„Der perfekte Sturm“ in Großbritannien

Keine Panik… aber gehen Sie nicht unter eine Vierteltankfüllung! Warnung an die Autofahrer: Die Minister bereiten sich auf das Schlimmste vor, denn sie befürchten einen „Winter der Unzufriedenheit“, da laut BP eine Rationierung des Treibstoffs bevorsteht und der Ruf nach einem Eingreifen der Armee lauter wird.

Der Ölgigant BP hat erklärt, dass er die Benzin- und Diesellieferungen nicht aufrechterhalten kann, weil es in Großbritannien zu wenig LKW-Fahrer gibt.

Die Nachricht ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die Industrie im Vereinigten Königreich mit dem Mangel an LKW-Fahrern zu kämpfen hat

Avro Energy und Green waren gestern die jüngsten Energieunternehmen, die angesichts der steigenden Gaspreise ihre Geschäftstätigkeit aufgeben mussten

Die Großhandelspreise für Gas sind seit Anfang des Jahres um 250 % und seit August um weitere 70 % gestiegen.

In der Zwischenzeit sind die Lebensmittelversorgungsketten durch die LKW-Situation und eine CO2-Krise unter starken Druck geraten.

Downing Street sagte heute Nachmittag: „Wir sind uns bewusst, dass viele Branchen im Vereinigten Königreich mit Problemen konfrontiert sind“.

Auf die Frage, wie das Worst-Case-Szenario aussieht, fügte der britische Wirtschaftsminister Scully hinzu: „Dass es länger dauert als nur eine kurze Spitze. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen.“

Die Energieaufsichtsbehörde Ofgem bezeichnete die Situation als „beispiellos“ und bestätigte, dass die Rechnungen weiter steigen werden.

Die düstere Warnung kam zu einem Zeitpunkt, an dem die Lebensmittelbehörden erklärten, dass sich die Versorgungsprobleme aufgrund des Mangels an Fahrern und Landarbeitern verschärfen.(…)

Der Chef des Energieversorgers Green, Peter McGirr, erklärte heute Morgen gegenüber der BBC, er habe nichts falsch gemacht, und größere Anbieter würden bald Probleme bekommen.

Herr McGirr sagte: „Sie werden sehen, dass auch größere Versorger den Schmerz spüren werden, und sie werden mit dem Hut in der Hand um eine Rettungsaktion bitten“. (…)

George Grant von Stag Energy sagte, er habe versucht, Unterstützung für das Gateway-Projekt in der Nähe von Barrow-in-Furness zu bekommen, sei aber gescheitert. Der Vorschlag sah eine Salzkavernen-Gasspeicheranlage in einem Gebiet vor, das vom British Geological Survey als die beste Salzstruktur für eine solche Anlage im Vereinigten Königreich anerkannt wurde“, sagte er in der Sendung Today von BBC Radio 4. Sie lag etwa 12 Meilen vor der Küste. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist, dass man Kavernen im Salz schafft, und das ist ein sehr gutes Medium, um Gas zu speichern.

Er sagte jedoch, dass sie das Projekt schließlich aufgegeben hätten.

Im Jahr 2004, als wir zum ersten Mal mit der Regierung sprachen, gab es ein großes Interesse an neuen Gasspeichern. Nach dem Finanzcrash im Jahr 2008 wurden die Kreditanforderungen für langfristige Verträge sehr viel schwieriger.

Die Regierung hat sich in ihrer Weisheit dafür entschieden, einen Just-in-time-Ansatz zu verfolgen. Auf Jahresbasis gibt es auf der ganzen Welt reichlich Gas, und es wird viel Flüssiggas verschifft, aber die Herausforderung, die wir im Moment sehen, ist ein Zusammentreffen von Ereignissen, darunter eine geringe Windproduktion und die daraus resultierende hohe Nachfrage nach Gas, Lieferungen nach China und der Ausfall von Düngemittelanlagen. (…)

Mindestens 1,5 Millionen Verbraucher mussten in den letzten Wochen mit ansehen, wie ihre Versorger in die Knie gingen, nachdem der Energiesektor von den weltweit stark gestiegenen Großhandelspreisen für Gas betroffen war.

In einem Gespräch mit Robert Peston von ITV warnte der Vorstandsvorsitzende von Tesco, John Allan, gestern Abend vor einem perfekten Sturm von Problemen und sagte, dass Anstrengungen unternommen würden, um eine „schreckliche Krise zu Weihnachten“ abzuwenden.

Auch bei den Geschenken könnte sich etwas ändern, denn mehrere Branchen geben ebenfalls zu, dass sie aufgrund von Liefer- und Fahrermangel Engpässe befürchten. (…)

Bonnett fügte hinzu: „Im gesamten Einzelhandelssektor, von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu Geschenken und Kleidung, gibt es Probleme mit Unterbrechungen.

Der TRA-Vorsitzende Alan Simpson wandte sich an die Eltern: ‚Wenn Sie Weihnachtsgeschenke sehen sehen, kaufen Sie sie. Wenn Sie glauben, dass Sie im Dezember in die Spielwarenläden gehen, wie Sie es normalerweise tun würden, und das bekommen, was Sie wollen, werden Sie sehr enttäuscht sein“, fügte er hinzu.

Barry Hughes, Geschäftsführer von Golden Bear Toys mit Sitz in Telford, bezeichnete die Situation als „perfekten Sturm“. Er sagte: „Zweifellos werden wir einen Preisanstieg erleben. Das gilt nicht nur für Spielzeug, sondern für alles!