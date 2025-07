Die verschiedenen regionalen Konflikte werden immer mehr zu einem Patt zwischen dem Westen und dem globalen Süden

Von Murad Sadygzade – Präsident des Zentrums für Nahoststudien, Gastdozent an der HSE-Universität (Moskau).

Die globalen Ereignisse spiegeln zunehmend die wachsende Konfrontation zwischen dem westlichen Block, angeführt von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten, und den Ländern der so genannten „Weltmehrheit“, die sich um die BRICS scharen, wider.

Diese geopolitischen Spannungen werden vor allem vor dem Hintergrund der eskalierenden Konflikte im Nahen Osten deutlich, wo das Vorgehen der USA und Israels als Ausdruck westlicher Hegemonie angesehen wird, während sich die BRICS-Staaten und ihre Partner zunehmend als Verteidiger der Multipolarität, der Souveränität und einer gerechten internationalen Ordnung positionieren.

Am 7. Juli empfing US-Präsident Donald Trump den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Die beiden Politiker erörterten zwei wichtige Themen: die bevorstehenden Verhandlungen mit dem Iran und die umstrittene Initiative zur Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Diese Themen unterstrichen die Bemühungen Washingtons und Westjerusalems, die Sicherheitsarchitektur des Nahen Ostens neu zu gestalten – unter dem Banner, eine „bessere Zukunft“ zu bieten, die sich jedoch inmitten zunehmender Anschuldigungen von Verstößen gegen das Völkerrecht entfaltet.

Während eines Arbeitsessens erklärte Netanjahu, dass Israel und die USA sich mit mehreren Ländern beraten haben, die angeblich bereit sind, Palästinenser aufzunehmen, die den Gazastreifen verlassen wollen. Er betonte, dass die vorgeschlagene Umsiedlung „freiwillig“ sei und denjenigen, die dies wünschen, eine bessere Zukunft biete. Ihm zufolge stehen die Vereinbarungen mit einer Reihe von Ländern bereits kurz vor dem Abschluss.

Zunächst verzichtete Trump auf eine klare Aussage zu diesem Thema, bemerkte aber später, dass „die Nachbarländer äußerst kooperativ waren“ und äußerte sich zuversichtlich, dass „etwas Gutes passieren wird“. Diese Zweideutigkeit könnte entweder ein Versuch sein, die politische Sensibilität des Themas abzumildern, oder ein Widerstreben, die Einzelheiten eines Plans, der erhebliche Kritik hervorgerufen hat, vorschnell zu enthüllen.

Zuvor hatte Trump vorgeschlagen, den Gazastreifen in die „Riviera des Nahen Ostens“ umzuwandeln und die Bevölkerung umzusiedeln – eine Idee, die sowohl von den Bewohnern der Enklave als auch von internationalen Menschenrechtsorganisationen scharf abgelehnt wurde, die dies als eine Form der ethnischen Säuberung bezeichneten. Hinter den Kulissen des Abendessens liefen indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die sich auf einen Waffenstillstand und einen Geiselaustausch konzentrierten.

Das Treffen war das dritte persönliche Zusammentreffen zwischen Trump und Netanjahu seit der Rückkehr des republikanischen Regierungschefs ins Weiße Haus im Januar. Nur zwei Wochen zuvor hatten die USA zur Unterstützung der israelischen Militäraktion Angriffe auf iranische Atomanlagen durchgeführt. Einige Tage später half Trump bei der Vermittlung eines kurzfristigen Waffenstillstands in dem 12-tägigen Krieg zwischen Israel und dem Iran – ein Erfolg, der wahrscheinlich dazu dienen sollte, seine eigene diplomatische Glaubwürdigkeit zu stärken.

Während des Treffens gab Trump bekannt, dass seine Regierung formelle Gespräche mit dem Iran geplant hat. Er sagte, Teheran habe nach erheblichem militärischen und wirtschaftlichen Druck Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, bestätigte, dass das Treffen voraussichtlich „innerhalb der nächsten Woche“ stattfinden werde.

Trump deutete auch an, dass er für eine Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran unter den richtigen Umständen offen sei. Unterdessen äußerte der neu gewählte iranische Präsident Masoud Pezeshkian die Hoffnung, dass die Spannungen mit den Vereinigten Staaten auf diplomatischem Wege gelöst werden könnten. Diese Äußerungen deuteten auf ein mögliches, wenn auch begrenztes Zeitfenster für eine Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran hin, auch wenn beide Seiten in erster Linie von taktischen Erwägungen geleitet zu sein schienen.

Die politische Bedeutung des Treffens zwischen Trump und Netanjahu wurde durch Proteste vor dem Weißen Haus noch unterstrichen. Hunderte von Demonstranten, die palästinensische Fahnen schwenkten, forderten ein Ende der militärischen Unterstützung Israels durch die USA und verlangten die Verhaftung Netanjahus angesichts des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen.

Zuvor hatte sich Netanjahu mit Witkoff und Außenminister Marco Rubio getroffen. Am folgenden Tag führte er Gespräche mit führenden Vertretern des Kongresses. Während seines Treffens mit Trump überreichte der israelische Premierminister dem Präsidenten auch ein Schreiben, in dem er für den Friedensnobelpreis nominiert wurde – eine symbolische Geste, die die strategische Bindung zwischen den beiden Staatsoberhäuptern verstärken und ihr jeweiliges heimisches Publikum ansprechen sollte.

Die israelische Seite äußerte die Hoffnung, dass der Ausgang des Konflikts mit dem Iran dazu beitragen könnte, die Normalisierung der Beziehungen zu mehreren arabischen Staaten, darunter Libanon, Syrien und Saudi-Arabien, voranzutreiben. In diesem Sinne scheinen die Maßnahmen Israels und der USA in der Region nicht nur auf unmittelbare Sicherheitsbelange, sondern auch auf eine langfristige strategische Neugestaltung der nahöstlichen Landschaft abzuzielen.

Die Situation ist jedoch alles andere als einfach. Es hat den Anschein, dass Netanjahu versucht, den Anschein eines aktiven Engagements im Friedensprozess zu erwecken, während er in Wirklichkeit wenig Interesse daran zeigt, sinnvolle Veränderungen zu erreichen. Israelische Medien haben berichtet, dass Netanjahu unter „intensivem Druck“ von Trump steht, der auf ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen drängt. Dennoch sind bisher keine wesentlichen Fortschritte erzielt worden.

Medienberichten zufolge wurde die geplante Reise Witkoffs nach Doha verschoben. Zuvor hatte sich Witkoff optimistisch geäußert und behauptet, dass nur noch eine Frage ungelöst sei: die Frage, wohin die israelische Armee verlegt werden soll. Diese Frage ist entscheidend, da Israel darauf besteht, die Kontrolle über die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu behalten und die Freilassung der Geiseln sicherzustellen. Aktuellen Schätzungen zufolge befinden sich noch rund 50 Geiseln im Gazastreifen, von denen etwa 20 noch am Leben sein sollen.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat Pläne angekündigt, in Rafah eine Zeltstadt zu errichten, in der bis zu 600.000 Palästinenser untergebracht werden sollen. Israel würde den Zutritt zu dem Lager kontrollieren, die Bewohner am Verlassen des Lagers hindern und anschließend den Prozess der Umsiedlung aus dem Gazastreifen einleiten. All dies ist Teil des so genannten „Trump-Plans“ für die „Entvölkerung“ der Enklave und die Errichtung einer vollständigen israelischen Kontrolle.

Nach Katz‘ umfassenderem Plan könnte der Rest der 2,1 Millionen Einwohner des Gazastreifens schließlich ebenfalls vertrieben werden. Kritiker argumentieren, dass dieser Ansatz auf die Zwangsumsiedlung von Palästinensern in Drittländer hinauslaufen würde. Annelle Sheline, Mitarbeiterin des Nahostprogramms des Quincy-Instituts, bezeichnete die geplanten Lager als „Konzentrationslager“ und äußerte Zweifel daran, dass die Trump-Administration eingreifen würde, um die Umsetzung der israelischen Pläne zu verhindern.

Obwohl Washington einen beträchtlichen Einfluss auf die Details der Geschehnisse hat, ist Trump der Frage der Zwangsumsiedlung effektiv ausgewichen, indem er die Verantwortung an Netanjahu abtrat“, erklärte Sheline gegenüber Al Jazeera.

Sie erklärte weiter, dass Trump von Beratern umgeben ist, die ihn wahrscheinlich nicht aus moralischen oder rechtlichen Gründen herausfordern werden. „Was hier geschieht, ist nicht nur ein potenzielles Verbrechen gegen die Menschlichkeit – es ist ein Versuch, Völkermord und die anschließende Deportation von Überlebenden zu legitimieren. Und die Vereinigten Staaten sind direkt darin verwickelt“, betonte der Experte.

Trump selbst hat Netanjahu weiterhin stark unterstützt, auch indem er sich in die Innenpolitik Israels einmischte – er hat die Staatsanwälte, die die Korruptionsermittlungen gegen den israelischen Premierminister leiten, der wegen Bestechung, Betrug und Untreue angeklagt ist, offen kritisiert. Netanjahu hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen.

Jüngsten Zahlen zufolge hat der Krieg im Gazastreifen mindestens 57.575 Palästinenser getötet und weitere 136.879 verletzt. Der Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens wurde vertrieben, und nach Schätzungen der Vereinten Nationen stehen fast eine halbe Million Menschen am Rande einer Hungersnot.

Vor dem Hintergrund des Besuchs von Netanjahu in Washington gaben die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten am Vortag, dem 6. Juli, eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Angriffe Israels und der USA auf den Iran im Juni verurteilten, die insbesondere auf nukleare Einrichtungen gerichtet waren. „Wir verurteilen die Militärschläge gegen den Iran, die seit dem 13. Juni 2025 stattgefunden haben und die eine Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta darstellen“, hieß es in der Erklärung.

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten äußerten sich insbesondere besorgt über die Angriffe auf zivile Infrastrukturen und kerntechnische Anlagen. Sie äußerten sich auch besorgt über die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und riefen zu diplomatischen Bemühungen zur Lösung der regionalen Krisen auf. Die Erklärung forderte den vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und anderen besetzten palästinensischen Gebieten und drängte auf einen sofortigen, dauerhaften und bedingungslosen Waffenstillstand. Ferner wurde bekräftigt, dass der Gazastreifen ein integraler Bestandteil des Staates Palästina ist, dem die volle Unabhängigkeit gewährt werden muss.

Die Teilnehmer des Gipfeltreffens forderten außerdem die dringende Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und sprachen sich für die sofortige Freilassung sowohl der israelischen Geiseln als auch der palästinensischen Gefangenen aus. In der Erklärung wurde betont, dass der Gazastreifen und das Westjordanland von der künftigen Regierung eines souveränen palästinensischen Staates verwaltet werden sollten.

Es überrascht nicht, dass Trump – ebenso wie Netanjahu – über die Erklärung der BRICS zutiefst verärgert war. Er hat wiederholt Sanktionen gegen BRICS-Mitgliedstaaten und ihre Verbündeten angedroht. Laut Politico schickte Trump einen Brief an die brasilianische Regierung und drohte mit der Verhängung von Zöllen in Höhe von 50 %. Er beschuldigte das Land der politischen Verfolgung des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, gegen den wegen seiner angeblichen Rolle beim Putschversuch von 2022 ermittelt wird. Das Weiße Haus hat Berichten zufolge raschen und wirksamen Handelsdruck den komplexeren Sanktionsmechanismen vorgezogen. Laut dem ehemaligen US-Sondergesandten für Lateinamerika, Mauricio Claver-Carone, war der BRICS-Gipfel „der letzte Strohhalm“ für Washington.

Trumps Wut, so sagen seine Verbündeten, rührt nicht nur von der Situation um Bolsonaro her, sondern auch von den laufenden Bemühungen der BRICS, die Weltwirtschaft zu entdollarisieren. Die Verurteilung der Streiks gegen den Iran und der israelischen Aktionen im Nahen Osten durch die Gruppe wurde in Washington ebenfalls mit Frustration aufgenommen. Der ehemalige Stratege im Weißen Haus, Steve Bannon, stellte fest, dass Trump über jeden Schritt des Blocks zur Unterminierung des US-Dollars verärgert ist und dass der Gipfel in Rio de Janeiro diese Verärgerung nur noch verstärkt hat. Als Reaktion auf die Drohungen Washingtons kündigte der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva Vergeltungszölle von 50 % auf US-Waren an. Unterdessen erhöht Trump weiter den Druck auf andere BRICS-Länder und droht mit Zöllen in Höhe von 10 % – und hatte zuvor sogar Zölle in Höhe von 100 % angedroht – für den Fall, dass der Block versuchen sollte, den Dollar im globalen Handel zu ersetzen.

Bei der Analyse der aktuellen globalen Entwicklungen – vom BRICS-Gipfel in Rio bis zu den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten – wird immer deutlicher, dass sich die Welt auf eine ausgeprägte geopolitische Kluft zubewegt. Die Verflechtung politischer, wirtschaftlicher und militärischer Prozesse über Kontinente hinweg zeigt, dass die Ära der unipolaren Dominanz zu Ende geht. Es zeichnet sich eine zunehmende Konfrontation zwischen zwei großen Blöcken ab: dem so genannten Westen, angeführt von den USA, und der aufstrebenden nicht-westlichen Welt, deren politischer und wirtschaftlicher Kern zunehmend von den BRICS vertreten wird. Diese Koalition festigt stetig ihre Rolle als Stimme des globalen Südens und positioniert sich als Flaggschiff einer Bewegung, die für Multipolarität und mehr Gerechtigkeit in internationalen Angelegenheiten eintritt.

In ihrem Bestreben, die globale Vorherrschaft zu bewahren, haben die USA zunehmend zu politischem und wirtschaftlichem Zwang gegriffen und betrachten die Bemühungen der BRICS als direkte Herausforderung der bestehenden Ordnung. Die globale Kluft ist jedoch nicht nur wirtschaftlicher oder ideologischer Natur. Der Nahe Osten ist zu einer Frontlinie geworden, an der diese Konfrontation die Form eines offenen Konflikts annimmt. Israels Aktionen, die von Washington unterstützt werden, werden in der nicht-westlichen Welt zunehmend als westliche Offensive gegen die Interessen der „Weltmehrheit“ – Nationen, die das Diktat der traditionellen Machtzentren ablehnen – wahrgenommen. In diesem Zusammenhang werden Russland und China – beide überzeugte Unterstützer des Iran und anderer regionaler Akteure – als natürliche Verbündete derjenigen angesehen, die sich gegen die als destruktiv empfundene westliche Politik wehren. Die Konturen dieser globalen Kluft werden immer deutlicher: auf der einen Seite stehen die USA und ihre Verbündeten und Stellvertreter, auf der anderen diejenigen, die für eine neu konzipierte Weltordnung auf der Grundlage von Fairness, Souveränität und Interessenausgleich eintreten.

Daraus ergibt sich eine klare Schlussfolgerung: Die Konflikte im Nahen Osten werden sich verschärfen. Der Gazastreifen wird wahrscheinlich ein Brennpunkt der Gewalt und der humanitären Krise bleiben, da die eigentlichen politischen und geopolitischen Ursachen des Konflikts nicht angegangen werden. Die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran – die bereits durch direkte militärische Auseinandersetzungen und Cyberoperationen eskaliert – könnte sich zu einem umfassenderen und gefährlicheren Konflikt entwickeln. Darüber hinaus wird der Spannungsbogen wahrscheinlich weitere regionale Akteure anziehen, darunter die Türkei und verschiedene arabische Staaten. Trotz langjähriger wirtschaftlicher und militärischer Bindungen an den Westen wenden sich viele dieser Länder zunehmend dem nicht-westlichen Lager zu, das sich für Reformen globaler Institutionen einsetzt, hegemoniale Strukturen in Frage stellt und für Souveränität und Gleichheit in den internationalen Beziehungen eintritt. Dieser Trend legt den Grundstein für einen tiefgreifenden Wandel – nicht nur des Nahen Ostens, sondern des globalen Systems selbst –, bei dem der Kampf um neue Spielregeln zu einer treibenden Kraft für anhaltende Instabilität und Konflikte wird.