Der in Verruf geratene Autor der „Bevölkerungsbombe“ prophezeit in der Sendung 60 Minutes das „Ende der Zivilisation, an die wir gewöhnt sind“

Frühere Vorhersagen waren lächerlich falsch.

Der Autor Paul Ehrlich, dessen Buch „Die Bevölkerungsbombe“ von 1968 Umweltkatastrophen vorhersagte, die nie eintraten, warnte in der Sendung 60 Minutes vor dem „Ende der Zivilisation, an die wir gewöhnt sind“.

Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Ehrlich und dem CBS-Moderator Scott Pelley stand die Behauptung, dass die Erde das Bevölkerungswachstum nicht mehr verkraften kann, obwohl die Zahl der Menschen mit 9 Milliarden ihren Höchststand erreichen wird, bevor sie rapide abnimmt.

„Zu viele Menschen, zu viel Konsum und Wachstumswahn“, so Ehrlich, zerstören den Planeten und vernichten die Tierwelt.

„Die Menschheit ist nicht nachhaltig. Um unseren Lebensstil (Ihren und meinen, im Grunde genommen) für den gesamten Planeten aufrechtzuerhalten, bräuchte man fünf weitere Erden. Es ist nicht klar, woher sie kommen sollen“, behauptete er.

