Der Klang der schwindenden unipolaren Welt – Das Schiff ist abgefahren. Es gibt kein Zurück mehr

Die künftige Weltordnung, die bereits im Entstehen begriffen ist, wird von starken, souveränen Staaten geprägt sein. Das Schiff ist abgefahren. Es gibt kein Zurück mehr.

Bringen wir es auf den Punkt und beginnen wir mit den Putin Top Ten der neuen Ära, die der russische Präsident live auf dem St. Petersburger Forum für den globalen Norden und Süden verkündete.

Die Ära der unipolaren Welt ist vorbei.

Der Bruch mit dem Westen ist unumkehrbar und endgültig. Kein Druck seitens des Westens wird daran etwas ändern.

Russland hat sich mit seiner Souveränität erneuert. Die Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Souveränität ist eine absolute Priorität.

Die EU hat ihre politische Souveränität vollständig verloren. Die aktuelle Krise zeigt, dass die EU nicht bereit ist, die Rolle eines unabhängigen, souveränen Akteurs zu spielen. Sie ist nur eine Ansammlung amerikanischer Vasallen, die jeglicher politisch-militärischer Souveränität beraubt sind.

Souveränität kann nicht partiell sein. Entweder ist man ein Souverän oder eine Kolonie.

Der Hunger in den ärmsten Ländern wird den Westen und die Euro-Demokratie auf dem Gewissen haben.

Russland wird die ärmeren Länder in Afrika und im Nahen Osten mit Getreide versorgen.

Russland wird in die interne wirtschaftliche Entwicklung und die Neuausrichtung des Handels auf von den USA unabhängige Nationen investieren.

Wie fühlt es sich für den kollektiven Westen an, in einem solchen Kreuzfeuer-Orkan gefangen zu sein? Nun, es wird noch verheerender, wenn wir zu dem neuen Fahrplan die neuesten Entwicklungen an der Energiefront hinzufügen.

Der Vorstandsvorsitzende von Rosneft, Igor Setschin, betonte in St. Petersburg, dass die Weltwirtschaftskrise nicht wegen der Sanktionen an Fahrt gewinnt, sondern durch sie noch verschärft wird; Europa begeht „energetischen Selbstmord“, indem es Russland sanktioniert; die Sanktionen gegen Russland haben den viel gepriesenen „grünen Übergang“ zunichte gemacht, da dieser nicht mehr zur Manipulation der Märkte benötigt wird; und Russland mit seinem riesigen Energiepotenzial „ist die Arche Noah der Weltwirtschaft“.

Der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Alexey Miller, konnte seinerseits den starken Rückgang der Gaslieferungen in die EU aufgrund der Weigerung bzw. Unfähigkeit von Siemens, den Pumpmotor von Nord Stream 1 zu reparieren, nicht deutlicher beschreiben: „Natürlich war Gazprom gezwungen, die Gaslieferungen nach Europa um mehr als 20 % zu reduzieren. Aber wissen Sie, die Preise sind nicht um 20%+ gestiegen, sondern um ein Vielfaches! Deshalb tut es mir leid, wenn ich sage, dass wir uns von niemandem beleidigt fühlen, wir sind von dieser Situation nicht besonders betroffen.“

Wenn diese Übertreibung nicht ausreichte, um den kollektiven Westen – oder den NATO-Staat – in eine tödliche Hysterie zu stürzen, dann hat Putins scharfe Bemerkung über die Möglichkeit, dass Herr Sarmat seine Visitenkarte bei den „Entscheidungszentren in Kiew“ abgeben könnte, die den derzeitigen Beschuss und die Tötung von Zivilisten in Donezk anordnen, definitiv den gewünschten Effekt erzielt:

„Was die roten Linien anbelangt, so behalte ich sie für mich, denn das wird ein ziemlich hartes Vorgehen gegen die Entscheidungszentren bedeuten. Aber das ist ein Bereich, der nicht an Personen außerhalb der militärisch-politischen Führung des Landes weitergegeben werden sollte. Diejenigen, die entsprechende Maßnahmen unsererseits verdienen, sollten für sich selbst eine Schlussfolgerung ziehen – was ihnen droht, wenn sie die Grenze überschreiten.“

Baby bitte, hör auf zusammenzubrechen

Alastair Crooke hat meisterhaft dargelegt, wie der kollektive Zugzwang des Westens ihn benommen und verwirrt umherirren lässt. Betrachten wir nun den Stand der Dinge auf der anderen Seite des Schachbretts und konzentrieren uns dabei auf den BRICS-Gipfel diesen Donnerstag in Peking.

Nach der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der ASEAN ist es nun an der Zeit, dass die wiedererstarkten BRICS ihr Spiel verstärken. Zusammengenommen sind dies die wichtigsten Organisationen/Instrumente, die den Weg in die post-unipolare Ära ebnen werden.

Sowohl China als auch Indien (die vor dem kurzen kolonialen Interregnum des Westens jahrhundertelang die größten Volkswirtschaften der Welt waren) sind bereits nahe dran und kommen der „Arche Noah der Weltwirtschaft“ immer näher.

Die G20 – Geiseln des von Michael Hudson definierten FIRE-Betrugs, der den Kern des finanzialisierten neoliberalen Kasinos bildet – schwinden langsam dahin, während eine potenzielle neue G8 anläuft: und das steht in direktem Zusammenhang mit der BRICS-Erweiterung, einem der Hauptthemen des Gipfels in dieser Woche. Ein erweitertes BRICS mit einer parallelen G8-Konfiguration wird die westlich orientierten Länder sowohl in Bezug auf die Bedeutung als auch auf das BIP nach Kaufkraftparität (KKP) leicht überholen.

Die BRICS haben 2021 bereits Bangladesch, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Uruguay in ihre Neue Entwicklungsbank (NDB) aufgenommen. Im Mai wurden Ägypten, Argentinien, Indonesien, Kasachstan, Nigeria, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, der Senegal und Thailand bei Debatten auf Ebene der Außenminister zu den fünf BRICS-Mitgliedern hinzugefügt. Die Staats- und Regierungschefs einiger dieser Länder werden mit dem Gipfel in Peking verbunden sein.

Die BRICS spielen ein völlig anderes Spiel als die G20. Sie zielen auf die Basis ab, und es geht darum, langsam „Vertrauen aufzubauen“ – ein sehr chinesisches Konzept. Sie schaffen eine unabhängige Rating-Agentur – weg von der anglo-amerikanischen Gaunerei – und vertiefen eine Vereinbarung über Währungsreserven. Die NDB – einschließlich ihrer Regionalbüros in Indien und Südafrika – hat sich an Hunderten von Projekten beteiligt. Die Zeit wird es zeigen: Eines Tages wird die NDB die Weltbank überflüssig machen.

Vergleiche zwischen den BRICS und der Quad, einer US-amerikanischen Erfindung, sind albern. Die Quad ist nur ein weiterer plumper Mechanismus zur Eindämmung Chinas. Es steht jedoch außer Frage, dass sich Indien auf einem schmalen Grat bewegt, denn es ist sowohl Mitglied der BRICS als auch der Quad und hat die völlig falsche Entscheidung getroffen, aus der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) – dem größten Freihandelsabkommen der Welt – auszusteigen und sich stattdessen für das von den Amerikanern erdachte Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) zu entscheiden.

Langfristig wird Indien jedoch unter der geschickten Führung Russlands dazu gebracht, in mehreren wichtigen Fragen eine gemeinsame Basis mit China zu finden.

BRICS, vor allem in seiner erweiterten Version BRICS+, muss die Zusammenarbeit beim Aufbau wirklich stabiler Lieferketten und eines Abrechnungsmechanismus für den Handel mit Ressourcen und Rohstoffen, der zwangsläufig auf lokalen Währungen basieren muss, verstärken. Dann ist der Weg frei für den Heiligen Gral: ein BRICS-Zahlungssystem als glaubwürdige Alternative zum bewaffneten US-Dollar und SWIFT.

In der Zwischenzeit wird eine Flut von bilateralen Investitionen aus China und Indien in den Produktions- und Dienstleistungssektor in der Umgebung ihrer Nachbarn kleinere Akteure in Südostasien und Südasien in Schwung bringen: Denken Sie an Kambodscha und Bangladesch als wichtige Rädchen in einem riesigen Versorgungsrad.

Jaroslaw Lissovolik hatte bereits ein BEAMS-Konzept als Kernstück dieser BRICS-Integrationsbemühungen vorgeschlagen, das „die wichtigsten regionalen Integrationsinitiativen der BRICS-Volkswirtschaften wie BIMSTEC, EAEU, das Freihandelsabkommen zwischen ASEAN und China, Mercosur und SADC/SACU“ zusammenführt.

Das ist nur (BRICS-)Rock’n Roll

Jetzt scheint Peking darauf erpicht zu sein, „ein integratives Format für den Dialog zu fördern, das alle wichtigen Regionen des globalen Südens umfasst, indem es die regionalen Integrationsplattformen in Eurasien, Afrika und Lateinamerika zusammenführt. In Zukunft könnte dieses Format noch erweitert werden, um andere regionale Integrationsblöcke aus Eurasien wie den GCC, die EAEU und andere einzubeziehen“.

Lissovolik merkt an, dass der ideale Weg von nun an „die größere Inklusivität der BRICS über den BRICS+-Rahmen sein sollte, der es kleineren Volkswirtschaften, die regionale Partner der BRICS sind, ermöglicht, ein Mitspracherecht im neuen globalen Governance-Rahmen zu haben.“

Vor seiner Videoansprache auf dem St. Petersburger Forum rief Präsident Xi Putin persönlich an, um ihm unter anderem zu sagen, dass er China in allen Fragen der „Souveränität und Sicherheit“ den Rücken stärke. Sie erörterten zwangsläufig auch die Bedeutung der BRICS als Schlüsselplattform für eine multipolare Welt.

Währenddessen gerät der kollektive Westen immer tiefer in den Strudel. Eine massive nationale Demonstration der Gewerkschaften am vergangenen Montag legte Brüssel – die Hauptstadt der EU und der NATO – lahm, als 80.000 Menschen ihre Wut über die steigenden und weiter steigenden Lebenshaltungskosten zum Ausdruck brachten, die Eliten aufforderten, „Geld für Gehälter und nicht für Waffen auszugeben“, und unisono „Stoppt die NATO“ riefen.

Es ist wieder einmal „Zugzwang“. Die „direkten Verluste“ der EU, so betonte Putin, ausgelöst durch die Sanktionshysterie, „könnten 400 Milliarden Dollar pro Jahr übersteigen“. Russlands Energieeinnahmen haben ein Rekordniveau erreicht. Der Rubel befindet sich gegenüber dem Euro auf einem 7-Jahres-Hoch.

Es ist eine Sensation, dass das wohl mächtigste kulturelle Artefakt der gesamten Ära des Kalten Krieges – und der westlichen Vorherrschaft -, die immerwährenden Rolling Stones, derzeit auf Tournee durch eine „im Kreuzfeuer stehende“ EU ist. Bei jeder Show spielen sie zum ersten Mal live einen ihrer frühen Klassiker: „Out of Time“.

Klingt fast wie ein Requiem. Singen wir also alle „Baby baby baby baby / you’re out of time“, denn Wladimir „it’s a gas, gas, gas“ Putin und sein Kumpel Dmitry „Under My Thumb“ Medvedev scheinen die Jungs zu sein, die sich so richtig austoben. Es ist zwar nur (BRICS-)Rock’n Roll, aber uns gefällt’s.