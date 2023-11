Der Israel-Hamas Konflikt ist eine Fortsetzung der 9/11 Verschwörung

Paul Craig Roberts

Dies ist keine Verschwörungstheorie. Es handelt sich um die wahrscheinlichste Erklärung der Informationen, die wir derzeit besitzen.

Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober war der Startschuss eines Komplotts, das von US Neokonservativen und Netanyahu geschmiedet wurde, um die US-Angriffe auf die Unterstützer der Hisbollah zugunsten eines Groß-Israels zu erneuern. Groß-Israel ist der zionistische Glaube, dass Israel das Territorium vom Nil in Ägypten bis zum Euphrat im Irak umfasst. Der Zweck von 9/11 war es, unter dem Deckmantel des „War on Terror“ jene Kriege gegen Israels Feinde im Nahen Osten anzufangen, die die amerikanischen Neokons in ihren Veröffentlichungen verlangt haben und von denen General Wesley Clark uns erzählt hat. (Anm.d.Ü.: „7 Länder in 5 Jahren“)

Der Zweck von Washingtons „Krieg gegen den Terror“ war es, die Lieferanten der Hisbollah zu zerstören – Irak, Syrien und Iran. Israel und die Neokonservativen wollen, dass diese drei Länder zerstört werden, weil sie Hisbollah mit Geld und Waffen beliefern, was der Hisbollah erlaubt, erfolgreich die Versuche Israels zu vereiteln, den Süden Libanons zu besetzen. Israel braucht die Wasserquellen des südlichen Libanons. Wenn die Regime des Irak, Syriens und des Irans zerstört sind, dann ist der Weg für ein Groß-Israel offen.

Mit anderen Worten: Es gab nie einen „Krieg gegen den Terror“. Es gab einen von US-Neokons geplanten Krieg gegen Israels Gegner. Und genau darum geht es beim Krieg gegen Hamas.

Es ist unmöglich, die israelischen Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen, ohne einen Alarm auszulösen. Das Komplott verlangte, dass die Barrieren inaktiv waren. Am wahrscheinlichsten ist folgendes passiert: Israelische Agenten, die Hamas infiltriert haben, bekamen die Order, Hamas den Angriff schmackhaft zu machen, indem man versprach, die Barrieren zu deaktivieren und so die Israelis zu überraschen. Netanyahu und die Neokons haben israelische Leben für den Zorn über israelische Tote, Vergewaltigte und geköpfte israelische Babys geopfert. Das würde Israel die Unterstützung geben, die Überreste Palästinas zu zerstören und ganz Palästina Israel einzuverleiben. Damit wäre jede Aussicht auf eine Zweistaatenlösung beendet und gleichzeitig Netanyahus legale und politische Probleme vom Tisch, indem man ihn zu dem Helden macht, der Palästina Israel unterworfen hat.

Aber das Komplott hat größere Ziele, welche durch das nahezu sofortige Auftauchen der US Flugzeugträgergruppen, der 101st Airborne Division, gefolgt von US Marines und Special Forces offensichtlich wurden. Israel braucht diese amerikanischen Truppen natürlich nicht, um Gaza zu zerstören. „Experten“, denen es entweder an Vorstellungskraft mangelt oder die einem Desinformationszweck dienen, haben versucht, die Gegenwart der US-Streitkräfte als eine Warnung und einen schützenden Puffer zwischen Israel und Hisbollah/Iran zu erklären.

Überlegen Sie mal. Wenn Netanyahu versteht, dass dieses Komplott den Iran/Hisbollah und sogar syrische und irakische Freiwillige über Israels Haupt bringt, hätte er dann ein Komplott befürwortet, das einen Krieg mit Hamas anfängt? Die Antwort lautet nein – außer er und die US-Neokons wollen, dass der Iran/Hisbollah gegen Israel losschlagen. Und das wollen sie, darum sind die US-Streitkräfte in dem Gebiet. Ein Hisbollah-Angriff auf Israel gibt den Neokons, die das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und den Nationalen Sicherheitsrat kontrollieren, die nötige Ausrede, um den wahren Zweck des „War on Terror“ zu erfüllen – die Zerstörung Syriens und des Iran. Der Irak wurde bereits erledigt, aber Syrien und der Iran stehen Israel immer noch im Weg.

Wird das Komplott erfolgreich sein?

Das Komplott setzt voraus, dass Hisbollah und der Iran in den Krieg gezogen werden. Können sie nicht hineingezogen werden – und Putin versucht alles, damit sie nicht hineingezogen werden – dann haben die US-Neokons keine Ausrede, den Krieg auszuweiten. Die Neokonservativen könnten versuchen, eine False Flag zu inszenieren, um eine Ausrede zu haben, aber das wäre riskant und kein Vergleich dazu, dass Hisbollahs Truppen nach Israel einrücken und Raketen aus dem Iran in Israel niederregnen. Sollten die Neokons eine False Flag benutzen, so würde das Putins Bemühungen vereiteln und die Initiative, das Überraschungselement wäre Iran/Hisbollah genommen und die Neokons hätten dann die Initiative. Damit würden sich Putins Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts als kontraproduktiv erweisen.

Der Israel-Hamas Konflikt bringt die US-Demokraten in Schwierigkeiten. Ihre Politik der „divers-multikulturellen-offenen Grenze“ hat Moslems in die USA und in die Demokratische Partei und in den Kongress gebracht. Irgend jemand schafft es durch die Neokon-Barriere um Biden, wie wir an den Bemühungen Bidens erkennen können, den Konflikt zu deeskalieren, die Invasion Israels nach Gaza zu verzögern und Israel zu warnen, die Grausamkeiten der Hamas zu wiederholen. Sollte Biden Erfolg haben, Netanyahu zu bändigen und Putin es schaffen, Iran/Hisbollah zu zähmen, dann würde das Komplott den Kürzeren ziehen.

Und was wäre das Zweitbeste? Es wäre die Bombardierung Gazas und die Vertreibung der Einwohner in die Wüste Sinai in Zeltstädte. Die Israelis reden bereits darüber. Mit anderen Worten: Die Einwohner Gazas würden zu Flüchtlingen außerhalb Gazas. Dann würden nur noch ein paar palästinensische Dörfer im Westjordanland übrig bleiben, aus denen die verbliebenen Palästinenser von den israelischen Siedlern vertrieben werden.

So wäre es für Israel möglich, Gaza ohne eine Invasion zu zerstören. Und das wäre, so wie es aussieht, der Auslöser dafür, dass Iran/Hisbollah in den Konflikt eintreten. Was wir nicht wissen: Kann Putin Iran/Hisbollah davon abhalten, wenn die Folge das Ende von Gaza und das Ende aller Hoffnungen für die Palästinenser ist?

Wir wissen auch nicht, ob Biden und die Demokraten die Republikaner, die jetzt mit den Neokons zugunsten Israels verbunden sind, daran hindern können, einen Krieg anzufangen.

Viele Republikaner, etwa der Sprecher des Abgeordnetenhauses Mike Johnson, sind Evangelikale, die Israel mehr als Gott anbeten. Netanyahu und amerikanische Evangelikale zitieren Bibel-Prophezeiungen, um Israelis und Amerikaner in einen eschatologischen Wahnsinn zu treiben. Biden ist diskreditiert und Umfragen zeigen, dass die öffentliche Unterstützung für seine Wiederwahl zu gering ist. Trump wurde vor kurzem von der israelischen Zeitung Haaretz als „der pro-israelischste Präsident in der Geschichte“ beschrieben. Somit bleibt nur noch eine Frage: Werden die Versuche von Putin/Biden, den Konflikt einzudämmen, Erfolg haben, oder werden die Bemühungen der Republikaner/Evangelikalen/Neokonservativen/Netanyahu Erfolg haben, den Konflikt auszuweiten? Die Zukunft wird es zeigen.

Update 01.11.2023:

Dieser Artikel in der israelischen Zeitung Haaretz beschreibt die enorme Menge an Waffen und Munition, die Washington um Israel herum versammelt und berichtet über die Ankunft von Transportschiffen und Flugzeugen zur Evakuierung von Amerikanern aus dem Nahen Osten. Das ist der Beweis, dass Washington einen viel größeren Konflikt als den in Gaza anstrebt. Washington bereitet sich auf einen regionalen Konflikt vor. Putin macht, indem er die Moslems zügelt, den gleichen Fehler wie beim Minsker Abkommen – auf Frieden setzen, wenn Washington auf Krieg aus ist. Ich sehe die Informationen aus dem Haaretz-Bericht als Unterstützung meiner These, dass der Israel-Hamas Konflikt Washingtons Weg ist, gegen Israels Feinde und die Unterstützer der Hisbollah wieder Kriege im Nahen Osten anzufangen. Das zionistische Ziel ist größer als Palästina. Das Ziel ist ein Groß-Israel.