Der künstlich herbeigeführte stagflationäre Zusammenbruch ist eingetroffen – was jetzt passiert, erfahren Sie hier

In meinen 16 Jahren als alternativer Wirtschaftswissenschaftler und politischer Autor habe ich etwa die Hälfte dieser Zeit damit verbracht, davor zu warnen, dass das ultimative Ergebnis des Konjunkturmodells der Federal Reserve ein stagflationärer Zusammenbruch sein würde. Kein deflationärer oder inflationärer Zusammenbruch, sondern ein stagflationärer Zusammenbruch. Die Gründe dafür waren sehr konkret: Der massiven Verschuldung wurde mit noch mehr Verschuldung begegnet, während viele Zentralbanken gleichzeitig ihre Währungen durch QE-Maßnahmen abwerteten. Hinzu kommt, dass die USA in der einzigartigen Lage sind, sich auf den Weltreservestatus des Dollars zu verlassen, und dieser Status schwindet.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die beiden Kräfte der Deflation und der Inflation aufeinandertreffen und eine Stagflation auslösen würden. In meinem Artikel „Infrastructure Bills Do Not Lead To Recovery, Only Increased Federal Control“, der im April 2021 veröffentlicht wurde, stellte ich fest, dass:

„Die Produktion von Fiat-Geld ist nicht dasselbe wie die reale Produktion in der Wirtschaft… Billionen von Dollar in öffentliche Arbeitsprogramme könnten mehr Arbeitsplätze schaffen, aber sie werden auch die Preise in die Höhe treiben, wenn der Dollar sinkt. Wenn also die Löhne nicht ständig an die Preissteigerungen angepasst werden, werden die Menschen zwar Arbeit haben, sich aber trotzdem keinen komfortablen Lebensstandard leisten können. Dies führt zu einer Stagflation, bei der die Preise weiter steigen, während die Löhne und der Konsum stagnieren.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich die US-Notenbank bei einer ausufernden Inflation gezwungen sehen könnte (oder dies behauptet), die Zinssätze in kurzer Zeit erheblich anzuheben. Dies bedeutet eine sofortige Verlangsamung des Flusses von Übernachtkrediten an Großbanken, eine sofortige Verlangsamung der Kredite an große und kleine Unternehmen, einen sofortigen Einbruch der Kreditmöglichkeiten für Verbraucher und einen allgemeinen Einbruch der Verbraucherausgaben. Sie kennen vielleicht das Rezept, das zur Rezession von 1981-1982 führte, der drittschlimmsten im 20Jahrhundert.

Mit anderen Worten: Wir haben die

3333 Wahl zwischen Stagflation und deflationärer Depression.

Es ist heute klar, wofür sich die Fed entschieden hat. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Mainstream-Medien, die Zentralbank und die meisten Regierungsbeamten der Öffentlichkeit in den Jahren 2020 und 2021 erzählt haben, dass die Inflation „vorübergehend“ sei. In den letzten Monaten hat sich dies plötzlich geändert, und jetzt hat sogar Janet Yellen zugegeben, dass sie sich in Bezug auf die Inflation „geirrt“ hat. Dies ist jedoch eine Irreführung, denn die Fed weiß genau, was sie tut, und hat dies schon immer getan. Yellen verleugnete die Realität, aber sie wusste, dass sie die Realität verleugnete. Mit anderen Worten: Sie hat sich nicht über die Wirtschaftskrise geirrt, sondern sie hat gelogen.

Wie ich im vergangenen Dezember in meinem Artikel ‚The Fed’s Catch-22 Taper Is A Weapon, Not A Policy Error‘ dargelegt habe:

Zuallererst: Nein, die Fed ist nicht durch Gewinne motiviert, zumindest nicht in erster Linie. Die Fed ist in der Lage, nach Belieben Reichtum zu drucken, sie kümmert sich nicht um Gewinne – es geht ihr um Macht und Zentralisierung. Würden sie die „goldene Gans“ der US-Märkte opfern, um mehr Macht zu erlangen und den Globalismus voll auszuschöpfen? Auf jeden Fall. Würden die Zentralbanker den Dollar opfern und die Fed als Institution in die Luft jagen, um den Massen ein globales Währungssystem aufzuzwingen? Es besteht kein Zweifel; sie haben in der Vergangenheit die US-Wirtschaft aufs Spiel gesetzt, um mehr Zentralisierung zu erreichen.

Die Fed weiß seit Jahren, dass der derzeitige Weg zu Inflation und dann zur Zerstörung der Märkte führen würde, und hier ist der Beweis – der Fed-Vorsitzende Jerome Powell warnte im Oktober 2012 tatsächlich vor genau diesem Ergebnis:

„Ich habe Bedenken wegen weiterer Käufe. Wie andere bereits erwähnt haben, gehen die Händler inzwischen von einer Bilanzsumme von fast 4 Billionen Dollar und Käufen bis zum ersten Quartal 2014 aus. Ich gebe zu, dass dies eine viel stärkere Reaktion ist, als ich erwartet hatte, und ich fühle mich aus mehreren Gründen unwohl: Erstens stellt sich die Frage, warum bei 4 Billionen Dollar aufhören? Der Markt wird uns in den meisten Fällen zujubeln, wenn wir mehr tun. Für den Markt wird es nie genug sein. Unsere Modelle werden uns immer sagen, dass wir der Wirtschaft helfen, und ich werde wahrscheinlich immer das Gefühl haben, dass dieser Nutzen überschätzt wird. Und wir werden uns einreden können, dass die Funktion des Marktes nicht beeinträchtigt ist und dass die Inflationserwartungen unter Kontrolle sind. Was soll uns daran hindern, außer einem viel schnelleren Wirtschaftswachstum, das wir wahrscheinlich nicht erreichen können?

Wenn es für uns an der Zeit ist, zu verkaufen oder gar nicht mehr zu kaufen, könnte die Reaktion ziemlich stark ausfallen; es gibt allen Grund, eine starke Reaktion zu erwarten. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, die Sache zu betrachten. Es geht um einen Umsatz von 1,2 Billionen Dollar; nimmt man 60 Monate, erhält man etwa 20 Milliarden Dollar pro Monat. Das ist in einem Markt, in dem Mitte nächsten Jahres 80 Milliarden Dollar pro Monat die Norm sind, durchaus machbar, wie es scheint. Man kann es aber auch so sehen, dass es nicht so sehr um den Verkauf und die Laufzeit geht, sondern auch darum, unsere Short-Position bei der Volatilität abzubauen.“

Wie wir jetzt alle wissen, hat die Fed gewartet, bis ihre Bilanz viel größer und die Wirtschaft VIEL schwächer war als 2012, um die Straffungsmaßnahmen einzuleiten. Sie WUSSTEN die ganze Zeit über genau, was passieren würde.

Es ist kein Zufall, dass der Höhepunkt der Stimulus-Bonanza der Fed genau nach dem unglaublichen Schaden für die Wirtschaft und die globale Lieferkette durch die Covid-Lockdowns gekommen ist. Es ist kein Zufall, dass diese beiden Ereignisse zusammenwirken, um das perfekte Stagflationsszenario zu schaffen. Und es ist kein Zufall, dass die einzigen, die von diesen Bedingungen profitieren, die Verfechter der „Great Reset“-Ideologie im Weltwirtschaftsforum und anderen globalistischen Institutionen sind. Es handelt sich um einen künstlich herbeigeführten Zusammenbruch, der schon seit vielen Jahren vorbereitet wird.

Das Ziel ist es, die Welt zu „resetten“, das, was von den Systemen der freien Marktwirtschaft übrig geblieben ist, auszulöschen und ein System zu etablieren, das sie „Shared Economy“ nennen. In diesem System werden die Menschen, die den Crash überleben, durch ein universelles Grundeinkommen völlig von der Regierung abhängig gemacht, und der Ressourcenverbrauch wird im Namen der „Kohlenstoffreduzierung“ eingeschränkt. Dem WEF zufolge werden Sie nichts besitzen und es wird Ihnen gefallen.

Der Zusammenbruch soll Krisenbedingungen schaffen, die so beängstigend sind, dass sie von der Mehrheit der Öffentlichkeit erwarten, dass sie sich einem kollektivistischen Bienenstockleben mit stark reduzierten Standards unterwirft. Dies soll durch UBI, digitale Währungsmodelle, Kohlenstoffbesteuerung, Bevölkerungsreduzierung, Rationierung aller Güter und ein Sozialkreditsystem erreicht werden. Das Ziel ist mit anderen Worten die vollständige Kontrolle durch technokratischen Autoritarismus.

All dies hängt von der Ausnutzung von Krisenereignissen ab, um in der Bevölkerung Angst zu erzeugen. Wie geht es nun weiter, nachdem die wirtschaftliche Destabilisierung eingetroffen ist? Hier sind meine Vorhersagen…

Die Fed wird die Zinssätze stärker als erwartet anheben, aber nicht genug, um die Inflation zu stoppen

Heute sind wir Zeuge der giftigen Früchte einer mehr als zehnjährigen massiven Papiergeldschöpfung, und wir befinden uns nun in der Phase, in der die Fed ihren wahren Plan offenbaren wird. Die Zinssätze schnell oder langsam zu erhöhen. Schnelle Erhöhungen werden zu einem fast sofortigen Zusammenbruch der Märkte führen (über das hinaus, was wir bereits erlebt haben), langsame Erhöhungen werden einen langwierigen Prozess der Preisinflation und allgemeinen Unsicherheit bedeuten.

Ich glaube, dass die Fed die Zinsen stärker als erwartet anheben wird, aber nicht genug, um die Inflation bei notwendigen Gütern tatsächlich zu bremsen. Es wird einen allgemeinen Rückgang bei Luxusgütern, im Freizeitbereich und bei nicht lebensnotwendigen Gütern geben, aber die meisten anderen Güter werden weiterhin teurer werden. Für die Globalisten ist es von Vorteil, den Inflationszug noch ein weiteres Jahr oder länger am Laufen zu halten.

Am Ende wird die Zentralbank jedoch erklären, dass das Tempo der Zinssätze nicht ausreicht, um die Inflation zu stoppen, und sie wird zu einer Volcker-ähnlichen Strategie zurückkehren und die Zinssätze so hoch treiben, dass die Wirtschaft ganz einfach aufhört zu funktionieren.

Die Märkte werden abstürzen und die Arbeitslosigkeit wird abrupt ansteigen

Die Aktienmärkte sind völlig abhängig von der Stimulierung durch die Fed und dem leichten Geld durch niedrig verzinste Kredite – das ist eine Tatsache. Ohne niedrige Zinsen und QE können die Unternehmen keine Aktienrückkäufe tätigen. Das bedeutet, dass die Instrumente zur künstlichen Aufblähung der Aktienmärkte verschwinden. Die Auswirkungen davon sehen wir bereits jetzt mit einem Rückgang der Märkte um 20 % und mehr.

Die Fed wird nicht kapitulieren. Sie wird ihre Zinserhöhungen unabhängig von der Marktreaktion fortsetzen.

Was die Arbeitsplätze anbelangt, so loben Biden und viele Mainstream-Ökonomen ständig die niedrige Arbeitslosenquote als Beweis dafür, dass die amerikanische Wirtschaft „stark“ ist, doch das ist eine Illusion. Die Konjunkturmaßnahmen haben vorübergehend eine Dynamik ausgelöst, bei der die Unternehmen mehr Personal benötigten, um die überschüssigen Einzelhandelsausgaben zu bewältigen. Jetzt gibt es keine Covid-Schecks mehr, und die Amerikaner haben ihre Kreditkarten ausgereizt. Es gibt nichts mehr, was das System über Wasser halten könnte.

Die Unternehmen werden in der letzten Hälfte des Jahres 2022 damit beginnen, in großem Umfang Arbeitsplätze abzubauen.

Preiskontrollen

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Joe Biden und die Demokraten bei anhaltender Inflation versuchen werden, Preiskontrollen für viele Waren durchzusetzen, und es wird eine Handvoll Republikaner geben, die diese Taktik unterstützen werden. Preiskontrollen führen in Wirklichkeit zu einer Verringerung des Angebots, weil sie alle Gewinne und damit alle Anreize für die Hersteller beseitigen, weiterhin Waren zu produzieren. Normalerweise greift die Regierung dann ein und verstaatlicht die Produktion, aber das wird eine minderwertige Produktion mit einem viel geringeren Ertrag sein.

Am Ende wird das Angebot noch weiter reduziert, und die Preise steigen auf dem Schwarzmarkt noch weiter an, weil ohnehin niemand an die meisten Waren herankommt.

Rationierung

Ja, es wird zu Rationierungen auf der Produktions- und Verteilungsebene kommen, also kaufen Sie jetzt, bevor es dazu kommt, was Sie brauchen. Die Rationierung erfolgt im Zuge von Preiskontrollen oder Unterbrechungen der Versorgungskette und fällt in der Regel mit einer staatlichen Propagandakampagne gegen „Hamsterer“ zusammen.

Es werden ein paar übertriebene Beispiele von Leuten angeführt, die Wagenladungen von Waren kaufen, um die Preise auf dem Schwarzmarkt zu drücken. Kurz darauf werden dann Prepper und alle, die VOR der Krise Waren gekauft haben, der „Hortung“ beschuldigt, weil sie vorausschauend geplant haben.

Bei der Rationierung geht es nicht nur darum, die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern zu kontrollieren und damit stellvertretend die Bevölkerung zu kontrollieren; es geht auch darum, in der Öffentlichkeit eine Atmosphäre der Schuldzuweisung und des Misstrauens zu schaffen und sie dazu zu bringen, jeden, der vorbereitet ist, zu verpfeifen oder anzugreifen. Vorbereitete Menschen stellen eine Bedrohung für das Establishment dar. Rechnen Sie also damit, in den Medien dämonisiert zu werden, und organisieren Sie sich mit anderen vorbereiteten Menschen, um sich zu schützen.

Seien Sie vorbereitet, von hier an wird es nur noch schlimmer

Es mag so klingen, als würde ich den Erfolg des Great Reset-Programms vorhersagen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Globalisten am Ende scheitern werden. Das wird sie aber nicht davon abhalten, den Versuch zu unternehmen. Außerdem sind die oben genannten Szenarien nur Vorhersagen für die nahe Zukunft (innerhalb der nächsten paar Jahre). Es wird viele andere Probleme geben, die sich aus diesen Situationen ergeben.

Natürlich werden Lebensmittelunruhen und andere Mob-Aktionen alltäglicher werden, vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber Ende 2023 werden sie definitiv ein Problem sein. Dies wird mit der Rückkehr politischer Unruhen in den USA zusammenfallen, da linke Gruppierungen, ermutigt durch globalistische Stiftungen, mehr staatliche Eingriffe in die Armut fordern. Gleichzeitig werden die Konservativen weniger staatliche Eingriffe und weniger Tyrannei fordern.

Im Grunde genommen werden die Menschen, die vorbereitet sind, vielleicht eine Menge böser Namen hören, aber solange wir uns organisieren und zusammenarbeiten, werden wir überleben. Viele unvorbereitete Menschen werden NICHT überleben. Verstehen Sie, dass die wirtschaftlichen Bedingungen, die vor uns liegen, historisch zerstörerisch sind; es gibt keine Möglichkeit, ernsthafte Konsequenzen für einen großen Teil der Bevölkerung zu vermeiden, und sei es nur, weil sie sich weigern, zuzuhören und angemessene Schritte zu unternehmen, um sich zu schützen.

Die Zeit der Verleugnung ist vorbei. Der Absturz ist da. Es ist an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, wenn Sie es nicht schon getan haben.