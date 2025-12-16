Der Schlüssel zum Verständnis des Kultes des Globalismus und seines Krieges gegen den Westen

Von Brandon Smith

Der Kulturkrieg in der westlichen Welt erreicht derzeit seinen Höhepunkt. Zunächst behaupteten die Medien, es handele sich um eine „Verschwörungstheorie“, die von einer „randständigen Minderheit“ radikaler Rechter aufgebauscht werde. Dann räumten sie ein, dass der Konflikt real sei, behaupteten jedoch, Konservative seien Monster, die versuchten, „die Demokratie zu zerstören“. Heute ist der Kulturkrieg zum dominierenden Thema unserer Zeit geworden, und die Debatte hallt bis in die Hallen des Weißen Hauses nach.

Die Linken hofften, sie könnten das Ganze einfach wegwischen, indem sie es ignorierten. Sie hofften, sie könnten ihre ideologische Übernahme in aller Ruhe fortsetzen. Sie haben versagt. Die Rebellion in den USA ist das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen von Verfechtern der Freiheit und trägt nun endlich Früchte.

Ich glaube jedoch, dass viele Amerikaner und einige Europäer entdecken, dass Bewegungen wie der progressive Wokismus (im Wesentlichen Kulturmarxismus) viel mehr sind als nur eine Reaktion auf die Rückkehr der Konservativen in den kulturellen Raum. Der Kampf, der vor dem Vorhang stattfindet, ist nur ein schwacher Abglanz des Kampfes, der hinter dem Vorhang stattfindet.

Fast jeder Aspekt des linken politischen und sozialen Aktivismus wird von einigen der reichsten Organisationen und Personen der Welt finanziert. Ich würde sogar behaupten, dass ohne die Milliarden Dollar an globalen Finanzmitteln, die von NGOs, Regierungsstellen und Unternehmen bereitgestellt werden, die politische Linke, wie wir sie kennen, nicht existieren würde und die Welt viel ruhiger wäre.

Ein Paradebeispiel sind Anti-ICE-Organisationen: Diese Gruppen haben Zugang zu umfangreichen Geldreserven, um Call-Netzwerke zu finanzieren, sie bezahlen Hunderte oder sogar Tausende von Demonstranten und Agitatoren, sie bezahlen Rechtsbeistand und Kautionen, um ihre Aktivisten aus dem Gefängnis zu holen, und sie erhalten oft Insiderinformationen über ICE-Operationen, bevor diese Operationen stattfinden.

Diese Gruppen funktionieren weniger wie einheimische Bürgerrechtsinitiativen, sondern eher wie geheime Regierungsbehörden. Und wenn man die steuerlichen Hintergründe aller dieser Gruppen überprüft, wird man ohne Ausnahme feststellen, dass sie von NGOs wie der Open Society Foundation, der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation, globalen Unternehmen wie Vangaurd und Blackrock sowie Regierungsbehörden wie USAID (bevor diese geschlossen wurde) unterstützt werden.

Nichts an diesen Bewegungen ist natürlich, sie sind reine Astroturfing-Aktionen. Es mag wie Chaos aussehen, aber jedes Mal, wenn Sie in den Nachrichten linke Mobs sehen, die versuchen, ICE-Verhaftungen und Abschiebungen zu stören, sehen Sie eine hochorganisierte Maschine, die mit globalistischem Geld finanziert wird und daran arbeitet, die Souveränität der USA zu untergraben.

Die Masseneinwanderung von Menschen aus der Dritten Welt wird von Globalisten koordiniert. Die Proteste gegen Abschiebungen werden von Globalisten finanziert. Die Politiker, die eine Politik der offenen Grenzen fördern und die Invasion des Westens ermöglichen, stehen in enger Verbindung zu prominenten Globalisten. Der Krieg gegen den Westen ist ein Krieg der Globalisten; radikale Aktivisten sind hirnlose Soldaten und bezahlte Söldner. Sie sind nicht die Ursache des Konflikts, sie schützen die Ursache.

Leider gibt es zu viele konservative Kommentatoren, die sich weigern, die Realität zu akzeptieren, dass die Aktionen der politischen Linken von einer tieferen Verschwörung koordiniert werden. Ich weiß nicht, warum sie die Existenz dieser Verschwörung leugnen, ich kann nur vermuten, dass die Vorstellung einer von oben gesteuerten Verschwörung zum Untergang der westlichen Kultur für sie zu beängstigend ist, um darüber nachzudenken.

Es gibt auch das Problem des Motivs. Es gibt viele Konservative und Patrioten, die eine vage Vorstellung davon haben, warum die Globalisten tun, was sie tun. Das Böse existiert, das steht außer Frage. Aber über die zugrunde liegenden psychologischen Faktoren wie Psychopathie und Gottkomplex hinaus ist das Thema Relativismus allgegenwärtig. Es ist eine Obsession der Globalisten.

Der Globalismus wurzelt im kulturellen Relativismus, im moralischen Relativismus, im rechtlichen Relativismus, sogar im biologischen Relativismus. Die westliche Kultur ist im Grunde das Gegenteil von Relativismus und muss daher zerstört werden, damit der Globalismus gedeihen kann. Alles andere ist nur eine Taktik, eine Strategie, um den Westen zu zerstören, ohne dafür die Schuld auf sich zu nehmen.

Nur der Westen hat die Idee der angeborenen Freiheiten in seinem Rechtsrahmen verankert. Nur der Westen (insbesondere die USA) stellt die Rechte des einzelnen Bürgers auf eine Stufe mit den politischen Maßnahmen der Regierung oder sogar darüber. Nur der Westen schätzt freies Denken mehr als Uniformität. Nur der Westen (vor allem die USA) predigt die Notwendigkeit einer Volksrevolution im Zuge kollektivistischer Tyrannei.

Das Problem ist, dass die meisten Menschen auf der Welt keine Vorstellung von diesen Idealen haben. Sie haben ihr Leben damit verbracht, sich an Kulturen zu gewöhnen, in denen „Rechte” ebenfalls relativ sind – relativ zu den Launen sozialistischer und autoritärer Regime.

Daher ist es für Globalisten nur logisch, die Einwanderung von Millionen von Ausländern, vor allem aus der Dritten Welt, in den Westen zu finanzieren. Das sind Menschen, deren Geist bereits durch ein Leben in Unterwerfung unter Kollektivismus und Oligarchie versklavt ist. Die Migranten machen bei diesem Plan mit, weil die Anreize zu verlockend sind. Ihre Herren lenken sie in Richtung Westen und sagen:

„Geht und plündert, nehmt, was ihr könnt! Wir lassen euch diese reichen Orte plündern, solange ihr tut, was wir sagen, nachdem die Schatzkammern geplündert sind und das Blut auf den Straßen in der Sonne getrocknet ist …“

Mit anderen Worten: Die Globalisten geben den unterdrückten Menschen der Dritten Welt ein Ventil, eine Gelegenheit, sich auszutoben und ihren schlimmsten Impulsen nachzugeben. Es ist eine traurige, aber weit verbreitete Beobachtung, dass die Mehrheit der versklavten Geister die Existenz freier Menschen HASST, selbst wenn diese Menschen auf der anderen Seite des Planeten leben.

Dies gilt nicht nur für feindselige Migranten, sondern auch für die Progressiven, die neben uns leben. Schauen Sie sich an, was während der Pandemie passiert ist. Schauen Sie sich an, wie sie sich verhalten, wenn sie mit Fakten konfrontiert werden, die ihren politischen Überzeugungen widersprechen. Sie schnappen, sie brechen zusammen, sie werden wahnsinnig. Sie spucken und schäumen und toben wie Tiere. Sie beschimpfen uns und nichts würde sie glücklicher machen, als uns tot zu sehen. Und das alles, weil wir ihre Doktrin nicht blindlings annehmen.

Wokeness ist zusammen mit Multikulturalismus ein globalistisches Konstrukt, das als neue Weltreligion adaptiert wurde, und alle seine Grundsätze sind als Angriff auf westliche Werte konzipiert. Wir respektieren die Leistungsgesellschaft, also schaffen sie DEI und Gleichberechtigung. Wir fördern persönliche Verantwortung, also fördern sie Narzissmus und Selbstvergötterung. Wir verehren den freien Markt, also ermöglichen sie die Ausbreitung des Sozialismus. Wir respektieren die Biowissenschaften und die biblischen Definitionen von Mann und Frau, also schaffen sie eine Ideologie der Geschlechterfluidität. Wir respektieren moralische Objektivität und die Realität von Gut und Böse, also zaubern sie die Philosophie des moralischen Relativismus als Freibrief für zügellose Entartung hervor.

Sicherlich gibt es andere Kulturen, die sich nicht der Wokeness verschrieben haben, aber sie stellen keine echte Bedrohung für den Globalismus dar. Sie haben keine Tradition des freien Denkens, sie haben kein Interesse an Rebellion und sie sind größtenteils entwaffnet, sodass sie sich nicht wehren könnten, selbst wenn sie wollten.

Wokeness wurde speziell als Waffe gegen den Westen entwickelt; eine Waffe, die auf unseren Glauben an die Freiheit abzielt und versucht, ihn gegen uns einzusetzen. Denn wenn ein Individuum das Recht hat, seinen eigenen Weg zu wählen, wie weit reicht dieses Recht dann? Haben Individuen das Recht und die Freiheit, sich zu Mobs zusammenzuschließen und den Westen systematisch niederzubrennen? Liberale würden „Ja“ sagen, und wenn jemand versucht, sie daran zu hindern, sind diese Menschen Tyrannen.

Sind wir Tyrannen, wenn wir uns wehren? Sind wir Faschisten, wenn wir unsere Kultur und unsere Grenzen vor der Auslöschung verteidigen? Sind wir Heuchler, wenn wir die Souveränität von Menschen ignorieren, deren einziges Ziel es ist, unsere Souveränität zu beseitigen?

Mein Gegenargument zu dieser Philosophie ist, dass Linke und Globalisten kein Recht haben, den Westen sozial zu gestalten. Sie haben nur das Recht, den Westen zu verlassen und irgendwo anders ihre eigenen Systeme aufzubauen. Wenn sie den Westen so sehr hassen, warum ziehen sie dann nicht um, anstatt hier zu bleiben oder Millionen von Einwanderern einzuladen, die ebenfalls keinen Respekt vor unserem Erbe haben?

Denn dies ist keine zivile Meinungsverschiedenheit zwischen Bürgern, die ihr Land lieben – dies ist ein Krieg zwischen Todfeinden, die nichts gemeinsam haben. Sie wollen nicht friedlich an einem anderen Ort leben, wo sie nach Herzenslust mit dem Sozialismus experimentieren können. Sie wollen erobern und unterwerfen. Globalismus muss global sein. Wenn konkurrierende Systeme existieren dürfen, sind sie der Beweis dafür, dass die relativistische Methode eine minderwertige Methode ist.

Der Schlüssel zum Verständnis des globalistischen Krieges gegen den Westen liegt darin, zunächst einmal anzuerkennen, dass eine Verschwörung der „Eliten” eine harte, unbestreitbare Tatsache ist. Zweitens müssen wir akzeptieren, dass uns der Krieg erklärt wurde und dass es sich um einen Krieg der totalen Eroberung handelt. Wir dürfen nicht getrennt und friedlich leben, unsere bloße Existenz wird als Bedrohung für das Establishment angesehen. Drittens betrachten Globalisten die westliche Kultur als Widerspruch zu ihren zukünftigen Zielen. Der Globalismus kann sich nicht durchsetzen, solange westliche Ideale existieren.

Schließlich ist, wie bereits erwähnt, der größte Teil der Welt gegen uns, ob sie es wissen oder nicht. Selbst alte Verbündete in Europa werden zu Feinden. Wenn man Massen von Menschen aus der Dritten Welt nach Amerika importiert, werden sie nicht zu Amerikanern, sondern Amerika wird zur Dritten Welt. Wenn man Millionen von Sozialisten in die USA importiert, werden die USA zunehmend sozialistisch. Das ist sehr einfach zu verstehen, aber Linke (und einige Libertäre) weigern sich, die Wahrheit anzuerkennen.

Nicht alle Kulturen sind gleich. Einige sind besser als andere. Es ist faszinierend, wie Liberale weiterhin so tun, als gäbe es in verschiedenen Nationen und Kulturen keine Stämme, die sich gegenseitig bekämpfen. Wir sind nicht alle gleich, und eine natürliche Koexistenz ist ein Mythos. Die Koexistenz solcher Gruppen wird durch Einschüchterung, Erpressung und Gewalt erzwungen. Das liberale utopische Ideal des Multikulturalismus erfordert eine unterdrückerische Zentralisierung und Tyrannei.

Globalismus ist der Mechanismus, durch den eine totale und ewige Oligarchie erreicht wird. Sie nutzen offene Grenzen, Masseneinwanderung, Woke-Kultismus, Wirtschaftskrisen, internationale Konflikte, künstlich herbeigeführte Pandemien und alles, was man sich nur vorstellen kann, um ihre Feinde zu vernichten. Wir sind ihre Feinde. Wir haben diesen Kampf nicht gewählt, sondern sie, und sie werden ihre Strategien so lange ändern, bis sie eine finden, die funktioniert (oder bis wir ihrem kleinen Experiment ein Ende setzen).