Der Mann, der die Nachfolge von Fauci anstrebt, ist ein Anhänger von Zensur, Virusmanipulationen und Impfungen gegen alles

Dr. Peter Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine in Houston, ist begeistert von gefährlicher Virenmanipulation, Zensur und staatlich gelenkten Cyberangriffen auf Zivilisten. Er verteufelt die Vorteile von Vollwertkost und Ernährung und ist ein führender Verfechter der biomedizinischen Tyrannei und der Ermordung unabhängiger Denker

In einem professionell produzierten PR-Video für die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Hotez die Befürworter der Impfstoffsicherheit als „Anti-Wissenschafts-Aggressoren“ und behauptet, der „Anti-Impf-Aktivismus“ sei „weltweit zu einer tödlichen Kraft“ geworden.

Hotez ignoriert Daten, die zeigen, dass die Impfung mehr schadet als nützt. So kam eine aktuelle Studie der Cleveland Clinic zu dem Schluss, dass das Risiko einer COVID-19-Infektion „mit der Anzahl der zuvor erhaltenen Impfdosen steigt“.

Die Cleveland Clinic stellte außerdem fest, dass die bivalente COVID-19-Auffrischungsimpfung nur zu 30 % wirksam war, um eine Infektion zu verhindern, und zwar „während der Zeit, in der die in der Gemeinschaft vorherrschenden Virusstämme im Impfstoff vertreten waren“.

Im Herbst 2021 waren etwa 3 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder aufgefrischt. Im April 2022 waren 6 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder geboostet, und das blieb bis August 2022 so, das sind die letzten verfügbaren Daten.

Mit dem Rücktritt von Dr. Anthony Fauci als Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und Chef des amerikanischen Biowaffenprogramms ist die Bühne frei für einen weiteren wortgewandten Wissenschaftsstümper, der ins Rampenlicht tritt.

Dr. Peter Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine in Houston, scheint um die Position des führenden Propagandisten für Big Pharma und den globalen Tiefen Staat zu wetteifern – ein Wissenschaftler, der sich für gefährliche Virenbasteleien, Zensur und staatlich gelenkte Cyberangriffe auf die Zivilbevölkerung begeistert, der die Vorteile von Vollwertkost und Ernährung verteufelt und ein führender Verfechter der biomedizinischen Tyrannei und der Ermordung unabhängiger Denker ist.

Impfstoffsicherheitsbefürworter sind jetzt „Anti-Wissenschafts-Aggressoren

“Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally."

– @PeterHotez, Professor and Dean @BCM_TropMed, on the devastating impact of #misinformation and disinformation. pic.twitter.com/ZluiMGJ2gX — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 14, 2022

Ein Arzt, der unter dem Namen A Midwestern Doctor Artikel über Substack schreibt, hat sich kürzlich mit der hasserfüllten Rhetorik von Hotez auseinandergesetzt. „Obwohl ich daran gewöhnt bin, dass aufrührerische Ansätze … verwendet werden, um Debatten zum Schweigen zu bringen, war ich dennoch von dem jüngsten Tweet der WHO ziemlich überrascht“, schreibt er.

Die WHO hat ein Video (siehe oben) mit Hotez getwittert, in dem er Impfgegner als „Anti-Wissenschafts-Aggressoren“ bezeichnet – ein Begriff, den er in einem Artikel aus dem Jahr 2021 geprägt hat – und behauptet, der „Anti-Impf-Aktivismus“ sei „weltweit zu einer tödlichen Kraft“ geworden. Hotez zufolge haben 200.000 Amerikaner ihr Leben durch COVID-19 verloren, weil sie die experimentelle COVID-Impfung abgelehnt haben.

Hotez fährt fort zu behaupten, dass „Anti-Wissenschaft jetzt mehr Menschen tötet als Waffengewalt, globaler Terrorismus, nukleare Verbreitung oder Cyber-Angriffe“ – eine Aussage, die Anti-Wissenschaft bedrohlich klingen lässt, sie aber eigentlich entschuldigt, da nukleare Verbreitung und Cyber-Angriffe niemanden getötet haben (zumindest nicht meines Wissens) und die Zahl der Todesopfer durch Terrorismus verschwindend gering ist im Vergleich zu Dingen wie vermeidbaren medizinischen Fehlern.

Um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, stellt er die absolute Behauptung auf, die Anti-Impf-Bewegung sei eine „rechtsextreme“ politische Bewegung. „Das ist das neue Gesicht der wissenschaftsfeindlichen Aggression“, sagt er, „deshalb benötigen wir politische Lösungen, um dagegen anzugehen.“ Mit anderen Worten: Er will, dass die Regierung die großen Geschütze auffährt und einen einseitigen „Konsens“ erzwingt.

Hotez rührt den Topf mit fehlerhaften Annahmen

Wie A Midwestern Doctor erklärt, scheint die zentrale Behauptung in diesem Video auf einer Studie vom Oktober 2021 zu beruhen, in der geschätzt wird, dass 163.000 COVID-19-Todesfälle durch eine Impfung seit Juni 2021 hätten verhindert werden können, als sichere und wirksame COVID-19-Impfstoffe für alle Erwachsenen in den USA allgemein verfügbar waren.“ Wie A Midwestern Doctor jedoch feststellt, gibt es mehrere Probleme mit diesem Argument:

„Da so viele Todesfälle, die nicht durch COVID-19 verursacht wurden, als COVID-19-Todesfälle eingestuft wurden, wissen wir nicht, wie viele Menschen tatsächlich an der Krankheit gestorben sind (in dieser Studie wurde lediglich die offizielle, aber überhöhte Zahl als richtig angenommen).

In der von Pfizer durchgeführten Studie verschlechterte sich der Überlebensvorteil des Impfstoffs mit der Zeit (dies wurde auch außerhalb der Studien beobachtet) und bei der sechsmonatigen Nachbeobachtung (wo die Studie abrupt abgebrochen wurde).

Es starben mehr Geimpfte als Ungeimpfte (was bedeutet, dass es unmöglich einen Nettogewinn an Leben durch die Impfung gegeben haben kann). Da dies die längste klinische Studie ist, die zu den Impfstoffen durchgeführt wurde, muss ihre Schlussfolgerung so lange gelten, bis eine längere Studie durchgeführt wird.

Die von uns verwendeten Impfstoffe haben dazu geführt, dass sich SARS-CoV-2 rasch zu Varianten entwickelt hat, gegen die es keinen Schutz mehr bietet. Aus diesem Grund mussten die angeblichen Vorteile des Impfstoffs immer wieder modifiziert werden, da er nicht alle zuvor versprochenen Kriterien erfüllte (z. B. verhindert er nicht die Übertragung von COVID-197).

Die Studie berücksichtigt nicht die Tatsache, dass die nationalen Todesraten nach COVID-Impfkampagnen durchweg gestiegen oder gleich geblieben sind (aber niemals gesunken) …

Die Schätzung berücksichtigt auch nicht die Tatsache, dass Lebensversicherungsdaten gezeigt haben, dass es nach den Massenimpfkampagnen einen beispiellosen Anstieg der Todesfälle in Altersgruppen gab, in denen man sonst kaum zu sterben erwartet.

Forschung zeigt, dass die COVID-Impfung das Risiko einer COVID-19-Infektion erhöht

Hotez, die WHO und die PR-Firma, die das Video gedreht hat, ignorieren auch Daten, die zeigen, dass die COVID-Impfung das Risiko einer Infektion mit COVID-19 im Laufe der Zeit erhöht. Eine Vorabveröffentlichung der Cleveland Clinic vom 19. Dezember 2022 kommt beispielsweise zu dem Schluss, dass das Risiko einer COVID-19-Infektion „mit der Anzahl der zuvor erhaltenen Impfdosen steigt“.

Im April 2022 waren etwa 6 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder aufgefrischt.

Ferner war die bivalente COVID-19-Auffrischungsimpfung nur zu 30 % wirksam bei der Verhinderung von Infektionen „während der Zeit, in der die in der Gemeinschaft vorherrschenden Virusstämme im Impfstoff vertreten waren.“

So viel zu „sicher und wirksam“. Die Booster bieten einen minimalen Schutz, wenn sie gut auf den zirkulierenden Stamm abgestimmt sind, und wenn der Schutz nachlässt, ist das Infektionsrisiko höher als zuvor. Die Menschen werden zur Einnahme dieses Produkts verleitet? Das ist eine anti-wissenschaftliche Aggression.

Die meisten COVID-19-Todesfälle gehen auf das Konto der Geimpften

Es gibt auch Daten der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, die die Ergebnisse der Cleveland Clinic bestätigen. Wie von der Kaiser Family Foundation (KFF) berichtet:

Der Anteil der COVID-19-Todesfälle unter den Geimpften hat zugenommen. Im Herbst 2021 waren etwa 3 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder aufgefrischt. Im Januar 2022 waren jedoch bereits 4 von 10 Todesfällen geimpft oder aufgefrischt, wie wir in einer auf dem Peterson-KFF Health System Tracker veröffentlichten Analyse10 gezeigt haben. Im April 2022 zeigten die Daten der United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)11 , dass etwa 6 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder geboostet waren, und das blieb mindestens bis August 2022 so (dem letzten Monat, für den Daten vorliegen).

Die Daten in dieser Tabelle stammen von der CDC, die von 30 Gesundheitsämtern (einschließlich Bundesstaaten und Städten) im ganzen Land Daten über die Zahl der Todesfälle nach Impfstatus erhebt. Um als geimpft zu gelten, muss der Abschluss der ersten Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegen … Um als aufgefrischt zu gelten, muss der Abschluss der Auffrischungsimpfung oder einer zusätzlichen Dosis mindestens zwei Wochen zurückliegen, bevor ein positiver Test durchgeführt wird. Personen, die teilweise geimpft wurden, sind in diesen Daten nicht enthalten.

Die Ironie dabei ist, dass die Daten, die Hotez in dem Video zitiert, mit einem früheren Bericht des KFF-Gesundheitssystems übereinstimmen, aber als ihm der aktualisierte Datensatz aus derselben Quelle vorgelegt wurde, aus dem hervorgeht, dass 170.000 geimpfte Amerikaner an COVID gestorben sind, blockierte er einfach die Person, die ihn weitergegeben hatte.

Ein Aushängeschild für psychische und physische Krankheiten

Die Aufrechterhaltung eines Propaganda-Narrativs erfordert natürlich, dass man alles ignoriert, was Löcher in das Narrativ reißen könnte, und Hotez sind Propagandataktiken nicht fremd. Er ist ein unerbittlicher Verfechter von Impfungen und Leugner von durch Impfungen verursachtem Autismus, obwohl (oder vielleicht gerade weil) sein eigenes Kind autistisch ist. Wie von A Midwestern Doctor bemerkt:

Vor diesem jüngsten Vorstoß zur Kriminalisierung derjenigen, die die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen (was böse ist), sah ich ihn als eine komische Person an, die mir wirklich leid tat, und als jemanden, der – wie viele, die der Welt immensen Schaden zufügen – einfach von gewohnheitsmäßigen Fixierungen kontrolliert wird, die sie nie überwinden können. Ich habe mich nicht eingehend mit seinem Hintergrund befasst. Alles, was ich gesehen habe, deutet jedoch auf einen unglücklichen, frustrierten Menschen hin, der häufig vom Leben betrogen wird und sowohl körperlich als auch seelisch ungesund ist.

Ein Beispiel: Hotez‘ Interview mit Joe Rogan (ein Ausschnitt davon ist im Video oben zu sehen), in dem er zugab, dass er ein Junkfood-Süchtiger ist und dies auch bleiben will. Rogan, der weder Arzt noch Ernährungsberater ist, belehrte Hotez schließlich über die Vorzüge einer gesunden Ernährung. Wie Dr. Pierre Kory schreibt:

In nur wenigen Minuten zeigt Peter Hotez der Welt unbeabsichtigt genau, was in unserem medizinischen System schief gelaufen ist und warum sein endloses Drängen auf mehr Impfstoffe niemals Gesundheit schaffen wird.

Wie Ryan Cristiàn, Chefredakteur von The Last American Vagabond, im obigen Video anmerkt, diskutiert Hotez seine ungesunden Entscheidungen nonchalant (und auf dem weltweit größten Podcast), als sei es völlig in Ordnung, die Grundlagen der Gesundheit über Bord zu werfen – weil wir Impfstoffe haben.

Ich glaube, er versteht bis zu einem gewissen Grad wirklich nicht, warum das so dumm ist“, sagt Cristiàn. „Aber auf der anderen Seite gibt es offensichtlich einen Druck, der besagt, dass es nicht um echte Gesundheit geht [d. h. Ernährung und Lebensstil], sondern dass Impfstoffe echte Gesundheit sind. Das ist einfach dieser alarmierende Unterton.

Was ist in einem Impfstoff?

In diesem Rogan-Interview stellt Hotez auch die lächerlich unwissenschaftliche Behauptung auf, dass Impfstoffe nur Antigene in Kochsalzlösung enthalten, und ahmt damit im Grunde eine Werbung des Gesundheitsministeriums von Colorado nach (siehe unten). Jeder, der etwas über Impfstoffe – insbesondere die COVID-Impfung – weiß, kann erkennen, wie absolut und beschämend irreführend dies ist.

Ein weiteres extremes Stück Propaganda wurde kürzlich vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) veröffentlicht (Video16 unten). In dem Werbespot wird der Westen dafür gegeißelt, dass er Afrika die COVID-Impfung vorenthält, was dazu führt, dass das Land eine der weltweit niedrigsten Impfraten hat.

Der Spot spielt drei Jahre in der Zukunft und behauptet, dass das Virus immer wieder zu immer gefährlicheren Varianten mutiert, was das genaue Gegenteil von dem ist, was in der realen Welt passiert. Afrika wird als ein Kontinent dargestellt, der aufgrund fehlender COVID-Impfungen von COVID-19 heimgesucht wird, doch in der realen Welt hat Afrika in Bezug auf die Zahl der Fälle und Todesfälle weitaus besser abgeschnitten als die Länder, in denen viele Impfungen durchgeführt wurden. Offen gesagt, ist der Film so verzerrt und widerspricht den Tatsachen, dass es schwer ist, ihn anzusehen.

Hotez in die Schaffung eines chimären Coronavirus verwickelt

Seit Beginn des COVID-Ausbruchs hat Hotez wiederholt diejenigen, die nicht mit ihm übereinstimmen, beschuldigt, ein Hassverbrechen zu begehen, was ein ziemlich infantiler Verteidigungsmechanismus ist. Es ist ziemlich typisch für Leute, die wissen, dass ihre Argumente unbegründet sind, dass sie stattdessen zu Beschimpfungen und Drohungen greifen.

Er hat nicht nur die Regierung aufgefordert, ihre militärischen und geheimdienstlichen Kräfte einzusetzen, um die öffentliche Diskussion über die Gefahren von COVID-Jabs zu unterdrücken, er hat auch die Theorie des natürlichen Ursprungs lautstark verteidigt und die Beweise für ein Leck im Labor als reine Fiktion und Verschwörungstheorie abgetan.

Auch dies ist ein Beispiel für den gleichen Verteidigungsmechanismus. Kürzlich wurde aufgedeckt, dass Hotez riskante Funktionserweiterungsforschung an Coronaviren in Wuhan, China, finanziert hat, kein Wunder also, dass er die Leute von der Möglichkeit, dass das Virus aus einem Labor stammt, abhalten wollte. Seine eigene Arbeit könnte in die Entstehung des Virus verwickelt sein. Wie von U.S. Right to Know (USRTK) berichtet:

Während er die Bedenken über die Wuhan-Labors als ‚Randphänomene‘ abtut, hat Hotez seine eigene Verbindung zu einem Projekt mit einem im Labor erzeugten chimären SARS-verwandten Coronavirus, das unter das Mikroskop des Kongresses geraten ist, nicht erwähnt. Das Projekt wurde von Zhengli Shi geleitet, einer leitenden Wissenschaftlerin und „Virenjägerin“ am Wuhan Institute of Virology mit dem Spitznamen „Bat Lady“. Im Rahmen seines NIH-Stipendiums finanzierte Hotez als Unterauftragnehmer Forschungen über kombinierte oder „chimäre“ Coronaviren, wie aus einer wissenschaftlichen Arbeit hervorgeht. Hotez‘ Zuschuss finanzierte zwei von Shis Mitarbeitern an dem Projekt.

In der von Hotez mitfinanzierten Arbeit aus dem Jahr 2017 erzeugten Shi und ihre Kollegen ein rekombinantes Virus aus zwei SARS-verwandten Coronaviren: „rWIV1-SHC014S“. Es ist nicht klar, ob die von Hotez mitfinanzierte Arbeit vor 2017 im Rahmen einer vorübergehenden „Pause“ für Arbeiten zur Funktionserweiterung hätte gestoppt werden müssen. Einige unabhängige Biosicherheitsexperten haben jedoch erklärt, dass die Forschung an diesem chimären Virus in gewisser Weise für die Versäumnisse der NIH bei der Überwachung riskanter Forschung in den Jahren vor der COVID-19-Pandemie steht.

Eine frühere Studie über eines der Coronaviren, aus denen die Chimäre besteht, WIV1, kam zu dem Ergebnis, dass es „für die Entstehung beim Menschen geeignet“ sei. In einer anderen früheren Arbeit über das andere Coronavirus, SHC014, hieß es, dass seine künftige Untersuchung in im Labor erzeugten Viren „zu riskant sein könnte, um sie fortzusetzen“. Die Arbeit hier hätte zumindest stark überprüft werden müssen“, sagte David Relman, ein Mikrobiologe und Biosicherheitsexperte aus Stanford. Diese Arbeit hätte stark auf [Funktionsgewinn] überprüft werden müssen und hätte wahrscheinlich vor Dezember 2017 pausiert werden müssen.

Hotez, einer der schockierendsten Hassprediger der Medizin

Hotez hat im Laufe der Jahre mehrfach Schlagzeilen gemacht, meist mit hasserfüllter Rhetorik. So hat er unter anderem öffentlich erklärt, dass er Impfstoffskeptiker „auslöschen“ wolle, und im Mai 2021 forderte er den Einsatz von Cyberwarfare-Maßnahmen gegen Personen, die Informationen über die Sicherheit von Impfstoffen weitergeben.

Hotez hat wiederholt gegen Eltern von Kindern mit Impfschäden gewettert und zu körperlicher Gewalt und Inhaftierung von Menschen aufgerufen, die nicht mit der Einheitsimpfstoff-Agenda übereinstimmen. Daher war es ziemlich lustig, als er sich darüber beklagte, dass er als Reaktion auf seinen Aufruf zur Cyberkriegsführung mit „Hassreden von Impfgegnern“ bombardiert wurde.

Hotez wirft auch gerne einen bösen Blick auf andere Wissenschaftler. Wie der Journalist Paul Thacker in einem Substack-Artikel vom 9. August 2022 mit dem Titel „Peter Hotez sieht die Aggression überall, nur nicht im Spiegel“ berichtet:

Bei seinen Streifzügen durch den wissenschaftlichen Diskurs hat Hotez ein Händchen dafür, bei jedem, der nicht seiner Meinung ist, „Anti-Wissenschaft“ zu entdecken. Jeffrey Sachs, Wirtschaftsprofessor an der Columbia University und Vorsitzender einer internationalen Kommission zu COVID-19, beschuldigte letzte Woche in einem ausführlichen Interview die National Institutes of Health und verbündete Wissenschaftler, eine Untersuchung darüber zu behindern, wie die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde … Hotez ging zum Angriff über und twitterte, dass Sachs als Leiter der Lancet-Kommission nicht die Ansichten der Wissenschaft vertrete. Ähnlich wie ein Pentagon-General, der sich in die Freiheit und die Flagge hüllt, um mehr Bundesgelder für einen weiteren ausländischen Krieg zu fordern … hat sich Hotez in den Mantel der Wissenschaft gehüllt, um jeden zu verunglimpfen, der die Finanzierung der gefährlichen Virusforschung durch die National Institutes of Health durch den Steuerzahler infrage stellt.

Wofür kämpft Hotez wirklich?

In seinem Artikel geht Thacker auf mehrere andere bizarre Vorfälle im Zusammenhang mit Hotez ein. So bezeichnete er unter anderem die wissenschaftlichen Experten, die eingeladen wurden, um vor dem Kongress auszusagen, als „Randgruppen“, die „haarsträubende Verschwörungen“ propagierten. So viel zu Doktortitel und Medizinstudium. Er beschuldigte auch Senator Rand Paul, Verschwörungen zu fördern.

Hier ist die Quintessenz: Der Grund, warum Hotez gegen „Anti-Wissenschaft“ wettert, ist, dass er spürt, in welcher Gefahr sich die Forschungsgemeinschaft und die Impfstoffindustrie befinden.

Sollte sich herausstellen, dass SARS-CoV-2 eine Laborschöpfung ist, würde dies die Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung von Viren mit doppeltem Verwendungszweck befassen, in ein grelles Licht rücken. Die Gain-of-Function-Forschung könnte ganz verboten werden (was sie auch sollte), was viele Karrieren, einschließlich seiner eigenen, beenden würde.

Ebenso würde das öffentliche Eingeständnis, dass die COVID-Impfungen eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit sind, der Impfstoffindustrie einen dauerhaften und vielleicht tödlichen Schaden zufügen. Also, all diese hasserfüllte Rhetorik? In Wirklichkeit geht es um den Schutz eigennütziger Interessen.

