Ein Massaker an Demonstranten während des Maidan-Putschs 2014 bereitete den Weg für den Sturz des gewählten Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch. Nun hat ein brisanter Prozess in Kiew den Beweis erbracht, dass es sich bei den Morden um eine Aktion unter falsche Flagge handelte, die einen Regimewechsel auslösen sollte.

Zwei Polizisten, denen die Massenerschießung von Oppositionsdemonstranten auf dem Maidan-Platz in Kiew im Jahr 2014 vorgeworfen wird, wurden freigelassen, nachdem ein ukrainisches Gericht festgestellt hatte, dass die tödlichen Schüsse bei dem berüchtigten Massaker von einem von der Opposition kontrollierten Gebäude aus abgefeuert wurden.

Am 18. Oktober 2023 entschied das Bezirksgericht Swjatoschyn der Ukraine, dass einer der fünf vor Gericht stehenden Beamten sofort freigesprochen würde, während ein anderer wegen angeblichen „Machtmissbrauchs“ zu einer Haftstrafe verurteilt würde.

Die übrigen drei, die nicht mehr in der Ukraine leben, wurden in Abwesenheit wegen 31 Mordfällen und 44 Mordversuchen verurteilt. Dies sieht in einem Urteil des Obersten Gerichtshofs vor, dass Verdächtige kollektiv für die Handlungen einer Gruppe verantwortlich gemacht werden können, die als kriminell gilt.

Das Urteil bedeutet, dass niemand mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss oder in irgendeiner Weise für seine angebliche Rolle bei dem berüchtigten Maidan-Massaker bestraft wird, bei dem über 100 Demonstranten getötet wurden, und eine Lawine internationaler Verurteilung ausgelöst wurde und was direkt zum Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch führte. der nur wenige Tage später aus dem Land floh.

Der Prozess begann 2016 in Kiew, doch der Fall schwankte jahrelang. Noch komplizierter wurde die Angelegenheit im Jahr 2019, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj alle fünf Angeklagten gegen Gefangene von Donbas-Separatisten eintauschte. Zwei kehrten daraufhin freiwillig zurück, um ihren Tag vor Gericht zu verbringen.

Es überrascht nicht, dass das Urteil bei den Familien der Opfer Empörung ausgelöst hat und die Anwälte der Staatsanwaltschaft angekündigt haben, Berufung einzulegen. Im Gegensatz dazu blieben die Mainstream-Medien bisher unheimlich gleichgültig. In einem offensichtlichen Versuch, den Ausgang des Prozesses zu verfälschen, verwiesen mehrere Medien – darunter Reuters – in ihren Schlagzeilen lediglich darauf, dass das Gericht die Beamten „verurteilte“. Die Kyiv Post ging sogar so weit, fälschlicherweise zu behaupten, alle fünf seien der „Maidan-Verbrechen“ für „schuldig“ befunden worden.

Aber hinter der Geschichte steckt mehr, als diese Medien verraten haben. Wie sogar der vom Westen finanzierte Kyiv Independent zugab, sagte „ein ehemaliger Top-Ermittler“, der zuvor mit der Untersuchung des Massakers beauftragt war, dass das Urteil das Ergebnis jahrelanger absichtlicher Sabotage durch ukrainische Behörden sei, die „ihr Bestes getan haben, um sicherzustellen, dass es keine echten Ergebnisse gibt“.

Die Frage, warum Beamte in Kiew versuchen würden, die Untersuchung zu sabotieren, wurde von den alten Medien weitgehend ignoriert. Doch das Urteil bietet einige höchst aufschlussreiche Hinweise.

„Unbekannte Personen“ stecken hinter der Tötung



Überall in dem 1.000.000 Wörter umfassenden Dokument finden sich Passagen, die schlüssig belegen, dass das Scharfschützenfeuer von Gebäuden ausging, die von der Opposition gegen Janukowitsch kontrolliert wurden. Insgesamt deuten diese Auszüge stark darauf hin, dass das Maidan-Massaker unter falscher Flagge von nationalistischen Elementen durchgeführt wurde, die darauf abzielten, den Sturz des Präsidenten sicherzustellen.

Die Beweise „reichten völlig aus, um kategorisch zu dem Schluss zu kommen, dass sich am Morgen des 20. Februar 2014 Personen mit Waffen, aus denen die Schüsse abgefeuert wurden, in den Räumlichkeiten des Hotels Ukraina aufhielten“, befand das Gericht.

Ein anderer Abschnitt enthüllt, dass „Hotel Ukraina“ „ein Gebiet … war, das zu diesem Zeitpunkt nicht von Strafverfolgungsbehörden kontrolliert wurde“. Zahlreiche Videoaufnahmen zeigen, dass das Gebäude vor, während und nach dem Massaker von der rechtsextremen Oppositionspartei Swoboda überrannt wurde, deren Führer das Gelände nutzten, um ihre Anti-Janukowitsch-Aktivitäten auf den Straßen darunter zu koordinieren.

Bei mindestens 28 der 128 Schießereien, die während des Prozesses berücksichtigt wurden, entschied das Gericht, dass „die Beteiligung von Strafverfolgungsbeamten nicht bewiesen sei, sei es aufgrund fehlender Informationen, der Unvollständigkeit oder der Widersprüchlichkeit der übermittelten Daten“. und dass „andere unbekannte Personen nicht ausgeschlossen werden können“.

Darüber hinaus schloss das Urteil jegliche Beteiligung russischer Sicherheits- und Geheimdienste an dem Massaker aus, eine Verschwörungstheorie, die von Pro-Maidan-Elementen stark vertreten wird.

„Die ‚russische Spur‘ konnte nach Prüfung der entsprechenden Unterlagen nicht bestätigt werden“, stellte das Gericht fest. Es kam zu dem Schluss, dass die Personen, die im Verdacht standen, Verbindungen zum russischen Geheimdienst zu haben, und „ständig überwacht“ wurden, „keine Beteiligung an den Ereignissen auf der Straße“ hatten.

Für Dr. Ivan Katchanovski, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Ottawa, der jahrelang überwältigende Beweise für die Verantwortung der Opposition für das Massaker dokumentiert hat, sind solche Ergebnisse eine längst überfällige Bestätigung seiner Forschung. In Kommentaren gegenüber The Grayzone erklärte er, dass die Verurteilung von drei Polizeibeamten in Abwesenheit wegen der Ermordung von 28 Maidan-Demonstranten und des versuchten Mordes an 36 weiteren „auf einer einzigen fabrizierten forensischen ballistischen Untersuchung“ beruhte.

Die fehlerhafte „forensische Untersuchung von Kugeln hat die Ergebnisse von 40 anderen ballistischen Untersuchungen umgekehrt“, die zuvor durchgeführt wurden – von denen jede, so Katchanovski, „zeigte, dass die Kugeln der Kalaschnikows der Berkut-Polizei nicht mit denen übereinstimmten, die aus den Leichen getöteter Maidan-Demonstranten geborgen wurden.“

Am Ende „lieferte der Prozess eine außerordentliche Menge an Beweisen dafür, dass aus verschiedenen Gebäuden, die von Pro-Maidan-Elementen kontrolliert wurden, auf Demonstranten geschossen wurde“, sagt er und verweist auf „über 100 Zeugen, darunter 51 regierungsfeindliche Aktivisten, die bei der Schießerei verletzt wurden.“ , [der] aussagte, aus diesen Gebieten angeschossen worden zu sein oder Scharfschützen gesehen zu haben, die sich dort aufhielten.“

An anderer Stelle lehnte das Urteil eine 3D-Modellrekonstruktion der Erschießung von drei Maidan-Aktivisten ab, die von einem in New York City ansässigen „unkonventionellen Architekturbüro“ namens SITU erstellt worden war. Diese gefälschte Analyse, die von der Kiewer Niederlassung der Open Society Foundations von George Soros mit 100.000 US-Dollar finanziert wurde, wurde von der New York Times und anderen westlichen Medien stark beworben und als endgültiger Beweis dafür angesehen, dass ukrainische Sicherheitskräfte für die Todesfälle verantwortlich seien. Aber das SITU-Modell veränderte die Lage der Wunden des Opfers – von der Seite oder Rückseite des Körpers nach vorne – und veränderte die Winkel der Flugbahn der Kugeln, um die Polizei betrügerisch für ihre Morde zu verurteilen.

Katchanovski erklärt: „Das ist vorsätzlicher Betrug und Desinformation.“

„SITUs falsche Modellierung ermöglichte es der New York Times und vielen anderen, die Existenz von Maidan-Scharfschützen zu leugnen und jede Andeutung, das Massaker sei eine ‚Aktion unter falscher Flagge‘, als ‚Verschwörungstheorie‘ zu brandmarken“, sagt er.

Aber wenn die Berkhut-Beamten nicht für die Dutzenden Todesfälle an diesem Tag verantwortlich waren, bleibt die Frage: Wer war es?

Maidan-Mörder ziehen nach Odessa

Im August 2023 enthüllte die New York Times, dass der ukrainische Waffenschmied Serhij Paschinski, den Selenskyj selbst einst offen als „Kriminellen“ verurteilt hatte, zum größten privaten Waffenlieferanten der Ukraine geworden war. Pashinsky beschaffte Granaten, Artilleriegranaten und Raketen „über ein transeuropäisches Netzwerk von Zwischenhändlern“, verkaufte, kaufte und verkaufte die Waffen dann weiter, „bis der Endkäufer, das ukrainische Militär, den meisten Betrag zahlt“. Der Trubel hat ihn um Hunderte Millionen Dollar bereichert.

Paschinski, ein ehemaliger ukrainischer Parlamentarier, war eine zentrale Figur beim Maidan-Putsch. Wie The Grayzone später enthüllte, wurde er von drei georgischen Söldnern beschuldigt, das Massaker im Februar 2014 persönlich inszeniert, die verwendeten Waffen geliefert und persönlich Ziele für den Schuss ausgewählt zu haben. Als israelische Journalisten Pashinsky mit diesen Vorwürfen konfrontierten, drohte er damit, dass seine Mitarbeiter sie zu Hause aufspüren und „zerreißen“ würden.

Während des Maidan-Prozesses erwähnten die Verteidiger an prominenter Stelle dieselben georgischen Söldner-Scharfschützen. Zusammen mit den Maidan-Führern und dem vom Westen unterstützten faschistischen paramilitärischen Rechten Sektor waren die Scharfschützen auch in das Massaker von Odessa im Mai 2014 verwickelt, ein grausamer Vorfall, bei dem zahlreiche russischsprachige Anti-Maidan-Demonstranten gewaltsam in das Gewerkschaftshaus der Stadt getrieben wurden. welches dann angezündet wurde. Insgesamt starben 46 an den Folgen von Verbrennungen, einer Kohlenmonoxidvergiftung und dem Versuch, den Schrecken durch Sprünge aus dem Fenster zu entkommen. Die Zahl der nicht tödlichen Opfer belief sich Berichten zufolge auf etwa 200.

Katchanovski sagt, dass es wie beim Maidan Hinweise auf die Rolle einer äußerst gut organisierten Verschwörung bei der Durchführung der Morde in Odessa gibt:

„Ein georgischer Scharfschütze, der in einem israelischen Dokumentarfilm seine Rolle beim Maidan-Massaker gestand, enthüllte auch, dass einer der Organisatoren des Massakers sie unmittelbar vor dem Angriff auf Separatisten dort nach Odessa geschickt hatte.“

Nach dem Putsch, eine Vertuschung nach der anderen

Von Beginn des Maidan-Prozesses an wurden Zeugen und Staatsanwälte von rechtsextremen ukrainischen Persönlichkeiten einer Einschüchterungskampagne ausgesetzt. Während des Verfahrens stürmten neonazistische C14- und Azov-Aktivisten den Gerichtssaal, griffen Angeklagte an und platzierten Reifen vor dem Gerichtssaal, in der offensichtlichen Drohung, das Gebäude niederzubrennen. Der Vorsitzende Richter wurde sogar von einem Maidan-Aktivisten geschlagen.

„Der verdeckte Druck von Selenskyjs Regierung und der extremen Rechten ist wahrscheinlich viel größer als das, was wir öffentlich gesehen haben“, kommentierte Katchanovski gegenüber The Grayzone. „Die Justiz der Ukraine ist nicht unabhängig. Die Regierung Selenskyj mischt sich routinemäßig und offen in die Verfahren ein und hat sogar das gesamte Verfassungsgericht entlassen. Es ist eine sehr schwierige Situation für die Richter und die Jury. Es gab direkte Drohungen von Rechtsextremen, den Angeklagten zu verurteilen.“

Dementsprechend widerriefen einige verwundete Demonstranten, die ursprünglich die Anwesenheit von Scharfschützen in vom Maidan kontrollierten Gebäuden ausgesagt hatten, später ihre Aussagen. Anschließend gaben sie zu, dass die Staatsanwaltschaft sich privat mit ihnen getroffen habe, um zu besprechen, was sie im Zeugenstand gesagt hatten. Für Katchanovski ist „das ein Beweis dafür, dass die Vertuschung bis an die Spitze der ukrainischen Regierung geht.“

Viele Ukrainer, vor allem im Osten, hegen denselben Verdacht, seit die nationalistische Regierung der Ukraine nach dem Maidan-Putsch im Jahr 2014 ein weitreichendes Amnestiegesetz verabschiedete . Dieses Gesetz gewährte Maidan-Demonstranten pauschale Immunität vor Strafverfolgung für jedes erdenkliche schwere Verbrechen, einschließlich Mord und Terrorismus und Machtergreifung. Das Gesetz verbot außerdem offizielle Ermittlungen gegen regierungsfeindliche Agitatoren wegen dieser Verbrechen und ordnete die Vernichtung aller zuvor gesammelten relevanten Beweise an.

Ein hochrangiger Beamter der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine hat inzwischen zugegeben , dass die Staatsanwälte, die die Ermittlungen und den Prozess zum Maidan-Massaker leiteten, heimlich von niemand anderem als Pashinsky ausgewählt und ernannt wurden. Bemühungen, eine parlamentarische Kommission zur Untersuchung der Morde einzusetzen, wurden von Petro Poroschenko blockiert, dem radikal antirussischen Präsidenten der Ukraine, der 2014 die Nachfolge des gestürzten Janukowitsch antrat.

Die offiziellen Manipulationen seien verständlich, argumentiert Katchanovski, wenn man bedenke, wie grundlegend Kiews Darstellung des Maidan-Massakers für die Legitimität der ukrainischen Regierung sei. Der Massenmord unter falscher Flagge führte direkt zu Janukowitsch und rechtfertigte den Abzug der Regierungstruppen aus der Innenstadt von Kiew, die Besetzung von Regierungsgebäuden durch Maidan-Aktivisten und die verfassungswidrige Absetzung des Präsidenten durch den ukrainischen Gesetzgeber.

All diese Entwicklungen ebneten den Weg zum achtjährigen Bürgerkrieg im Donbass, der über 14.000 Menschen das Leben kostete und die russische Invasion im Februar 2022 beschleunigte. Für Katchanovski ist der Zusammenhang zwischen dem Massaker unter falscher Flagge und dem anhaltenden Krieg in der Ukraine offensichtlich. Das Urteil mache das noch deutlicher, sagt er.

Als Vergeltung für seine bahnbrechenden Ermittlungen zum Maidan-Massaker wurden Katchanovskis Haus und Eigentum 2014 von örtlichen Gerichten „unter Beteiligung hochrangiger Beamter“ rechtswidrig beschlagnahmt. Doch der Professor ist entschlossener denn je, der Geschichte auf den Grund zu gehen.

„Eines Tages wird die Wahrheit darüber, was passiert ist, offiziell anerkannt werden – die Frage ist nur wann“, versprach er. „Die verspätete Anerkennung und mangelnde Gerechtigkeit in diesem Fall haben die Ukraine bereits sehr teuer zu stehen kommen.“ Es gibt viele Konflikte, einschließlich des anhaltenden Krieges, der aus dem Massaker auf dem Maidan hervorging. Unzählige Menschen haben dadurch unnötig gelitten. Die Zeit für Wahrheit und Versöhnung ist längst überfällig.“