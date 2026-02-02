Der sogenannte „Friedenspräsident“ Trump hat zehn Länder bombardiert und plant nun ein Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar

Ben Norton

Der selbsternannte „Friedenspräsident“ Donald Trump hat zehn Länder bombardiert – mehr als jeder andere US-Präsident. Nun plant er, das Militärbudget auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen – fast so viel wie der Rest der Welt zusammen.

Donald Trump bezeichnet sich selbst als sogenannten „Friedenspräsidenten“, doch er hat mehr Länder bombardiert als jeder andere US-Präsident.

Nachdem er das Pentagon stolz vom Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt hatte, plant Trump nun, den US-Militärhaushalt von 1 Billion Dollar auf unglaubliche 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen.

Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten, sollte Trump Erfolg haben, bald mehr für ihr Militär ausgeben werden als alle anderen Länder der Welt zusammen, China ausgenommen.

Das ist zutiefst heuchlerisch, denn in seiner Antrittsrede im Januar 2025 , als er seine zweite Amtszeit als US-Präsident begann, erklärte Trump, er werde ein „Friedensstifter“ sein.

In ähnlicher Weise behauptete Trump in seiner Siegesrede nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 fälschlicherweise, dass es während seiner ersten Amtszeit „keine Kriege gegeben habe“.

„Ich werde keinen Krieg anfangen; ich werde Kriege beenden“, versprach Trump.

Er hat gelogen. Im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit bombardierte die Trump-Regierung sieben Länder: Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Syrien, Venezuela und Jemen.

Rechnet man seine erste und zweite Amtszeit zusammen, hat Trump 10 Nationen bombardiert (die bereits erwähnten sieben sowie Afghanistan, Libyen und Pakistan).

Das bedeutet, dass Trump mehr Länder bombardiert hat als alle anderen Präsidenten in der Geschichte der USA.

Darüber hinaus droht Trump mit Angriffen auf mindestens vier weitere Länder: Kolumbien, Kuba, Mexiko und Grönland. Er hat geschworen, Grönland zu kolonisieren und es gewaltsam in US-Territorium zu verwandeln.

In einer Veröffentlichung auf seiner Website Truth Social am 20. Januar 2026 postete Trump ein bearbeitetes Foto von sich selbst, auf dem er im Weißen Haus sitzt, neben einer Karte, die Kanada, Grönland und Venezuela als vom US-Imperium annektierte Gebiete zeigt.

Parteiübergreifende Kriege in den USA töten Millionen von Menschen

Trump ist sicherlich kein Einzelfall, wenn es ums Kriegführen geht; jeder US-Präsident der modernen Geschichte hat im Ausland interveniert und Kriegsverbrechen zu verantworten.

George W. Bush bombardierte fünf Länder und marschierte in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in den Irak ein.

Barack Obama gewann den sogenannten Friedensnobelpreis , bevor seine Regierung sieben Länder bombardierte : Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien und Jemen.

Trump bombardierte dieselben sieben Nationen, die auch Obama angegriffen hatte, und fügte drei weitere hinzu: Iran, Nigeria und Venezuela.

Tatsächlich forderten die Kriege, die die USA in den zwei Jahrzehnten nach dem 11. September 2001 führten, nach einer konservativen Schätzung von Forschern der Eliteuniversität Brown mindestens 4,5 Millionen Todesopfer .

Sie stellten außerdem fest, dass 38 Millionen Menschen aufgrund dieser von den USA angeheizten Kriege vertrieben wurden. Dies war die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Diese imperialen Kriege wurden parteiübergreifend geführt. Alle modernen US-Präsidenten waren daran mitschuldig.

Besonders heuchlerisch an Trump ist jedoch, dass seine Regierung ständig Propaganda verbreitet , die behauptet, der Mann, der mehr Länder bombardiert hat als jeder andere US-Präsident, sei „ der Friedenspräsident“.

Trump hat in 6 Monaten mehr Luftangriffe durchgeführt als Biden in 4 Jahren.

Allein im Jahr 2025, in den ersten elf Monaten seiner zweiten Amtszeit, ließ Trump laut Daten der Überwachungsgruppe Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) mehr als 500 Bombenangriffe auf Länder rund um den Globus durchführen.

„ Trump hat in den ersten sechs Monaten seiner zweiten Amtszeit mehr Luftangriffe auf fremde Nationen durchgeführt als Biden in seinen gesamten vier Amtsjahren“, berichtete CBC unter Berufung auf Zahlen von ACLED.

Auch Joe Biden selbst war für extreme Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich .

Die Biden-Administration unterstützte das israelische Regime nachdrücklich, indem sie ihm Militärhilfe in Milliardenhöhe zukommen ließ und es vor rechtlichen Konsequenzen schützte, indem sie Resolutionen im UN-Sicherheitsrat wiederholt mit ihrem Veto blockierte, während von den USA unterstützte israelische Streitkräfte im Gazastreifen einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung begingen.

Trump hat dies fortgesetzt. Im September setzte die Trump-Regierung den Kongress unter Druck, den Verkauf von Militärausrüstung im Wert von weiteren 6,4 Milliarden Dollar zu genehmigen, um Israel bei der weiteren Kolonisierung palästinensischen Landes zu unterstützen.

Trump ließ zivile Ziele in Venezuela bombardieren.

Darüber hinaus tötete Trump bei seinem Angriff auf Venezuela und der Entführung des international anerkannten Präsidenten Nicolás Maduro am 3. Januar 2026 mehr als 100 Menschen, darunter auch Zivilisten .

Bei der völkerrechtswidrigen Invasion venezolanischen Hoheitsgebiets bombardierte das US-Militär neben militärischen Zielen auch zivile Ziele.

Zu den von den US-Militärangriffen getroffenen zivilen Gebieten gehörte auch ein medizinisches Lager, in dem Vorräte für venezolanische Dialysepatienten aufbewahrt wurden. Tausende Zivilisten könnten nun sterben, da sie den Zugang zu dieser lebensrettenden Behandlung verloren haben.

Das US-Militär zerstörte in ähnlicher Weise ein wichtiges wissenschaftliches Forschungszentrum in Venezuela.

Trumps Kriegsminister Pete Hegseth erklärte stolz, der US-Angriff auf Venezuela richte sich gegen China und Russland .

„Wir stellen eine so absolute und unbestrittene Abschreckung wieder her, dass unsere Feinde es nicht wagen werden, uns herauszufordern“, erklärte er.

Trump will ein US-Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar.

Nur wenige Tage nachdem Trump Venezuela bombardiert hatte, kündigte er an, dass er plane, das US-Militärbudget bis 2027 von 1 Billion auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen .

Das Magazin Fortune berichtete, dass „ein US-Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar die kombinierten Militärausgaben der 35 nächstgrößten Militärausgeber übersteigen würde. Und von unten nach oben betrachtet würde ein US-Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar die Militärausgaben aller anderen Nationen zusammen übersteigen, mit Ausnahme Chinas .“

Zum Vergleich: Im Jahr 2024 beliefen sich die gesamten weltweiten Militärausgaben auf 2,7 Billionen Dollar .

Laut Daten des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) entfielen in diesem Jahr allein 37 % der weltweiten Militärausgaben auf die Vereinigten Staaten.

Fast die Hälfte, nämlich 47 %, der Ermessensausgaben der US-Bundesregierung flossen in das Pentagon – das früher als Verteidigungsministerium bekannt war, aber von dem selbsternannten „Friedensstifter“ Trump in Kriegsministerium umbenannt wurde.

Im Jahr 2024 gaben die USA mehr für ihr Militär aus als die neun nächstgrößten Militärausgeber der Welt zusammen.

Die gesamten Verteidigungsausgaben von China, Russland, Deutschland, Indien, Großbritannien, Saudi-Arabien, der Ukraine, Frankreich und Japan beliefen sich auf 984 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 997 Milliarden US-Dollar in den USA (und die meisten dieser Länder mit den höchsten Militärausgaben sind Verbündete der USA).

Laut SIPRI beliefen sich Chinas Verteidigungsausgaben im Jahr 2024 auf 314 Milliarden US-Dollar, also weniger als ein Drittel der US-amerikanischen Ausgaben.

China hat seit 1979 keinen Krieg mehr geführt, während die Vereinigten Staaten allein im Jahr 2025 sieben Länder bombardiert haben.

Trumps US-Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar wird die Staatsverschuldung um 5,8 Billionen Dollar erhöhen.

Als er seine Absicht verkündete, das Militärbudget auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen, behauptete Trump, er werde „gleichzeitig die Schulden abbauen“.

Das ist falsch.

Ein Bericht des überparteilichen Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt kam zu dem Schluss, dass Trumps geplante Erhöhung der jährlichen Militärausgaben auf 1,5 Billionen Dollar die US-Bundesverschuldung im Laufe des nächsten Jahrzehnts um 5,8 Billionen Dollar erhöhen wird.

Trump behauptete, die Zolleinnahmen der US-Regierung würden die gestiegenen Militärausgaben decken. Das stimmt nicht.

Die Zolleinnahmen werden laut dem Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt auf rund 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Das ist deutlich weniger als die zusätzlichen Kosten einer Erhöhung des Militärbudgets auf 1,5 Billionen US-Dollar.

Die Annahme, dass die Zolleinnahmen im Laufe des nächsten Jahrzehnts hoch bleiben und jährlich bei etwa 300 Milliarden Dollar liegen werden, legt ebenfalls nahe, dass Trumps Behauptung, seine Zölle würden die USA reindustrialisieren, falsch ist.

Wenn Trumps Zölle tatsächlich darauf abzielten, dies zu erreichen, wäre zu erwarten, dass die Zolleinnahmen im Laufe der Zeit sinken würden, da sie die Importe verringern und stattdessen den Inlandsverbrauch von Waren fördern würden.

Dennoch zeigt Trumps Beharren darauf, dass seine Zölle zur Tilgung der US-Bundesschulden beitragen könnten, dass er weiß, dass sie die USA nicht reindustrialisieren werden.

Trump senkt die Steuern für die Reichen, während er die Steuern für die Armen erhöht.

Tatsächlich stellen Trumps Zölle eine regressive Steuer für die Amerikaner dar. Sie bedeuten eine Verlagerung der Steuerlast von den Reichen auf die Ärmeren.

Trump behauptet ständig, andere Länder würden angeblich seine Zölle bezahlen. Das stimmt nicht. Es sind die US-amerikanischen Importeure und Verbraucher, die die Zölle zahlen.

Diese Steuer auf den Konsum importierter Waren ist extrem regressiv. Am stärksten betroffen sind mit Abstand Amerikaner mit niedrigem Einkommen, die einen deutlich größeren Teil ihres Gehalts für importierte Grundnahrungsmittel ausgeben müssen.

Goldman Sachs schätzte im Oktober 2025, dass mindestens 55 % der Kosten von Trumps Zöllen von US-Verbrauchern getragen wurden.

Unterdessen hat Trump die Steuern für die reichsten Amerikaner gesenkt. Die in seinem „One Big Beautiful Bill“ enthaltenen Maßnahmen werden überwiegend den Wohlhabendsten des Landes zugutekommen.

Trumps Politik wird dazu führen, dass 69 % der Steuersenkungen den reichsten 20 % der Amerikaner zugutekommen.

Während lediglich 1 % der Steuersenkungen den ärmsten 20 % der Amerikaner zugutekommen, werden 94 % von Trumps Steuersenkungen den reichsten 60 % zugutekommen.

Tatsächlich werden die unteren 95 % der Amerikaner aufgrund von Trumps Zöllen faktisch eine Steuererhöhung hinnehmen müssen.

Je ärmer eine Person ist, desto höher ist der Prozentsatz ihres Einkommens, der für Steuern an die Trump-Regierung aufgewendet wird, während nur die reichsten 5 % der Amerikaner tatsächlich eine Steuersenkung erleben werden.

Dies liegt daran, dass Trump, während er in einem Bereich die progressive Einkommensbesteuerung reduzierte, in einem anderen Bereich die regressive Besteuerung in Form von Zöllen erhöhte.

Das Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt hat berechnet, dass Trumps „One Big Beautiful Bill“ und seine Steuersenkungen für Reiche die US-Staatsverschuldung bis 2034 um 5,5 Billionen Dollar ansteigen lassen werden. Dies kommt zu den bereits zu erwartenden zusätzlichen 5,8 Billionen Dollar an Staatsverschuldung hinzu, die sich aus seinem Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar ergeben werden.

Das ist alles zutiefst heuchlerisch, denn Trump beaufsichtigte das sogenannte Department of Government Efficiency (DOGE), dessen Leitung er dem reichsten Milliardär und Oligarchen der Welt, dem Top-Auftragnehmer der US-Regierung, Elon Musk, übertrug.

Trump und Musk behaupteten, DOGE würde „Verschwendung, Betrug und Missbrauch“ in der Regierung ausmerzen.

Tatsächlich hat die Trump-Regierung die Sozialausgaben und jene Teile des Staates, die arbeitenden Familien tatsächlich helfen, drastisch gekürzt, ohne die Gesamtausgaben zu reduzieren .

Trumps Pläne, die US-Bundesverschuldung um Billionen zu erhöhen – durch Steuersenkungen für Reiche und eine Erhöhung des Militärbudgets auf 1,5 Billionen Dollar, um Kriege in der ganzen Welt zu führen – fallen zeitlich mit der Streichung von 186 Milliarden Dollar an Fördermitteln für SNAP zusammen , dem Lebensmittelprogramm, das armen und arbeitenden Amerikanern hilft, ihre Familien zu ernähren.

Mit anderen Worten: Trump kürzt die staatliche Unterstützung für die ärmsten Menschen des Landes, während er gleichzeitig den Reichsten Steuererleichterungen gewährt und das Pentagon-Budget massiv erhöht, was die Aktionäre des militärisch-industriellen Komplexes noch reicher machen wird.

Donald Trump, der milliardenschwere, selbsternannte „Friedensstifter“, der nun den Rekord für die meisten Bombenangriffe auf Länder hält, demonstriert der Welt, dass alle Kriege der USA in Wirklichkeit eine Form des Klassenkrieges sind.