Der Inhalt von Covid-Impfstoffflaschen erweist sich als hochgiftig, wenn er verschüttet wird – man stelle sich den Schaden vor, der bei einer Injektion entsteht

Vor einigen Monaten erlitten Arbeiter, die Fläschchen mit einem CoronaVac (Sinovac Biotech, Peking, China) genannten „Impfstoff“ gegen das Coronavirus (Covid-19) aus Wuhan transportierten, schwere Verletzungen, nachdem eine Lieferung beschädigt und ausgelaufen war.

Eine Studie über den Vorfall, der sich in Thailand ereignete, ergab, dass das Gesundheitspersonal, das dem verdampften Inhalt des Fläschchens ausgesetzt war, Erosionen an der Augenoberfläche und Hautausschläge erlitt.

„Nähe und Zeitpunkt deuten auf einen Zusammenhang zwischen CoronaVac und den Augen- und Hautreaktionen hin“, schrieben die Autoren der Studie und fügten hinzu: „Wir empfehlen, bei der Handhabung des Impfstoffs vorsichtig zu sein und verschüttete Substanzen gründlich zu beseitigen“.

„Es sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um zerbrochene Fläschchen, Verschüttungen und die Aerosolisierung von CoronaVac während der Impfung zu vermeiden.“

Wenn man dies liest, könnte man meinen, dass eine hochgradig ätzende Industriechemikalie ausgetreten ist, was zu schweren Verletzungen geführt hat. Aber es handelte sich angeblich um „Medikamente“, die verschüttet wurden – Medikamente, die in den Körper von Menschen injiziert werden.

Wenn diese Medikamente schon äußerlich solche Gesundheitsprobleme verursachen, fragen wir uns, was sie wohl im Inneren des Körpers anrichten?

CoronaVac-Spritzen enthalten Aluminiumhydroxid

Es hat sich herausgestellt, dass die CoronaVac-Injektionen in China hergestellt werden und inaktivierte SARS-CoV-2-Viruspartikel aus Beta-Propiolacton enthalten (zumindest wird dies behauptet, da SARS-CoV-2 nie wirklich isoliert wurde).

Die Impfungen haben eine angebliche Wirksamkeit von nur 50,4 Prozent, und das ist die „offizielle“ Zahl. In Wirklichkeit liegt die Wirksamkeit wahrscheinlich eher bei null Prozent, genau wie bei den anderen Injektionen von Pfizer-BioNTech und Moderna.

Was CoronaVac im Einzelnen betrifft, so untersuchte die Studie eine dreitägige Impfkampagne, die im Rajavithi Hospital in Thailand stattfand. Insgesamt 20 Mitarbeiter des Gesundheitspersonals arbeiteten im Impfraum einer überdachten Einrichtung und erhielten alle die Impfung an den ersten beiden Tagen.

Am dritten Tag ließ eine Krankenschwester versehentlich eine einzelne Dosis des Impfstoffs auf den Boden fallen, wodurch sie zerbrach. Sie wischte sie sofort mit einem Papiertuch auf und entsorgte sie in einem Mülleimer, wo sie für den Rest des Tages liegen blieb.

Dieses eine zerbrochene Fläschchen führte dazu, dass 15 verschiedene Mitarbeiter zwischen 3 und 17 Stunden nach dem Unfall Hautausschläge und Erosionen der Augenoberfläche bekamen. Diese 15 Personen arbeiteten während oder nach dem Vorfall zwischen 3 und 6 Stunden in den betroffenen Räumen, während fünf weitere Personen, die sich ebenfalls dort aufhielten, keine negativen Reaktionen zeigten.

„Alle 15 Mitarbeiter mit Augensymptomen wiesen ein gewisses Maß an Bindehautentzündung auf, darunter: Augenreizung (9), rote Augen (7), Tränenfluss (7) und geschwollene Augenlider (4)“, berichtet das Daily Exposé.

„Die Krankenschwester, die das Impfstofffläschchen versehentlich fallen ließ, und die Assistentin, die Kontaktlinsen trug, zeigten die schwersten und längsten klinischen Manifestationen, und zwar über zwei Wochen hinweg.

Interessanterweise meldete keiner der 2.296 Empfänger der Injektionen irgendwelche Symptome, zumindest nicht sofort.

„Nachdem wir keinen anderen wahrscheinlichen Zusammenhang gefunden haben, wie z. B. eine Kontamination der Reinigungsmittel oder eine Fehlfunktion des Belüftungssystems, stellen wir die Hypothese auf, dass die verdunstete Lösung des Impfstoffs mit den Augenoberflächenerosionen des betroffenen Personals in Verbindung gebracht wurde“, schreiben die Studienautoren.

„… die Hilfsstoffe oder das Aluminiumhydroxid-Adjuvans könnten die wahrscheinlichen Chemikalien sein, die mit den unerwünschten Reaktionen in Verbindung gebracht werden.“

In den Kommentaren schrieb jemand, dass ein Arzt, der zuvor den Inhalt der Fläschchen untersuchte und sich dabei vor allem auf die nanotechnologischen Aspekte konzentrierte, vor seinem Tod sagte, dass das Geheimnis, um herauszufinden, was tatsächlich in den Fläschchen ist, darin besteht, drei Tage zu warten, während es trocknet.

„Und die Leute lassen sich diese giftige Flüssigkeit gerne injizieren?“, fragte ein anderer. „Erstaunlich.“

Bei Natural News wies ein Kommentator erneut darauf hin, dass SARS-CoV-2 nie isoliert worden sei und dass die Medien nur Angst und Schrecken über eine schlimme saisonale Grippe verbreiten würden.