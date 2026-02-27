Der langsame Tod von Private Credit – Banken gehen unter & Gold steigt auf

Matt Piepenburg

Während Schlagzeilen und Spezialisten über die Kursbewegungen von Gold und Silber streiten, übersehen viele „Experten“ wie üblich das Gesamtbild, in dem sich ein historisch beispielloser Mix aus Schulden-, Kredit-, Banken- und Währungsrisiken direkt hinter den Kulissen versteckt.

Das globale Finanzsystem, dieses tragikomische Theaterstück, das durch ausgefallene Drehbücher zusammengehalten wird, die erschreckend schlechte Rechenkünste kaschieren, präsentiert uns einen weiteren Indikator dafür, dass hier schlechte Akteure auf großer Bühne ein schlechtes Schauspiel liefern.

Hiermit beziehe ich mich auf die ansonsten missverstandene und unzureichend beleuchtete Theatralik des gefährlich überbewerteten Privat-Credit-Marktes.

Dieses bunt zusammengewürfelte Ensemble aus Private-Credit-Akteuren und ihren Zweitbesetzungen aus der Bankenwelt deutet erneut auf schlechte Kritiken für Banken, Märkte und Währungen hin, aber auch auf eine Standing Ovation für Gold, während wir zum letzten Akt des globalen Finanzsystems kommen, dem es an Vertrauen, Liquidität und Happy Ends mangelt.