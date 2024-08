Der sich ständig ausweitende Krieg

Paul Craig Roberts

Der Kreml ist erstaunlich unfähig, der Realität ins Auge zu sehen. Peter Koenig erklärt, dass die NATO mit dem Einmarsch in Kursk nun in Russland eingedrungen sei, während der Kreml immer noch so tue, als sei er in einen begrenzten Grenzkonflikt mit der Ukraine im Donbas verwickelt. Tatsächlich ist der Kreml so weit von der Realität entfernt, dass sich die russische Führung nicht vorstellen konnte, dass eine von der NATO geführte und ausgerüstete Truppe in Russland einmarschieren und die Region Kursk vollkommen ungeschützt lassen würde.

Diese Demütigung Russlands ist eine direkte Folge der rücksichtslosen Art und Weise, wie der Kreml den Konflikt mit der Ukraine geführt hat. Der Westen hat von Anfang an – vor zehn Jahren -, als Washington die gewählte ukrainische Regierung stürzte und eine neonazistische Marionette einsetzte, deutlich gemacht, dass er sich im Krieg mit Russland befindet. Man hätte meinen können, dass der Kreml begriffen hätte, dass er es mit einem aggressiven westlichen Feind zu tun hatte. Stattdessen vergeudete der Kreml acht Jahre damit, für das Minsker Abkommen und ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit dem Westen zu plädieren, während der Westen eine Armee für die Ukraine aufbaute und ausrüstete. Der Kreml sah sich schließlich zum Handeln gezwungen, auf das er militärisch nicht vorbereitet war, als die ukrainische Armee die beiden abtrünnigen Republiken im Donbas angriff und die russische Bevölkerung massakrierte.

Die späte russische Intervention war so schwach und begrenzt, dass sie alle überraschte. Der Kreml betonte, dass seine Absichten auf den Donbass beschränkt seien und es sich nicht um eine Invasion der Ukraine handele. Folglich wurde Kiew nicht daran gehindert, einen Krieg gegen Russland zu führen. Der Kreml hat nichts getan, um die Kriegsfähigkeit der Ukraine zu zerstören, wie die ukrainische/NATO-Invasion in Russland selbst beweist.

Für mich war von Anfang an klar, dass Putins Unfähigkeit, die Realität zu akzeptieren, zu einem sich immer weiter ausbreitenden Krieg führen würde und Putin nicht genügend konventionelle Anstrengungen unternimmt, um den Konflikt konventionell zu halten. Eine große russische Armee scheint nicht zur Debatte zu stehen, wie Putins wiederholte Beteuerungen zeigen, dass es keine Wehrpflicht geben wird. Folglich hat der Kreml taktische Nuklearstreitkräfte aufgestellt, um die Kriegsführungsfähigkeit der NATO zu zerstören. Es scheint, dass meine vor langer Zeit gemachte Vorhersage, dass Putins ewige Geduld direkt in einen Atomkrieg führen wird, richtig ist.

Ich frage mich, ob die nicht-westliche Welt in der Lage ist, das Böse zu verstehen, das der Westen und Israel darstellen. (Ilana Mercer, selbst Jüdin und ehemalige Bewohnerin Israels, beschreibt hier die israelische Legalisierung von Kriegsverbrechen) Putin scheint immer noch zu glauben, dass der Konflikt mit der NATO in der Ukraine auf dem Verhandlungsweg vernünftig gelöst werden kann. Wenn er das glaubt, hat er keine Ahnung, womit er und Russland es zu tun haben.

Der Kreml hat sich bei jedem Schritt auf dem Weg zum Armageddon verkalkuliert. Putin hat nichts getan, um Washingtons Sturz der ukrainischen Regierung zu verhindern. Putin lehnte 2014 die Anträge der Donbass-Republiken ab, wie die Krim wieder in Russland eingegliedert zu werden. Hätte Putin dem Antrag stattgegeben, wäre es nicht zum Krieg gekommen. Acht Jahre lang sah Putin zu, wie der Westen eine ukrainische Armee aufbaute, ohne eine vergleichbare Aufstockung der russischen Streitkräfte vorzunehmen. In der Anfangsphase des Konflikts musste er sich auf die halbprivate Wagner-Gruppe verlassen. Putin unternahm nichts, um eine der von ihm erklärten roten Linien durchzusetzen, und provozierte damit immer neue Provokationen, die den Konflikt ausweiteten. Er hat keine konventionelle Armee aufgebaut. Was der NATO gegenüberstehen müsste, ist eine Armee von vier oder fünf Millionen hochqualifizierten Truppen, die bis an die Zähne mit den überlegenen russischen Waffensystemen bewaffnet sind. Stattdessen gibt es russische Kriegsspiele, in denen ein entwaffnender taktischer Atomschlag gegen NATO-Kapazitäten geübt wird.

Zu seiner Verteidigung kann man sagen, dass der Kreml an den guten Willen, die Vernunft und die Fähigkeit des Westens glaubte, zu leben und leben zu lassen. Aber es ist unerklärlich, warum man das glaubt, wenn alle Beweise das Gegenteil belegen.