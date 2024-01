Der Krieg gegen den Journalismus in Belmarsh, der Krieg gegen den Journalismus in Gaza

Caitlin Johnstone

Der Kampf für die Freilassung von Julian Assange ist ein Kampf für den Schutz der Pressefreiheit auf der ganzen Welt, da die USA mit diesem Fall versuchen, einen juristischen Präzedenzfall für die Auslieferung und Inhaftierung von Journalisten oder Verlegern auf der ganzen Welt zu schaffen, die Informationen an die Öffentlichkeit bringen, die die USA nicht sehen wollen.

Ich habe in letzter Zeit nicht viel über Julian Assange geschrieben, weil ich so sehr mit den Ereignissen in Gaza beschäftigt war, aber wir sollten uns alle bewusst sein, dass der 20. und 21. Februar die letzte Chance für den WikiLeaks-Gründer sein könnte, einer Auslieferung an die USA zu entgehen, wo er für das Verbrechen des guten Journalismus verfolgt wird.

Während der zweitägigen Anhörung in London werden Assange und sein Anwaltsteam zwei Richtern des Obersten Gerichtshofs gegenübersitzen, die entscheiden werden, ob Großbritannien zulassen wird, dass der australische Journalist in Ketten zu einem betrügerischen Schauprozess in die USA geschleppt und in eines der drakonischsten Gefängnissysteme der Welt geworfen wird, weil er die Kriegsverbrechen der weltweit mächtigsten Regierung aufgedeckt hat.

Einige US-Gesetzgeber versuchen, die Auslieferung durch die House Resolution 934 zu blockieren, die besagt, dass „reguläre journalistische Aktivitäten durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt sind und die Vereinigten Staaten alle Anklagen gegen Julian Assange und alle Versuche, ihn auszuliefern, fallen lassen sollten“. Das Fallenlassen der Anklagen würde nicht nur die Auslieferung verhindern, sondern auch die Freilassung Assanges aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ermöglichen, wo er seit 2019 von der britischen Regierung festgehalten wird.

Rufen Sie noch heute Ihren Vertreter an und fordern Sie ihn auf, die Resolution 934 zu unterzeichnen: „Regelmäßige journalistische Aktivitäten sind durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt, und die Vereinigten Staaten sollten alle Anklagen gegen und Versuche, Julian Assange auszuliefern, fallen lassen“

Und es ist erwähnenswert, dass dieser Kampf nicht wirklich getrennt ist von dem Kampf gegen die israelischen Bemühungen, den Journalismus aus dem Gazastreifen fernzuhalten, indem Reporter ermordet und die Presse daran gehindert wird, die Enklave zu betreten. Er ist auch nicht getrennt von dem allgemeinen Kampf der Menschheit, eine Zivilisation aufzubauen, die auf Wahrheit basiert, und letztlich auch nicht von unserem größeren Kampf, eine bewusste Spezies zu werden.

Überall in der Menschheit gibt es das Streben nach Wahrheit und Wissen und das Streben nach Geheimhaltung und Dunkelheit. In der Presse sehen wir beides: authentische Journalisten wie Assange, die alles Verborgene transparent machen wollen, und die Propagandisten der Mainstream-Medien, die daran arbeiten, die Wahrheit zu verschleiern und zu verzerren. Diejenigen, die eine harmonische und auf Wahrheit basierende Gesellschaft anstreben, wollen so viel Einblick wie möglich in das, was wirklich passiert, während tyrannische Machtstrukturen wie das US-Imperium und Israel ständig daran arbeiten, das Licht zu verdunkeln.

Wo immer Sie Herrschaft und Missbrauch sehen, sehen Sie Bemühungen, die Wahrnehmung einzuschränken und den menschlichen Geist daran zu hindern, zu sehen und zu verstehen, was vor sich geht. Das gilt für Imperien, für Regierungen, für Sektenführer, für misshandelnde Ehepartner und für die unangenehmen Dynamiken in unserer eigenen Psyche, die wir lieber nicht sehen wollen. Je weniger wir sehen, desto mehr Missbrauch ist möglich; je mehr wir sehen, desto näher kommen wir der Freiheit.

Ich bin kein Prophet, aber ich vermute stark, dass unsere Zukunft als Spezies vom Ausgang dieses Kampfes abhängen wird. Wenn der Drang zur Wahrheit und zum Sehen siegt, werden wir wahrscheinlich auf eine Welt der Gesundheit und Harmonie zusteuern. Wenn der Impuls, alles verwirrend, verborgen und unbewusst zu halten, siegt, steuern wir wahrscheinlich auf eine Dystopie und Ausrottung zu.

In jedem Fall können wir nur dafür kämpfen, die Dinge sichtbar zu machen, damit Gesundheit und Harmonie möglich werden. Kämpfen wir dafür, dass wir uns der Dinge in uns selbst bewusst werden. Kämpfen, damit Journalismus im Schatten des Imperiums legal bleibt. Kämpfen wir dafür, dass Israels Gräueltaten in Gaza ans Licht kommen. Dafür kämpfen, dass das Unsichtbare sichtbar wird. Kämpfen Sie dafür, dass die Menschlichkeit ins Licht des Bewusstseins gerückt wird.