Angst, ihn abzuschicken, wie ich Angst hatte, meinen ersten Substack abzuschicken, aber ich klicke auf „Senden“.