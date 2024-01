Der Krieg gegen das Bargeld und das Versäumnis, Recht zu schaffen

Von David McGrogan

Bargeld und Recht erhalten die menschliche Handlungsfähigkeit und müssen unterdrückt werden.

Das Vorhaben, menschliches Verhalten Regeln zu unterwerfen, setzt zwangsläufig voraus, dass der Mensch ein verantwortungsbewusster Akteur ist oder werden kann, der in der Lage ist, Regeln zu verstehen und zu befolgen und für seine Verfehlungen einzustehen. Lon Fuller

Manchmal gibt es im Leben keine bloßen Theorien, sondern echte Verschwörungen. Eine davon ist der Plan, das Bargeld abzuschaffen. Dies geschieht unbemerkt, und die Regierungen zeigen wenig Absicht, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. In der Tat ist die fade Reaktion der britischen Regierung bezeichnend für ein breiteres Unbehagen im Herzen des modernen Regierens, da sie sowohl einen Mangel an Bereitschaft zeigt, klare Regeln aufzustellen, als auch einen Mangel an Offenheit darüber, was sie tut. Wie wir noch sehen werden, geht es dabei um eine Pflichtverletzung in Bezug auf die wichtigste Aufgabe des Staates überhaupt: die Schaffung und Durchsetzung von Recht.

Die Tatsache, dass das Bargeld verschwindet, wird jedem Leser klar sein. Manchmal wird geglaubt, dass dies allein durch die Kräfte des Marktes geschieht – als ob die Menschen einfach spontan die Gewohnheit aufgeben würden, physisches Geld zu benutzen. Das mag bis zu einem gewissen Grad der Fall sein (und es war sicherlich der Fall, dass die Menschen während der Sperrzeit völlig irrational auf Bargeld verzichteten). Aber wer glaubt, dass dies der einzige Grund für diese Entwicklung ist, hat einfach nicht aufgepasst. In der Tat werden konzertierte Anstrengungen unternommen, um Bargeld vollständig aus dem Verkehr zu ziehen (siehe maßgebliche Übersichten hier und hier), und dies geschieht, wie so oft, durch eine Zangenbewegung von Schwarzhändlern und Täufern.

Auf der einen Seite stehen die Raubkopierer. Das sind die Fintech-Unternehmen und Zahlungsabwickler wie Visa, die seit mindestens 2017 das erklärte Ziel haben, „das Bargeld aus dem Geschäft zu drängen“ und Restaurants und andere Einzelhandelsgeschäfte mit hohen Bestechungsgeldern zur Bargeldfreiheit zu bewegen. Unterstützt wurden diese Organisationen durch intensive Lobbyarbeit von Unternehmensberatern wie McKinsey, die seit einem Jahrzehnt die Trommel für den „Krieg gegen das Bargeld“ rühren. Dabei sind die Motive so klar wie das Wasser eines Gebirgsbachs: Bargeld ist ein Konkurrent für Karten und digitale Zahlungen, und je weniger Bargeldtransaktionen es gibt, desto besser.

Auf der anderen Seite stehen die Baptisten. Das sind die Zentralbanker und Regierungsberater – wie Daniel Korski, der frühere Berater des damaligen britischen Premierministers David Cameron -, die großspurig und atemlos (und selbstverständlich nicht gewählt) die Vorzüge einer bargeldlosen Gesellschaft anpreisen. Dazu gehören die „Steigerung der Produktivität“, die Möglichkeit für die Zentralbanken, negative Zinssätze festzulegen (wobei die Verwendung von Bargeld als Alternative zu digitalem Geld einen Bruch darstellt) und die Bekämpfung der Kriminalität. Die Motive dieser Leute sind wahrscheinlich rein; ich denke, in den meisten Fällen glauben sie wirklich, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Sie halten sich nur für zu weise und verstehen die Grundlagen der politischen Legitimität nur unzureichend – ein typisches Manko der „Männer des Systems“ in der Geschichte.

Die Regierungen sind sich natürlich darüber im Klaren, dass die Menschen, auch wenn sie weltweit immer weniger Bargeld verwenden, weiterhin die Möglichkeit haben wollen, es zu benutzen. Daher werden nur sehr wenige Politiker offen sagen, dass sie für die Abschaffung des Bargelds sind. Was wir stattdessen sehen, ist ein allgemeines Nicken und Zwinkern gegenüber den Kräften, die den Anti-Bargeld-Krieg führen, kombiniert mit kleinmütigen Bekenntnissen zu vagen Grundsätzen für den weiteren „Zugang“ zu Bargeld, wie sie zum Beispiel in der Erklärung der britischen Regierung zur Bargeldpolitik zu finden sind.

Dieses Dokument ist ein Klassiker in der Gattung der verächtlichen Unaufrichtigkeit. Es beginnt mit einer langatmigen Erklärung zum Kontext. Und dieser Kontext lautet nicht: „Wir verpflichten uns, Bargeld für die Allgemeinheit dauerhaft zur Verfügung zu stellen“. Stattdessen erhalten wir gleich zu Beginn ein ausgedehntes Loblied auf die Vorzüge des digitalen Zahlungsverkehrs, das es wert ist, in vollem Umfang wiedergegeben zu werden, wobei die wichtigsten Sätze hervorgehoben werden:

Die Einführung des digitalen Zahlungsverkehrs, die in den letzten zehn Jahren in unserer Wirtschaft und Gesellschaft stattgefunden hat, bietet weiterhin Chancen für Menschen und Unternehmen im gesamten Vereinigten Königreich. Der Anteil der bargeldlosen Zahlungen im Vereinigten Königreich ist von rund 45 % vor einem Jahrzehnt auf 85 % im Jahr 2021 gestiegen. Der digitale Zahlungsverkehr kann Menschen und Unternehmen bequeme, maßgeschneiderte und flexible Möglichkeiten bieten, Zahlungen sicher und zuverlässig durchzuführen und zu verwalten. Sie haben das Potenzial, den Wettbewerb bei den Zahlungsdiensten durch neue Marktteilnehmer und eine größere Auswahl für die Verbraucher zu fördern und Innovationen hervorzubringen, die den Zugang zu Finanzdienstleistungen weiter verbessern können. In zunehmendem Maße können digitale Zahlungen zusätzliche Dienstleistungen ermöglichen und mit ihnen einhergehen, z. B. Möglichkeiten zur Unterstützung der Haushaltsführung oder zur Aufzeichnung von Transaktionen. Digitale Zahlungen können auch die Möglichkeiten für kriminelle Minderheiten verringern, die versuchen, die Eigenschaften von Bargeld für physische Diebstähle, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche auszunutzen. Die Regierung ist der Ansicht, dass es falsch wäre, wenn ihr Ansatz in Bezug auf den Zugang zu Bargeld diese vielen Vorteile und Möglichkeiten behindern würde, und fördert Maßnahmen, die sicherstellen, dass digitale Zahlungsprodukte und -dienstleistungen integrativ und zugänglich sind.

Haben Sie das verstanden? Digitale Zahlungen sind aus einer ganzen Reihe von Gründen besser, und wenn Sie für die Verwendung von Bargeld sind, dann „behindern“ Sie definitionsgemäß diese „vielen Vorteile und Möglichkeiten“ und sollten sich schämen. Aber für den Fall, dass Sie einer der armen Trottel sind, die immer noch Bargeld benutzen wollen – vielleicht eine kleine alte Dame, die im Idealfall bald ausläuft und dem Fortschritt nicht mehr im Wege steht -, dann werden wir tun, was wir können, um zu helfen:

Die Regierung erkennt an, dass der digitale Zahlungsverkehr für viele Menschen, die immer noch auf Banknoten und Münzen angewiesen sind, um beispielsweise ihre Finanzen zu verwalten, ihre Einkäufe zu erledigen oder Freunden und Verwandten zu helfen, noch keine geeignete Option darstellt.

Die Herablassung ist spürbar, und die Botschaft ist klar. Es gibt Menschen, die noch nicht so weit sind und immer noch an ihren kleinen Scheinen und Münzen und ihren schmutzigen, proletarischen Sorgen (Einkaufen, Haushaltsführung, „Helfen“) festhalten. Sie sind nicht wie wir in der Regierung, die wir alles, was wir brauchen, im Internet kaufen, die so viel Geld haben, dass wir nicht einmal wissen, ob wir diesen Monat unseren Kontokorrentkredit ausgeschöpft haben, und deren Freunde und Verwandte genauso wohlhabend sind wie wir, vielen Dank. Aber leider müssen wir immer noch so tun, als würden wir uns um diese Menschen kümmern. Wir nehmen also widerwillig an, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Bedauernswerten weiterhin Zugang zu ihren kostbaren Zehner haben.

Die Bedeutung des Begriffs „Zugang zu Bargeld“ wurde jedoch sorgfältig umschrieben. Darunter ist ganz sicher nicht die Fähigkeit zu verstehen, Dinge mit Bargeld zu bezahlen. Vielmehr ist damit die Einzahlung von Bargeld und die Abhebung von Bargeld gemeint, d. h. die Möglichkeit, Bargeld auf ein Bankkonto einzuzahlen und abzuheben. Das allein lässt die Politik der Regierung in diesem Bereich (zweifellos absichtlich) radikal klingen, während sie in der Praxis nur sehr wenig bewirkt. Wer auch immer für die Erklärung zum Bargeldzugang verantwortlich ist, weiß ganz genau, dass die Möglichkeit, Bargeld abzuheben und einzuzahlen, nichts bedeutet, wenn man das Geld nirgendwo ausgeben kann, weil alle Einzelhändler in seiner Umgebung von Visa bestochen werden, um nicht-digitale Zahlungen abzulehnen. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Versuch, der als Ankündigung gut klingen soll („Wir unternehmen praktische Schritte, um den Zugang zu Bargeld aufrechtzuerhalten“), aber keinerlei Bewegung in die Richtung bringt, in die es gehen soll.

Das allein wäre natürlich schon schlimm genug, aber es kommt noch schlimmer. Das eigentliche Problem mit der Erklärung zum Bargeldzugang ist die Rechtsvorschrift, auf die sie sich stützt (der Financial Services and Markets Act 2023, der den Financial Services and Markets Act 2000 ändert). Und das Problem ist hier nicht so sehr, dass das Gesetz bei der Erreichung seiner Ziele unwirksam ist. Es geht vielmehr darum, dass das Gesetz, wie fast alle modernen Gesetze, den Zugang und das Verständnis erschwert, weniger demokratischer Kontrolle unterliegt, willkürlicher und unvorhersehbarer, technokratischer und interventionistischer ist und viel stärker dem Ermessen nicht gewählter Regulierungsbehörden unterliegt.

Wenden wir uns nun einem Thema zu, das ich schon einmal kurz angeschnitten habe – Lon Fuller und seine (für Rechtswissenschaftler) berühmten „Acht Wege, wie man es nicht schafft, Recht zu schaffen“:

Überhaupt keine Regeln aufstellen oder nur Ad-hoc-Entscheidungen treffen Unterlassene Veröffentlichung von Regeln Rückwirkende Regeln verwenden Unklare Regeln aufstellen Widersprüchliche Regeln aufstellen Aufstellung von Regeln, deren Einhaltung unmöglich ist Zu häufige Änderung von Regeln Fälle so entscheiden, dass die Ergebnisse in keinem Zusammenhang mit den Regeln stehen

Fuller wollte damit sagen, dass das Recht eine „innere Moral“ hat, die davon abhängt, dass es sich an das Gegenteil dieser Mängel hält. Ein Rechtssystem, das auf Regeln beruht, die öffentlich, klar, nicht widersprüchlich, nicht rückwirkend usw. sind, beruht auf dem Respekt vor denjenigen, die dem Gesetz unterworfen sind. Es geht davon aus, dass es sich um denkende, argumentierende, willensfreie Akteure handelt, die in der Lage sind, Regeln zu verstehen und ihr Verhalten auf deren Existenz zu gründen. Ein Rechtssystem hingegen, das überhaupt keine Regeln enthält oder in dem sie unklar sind oder rückwirkend oder widersprüchlich angewandt werden usw., ist ein System, das seine Untertanen verachtet: Es ist ihnen völlig gleichgültig und betrachtet sie als bloße Spielfiguren.

Wir könnten als Gesellschaftsspiel ein Gesetzbuch aus den letzten zehn Jahren nehmen und seinen Inhalt durchgehen, um herauszufinden, wie viele dieser acht Arten, kein Recht zu schaffen, in jedem darin enthaltenen Rechtsakt zu finden sind (nehmen Sie jedes Mal einen Schluck, wenn Sie eine unklare Vorschrift finden). Und wir haben mit dem Financial Services and Markets Act 2023 ein fertiges Beispiel vor uns. Bevor wir uns diesem Gesetz zuwenden, lohnt es sich jedoch, kurz zu fragen, was ein Gesetzgeber, der sich der inneren Moral des Gesetzes verpflichtet fühlt, im Hinblick auf den Krieg gegen das Bargeld tun würde.

Die Antwort ist nicht kompliziert: Er würde ein kurzes Gesetz erlassen, das vorsieht, dass es bei jeder Transaktion zwischen einem Händler und einem Kunden unter einem bestimmten Wert (z. B. 300 £) rechtswidrig ist, die Barzahlung abzulehnen, und dass jeder Einzelhändler, der sich weigert, in einem bestimmten Fall Barzahlungen anzunehmen, mit einer Geldstrafe belegt wird. Dies wäre kaum perfekt (unter anderem würden den Einzelhändlern Kosten für die Handhabung und Lagerung von Bargeld auferlegt), und die Art und Weise der Durchsetzung müsste sorgfältig durchdacht werden, aber es hätte den nicht zu vernachlässigenden Vorteil, dass es klar, einfach zu verstehen und in angemessener Weise starr wäre: Jeder wüsste, woran er ist, und könnte seine Angelegenheiten entsprechend organisieren.

Es würde auch tatsächlich das Ziel erreichen, den Zugang zu Bargeld für diejenigen, die es brauchen oder bevorzugen, auf Dauer zu erhalten, und zwar nicht nur im Sinne der Möglichkeit, physisches Geld einzuzahlen und abzuheben, sondern im Sinne der Möglichkeit, damit zu bezahlen. Aber das ist natürlich nicht wirklich das Ziel der Regierung, und das lässt sich leicht an der Art und Weise erkennen, wie der Financial Services and Markets Act 2023 aufgebaut ist.

Die Bestimmungen des Gesetzes, die den Zugang zu Bargeld betreffen, finden sich in Schedule 8. Und hier finden wir uns sofort in Lon Fullers Dystopie wieder: das diametrale Gegenteil der Eleganz, Einfachheit und Klarheit eines einfachen Verbots der Annahmeverweigerung von Bargeld. Denn hier gibt es eigentlich gar keine Regeln. Stattdessen finden wir den klassischen modernen Regulierungsansatz mit all seinen Fallstricken – einen Rahmen, der nicht gewählten „Experten“ (in diesem Fall vor allem der Financial Conduct Authority (FCA), einem Unternehmen) einen Ermessensspielraum einräumt, um Ad-hoc-Regeln im Hinblick auf weit gefasste Standards zu erlassen, und der Staatsorganen (in diesem Fall dem Finanzministerium) die Erlaubnis erteilt, pauschale Erklärungen zur „Politik“ abzugeben, deren Rechtsstatus nicht definiert ist.

Die Funktionsweise des Gesetzes ist wie folgt. Zunächst sieht das Gesetz vor, dass das Finanzministerium nach Konsultation der FCA und unter „Berücksichtigung“ der von ihr erstellten Berichte die oben erwähnte Erklärung zur Bargeldzugangspolitik (131P) erstellen muss; anschließend kann das Finanzministerium die Erklärung überprüfen und nach eigenem Ermessen überarbeiten. Als Nächstes erhält das Finanzministerium die Befugnis, einen beliebigen Anbieter von Girokonten zu „benennen“, den es für geeignet hält (131R), wiederum nach Konsultation der FCA und „unter Berücksichtigung“ der Verbreitung von Bargeldzugangsdiensten im Vereinigten Königreich (d. h., um es zu wiederholen, Dienste, die Einzahlungen und Abhebungen ermöglichen). Und die FCA erhält dann die Befugnis, die benannten Girokontoanbieter Regeln zu unterwerfen, „wenn dies notwendig oder zweckmäßig ist“, basierend auf dem übergeordneten Ziel, „eine angemessene Bereitstellung von Bargeldzugangsdiensten im Vereinigten Königreich zu gewährleisten“, und sie auch „anzuweisen“, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, bestimmte Maßnahmen zu unterlassen oder „Abhilfemaßnahmen in Bezug auf früheres Verhalten“ zu treffen (131U, 131V und 131W). Und sie muss dies wiederum „unter Berücksichtigung“ der Erklärung zur Bargeldzugangspolitik tun.

Kurz gesagt, das Gesetz enthält keinerlei allgemein gültige Vorschriften, sondern überträgt der FCA im Wesentlichen die Befugnis, den Anbietern von Girokonten per Dekret Befehle zu erteilen, wie sie es für richtig hält, und zwar im Hinblick auf das nebulöse übergeordnete Ziel, sicherzustellen, dass Bargeldzugangsdienste „angemessen bereitgestellt“ werden, und auf der Grundlage allgemeiner politischer Erklärungen des Finanzministeriums. Man beachte, dass die gewählte Legislative in diesem Prozess keine Rolle spielt; man beachte, dass es keine demokratische Kontrolle jenseits des Finanzministeriums selbst (d.h. der Exekutive) gibt; man beachte, welch großer Ermessensspielraum der Regulierungsbehörde eingeräumt wird, um zu bestimmen, was eine „angemessene Bereitstellung“ von Bargeldzugangsdiensten erfordert und welche Regelung „notwendig oder zweckmäßig“ wäre; man beachte, wie weitreichend und schlecht definiert die Befugnisse der FCA in Bezug auf die „spezifizierten Maßnahmen“ sind, die sie „anordnen“ kann.

Beachten Sie aber auch, wie viele Möglichkeiten des Versagens bei der Rechtsetzung der Inhalt des Gesetzes in dieser Hinsicht bietet. Sind diese Regeln klar? Sind sie transparent genug, um als „öffentlich“ bezeichnet zu werden? Ist es möglich, sie im Voraus einzuhalten? Dürfen sie oft und willkürlich geändert werden? Sind sie überhaupt Regeln – oder sind sie lediglich ein Freibrief für Ad-hoc-Entscheidungen der Regulierungsbehörde? Im Trinkspiel „Failing to Make Law“ wäre das Gesetz daher eine beliebte Wahl, obwohl es in seiner eklatanten Missachtung der inneren Moral des Rechts und der damit einhergehenden Verachtung der Handlungsfähigkeit seiner Untertanen viele aktuelle Konkurrenten hat.

Der unmittelbarere Punkt ist natürlich, dass es sich hier um eine Rechtsvorschrift handelt, die nicht darauf abzielt, klare Regeln aufzustellen, sondern der Regierung direktere, flexiblere und durchgreifendere Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sie die Gesellschaft genauer regulieren kann, wie sie es für angemessen hält. Es ist nicht nötig, die Gründe dafür ausführlich darzulegen, da ich über dieses Thema bereits ausführlich geschrieben habe (z. B. hier); es genügt zu sagen, dass der moderne Staat aus tief verwurzelten philosophischen Gründen – die in der Tat wesentlich für seine Struktur sind – versucht, die Gesellschaft für sein Handeln transparent zu machen, und dass die genaue Steuerung des Umfangs, in dem Bargeld zur Verfügung gestellt und verwendet oder nicht verwendet wird, ein wichtiges Element dieses Prozesses ist.

Im weiteren Sinne sind der Krieg gegen das Bargeld und das Versagen, Recht zu schaffen, natürlich eng miteinander verbunden. Der Staat verachtet physisches Bargeld, weil es von Natur aus anonym ist, nicht direkt kontrolliert werden kann und als Bremse für die geldpolitischen Hebel dient, die Regierungsfunktionäre so gerne ziehen. Außerdem kann es bis zu einem gewissen Grad als verborgene Quelle des Reichtums und als Mittel zur Umgehung der Steuerpflichtigen dienen. Kurzum, physisches Bargeld ist das Werkzeug eines Volkes, das zumindest bis zu einem gewissen Grad undurchschaubar für staatliche Maßnahmen ist. Der Staat verachtet das Recht – d. h. die Aufstellung klarer, verständlicher und allgemein gültiger Regeln – aus demselben Grund: Regeln schränken seinen Handlungsspielraum ein und erhalten und respektieren die Handlungsfähigkeit derer, die seine Untertanen sind. Was der Staat will, ist nicht das Recht, sondern der Ermessensspielraum, damit er direkter und reaktionsfähiger regieren kann. Das Verhältnis zwischen Bargeld und Recht ist daher eng miteinander verwoben, und es ist kein Zufall, dass der Staat beides im Blick hat.