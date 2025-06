Der Krieg gegen den Iran ist Teil des Plans der USA zur Weltherrschaft: Der Ökonom Michael Hudson erklärt

Von Ben Norton

Der Krieg gegen den Iran ist Teil des Plans des US-Imperiums, die unipolare Vorherrschaft über das globale Finanzsystem wiederherzustellen, die Hegemonie des Dollars zu bewahren und die eurasische Integration zu stören, argumentiert der Ökonom Michael Hudson.

Washington will die Hegemonie des Dollars und den Petrodollar erhalten und gleichzeitig die BRICS-Staaten und die eurasische Integration mit China und Russland stören.

Hudson erläuterte dies in einem Interview mit Ben Norton, dem Herausgeber des Geopolitical Economy Report.

Transkript

Einleitung

BEN NORTON: Warum sind die Vereinigten Staaten so besorgt über den Iran?

US-Präsident Donald Trump gab zu, dass Washington einen Regimewechsel in Teheran anstrebt, um die iranische Regierung zu stürzen.

Trump unterstützte im Juni einen Krieg gegen den Iran, in dem sowohl die USA als auch Israel direkt iranisches Territorium bombardierten.

Trump behauptete, er habe nach dem von ihm so genannten „12-Tage-Krieg”, den die USA und Israel gegen den Iran geführt hatten, einen Waffenstillstand ausgehandelt. Es ist jedoch sehr schwer zu glauben, dass dieser Waffenstillstand halten wird.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass Trump im Januar dasselbe gesagt hat. Er behauptete, einen Waffenstillstand in Gaza vermittelt zu haben, doch dann, im März, zwei Monate später, begann Israel erneut mit dem Krieg, nachdem Trump Israel grünes Licht gegeben hatte, den von ihm mitvermittelten Waffenstillstand zu brechen.

Daher ist es für iranische Regierungsvertreter sehr schwer zu glauben, dass der Waffenstillstand wirklich halten wird. Und selbst wenn er kurzfristig hält, ist die Realität, dass die US-Regierung seit vielen Jahrzehnten eine Art politischen und wirtschaftlichen Krieg gegen den Iran führt, der bis ins Jahr 1953 zurückreicht, als die USA einen Staatsstreich durchführten, der den demokratisch gewählten iranischen Premierminister Mohammad Mosaddegh stürzte und einen pro-amerikanischen Diktator, Schah Mohammad Reza Pahlavi, einsetzte.

Der iranische Diktator Schah Mohammad Reza Pahlavi mit US-Präsident Richard Nixon im Weißen Haus im Jahr 1973.

Warum ist das so? Was will Washington mit seinem endlosen politischen und wirtschaftlichen Krieg gegen den Iran erreichen?

Um diese Frage zu beantworten, habe ich den renommierten Ökonomen Michael Hudson interviewt, der zahlreiche Bücher geschrieben hat und Experte für globale politische Ökonomie ist.

Michael Hudson veröffentlichte einen Artikel, in dem er die wirtschaftlichen und politischen Gründe für diesen Krieg gegen den Iran darlegt und behauptet, dass dies Teil des Versuchs des US-Imperiums ist, der Welt eine unipolare Ordnung aufzuzwingen, wie wir es in den 1990er Jahren gesehen haben, als die USA die einzige Supermacht waren und fast allen Ländern der Erde ihren politischen und wirtschaftlichen Willen aufzwingen konnten.

Der Iran war eines der wenigen Länder, die sich tatsächlich gegen die unipolare Vorherrschaft der USA gewehrt haben. Und heute sehen wir, dass der Iran in einer zunehmend multipolaren Welt eine wichtige Rolle als BRICS-Mitglied und Unterstützer von Widerstandsgruppen spielt.

Der Iran drängt auf eine multipolarere Welt, in Opposition zur Unipolarität des US-Imperiums, wie der Ökonom Michael Hudson in diesem Essay beschreibt.

Hudson schrieb:

Es geht um den Versuch der USA, den Nahen Osten und dessen Öl als Stütze ihrer Wirtschaftsmacht zu kontrollieren und andere Länder daran zu hindern, sich aus der von den USA dominierten neoliberalen Ordnung, die vom IWF, der Weltbank und anderen Institutionen verwaltet wird, um die unipolare Macht der USA zu stärken, zu lösen und ihre eigene Autonomie zu schaffen.

In unserer heutigen Diskussion verbindet Michael alle verschiedenen Faktoren, die in diesem Konflikt eine Rolle spielen, darunter die Öl- und Gasvorkommen und andere Ressourcen in Westasien (im sogenannten Nahen Osten), die Rolle des US-Dollars und des Petrodollarsystems sowie die Tatsache, dass der Iran als Mitglied der BRICS-Staaten und viele andere Länder des Globalen Südens sich vom Dollar abkoppeln und nach Alternativen zum Dollar suchen.

Wir sprechen auch über die Geopolitik der Region, die Handelswege und die Vernetzung zwischen China, Iran und Russland als Teil eines Projekts zur eurasischen Integration; wir sprechen über die geopolitischen Ziele der USA und Israels und vieles mehr.

Hier ist ein Auszug aus unserem Gespräch, danach kommen wir direkt zum Interview:

MICHAEL HUDSON: Was wir im letzten Monat – oder besser gesagt in den letzten zwei Jahren – gesehen haben, ist der Höhepunkt einer langen Strategie, die Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg verfolgt, um die vollständige Kontrolle über die Ölvorkommen im Nahen Osten zu erlangen und sie unter Vasallenherrschern wie Saudi-Arabien und dem König von Jordanien zu Stellvertretern der Vereinigten Staaten zu machen.

Die Vereinigten Staaten könnten im Iran ein Marionettenregime installieren oder das Land in ethnische Gruppen aufteilen, die den südlichen Handelskorridor Russlands zum Indischen Ozean blockieren könnten. Damit hätten sie Russland und China eingekesselt und isoliert.

Das ist die derzeitige Außenpolitik der USA. Wenn man Länder isolieren kann, die nicht Teil des internationalen Finanz- und Handelssystems der USA sein wollen, dann glaubt man, dass sie nicht alleine existieren können, weil sie zu klein sind.

Die USA leben immer noch in der Zeit der Bandung-Konferenz der blockfreien Staaten von 1955 in Indonesien. Als andere Länder einen Alleingang wagten, waren sie wirtschaftlich zu klein.

Die Bandung-Konferenz von 1955

Heute jedoch haben Sie zum ersten Mal in der modernen Geschichte die Option Eurasien, Russland, China, Iran und alle Nachbarländer dazwischen. Zum ersten Mal sind diese Länder groß genug, dass sie keinen Handel und keine Investitionen mit den Vereinigten Staaten benötigen.

Während die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten in Europa schrumpfen – sie sind deindustrialisierte, neoliberale, postindustrielle Volkswirtschaften –, findet der größte Teil des Wachstums in der weltweiten Produktion, Fertigung und im Handel in China statt, zusammen mit der Kontrolle über die Rohstoffverarbeitung, wie beispielsweise Seltene Erden, aber auch Kobalt, sogar Aluminium und viele andere Materialien in China.

So führt Amerikas strategischer Versuch, Russland, China und alle ihre Verbündeten in den BRICS-Staaten oder der Shanghai Cooperation Organization zu isolieren, letztendlich dazu, dass es sich selbst isoliert. Es zwingt andere Länder, eine Entscheidung zu treffen.

Das ist das Einzige, was Amerika anderen Ländern in der heutigen Welt zu bieten hat. Es kann ihnen keine Exporte anbieten. Es kann ihnen keine Währungsstabilität bieten.

Das Einzige, was Amerika der Welt zu bieten hat, ist, davon abzusehen, ihre Wirtschaft zu zerstören und wirtschaftliches Chaos zu verursachen, wie Trump es mit seinen Zöllen angedroht hat und wie er es jedem Land angedroht hat, das versucht, eine Alternative zum Dollar zu schaffen.

Daher dieses kostenlose Mittagessen, bei dem andere Länder Dollar verdienen können, diese aber an die Vereinigten Staaten zurückverleihen müssen. Und die Vereinigten Staaten als ihr Bankier müssen alles festhalten, und der Bankier kann einfach entscheiden, wen er bezahlt und wen nicht.

Das ist Gangstertum. Aus genau diesen Gründen wurde es als Gangsterstaat bezeichnet. Und andere Länder haben Angst vor dem, was die Vereinigten Staaten tun können, nicht nur unter Donald Trump, sondern vor dem, was sie in den letzten 50 Jahren getan haben. Sie beschlagnahmt einfach, destabilisiert und stürzt Regierungen.

Amerika hat im Grunde genommen jedem Versuch den Krieg erklärt, ein internationales Handels- und Investitionssystem zu schaffen, das nicht von den Vereinigten Staaten kontrolliert wird, da es in ihrem eigenen Interesse liegt, alle Gewinne und Einnahmen daraus zu erhalten, nicht nur einen Teil davon. Es ist ein gieriges Imperium.

Interview

BEN NORTON: Michael, danke, dass du bei mir bist. Es ist immer eine große Freude, dich hier zu haben.

Lass uns über diesen Artikel sprechen, den du geschrieben hast und in dem du argumentierst, dass der Krieg gegen den Iran Teil eines Versuchs der Vereinigten Staaten ist, der Welt ihre unipolare Vorherrschaft aufzuzwingen.

Wir leben in einer zunehmend multipolaren Welt, und der Iran hat als Mitglied der BRICS-Staaten, als Mitglied der Shanghai Cooperation Organization und als Partner Chinas und Russlands eine wichtige Rolle in diesem multipolaren Projekt gespielt. Der Iran hat sich auch für eine Entdollarisierung des globalen Finanzsystems eingesetzt.

Sprechen Sie darüber, wie Sie den Krieg gegen den Iran sehen – der nicht unter Donald Trump begonnen hat, sondern schon viele Jahre zurückreicht – und wie Sie ihn insbesondere als Ökonom sehen.

MICHAEL HUDSON: Nun, der Krieg gegen den Iran begann 1953, als die Vereinigten Staaten und der MI6 den gewählten Premierminister [Mohammad Mosaddegh] stürzten, und der Grund für seinen Sturz war, dass er die Ölreserven des Iran verstaatlichen wollte. Die Vereinigten Staaten haben den Iran immer als Teil des nahöstlichen Öl-Golfs betrachtet.

Die amerikanische Außenpolitik hat sich in Bezug auf die Instrumentalisierung ihres Außenhandels stets auf zwei Rohstoffe gestützt: Getreide – die Möglichkeit, den Export von Nahrungsmitteln in Länder zu stoppen, die sich der US-Politik widersetzen, wie beispielsweise die USA, die unter Mao den Getreideexport nach China eingestellt haben – und Öl.

Seit einem Jahrhundert konzentrieren sich die Vereinigten Staaten auf die Kontrolle des Öls als Grundlage ihrer internationalen Handelsbilanz – es ist der größte Beitrag zur Handelsbilanz – und ihrer Fähigkeit, den Rest der Welt zu sanktionieren, indem sie die Ölversorgung und damit die Strom-, Gas- und Heizungsversorgung von Ländern, die sich von der US-Politik abwenden, abschalten.

Als ich Anfang der 1970er Jahre für das Hudson Institute arbeitete, nahm mich Herman Kahn zu einem Treffen mit einigen Generälen mit, bei dem sie darüber diskutierten, was mit dem Iran zu tun sei, falls dieser unter dem Schah jemals wieder versuchen sollte, seine Autonomie zu behaupten und seinen eigenen Weg zu gehen.

Der Iran war schon immer die stärkste Macht im gesamten Nahen Osten und der Dreh- und Angelpunkt für die Kontrolle über den Nahen Osten. Man kann das Öl im Nahen Osten – Syrien, Irak, die übrigen Länder dort – nicht vollständig kontrollieren, ohne auch den Iran zu kontrollieren, aufgrund seiner Bevölkerungsgröße und der Stärke seiner Wirtschaft.

Herman Kahn

Es war ein sehr interessantes Treffen. Herman Kahn, das Vorbild für Dr. Strangelove, diskutierte, wie man den Iran in seine verschiedenen ethnischen Gruppen, fünf oder sechs ethnische Gruppen, aufteilen könnte, falls er eine von den Vereinigten Staaten unabhängige Politik verfolgen sollte.

Die Sorge der Vereinigten Staaten war bereits in den 1970er Jahren, also vor 50 Jahren: „Was tun wir, wenn andere Länder sich nicht an die von uns organisierte internationale Weltordnung halten?“

Herman meinte, dass der Krisenherd, der die internationale Nachrichtenlage sprengen würde, in Belutschistan an der Grenze zwischen Iran und Pakistan liegen würde. Die Belutschen sind ein eigenständiges Volk, genau wie die Aserbaidschaner, Aserbaidschaner und Kurden.

Der Iran ist ein Zusammenschluss vieler ethnischer Gruppen, darunter auch eine sehr große jüdische Gruppe. Es ist eine multiethnische Gesellschaft, und die Strategie der Vereinigten Staaten im Falle eines Krieges gegen den Iran bestand darin, diese ethnischen Gruppen gegeneinander auszuspielen – ähnlich wie Pläne für Russland ausgearbeitet wurden, wie man es in einzelne ethnische Teile aufspalten könnte, und für China, wie man China in ethnische Teile aufspalten könnte, wenn Amerika dies für notwendig erachten würde.

Der Grund für diese ethnische Spaltung war, dass es als Demokratie, insbesondere in den 1970er Jahren, sehr deutlich wurde, dass die Vereinigten Staaten nie wieder eine Armee für eine Invasion aufstellen konnten, wie sie es in Vietnam getan hatten.

Als ich an dieser Sitzung teilnahm, ich glaube Ende 1974 oder Anfang 1975, gab es Demonstrationen. Es war offensichtlich, dass es nie wieder eine Wehrpflicht geben würde.

Wie sollte die USA ihre internationale Macht ohne militärische Macht ausüben? Sie hatte Militärstützpunkte auf der ganzen Welt und gab mehr für das Militär aus als jedes andere Land.

Das gesamte Zahlungsbilanzdefizit der USA bestand aus Militärausgaben im Ausland, und dennoch konnte sie keinen Krieg führen. Sie musste Stellvertreter einsetzen.

Zu dieser Zeit, zusätzlich zu den Diskussionen, an denen ich teilnahm, wie man ethnische Gruppen in Ländern, denen wir den Krieg erklärt hatten, als Gegner einsetzen könnte, beschloss Amerika, die größte Militärbasis im Nahen Osten zu errichten, und das war Israel.

Henry Jackson, der kriegsbefürwortende Senator des militärisch-industriellen Komplexes, traf sich mit Herman Kahn – ich war tatsächlich in Hermans Büro und hörte das Telefonat mit, als es kam – und die Vereinbarung lautete, dass der militärisch-industrielle Komplex und Jackson Israel unterstützen würden, wenn Israel sich bereit erklärte, als Amerikas Landflugzeugträger im Nahen Osten zu fungieren, wie es damals formuliert wurde.

Herman ging dieser Vereinbarung sehr gerne ein, da das Hudson Institute zu dieser Zeit eine zionistische Organisation und eine Ausbildungsstätte für den Mossad war.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhält eine Auszeichnung vom neokonservativen Hudson Institute.

Einer meiner Kollegen war Uzi Arad. Wir unternahmen gemeinsam mehrere Reisen nach Asien. In den folgenden Jahren wurde Uzi Berater von Netanjahu und Chef des Mossad.

Ich war also gewissermaßen dabei, als die amerikanische Strategie entworfen wurde.

Israel sollte das Gesicht Amerikas sein und hat in der Tat die Unterstützung Amerikas für Al-Qaida und die wahhabitischen Schlächter koordiniert, die Syrien übernommen haben und nun damit beschäftigt sind, Christen, Schiiten und Alawiten zu töten.

Und Sie werden niemals Kritik an Israel von Al-Qaida oder der Gruppe [Hayat Tahrir al-Sham (HTS)] in Syrien hören, wie auch immer man sie dort jetzt nennen mag. Und umgekehrt gab es immer eine Arbeitsbeziehung.

Dies gibt also einen Hintergrund dafür, wie lange die Vereinigten Staaten schon den Tag erwartet haben, an dem sie endlich versuchen würden, ihre Invasion im Irak, ihren Angriff auf Syrien, die Zerstörung Libyens, ihre Unterstützung für die Zerstörung des Libanon und anderer Länder in Nordafrika usw. zu krönen.

Geopolitik und globaler Handel

BEN NORTON: Sie haben so viele interessante Punkte angesprochen, Michael. Ich möchte mich hier auf zwei Hauptthemen konzentrieren: zum einen die Geopolitik der Integration des Iran in Eurasien und zum anderen das Öl und das Petrodollarsystem.

Ich beginne mit der Geopolitik. Wenn wir über den Petrodollar sprechen, sollten wir natürlich bedenken, dass der Iran sein Öl und Gas in anderen Währungen verkauft und auf eine Abkehr vom Dollar drängt.

Bevor wir jedoch darauf eingehen, möchte ich auf die Rolle eingehen, die der Iran nicht nur bei der Unterstützung von Widerstandsgruppen in Westasien gespielt hat, sondern auch bei der Vertiefung seiner politischen und wirtschaftlichen Partnerschaft mit China und Russland als Teil einer größeren eurasischen Partnerschaft.

Es gibt zahlreiche konkrete Projekte zur Integration dieser Regionen.

Der Iran liegt im Herzen der Neuen Seidenstraße Chinas. Diese wurde ursprünglich 2013 vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping ins Leben gerufen und dann zur Belt and Road Initiative (BRI) ausgeweitet.

Der Iran spielt dabei eine wichtige Rolle, da er Ostasien über Zentralasien und den Iran mit Westasien verbindet. Und die USA haben wirklich versucht, dies zu verhindern.

Der Iran spielt auch eine wichtige Rolle in einem von Russland geführten Wirtschaftskorridor, der von St. Petersburg über Moskau, durch den Kaspischen Meer, durch den Iran bis nach Indien verläuft.

Dieser Korridor ist als Internationaler Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) bekannt.

Wir haben also gesehen, dass der Iran eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, den US-Dollar und die Vorherrschaft der USA herauszufordern und eine wirtschaftliche und politische Integration mit anderen Ländern in Eurasien anzustreben.

Können Sie mehr dazu sagen und warum die imperialen Planer in Washington dies als solche Bedrohung ansehen?

MICHAEL HUDSON: Nun, Sie haben gerade die beiden Karten zusammengefasst, die ich in meinem Artikel eingefügt habe.

Vor etwa einem Monat hat der Iran gerade seine Belt-and-Road-Eisenbahnstrecke fertiggestellt, die bis nach Teheran führt. Zum ersten Mal gibt es einen Landkorridor vom Iran nach China.

Nun bedeutet der Belt-and-Road-Korridor, dass sie den Seeweg umgehen.

Die Militärpolitik der USA und Großbritanniens basiert seit hundert Jahren auf der Kontrolle der Meere, und die Kontrolle des Ölhandels war Teil dieser Strategie.

Denn wenn der Iran, Saudi-Arabien, Kuwait und die anderen Ölförderländer keine Tanker mit Öl beladen können, wie sollen sie dann exportieren? Und wie können Importeure wie China oder Indien Öl aus dem Nahen Osten beziehen?

Nun, mit Chinas Belt and Road Initiative war es beabsichtigt, über den Iran bis zum Atlantik und dann weiter nach Europa vorzudringen.

Dieser Gürtel und diese Straße sollten den gesamten eurasischen Kontinent, die gesamte östliche Hemisphäre, überspannen.

Und wenn die Vereinigten Staaten den Iran erobern und übernehmen könnten, würde dies Chinas Fernbahnausbau behindern und blockieren – genauso wie die Vereinigten Staaten hoffen, Indien und Pakistan in einen Konflikt zu treiben, der Chinas Belt and Road Initiative durch Pakistan (den China-Pakistan Economic Corridor, CPEC) unterbrechen würde.

Einerseits ist der Iran also der Schlüssel zu Chinas Landtransporten nach Europa.

Und wie Sie gerade in Bezug auf Russland angemerkt haben: Der Iran stellt eine militärische Bedrohung für Russlands südliche Grenze dar, denn wenn die Vereinigten Staaten ein Marionettenregime im Iran installieren oder den Iran in ethnische Gruppen aufspalten könnten, die Russlands Handelskorridor nach Süden und den Zugang zum Indischen Ozean stören würden, dann hätten Sie Russland und China eingekesselt und es geschafft, sie zu isolieren.

Das ist die derzeitige Außenpolitik der USA. Wenn man Länder isolieren kann, die nicht Teil des internationalen Finanz- und Handelssystems der USA sein wollen, dann geht man davon aus, dass sie nicht alleine existieren können, weil sie zu klein sind.

Der strategische Versuch der USA, Russland, China und alle ihre Verbündeten in den BRICS-Staaten oder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu isolieren, führt letztendlich dazu, dass sie sich selbst isolieren. Sie zwingen andere Länder, eine Entscheidung zu treffen.

Dies wurde sofort nach Trumps Amtsantritt und der Ankündigung seiner Zollpolitik deutlich, als er sagte: „In drei Monaten werde ich so verheerend hohe Zölle einführen, dass Sie, die Länder des Globalen Südens, die Länder der Globalen Mehrheit, ohne Zugang zum amerikanischen Markt in eine wirtschaftliche Katastrophe stürzen werden.“

Aber [Trump sagte]: „Wir haben drei Monate Zeit für Verhandlungen, und wenn ihr uns Zugeständnisse macht, werde ich diese Zölle auf 10 % zurücknehmen, damit eure Volkswirtschaften nicht ruiniert werden. Und eine der Vereinbarungen, die ihr treffen müsst, ist, dass ihr den Sanktionen der USA zustimmt, nicht mit China zu handeln, nicht in China zu investieren und keine Alternativen zum US-Dollar zu verwenden.“

China versucht, die Verwendung des Dollars zu vermeiden, genauso wie Russland nicht mehr in der Lage ist, den Dollar zu verwenden, weil die Vereinigten Staaten einfach 300 Milliarden Dollar der Devisenreserven Russlands im Westen, die es in Brüssel hielt, beschlagnahmt haben, um seine Devisen zu verwalten und seinen Wechselkurs zu stabilisieren, was Zentralbanken weltweit tun.

Nun, das ist sehr interessant. Die Financial Times hatte einen Artikel auf der Titelseite, in dem berichtet wurde, dass nun europäische Länder, insbesondere Deutschland und Italien, die über die zweit- und drittgrößten Goldreserven verfügen, gefragt haben: „Könnten Sie uns bitte unser Gold zurückgeben? Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir unsere gesamten Goldvorräte bei der Federal Reserve in New York gelagert.“

Das Gold der USA befindet sich in Fort Knox, aber andere Länder lagern ihre Goldreserven im Keller der Federal Reserve Bank, direkt gegenüber der Chase Manhattan Bank in der Innenstadt.

Und andere Länder erkennen nun, dass Trump, wenn er sagt: „Nun, Europa hat uns wirklich ausgenutzt; sie haben mehr an uns exportiert, als wir an sie verkauft haben” – Italien und Deutschland befürchten, dass Amerika irgendwie sagen wird: „Nun, wir werden uns einfach all das Gold nehmen, das ihr durch die Ausnutzung von uns angehäuft habt”.

Der Rest der Welt zieht sich also vom Dollar zurück. Dies spiegelt die Auswirkungen all dessen wider, was die Vereinigten Staaten versuchen, um andere Teile der Welt vom Kontakt mit den Vereinigten Staaten zu isolieren, wenn diese versuchen, ein alternatives Wirtschaftssystem zum neoliberalen Finanzkapitalismus zu etablieren, wenn sie versuchen, einen industriellen Sozialismus zu etablieren – der eigentlich ein industrieller Kapitalismus auf dem Weg zum industriellen Sozialismus ist, mit aktiven staatlichen Investitionen in die grundlegende Infrastruktur, anstatt die Infrastruktur im Stil von Margaret Thatcher zu privatisieren.

Das Ergebnis wird sein, dass die Vereinigten Staaten isoliert bleiben und der Rest der Welt seinen eigenen Weg geht, unfähig, mit den Vereinigten Staaten zu handeln, wegen der hohen Zölle, die Trump verhängt hat, und aus Angst, mit dem Dollar zu handeln, wegen der räuberischen Instrumentalisierung des Dollar-Standards, der seit der Abkehr der USA vom Goldstandard im Jahr 1971 Amerikas Freifahrtschein war.

Öl und der Petrodollar

BEN NORTON: Michael, Sie haben wieder einmal viele gute Punkte angesprochen.

Ich möchte bei diesem Thema Öl und US-Dollar sowie dem Petrodollarsystem bleiben.

Sie haben nun mehrfach erwähnt, dass die USA wirklich auf Ölexporte und die Kontrolle des Ölhandels angewiesen sind, unter anderem um ihr enormes Leistungsbilanzdefizit zu reduzieren – was, wie ich meine, immer noch nicht sehr erfolgreich ist. Die USA haben massive Leistungsbilanzdefizite, also Handelsdefizite mit dem Rest der Welt.

Was jedoch in den 2020er Jahren anders ist, ist, dass die USA nun der weltweit größte Ölexporteur sind. Sie sind der größte Ölproduzent der Welt und der größte Gasproduzent.



Das ist also ein erheblicher Unterschied. Dies ist größtenteils eine Entwicklung der letzten zehn Jahre, die auf die explosionsartige Zunahme des Frackings in den USA und auch auf die Schieferölrevolution zurückzuführen ist.



Es ist also nicht unbedingt so, dass die USA physischen Zugang zu allen Ölvorkommen in der Region benötigen.

Allerdings würden die US-amerikanischen Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen handeln, natürlich gerne das gesamte Öl in Westasien privatisieren, das sich jedoch in Staatsbesitz befindet.

Wir haben beispielsweise über Mohammad Mosaddegh gesprochen, den iranischen Premierminister, der 1953 durch einen von der CIA unterstützten Staatsstreich gestürzt wurde, nachdem er das Öl im Iran verstaatlicht und die US-amerikanischen und britischen Ölkonzerne des Landes verwiesen hatte.

Nun, die derzeitige iranische Regierung hat nach der iranischen Revolution 1979 ebenfalls das Öl verstaatlicht, und der iranische Staat hat tatsächlich großen Einfluss auf die Wirtschaft, unter anderem durch staatliche Unternehmen.

Natürlich würden die USA das gerne privatisieren. Aber dabei geht es nicht unbedingt darum, Zugang zu all dem Öl zu erhalten.

Es geht darum, die derzeitige Finanzordnung aufrechtzuerhalten, die in Wirklichkeit durch Öl gestützt wird, insbesondere seit Richard Nixon 1971 den Dollar vom Gold abgekoppelt hat.

Dann, im Jahr 1974, schickte Nixon seinen Finanzminister William Simon – Bill Simon von Salomon Brothers –, der ein Experte für Anleihen war. Er leitete den Treasury-Desk und handelte mit US-Staatsanleihen bei Salomon Brothers, dieser großen Wall-Street-Investmentbank.

Er wurde 1974 nach Dschidda geschickt, wo sie einen Deal aushandelten, wonach die USA die saudische Monarchie schützen würden und Saudi-Arabien im Gegenzug sein gesamtes Öl in Dollar verkaufen würde, um die weltweite Nachfrage nach dem US-Dollar aufrechtzuerhalten.

Dies geschah ein Jahr nach dem OPEC-Ölembargo, bei dem die Länder des Globalen Südens zeigten, dass sie ihre Kontrolle über das Öl als geopolitisches Instrument einsetzen konnten, um die USA und den Westen für ihre Unterstützung Israels zu bestrafen.

Ich meine, all diese Geschichte ist auch heute noch so relevant.

Jetzt fordert der Iran dieses Petrodollarsystem direkt heraus. Der Iran verkauft sein Öl an China in chinesischen Yuan, dem Renminbi.

Der Iran handelt auch mit Indien, verkauft sein Öl und verwendet dabei seine eigene Währung, den Rial. Indien verwendet ebenfalls seine eigene Währung, die Rupie, und handelt im Wesentlichen mit seinen Agrarprodukten gegen iranisches Öl.

Können Sie etwas zu diesem Petrodollarsystem sagen und warum der Iran als so große Herausforderung für dieses System angesehen wird? Denn das bedeutet im Grunde genommen eine direkte Herausforderung für die globale Dominanz des US-Dollars selbst.

MICHAEL HUDSON: Nun, ich habe bereits erwähnt, dass das ursprüngliche Ziel der Vereinigten Staaten darin bestand, die Ölvorkommen im Nahen Osten zu kontrollieren.

Ich war Zahlungsbilanzökonom bei der Chase Manhattan Bank und habe im Auftrag der US-Ölindustrie eine umfassende Studie durchgeführt, um die Zahlungsbilanzerträge und die durchschnittlichen Dollarausgaben der Seven Sisters, der großen Ölkonzerne, zu berechnen.

Der durchschnittliche Dollar, der in Saudi-Arabien, Kuwait und anderen arabischen Ländern investiert wurde, wurde in nur 18 Monaten wieder hereingeholt.

Öl war die rentabelste Investition in der gesamten US-Wirtschaft und zudem steuerfrei.

Nun, der ursprüngliche Plan der USA im Nahen Osten, wie ich bereits erwähnt habe, sah vor, dass sie dort Öl haben wollten. Dann kam der Ölkrieg – und es war mehr als ein Ölkrieg – im Jahr 1974, nachdem Israel 1973 den Krieg begonnen hatte und die Vereinigten Staaten ihre Getreidepreise vervierfacht hatten.

Sie haben Bill Simon [Nixons Finanzminister] erwähnt. Herman Kahn und ich trafen uns 1974 mit Bill Simon, um zu besprechen, wie die Strategie der USA gegenüber den Ölgesellschaften aussehen sollte.

Simon sagte: „Wir haben ihnen erklärt, dass sie für Öl verlangen können, was sie wollen. Sie können die Preise vervierfachen.“

Tatsächlich hat das Standard Oil of New Jersey, Socony [später Mobil] und die anderen amerikanischen Ölkonzerne sehr gefreut, denn wie Sie richtig sagen, war Amerika selbst ein riesiger Ölproduzent.

Als die OPEC-Länder den Ölpreis vervierfachten, erzielten die amerikanischen Ölkonzerne mit ihrer eigenen Ölförderung und der Kanadas immense Gewinne.

Bill Simon erzählte mir, dass er ihnen erklärt habe, sie könnten für das Öl verlangen, was sie wollten; eine Vervierfachung sei in Ordnung.

Aber die Vereinbarung lautete, dass sie alle Einsparungen aus den Einnahmen aus diesem Öl – ich werde es nicht Gewinn nennen, denn es handelt sich eigentlich um Einnahmen aus natürlichen Ressourcen – in der US-Wirtschaft belassen mussten.

Der Deal war, dass Saudi-Arabien und andere Länder ihr Öl für Dollar exportieren würden; sie würden diese Dollar nicht aus den Vereinigten Staaten abziehen.

Sie würden die Dollar, die sie von europäischen Ländern und anderen Ländern, die ihr Öl kauften, erhielten, dort lassen; sie würden sie in erster Linie in US-Staatsanleihen investieren und könnten auch US-Aktien und -Anleihen kaufen.

Aber sie durften nicht das tun, was Amerika beispielsweise mit seinen Devisen aus europäischen Währungen tat. Die OPEC-Länder durften keine Kontrolle über große amerikanische Unternehmen erwerben.

Sie konnten Aktien und Anleihen kaufen, aber sie mussten ihre Investitionen am Aktienmarkt auf den gesamten Markt verteilen. Ich glaube, der König von Saudi-Arabien kaufte Aktien aller Unternehmen im Dow Jones Industrial Average im Wert von einer Milliarde Dollar, um sein Geld zu streuen.

Der größte Teil ihres Geldes wurde jedoch sicher in US-Staatsanleihen angelegt.

Im Wesentlichen flossen also die Einnahmen der OPEC – ich sage bewusst nicht „Gewinne”, da es sich nicht um wirklich verdiente Gewinne handelte, sondern um unverdientes Einkommen – aus dem Ölverkauf in die Vereinigten Staaten, wo der größte Teil an die US-Regierung verliehen wurde.

Nun, dieser Zufluss von Dollar ermöglichte es den Vereinigten Staaten, zwei Dinge zu tun.

Erstens ermöglichte er den Vereinigten Staaten als Zahlungsbilanzzufluss, ihre Militärausgaben im Ausland fortzusetzen, um ihr Wirtschaftsimperium mit militärischer Macht zu sichern.

Aber es finanzierte auch das Haushaltsdefizit des Landes. Ausländische Zentralbanken finanzierten durch ihre Bestände an amerikanischen Schatzwechseln einen Großteil des Haushaltsdefizits der USA.

So wurden die OPEC-Länder im Wesentlichen zu Gefangenen des amerikanischen Finanzsystems, das ich in meinem Buch „Super Imperialism“ beschrieben hatte.

Ich traf mich also mit Vertretern des Finanzministeriums und erklärte ihnen im Wesentlichen, was ich in „Super Imperialism“ geschrieben hatte, nämlich dass die Praxis anderer Länder, ihre internationalen Währungsreserven nicht in Gold, sondern in Form von Krediten an das US-Finanzministerium in Form von Staatsanleihen als Vehikel für ihre Ersparnisse zu halten, dazu geführt hat, dass die Ersparnisse der ganzen Welt, die monetären Ersparnisse, im Wesentlichen in Washington und New York zentralisiert wurden.

Diese Kontrolle, die als Kontrolle des Ölhandels begann, um den Handel mit Öl als Waffe einzusetzen, wurde zur Kontrolle des internationalen Finanzsystems, wobei die Überschüsse aus dem Ölhandel abgezweigt wurden.

So entstand diese Symbiose zwischen dem Handelssystem und dem Finanzsystem als Grundlage der amerikanischen Militärpolitik, die ich als Superimperialismus bezeichnet habe.

Superimperialismus

BEN NORTON: Ja, und was Sie vor über 50 Jahren so brillant als System des Superimperialismus beschrieben haben, sehen wir heute darin, dass der Iran und andere BRICS-Länder dieses System in Frage stellen.

Sie stellen das exorbitante Privileg des US-Dollars in Frage und versuchen, Alternativen zu finden.

Vielleicht können Sie mehr über diese globale Entdollarisierungsbewegung sagen und darüber, wie der Iran dabei eine zentrale Rolle spielt.

Und das ist natürlich einer der Gründe, warum er ein Ziel der USA ist.

MICHAEL HUDSON: Nun, der Iran stand dabei nicht wirklich im Mittelpunkt, denn die Vereinigten Staaten haben es geschafft, den Iran zu isolieren.

Sobald der Schah gestürzt war, spielte die USA dem Iran einen schmutzigen Streich – genauer gesagt, die Chase Manhattan Bank.

Der Iran hatte Auslandsschulden – wie jedes Land, das ausländische Anleihen ausgibt – und überwies die Dollar an die Chase Manhattan Bank, um den Anleihegläubigern ihre Dividenden auszuzahlen.

Das Finanzministerium wandte sich an David Rockefeller und sagte ihm: „Leiten Sie dieses iranische Geld nicht weiter. Halten Sie es einfach zurück.“ Und so galt der Iran als zahlungsunfähig, die gesamten Auslandsschulden wurden fällig, und Amerika beschlagnahmte die iranischen Wirtschafts- und Finanzressourcen in den Vereinigten Staaten.

Später verhandelten sie über die Rückgabe, da all dies nach internationalem Recht illegal war, aber das hat die Vereinigten Staaten nie aufgehalten, wie wir gerade sehen.

Nach dem Sturz des Schahs sagten die Vereinigten Staaten: „Wir müssen die neue iranische Regierung destabilisieren, und wenn wir ihre Devisenreserven beschlagnahmen, wird das sie lähmen und Chaos verursachen, und so regieren wir die Welt, indem wir Chaos verursachen.“

Das ist das Einzige, was Amerika anderen Ländern in der heutigen Welt zu bieten hat. Es kann ihnen keine Exporte anbieten. Es kann ihnen keine Währungsstabilität bieten.

Das Einzige, was Amerika der Welt zu bieten hat, ist, dass es davon Abstand nimmt, ihre Wirtschaft zu zerstören und wirtschaftliches Chaos zu verursachen, wie Trump es mit seinen Zöllen angedroht hat und wie er es jedem Land angedroht hat, das versucht, eine Alternative zum Dollar zu schaffen.

Daher dieses kostenlose Mittagessen, bei dem andere Länder Dollar verdienen können, diese aber an die Vereinigten Staaten zurückverleihen müssen. Und die Vereinigten Staaten als ihr Bankier müssen alles behalten, und der Bankier kann einfach entscheiden, wen er bezahlt und wen nicht.

Das ist Gangstertum. Aus genau diesen Gründen wurde es als Gangsterstaat bezeichnet. Und andere Länder haben Angst vor dem, was die Vereinigten Staaten tun können, nicht nur unter Donald Trump, sondern vor dem, was sie in den letzten 50 Jahren getan haben. Es handelt sich schlichtweg um Beschlagnahmung, Destabilisierung und Umsturz.

Die USA haben im Grunde genommen jedem Versuch, ein internationales Handels- und Investitionssystem zu schaffen, das nicht von den Vereinigten Staaten kontrolliert wird, den Krieg erklärt, weil sie in ihrem eigenen Interesse alle Gewinne und Einnahmen daraus für sich beanspruchen wollen, nicht nur einen Teil davon. Es ist ein gieriges Imperium.

Sanktionen und Wirtschaftskrieg

BEN NORTON: Ja, und worauf Sie hinauswollen, Michael, ist ein sehr wichtiger Punkt, denn im Grunde zeigt dies, dass diese Taktiken, die die USA in den letzten Jahrzehnten immer häufiger missbraucht haben, nicht ganz neu sind.

Heute steht ein Drittel aller Länder der Erde unter US-Sanktionen, die einseitig sind und nach internationalem Recht illegal sind.

Aber natürlich war der Iran eines der ersten Länder, das nach seiner Revolution 1979 mit Sanktionen belegt wurde.

Und wir wissen, dass die USA und die EU im Jahr 2022 russische Vermögenswerte im Wert von 300 Milliarden Dollar und Euro beschlagnahmt haben, was ein gewaltiger Weckruf für die Welt war.

Tatsächlich war der Iran jedoch eine Art erster Testfall. Die USA haben zuerst die Vermögenswerte des Iran beschlagnahmt, dann die Venezuelas, dann die Afghanistans und jetzt die Russlands.

Der Iran war also immer das erste Land, das von diesen aggressiven Taktiken ins Visier genommen wurde, und jetzt sind sie so alltäglich geworden, dass wir eine Art globale Rebellion gegen dieses System erleben, sogar von langjährigen Verbündeten der USA.

Wie zum Beispiel Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die historisch gesehen Vasallenstaaten der USA sind, aber sie sehen, was mit Russland, dem Iran und Venezuela passiert ist, und sie befürchten, dass sie die nächsten sein könnten.

MICHAEL HUDSON: Nun, genau das prägt die Politik Saudi-Arabiens und der arabischen Länder in der Region.

Offensichtlich gefällt den Arabern nicht, was Israel in Gaza tut. Sie lehnen die ethnischen Säuberungen und die ethnischen Säuberungen im Westjordanland sowie die gesamten Angriffe auf die Palästinenser und andere arabische Bevölkerungsgruppen ab.

Aber sie haben Angst, im Namen des Iran zu handeln. Sie mögen zwar sehr mit ihm sympathisieren. Die Bevölkerung dieser Länder ist sehr gegen die Gewalt, die Israel gegen die arabischen Staaten ausübt, aber die Führer dieser Länder haben ein Problem: Alle Ersparnisse, die Saudi-Arabien in den letzten 50 Jahren angehäuft hat, werden vom US-Finanzministerium und den US-Banken als Geiseln gehalten.

Und die US-Banken sind im Wesentlichen ein Arm des Finanzministeriums. Vor allem Chase Manhattan war eine Bank, die im Auftrag des Finanzministeriums handelte. Citibank war davon unabhängiger.

Deshalb haben Sie aus Saudi-Arabien und den benachbarten Ölförderländern keinen Mucks gehört, weil sie Angst haben. Sie sind sich bewusst, dass sie sich in einer sehr heiklen Lage befinden.

All das Geld, das sie in ihren Staatsfonds gesteckt haben, um ihre eigene zukünftige Entwicklung zu finanzieren – wenn man das, was sie tun, überhaupt so nennen kann, es ist eine verdrehte Entwicklung –, aber ihre Pläne für die Zukunft werden als Geiseln gehalten, und sie wurden politisch neutralisiert, weil sie dem US-Dollar ausgesetzt sind.

Nun, man kann sich vorstellen, dass andere Länder erkennen, was vor sich geht, und asiatische Länder, die Länder des Globalen Südens und sogar europäische Länder wie Deutschland und Italien sagen: „Wir wollen nicht in derselben Falle stecken wie die arabischen Länder, wo nicht nur unsere Ersparnisse, Schatzanweisungen, US-Aktien und -Anleihen sowie unsere Investitionen in den Vereinigten Staaten als Geiseln gehalten werden, sondern auch unsere Goldvorräte dort festgehalten werden!“

Und die ganze Welt bewegt sich jetzt in Richtung Gold. Sie haben Angst, Dollar zu halten. Die Dollarbestände ausländischer Zentralbanken sind stabil geblieben, während die Goldbestände gestiegen sind.

Und viele offizielle Goldreserven ausländischer Staaten werden nicht in den Büchern ausgewiesen. Die Regierung hält Anteile an einem Unternehmen, das Gold besitzt. So kann man verbergen, was sie tun, und es fällt nicht so sehr ins Auge, dass sie den Dollar abwerten.

In den Finanzstatistiken findet eine Art Kabuki-Tanz statt, ebenso wie beim Abwerfen von Bomben auf andere Länder.

Der militärisch-industrielle Komplex

BEN NORTON: Michael, ich möchte über den militärisch-industriellen Komplex sprechen, denn ein weiterer Punkt, den Sie in diesem Artikel angesprochen haben und der sehr wichtig ist, aber oft übersehen wird, ist, wie US-Militärunternehmen von diesen Kriegen profitieren – wie wir es gerade in dem sogenannten 12-Tage-Krieg zwischen den USA/Israel und dem Iran gesehen haben.

Sie haben darauf hingewiesen, dass der Iran hauptsächlich ältere Raketen eingesetzt hat. Er hat seine Bestände an alten Raketen aufgebraucht, um Israel zu treffen, und versucht, das israelische Luftabwehrsystem zu überwältigen.

Nun wissen wir, dass US-Militärunternehmen mit der fortschrittlichen militärischen Ausrüstung geprahlt haben, die die USA Israel zur Verfügung gestellt haben, wie das Iron Dome-, das David’s Sling- und das Arrow-System.

US-Unternehmen haben von der Mitwirkung an der Entwicklung dieser Systeme und von der Lieferung der Raketen und Abfangraketen profitiert.

Israel hat also viele Millionen Dollar ausgegeben, um diese alten iranischen Raketen abzuschießen, die der Iran ohnehin loswerden wollte.

Wäre der Krieg weitergegangen, hätte dies offensichtlich immer mehr Ressourcen Israels und der USA gebunden.

Aber wie Sie richtig bemerken, ist dies tatsächlich etwas, von dem der militärisch-industrielle Komplex in den USA profitiert, denn was die USA als „Hilfe” für viele Länder bezeichnen, ist in Wirklichkeit keine echte Hilfe, sondern Verträge, die an private US-Auftragnehmer vergeben werden, die dann diese militärische Ausrüstung an Israel, Ägypten, Japan, Südkorea und andere Länder weitergeben.

Können Sie mehr über die Rolle des militärisch-industriellen Komplexes sagen und darüber, wie er von all dem profitiert hat?

MICHAEL HUDSON: Nun, das ist der Schlüssel zur Debatte im Kongress, die derzeit über das Steuergesetz der Republikaner geführt wird. Die enormen Summen, die für den militärisch-industriellen Komplex ausgegeben werden, für Waffen, die im Grunde genommen nicht funktionieren.

Wir haben in der Ukraine gesehen, dass die NATO-Staaten nicht in der Lage sind, sich gegen russische Raketen zu verteidigen.

Wir haben in Israel gesehen, dass der Iron Dome sehr leicht von Iran durchdrungen werden kann.

Und der Iran hat dies bereits vor einigen Monaten demonstriert, als er zwei Raketen salven abfeuerte. Er warnte Israel: „Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen niemandem Schaden zufügen, aber wir wollen euch nur zeigen, dass wir euch jederzeit bombardieren können, und deshalb werden wir eine Bombe auf diesen bestimmten Ort werfen; bringt alle Menschen dort weg; wir wollen euch nur zeigen, dass es funktioniert. Versucht uns abzuschießen.“ Und sie haben sie abgeworfen.

Das Gleiche haben sie mit den Vereinigten Staaten im Irak gemacht und gesagt: „Wisst ihr, wir wollen eigentlich keinen Krieg mit euch im Irak. Wir haben eine Million Iraner im Kampf gegen die Iraker verloren, als ihr Saddam Hussein gegen uns aufgebracht habt [im Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren], aber ihr solltet wissen, dass wir eure amerikanischen Stützpunkte auslöschen können, wann immer wir wollen. Wir zeigen es Ihnen. Hier ist eine Basis, die nicht sehr bevölkert ist. Wir werden sie bombardieren, also bringen Sie alle in Sicherheit; wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Wir werden Sie an diesem und jenem Datum bombardieren. Tun Sie alles, was Sie können, um uns abzuschießen.“ Wumm! Sie haben sie bombardiert. Amerika konnte sie nicht abschießen.

Nun, der Iron Dome funktioniert offensichtlich nicht, ebenso wenig wie die amerikanische Militärverteidigung.

Nun, Präsident Trump hat gerade verkündet: „Wir werden das US-Haushaltsdefizit massiv erhöhen, indem wir in den Vereinigten Staaten für 1 Billion Dollar einen Iron Dome errichten.“

Stellen Sie sich vor, man gibt eine Billion Dollar aus, um ein System zu kopieren, das Iran und Russland sofort durchbrechen können.

BEN NORTON: Michael, das nennt man den Goldenen Dom. Und Elon Musks Unternehmen wie SpaceX stehen kurz davor, massive Aufträge von der US-Regierung zu erhalten. Es wird geschätzt, dass insgesamt Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben werden, um diesen Goldenen Dom zu bauen, der nicht einmal funktionieren wird.

MICHAEL HUDSON: Für Trump ist natürlich alles Gold, nicht Eisen – das hätte ich mir denken können – genau wie die Türklinken in seinen Trump Towers, natürlich.

Wir erleben also diese Fantasie.

Was der militärisch-industrielle Komplex herstellt, sind keine Waffen, die tatsächlich im Krieg eingesetzt werden. Es sind Waffen, die gehandelt oder verkauft werden.

Und wie Sie bereits erwähnt haben, gibt die USA zusätzlich zu den enormen direkten Ausgaben des Kongresses für den Kauf von Waffen für die US-Armee, die Marine und die Marineinfanterie, für das Militär auch Auslandshilfe an Südkorea, Japan und andere Länder, und diese Auslandshilfe wird für den Kauf von US-Militärwaffen ausgegeben.

Das ist nicht im amerikanischen Militärhaushalt enthalten, aber faktisch finanziert es den militärisch-industriellen Komplex durch die Hintertür, indem es Amerikas Verbündeten Geld gibt, damit sie amerikanische Waffen kaufen, die ebenfalls nicht funktionieren.

Nun, man muss sich fragen, was diese Verbündeten jetzt denken, insbesondere in Europa. Es ist fast peinlich zu sehen, dass die NATO sich weigert, die Tatsache anzuerkennen, dass die amerikanischen Waffen, die sie kaufen will, und die europäischen Waffen, die sie hergestellt hat, einfach nicht in der Lage sind, sich gegen russische und iranische Waffen zu verteidigen.

Die amerikanische Technologie ist rückständig, weil die Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes all das enorme Geld, das sie gezahlt haben, ihre Gewinne, die sie erzielt haben, für Dividendenausschüttungen und den Kauf eigener Aktien verwendet haben.

Sie haben es nicht für Forschung und Entwicklung ausgegeben. 92 % jedes Dollars, den sie erhalten haben, fließen in die Stützung ihrer Aktienkurse und nicht in die tatsächliche Herstellung von Waffen.

Durch die Finanzialisierung seines Militärsystems und der gesamten Industrie hat sich die USA im Grunde genommen selbst deindustrialisiert und sich gegenüber dem Rest der Welt, der sein Militärgeld für funktionierende Waffen ausgibt, die auch wirklich funktionieren sollen und nicht nur dazu dienen, Gewinne zu erzielen und die Aktienkurse von Militärunternehmen in die Höhe zu treiben, fast schon entwaffnet.

BEN NORTON: Ja, ich finde, das ist ein guter Schlusspunkt. Wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber das sollten wir uns für ein anderes Mal aufheben.

Michael, gibt es etwas, das Sie den Leuten empfehlen würden, die mehr über Ihre Arbeit erfahren möchten?

MICHAEL HUDSON: Nun, ich habe meine Website, Michael-Hudson.com, und alle meine Artikel sind dort zu finden, auch der, den Ben gerade erwähnt hat. Dort können Sie meine laufenden Kommentare zu all diesen Themen lesen.

Und mein Buch Super Imperialism erklärt die gesamte Dynamik, die sich hier entfaltet.

BEN NORTON: Wie immer, Michael, war es mir eine große Freude. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, und bis bald.

MICHAEL HUDSON: Nun, es war eine sehr aktuelle Diskussion. Vielen Dank für die Einladung.