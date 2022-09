Der Krieg in der Ukraine ist ein Vorgeschmack auf weitreichende Veränderungen

Wenn man den Krieg in der Ukraine verfolgt, macht man die Erfahrung, dass man sich beim Lesen der westlichen Medien fragen muss, woher diese Leute ihre Informationen nehmen. Die westlichen Medien sind von den Ereignissen vor Ort und der Art und Weise, wie darüber berichtet wird, fast völlig abgehoben. In der britischen Presse ist dies deutlicher zu erkennen als sonst in Europa. Als ich vor Kurzem das Vereinigte Königreich besuchte, war ich schockiert über die Berichterstattung über den Krieg, oder besser gesagt über das, was sie vorgab, zu sein. Sie war so völlig losgelöst von der Realität, dass man innehalten und sich daran erinnern musste, dass das, was berichtet wurde, nicht so sehr eine Chronik der Ereignisse war, sondern eher eine Reihe von Aussagen, die das widerspiegelten, was die Briten hofften, dass es der Fall sein würde.

Darin spiegeln sie die völlige Realitätsferne wider, die sich in den zunehmend bizarren Äußerungen des ukrainischen Präsidenten zeigt. In seiner letzten Erklärung vom vergangenen Sonntag sagte Präsident Zelensky, die Ukraine werde den Donbass zurückerobern. Dabei handelt es sich um den überwiegend russischsprachigen Teil des Landes, der 2015 ein Abkommen mit der ukrainischen Regierung unterzeichnete und dem Donbass offenbar ein erhebliches Maß an Unabhängigkeit gewährte.

Was die Regierung des Donbass damals nicht wusste, war, dass die ukrainische Regierung nicht die Absicht hatte, ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen zu erfüllen. Stattdessen besetzten Zehntausende von ukrainischen Truppen die Region und werden erst jetzt, nach der russischen Intervention im Februar dieses Jahres, gewaltsam abgezogen.

Dass die Russen so lange gebraucht haben, um einzugreifen, ist eines der großen Rätsel der ganzen Angelegenheit. Es muss schon lange vor der russischen Intervention im Februar klar gewesen sein, dass die ukrainische Regierung nicht die Absicht hatte, ihre Verpflichtungen aus den Abkommen von 2014 und 2015 zu erfüllen. Der wahre Grund für die ukrainische Unnachgiebigkeit liegt vermutlich darin, dass die ukrainische Regierung nicht diejenige war, die tatsächlich die Entscheidungen traf. Vielmehr waren es die Amerikaner. Sie waren es schließlich, die den Putsch zum Sturz der rechtmäßigen ukrainischen Regierung im Jahr 2014 eingefädelt haben und die von ihnen eingesetzte Regierung seitdem unterstützen. Das Ziel war damals wie heute im Wesentlichen ein antirussischer Schachzug.

Die Amerikaner hätten sich über die russische Intervention im Februar 2022 gefreut, da sie ihnen den perfekten Vorwand lieferte, ihre antirussische Politik auszuweiten, einschließlich der beabsichtigten Ablösung von Wladimir Putin als russischem Präsidenten. Diese gesamte Politik, einschließlich der Abtrennung der Europäer von der russischen Wirtschaft, ist ein kläglicher Fehlschlag gewesen. Weit davon entfernt, die Russen an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen, war dies das Schicksal der großen Mehrheit der 30 Mitglieder der Europäischen Union. Sie sind es, die nun mit der düsteren Aussicht konfrontiert sind, in diesem Winter buchstäblich erfroren zu sein, da die Russen die Öl- und Gaslieferungen stark reduziert und die Rolle von Nord Stream 1 für das Funktionieren des europäischen Systems effektiv eingeschränkt haben.

Die Deutschen sprechen jetzt sogar davon, das Projekt Nord Stream 2 wiederzubeleben, das schon vor Monaten bereit war, Europa mit Energie zu versorgen, aber von einer schwachen deutschen Regierung gestoppt wurde, die den Amerikanern so hörig war, dass sie bereit war, ihre eigene lebenswichtige Energieversorgung zu gefährden, um den amerikanischen Wünschen nachzukommen. Wie ein altes Sprichwort sagt, war dies ein klassisches Beispiel dafür, sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Jetzt sind die Deutschen in der unangenehmen Lage, ihren Fehler zugeben zu müssen und die Russen förmlich anzuflehen, sie aus ihrer selbst auferlegten Falle zu befreien. Es überrascht nicht, dass die Russen alles andere als daran interessiert sind, die Deutschen vor den Folgen ihrer eigenen Dummheit zu bewahren.

Die Verkörperung dieser Realitätsferne war die Rede von Zelensky am vergangenen Sonntag. Er behauptete, die Ukraine werde den Donbass zurückerobern. „Wir haben keine unserer Städte und kein einziges Volk vergessen und werden dies auch nicht tun“, sagte er. Um seine völlige Realitätsferne zu unterstreichen, fuhr Zelensky fort: „Das ukrainische Donezk wurde von der russischen Besatzung gedemütigt und ausgeraubt. Aber die Ukraine wird zurückkehren. Ganz sicher. Das Leben wird zurückkehren. Die Würde der Menschen im Donbass wird zurückkehren.“ Er behauptete sogar, dass die ukrainische Flagge „auf jeden Fall“ wieder auf der Krim gehisst werden wird.

Es gibt widersprüchliche Berichte, dass Zelensky sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogenproblem hat. Vielleicht hat er weder das eine, noch das andere. Sicher ist jedoch, dass er sich völlig von der Realität entfernt hat. Seine Anspielungen auf die Rückeroberung der Krim sind ein typisches Beispiel dafür. Diese Insel wurde 1954 vom damaligen russischen Präsidenten Chruschtschow an die Ukraine verschenkt. Die Bevölkerung der Krim wurde nicht konsultiert. Damals waren sowohl die Ukraine als auch die Krim Teil der UdSSR, und die Übertragung hatte kaum praktische Folgen. Es ist jedoch ein Beispiel für die selektive Geschichtsberichterstattung der westlichen Medien, dass sie die relevante Geschichte völlig außer Acht lassen und ernsthaft über Zelenskys Behauptungen zur Rückforderung der Krim berichten. Es ist genauso unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung der Krim zu einem solchen Schritt befragt wird, wie es 1954 der Fall war. Sicher ist jedoch, dass die überwiegende Mehrheit der Krimbewohner mit dem gegenwärtigen Status quo zufrieden ist und auf keinen Fall in die Ukraine zurückkehren möchte, weder unter Zelensky noch unter jemand anderem. Es ist typisch für die westlichen Medien, dass sie die Wünsche der Krim-Bevölkerung ignoriert haben, um den flüchtigen Traum des derzeitigen ukrainischen Präsidenten zu fördern.

Der Rest von Zelenskys Rede, die oben zitiert wurde, ist ebenso weit von der Realität entfernt. Der Donbass ist inzwischen von Russland zurückerobert worden und wird höchstwahrscheinlich nicht wieder unter ukrainische Kontrolle gelangen. Jegliche ukrainischen Ansprüche auf das Gebiet wurden durch die umfassende Diskriminierung der Region durch die ukrainischen Streitkräfte untergraben, die unter anderem mehr als 14.000 Menschen tötete und eine Million weitere ins Exil zwang. Das von der Ukraine verhängte Verbot des Gebrauchs der russischen Sprache war ein weiterer Schritt, der höchstwahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass die Bevölkerung des Donbass positiv auf den ukrainischen Herrschaftsanspruch reagiert.

Angesichts dieser Tatsachen ist es schwer vorstellbar, dass der Donbass jemals wieder unter ukrainische Kontrolle gerät. Die Amerikaner möchten, dass der Krieg weitergeht. Aus ihrer Sicht ist es eine Win-Win-Situation. Die Russen sind in einen unpopulären Krieg verwickelt, der sie im Westen viel Unterstützung gekostet hat. Die Amerikaner können ihre neuen Waffen ausprobieren, ohne ihre eigenen Soldaten dem Risiko auszusetzen, getötet zu werden. Sie haben jedoch übersehen, dass der Großteil der Weltbevölkerung ihre Version der Ereignisse nicht unterstützt. Russland hat die europäischen Sanktionen überlebt und gedeiht in anderen Teilen der Welt. Es sind die Europäer, unter denen Sie leiden, und das wird sich in absehbarer Zeit noch verschlimmern.

Die europäische Reaktion hat jedoch Russlands Haltung gegenüber der bestehenden Gesellschaftsordnung stark verhärtet. Zusammen mit China schmiedet es ein völlig neues System geopolitischer und wirtschaftlicher Beziehungen. Die Folgen dieser Veränderungen werden schließlich den verbleibenden Einfluss der Vereinigten Staaten in weiten Teilen der Welt untergraben. Ein solches Ergebnis ist meines Erachtens zu begrüßen.

Von James O’Neill: Er ist ein in Australien lebender ehemaliger Rechtsanwalt, schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.