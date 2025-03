Der Krieg des Schattenstaats gegen die Wahrheit – geführt mit Doppelzüngigkeit, Täuschung und Propaganda

Von John & Nisha Whitehead

„Die politische Sprache ist darauf ausgelegt, Lügen wahr und Mord respektabel klingen zu lassen und reinem Wind den Anschein von Solidität zu verleihen.“ George Orwell

Der Krieg des Schattenstaats gegen die Wahrheit wird mit Doppelzüngigkeit, Täuschung und Propaganda geführt.

Durch die gezielte Manipulation der Sprache – was George Orwell als „Doppelzüngigkeit“ bezeichnete – hat Donald Trump dem Schattenstaat Deckung für seinen anhaltenden Machterhalt verschafft.

Während er versprach, den Sumpf trockenzulegen, hat sich seine Regierung stattdessen auf widersprüchliche Politik, Fehlinformationen und Propaganda verlassen, um genau das System weiter zu festigen, das er angeblich ablehnt. Obwohl die Trump-Regierung nur der neueste Strohmann für die Bemühungen des Deep State ist, seinen Würgegriff an der Macht aufrechtzuerhalten, nähern wir uns einem Wendepunkt, hinter dem es möglicherweise kein Zurück mehr zur Freiheit, wie wir sie kennen, gibt.

So bleiben „wir, das Volk“, auf der Verliererseite dieses teuflischen Handels, der das Leben im amerikanischen Polizeistaat ist.

Was wir dringend brauchen, ist eine Realitätsprüfung, und das beginnt damit, dass wir uns von der propagandistischen, manipulierten alternativen Realität des Deep State über den Zustand unserer Nation lösen.

Während Präsident Trump, der sich mit der „Kunst des Deals“ auskennt, scheinbar die richtigen Dinge über Frieden, Korruption, Bestechung, Verschwendung, Redefreiheit, Gleichheit, aufgeblähte Bürokratie, nationale Sicherheit usw. sagt, erzählen die Handlungen seiner Regierung eine ganz andere Geschichte über seine Prioritäten und seine Loyalitäten, die weiterhin eigennützig, imperial, eklatant verfassungswidrig und darauf ausgerichtet sind, den Deep State an der Macht zu halten.

Wie immer sagen Taten mehr als Worte.

Wenn die Verfassung und die Bill of Rights immer noch auf der Website des Weißen Hauses fehlen, spricht dieses Versäumnis – oder diese bewusste Auslassung – Bände.

Einer Regierung, die sich nicht die Mühe macht, die Verfassung zu ihren Prioritäten zu zählen oder sie irgendwo auf der Website ihrer Verwaltung zu erwähnen, kann man nicht zutrauen, dass sie sich an die Verfassung hält.

Andererseits hat Vertrauen wenig damit zu tun.

Die Verfassung ist ein Vertrag zwischen dem Volk und der Regierung. Was wir im Laufe der Präsidentschaften sowohl der Republikaner als auch der Demokraten erlebt haben, ist ein Vertragsbruch. Was die Trump-Regierung von den vorherigen unterscheidet, ist ihre Bereitschaft, sich über den Kongress, die Gerichte und die Rechtsstaatlichkeit hinwegzusetzen.

Man führt keine Revolution des „gesunden Menschenverstands“ an, indem man die Verfassung verwirft. Dieser Weg führt in die Diktatur.

Denken Sie daran, dass es genauso wichtig ist, wie Sie etwas tun, wie warum Sie es tun.

Was ist also wirklich los?

Als Bevölkerung sind wir gegenüber politischen Lügen, insbesondere gegenüber Trumps Lügenflut, so desensibilisiert, dass wir sie abschütteln und weitermachen. Aber damit machen wir das, was sich hinter diesen Lügen verbirgt, erst möglich.

Täuschen Sie sich nicht: Der „Deep State“ – der echte „Deep State“, nicht die Scheinversion, die Trump zur Rechtfertigung des Abbaus unserer verfassungsmäßigen Republik vorbringt – verbirgt sich hinter dieser Rhetorik.

Wie der Journalist Shawn McCreesh erklärt, „überarbeiten Präsident Trump und seine Regierung die Sprache, die zur Beschreibung der Regierung verwendet wird, um diese neu zu gestalten. Ein ganzes Lexikon progressiver Terminologie, das von der letzten Regierung gepflegt wurde, wurde unterdrückt. An seine Stelle tritt ein neues Vokabular, das vom Präsidenten verfeinert und von seinen vielen Nachahmern in der Hauptstadt aufgegriffen wurde. Es handelt sich um ein Vokabular, das viele merkwürdige Verwendungen von Doppelzüngigkeit enthält.“

„Doublespeak“, wie es der Medienwissenschaftler Edward S. Herman definiert, ist gekennzeichnet durch ‚die Fähigkeit, bewusst oder unbewusst zu lügen und damit durchzukommen; und die Fähigkeit, Lügen zu verwenden und Fakten selektiv auszuwählen und zu gestalten, wobei diejenigen ausgeblendet werden, die nicht in eine Agenda oder ein Programm passen.‘

Der Begriff stammt aus George Orwells „1984“, in dem „Doppeldenken“ und „Neusprech“ verwendet werden, um die Massen so zu manipulieren, dass sie die Agenda der Regierung mittragen.

In wahrhaft orwellscher Manier beherrscht Trump die Kunst des Doppelsprechens.

Zum Beispiel verweist McCreesh auf „eine präsidiale Anordnung mit dem Titel ‚Die Bewaffnung der Bundesregierung beenden‘, die dazu aufruft, die Bundesregierung gegen sich selbst zu bewaffnen. Eine andere mit dem Titel ‚Die radikale Indoktrination in der Schulbildung beenden‘ fordert, dass Kinder in ‚patriotischer Erziehung‘ unterrichtet werden … Selbst als der Präsident eine Durchführungsverordnung mit dem Titel ‚Wiederherstellung der Redefreiheit und Beendigung der staatlichen Zensur‘ unterzeichnete, unterzeichnete er andere Anordnungen zur Überwachung der Sprache.“

Betrachten wir einige von Trumps anderen Verwendungen alternativer Fakten, Irreführung und Fehlbezeichnungen, um die Agenda des Deep State voranzutreiben.

In wahrer Doppelzüngigkeit führt Trumps Weg zum Frieden zu mehr Krieg. Während er damit droht, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen, um den Frieden mit Russland zu sichern, schickt Trumps Regierung 4 Milliarden Dollar an Waffen und Munition nach Israel, damit es den Krieg gegen Gaza weiterführen kann.

Trumps Weg zum Nationalismus über den Isolationismus ist in Wirklichkeit der Aufbau eines Imperiums. Während Trump sich selbst zum Nationalisten erklärt, sich von Amerikas Verbündeten distanziert, von internationalen Abkommen zurückzieht und autoritären Regimen wie Russland den Boden überlässt, erklärt er gleichzeitig seine Absicht, Anspruch auf fremde Länder wie Gaza, Grönland und Kanada als Teil einer globalen Machtübernahme zu erheben.

Trumps Weg, Geld zu sparen, ist Geld auszugeben. Während Trump behauptet, verschwenderische Ausgaben ins Rampenlicht zu rücken, um den Haushalt auszugleichen, ist er gleichzeitig selbst dafür verantwortlich, Steuergelder in alarmierendem Ausmaß auszugeben – und zu verschwenden. Während er Elon Musks Department of Government Efficiency dazu ermächtigt, die Bundesbelegschaft drastisch zu reduzieren, um Geld zu sparen, drängt er auf Steuersenkungen, die das Defizit in den nächsten zehn Jahren um 5 bis 10 Billionen US-Dollar erhöhen würden. Wie Reuters berichtet, sind die Einsparungsansprüche von DOGE bisher „nicht überprüfbar und seine Berechnungen sind voller Fehler und Korrekturen“.

Trumps Weg zu Recht und Ordnung erlaubt es der Polizei, gesetzlos zu handeln. Während die Trump-Regierung sich für härtere Strafen und längere Haftstrafen einsetzt, selbst für gewaltfreie Verbrechen, demontiert Trump gleichzeitig Regierungspolitiken, die darauf abzielen, die Polizei für offizielles Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen.

Trumps Weg zur Effizienz führt zu noch größerer Ineffizienz. Musk vergleicht DOGE mit einer Kettensäge, die eine aufgeblähte Bürokratie abholzt, und hat ganze Teile der Bundesbelegschaft ausgelöscht, Behörde für Behörde, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, welche Programme darunter leiden könnten oder wie die Regierung funktionsfähig bleiben könnte. Wie CNN berichtet, „gab es viele Berichte über Bundesangestellte, die entlassen und dann schnell wieder eingestellt wurden, sobald die Behörden feststellten, dass Menschen mit kritischen Fähigkeiten entlassen worden waren … zum Beispiel: diejenigen, die das US-Atomwaffenarsenal verwalten, und diejenigen, die beim USDA an der Reaktion auf den Ausbruch der Vogelgrippe arbeiten.“

Trumps Weg zum wirtschaftlichen Triumph ist der Weg in die wirtschaftliche Katastrophe. Trump treibt die Einführung von Zöllen auf die wichtigsten Handelspartner Amerikas weiter voran, obwohl Ökonomen und die Wirtschaft gleichermaßen davor warnen, dass Zölle der Wirtschaft eher schaden als helfen und zu einer Rezession und einem Anstieg der Inflation führen könnten.

Trumps Weg zur Trockenlegung des Sumpfes besteht darin, den Sumpf die Show leiten zu lassen. Aufbauend auf den gleichen Mustern, die er während seiner ersten Amtszeit zeigte, als Trump seine Regierung mit Personen besetzte, die verschwenderische und extravagante Ausgaben für sich selbst auf Kosten der Steuerzahler tätigten, stellt Trump erneut den persönlichen Profit über das amerikanische Volk.

Trumps Weg zur Redefreiheit ist die Zensur. Während Trump behauptet, konservative Reden von der Knebelung durch politische Korrektheit zu befreien, geht er gleichzeitig massiv gegen rechtmäßige Aktivitäten im Rahmen des Ersten Verfassungszusatzes vor, die Protestaktionen kriminalisieren und Einzelpersonen und Gruppen bestrafen würden, die sich für eine Politik einsetzen, die den Durchführungsverordnungen des Weißen Hauses widerspricht.

Trumps Weg zur Transparenz besteht darin, Aufpasser durch Ja-Sager und Loyalisten zu ersetzen. Während Trump behauptet, die Transparenz in der Regierung wiederherzustellen, baut seine Regierung systematisch alle systemischen Kontrollen ab, die dazu dienen, Whistleblower zu schützen und als Bollwerk gegen Korruption in der Regierung zu dienen.

Trumps Weg zur Beendigung der Cancel Culture ist selbst eine Cancel Culture. Während Trump der linksgerichteten, politisch korrekten „Wokeness“ den Krieg erklärt, ersetzt er sie durch eine rechtsgerichtete Cancel Culture, die genau das tut, was der Linken vorgeworfen wurde: öffentliche Räume umbenennen, anstößige Teile der Geschichte auslöschen und die Opposition zum Schweigen bringen.

Wenn man den Berg widersprüchlicher Richtlinien und Propaganda beiseitelässt, die zu den Markenzeichen von Trumps Amtszeit geworden sind, ergibt sich ein düsteres Bild: Trumps Bemühungen, Amerika wieder groß zu machen, sind in Wirklichkeit nur eine Variation eines Themas, nämlich den Deep State auf Kosten unserer Freiheiten an der Macht zu halten.

Tatsächlich könnte George Orwells fiktives 1984 zunehmend mit der Bedienungsanleitung der Trump-Administration verwechselt werden, wie man die Regierung nach dem dystopischen Bild von Ozeanien, dem autoritären Regime unter der Führung von Big Brother, umgestalten kann.

Während die amerikanischen Gründer eine Gewaltenteilung vorsahen, die von drei gleichberechtigten Regierungszweigen (Exekutive, Legislative und Judikative) in Schach gehalten wird, um den Missbrauch durch einen einzelnen Zweig zu verhindern, hat Orwells Ozeanien vier Regierungszweige (das Ministerium für Wahrheit, das Ministerium für Frieden, das Ministerium für Liebe und das Ministerium für Überfluss), die zusammenarbeiten, um Big Brother an der Macht zu halten.

Orwell erklärt: „Das Ministerium für Frieden kümmert sich um den Krieg, das Ministerium für Wahrheit um die Lügen, das Ministerium für Liebe um die Folter und das Ministerium für Überfluss um den Hunger. Diese Widersprüche sind weder zufällig noch das Ergebnis gewöhnlicher Heuchelei: Sie sind bewusste Übungen im Doppeldenken.“

Laut Orwell bedeutet ‚Doppeldenken die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig im Kopf zu haben und beide zu akzeptieren‘.

Das Ministerium für Frieden hat also die Aufgabe, einen andauernden Krieg zu führen, um die Regierung an der Macht zu halten. Das Ministerium für Liebe hat die Aufgabe, Folter und Bestrafung zu verhängen, um die Bevölkerung einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie Big Brother lieben. Das Ministerium für Überfluss hat die Aufgabe, einen Zustand der andauernden Armut, des Mangels und der finanziellen Engpässe aufrechtzuerhalten, da eine verarmte Bevölkerung leichter zu kontrollieren ist. Das Ministerium für Wahrheit hat die Aufgabe, Propaganda zu verbreiten und Geschichte und Sprache umzuschreiben, um die Bürger gefügig zu halten.

Der Schlüssel zu diesem letzten Unterfangen, die Macht zu behalten, ist das, was der Propagandachef der Nazis, Joseph Goebbels, als „große Lüge“ bezeichnete.

„Wenn man eine Lüge groß genug erzählt und sie immer wieder wiederholt, werden die Menschen sie irgendwann glauben“, erklärte Goebbels. „Die Lüge kann nur so lange aufrechterhalten werden, wie der Staat die Menschen vor den politischen, wirtschaftlichen und/oder militärischen Folgen der Lüge schützen kann. Daher ist es für den Staat von entscheidender Bedeutung, alle seine Kräfte einzusetzen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, denn die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge und damit auch der größte Feind des Staates.“

Hannah Arendt kam in ihrem Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ zu demselben Schluss:

„In einer sich ständig verändernden, unverständlichen Welt waren die Massen an einem Punkt angelangt, an dem sie gleichzeitig alles und nichts glauben würden, an dem sie dächten, dass alles möglich und nichts wahr sei … Die totalitären Massenführer stützten ihre Propaganda auf die psychologisch korrekte Annahme, dass man die Menschen unter solchen Bedingungen dazu bringen könnte, an einem Tag den fantastischsten Aussagen zu glauben, und darauf vertrauen könnte, dass sie, wenn ihnen am nächsten Tag unwiderlegbare Beweise für ihre Falschheit vorgelegt würden, in Zynismus flüchten würden; anstatt die Führer, die sie belogen hatten, im Stich zu lassen, würden sie protestieren, dass sie die ganze Zeit gewusst hätten, dass die Aussage eine Lüge war, und sie würden die Führer für ihre überlegene taktische Klugheit bewundern.“

So beginnt der schmale Grat zum Autoritarismus, mit Lügen, die als Wahrheiten ausgegeben werden, und einer Bevölkerung, die nicht bereit ist, selbstständig zu denken.

Das bringt uns zurück zu den Taktiken, die von der Trump-Regierung eingesetzt werden.

Konformität, Gehorsam und Gruppendenken sind notwendige Zutaten für den Erfolg von Tyrannen.

Doch wie die Historikerin Anne Applebaum in The Atlantic schreibt: „Wir sind keine Theokratie oder Monarchie, die das Wort des Führers oder des Priestertums als Gesetz akzeptiert. Wir sind eine Demokratie, die Fakten debattiert, versucht, Probleme zu verstehen, und dann Lösungen gesetzlich festlegt, und zwar alles in Übereinstimmung mit einer Reihe von Regeln.“

Die Antwort, wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, lautet, dass wir wieder lernen müssen, was es bedeutet, selbstständig zu denken.

Seid aufmerksam. Hinterfragt alles. Traut euch, anders zu sein. Folgt nicht dem Mob. Lasst euch nicht gegenüber der Welt um euch herum abstumpfen. Seid mitfühlend. Seid menschlich. Vor allem aber lasst nicht zu, dass ihr gegenüber Trumps Politik so abgestumpft werdet, dass ihr das Verhalten von Regierungsbeamten toleriert, das ihr niemals von euren eigenen Kindern tolerieren würdet (Lügen, Mobbing, Beschimpfungen, Gier usw.).

Letztendlich geht es bei Trumps Weg, Amerika an die erste Stelle zu setzen, wirklich darum, Trump an die erste Stelle zu setzen und die Amerikaner in der Knechtschaft des Schattenstaats zu belassen.

In Orwells Welt erhielt der Staat seine Macht durch Täuschung aufrecht.

In Trumps Amerika bleibt die Doppelzüngigkeit die mächtigste Waffe des Schattenstaats – eine Waffe, die so lange gedeiht, wie die Öffentlichkeit sie nicht als das erkennt, was sie ist – und Trump erweist sich als ihr wirksamstes Sprachrohr.