Der Zustand des angeschossenen slowakischen Premierministers Robert Fico ist stabil, aber immer noch ernst. Seine Verletzungen sind komplex. Er hat mehrere Schusswunden. Es ist das erste Attentat auf einen europäischen Regierungschef seit mehr als 20 Jahren.

Die slowakischen Behörden gehen davon aus, dass der Mann, der Fico aus nächster Nähe erschossen hat, ein politisches Motiv hatte.

Fico war vor wenigen Monaten zum vierten Mal zum Premierminister gewählt worden. Auf einem Parteitag in der Burg von Bratislava machte der Vorsitzende der Smer-SSD einige bemerkenswerte Aussagen.

Unter anderem sagte er, dass er die Ausweitung der Kompetenzen der WHO nicht unterstütze. Die Abgeordneten seiner Partei würden keine internationalen Abkommen mit der WHO unterstützen, betonte er.

Prime Minister Robert Fico of Slovakia Has Been Shot



Here's Fico in December 2023 calling the WHO Pandemic Treaty "nonsense invented by greedy pharma companies."



He also said, “One study after another confirms the scandalous consequences of mass vaccination with untested… pic.twitter.com/J31VYqlcIM