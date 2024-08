Der Krieg in der Ukraine richtet sich letztlich nicht nur gegen einen psychopathischen Vertreter der NATO. Er richtet sich gegen das westliche System der Weltherrschaft und seine NATO-Kriegsmaschinerie.

Die grenzübergreifenden Terroranschläge auf die Regionen Kursk und Belgorod in der Russischen Föderation in dieser Woche unterstreichen, dass Russland das NATO-Regime in der Ukraine auflösen muss.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union – die Sponsoren des nazistischen Kiewer Regimes und seines illegitimen selbst ernannten Präsidenten Wladimir Zelenski – sprechen zynisch vom “Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung”, wenn sie die mörderische Invasion dieser Woche billigen.

Das ist eine schändliche Entschuldigung für offenen Terrorismus. Die Angriffe richteten sich gegen Zivilisten in Kursk und Belgorod. Wohnhäuser wurden bombardiert, Familien, die in Autos flohen, wurden beschossen und getötet. Sogar Krankenwagen und Sanitäter, die Verwundete transportierten, wurden tödlich angegriffen. Die USA und die EU benutzen dieselbe niederträchtige und verlogene Rhetorik der Selbstverteidigung, die sie auch auf Israels völkermörderische Gewalt in Gaza anwenden.

Es gibt keine Gleichsetzung – wie die USA und die EU schändlicher Weise behaupten – mit Russlands laufender militärischer Spezialoperation, die im Februar 2022 begann. Die Westmächte behaupten, Russland sei der Aggressor. Tatsache ist jedoch, dass Moskau als Reaktion auf die jahrelange, von der NATO unterstützte Aggression gegen die russischstämmige Bevölkerung in der ehemaligen Ostukraine gehandelt hat. Die russischen Streitkräfte haben große Anstrengungen unternommen, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Das ist einer der Gründe, warum dieser Konflikt so lange gedauert hat, denn die russischen Streitkräfte haben nicht in einer Art Schock- und Vernichtungsaktion nach amerikanischem Vorbild gezielt ukrainische Städte angegriffen.

Anders das Kiewer Regime und seine Nazi-Paramilitärs, die das gezielte Töten russischer Zivilisten zu ihrer barbarischen Spezialität gemacht haben. Die terroristische Logik wurde diese Woche von Zelenskys Adjutanten offen dargelegt, die unverfroren erklärten, der Zweck der Angriffe in Kursk und Belgorod sei es gewesen, “die russische Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen”, um die russische Regierung zu destabilisieren. Dies ist die Definition von Terrorismus.

Die grenzüberschreitenden Angriffe begannen am Dienstag mit bis zu 1.000 ukrainischen Soldaten, die mit gepanzerten Fahrzeugen und Panzern der USA und der NATO ausgerüstet waren. Berichten zufolge waren auch von der NATO ausgebildete georgische Söldner an der Offensive beteiligt. Sicher ist auch, dass amerikanische, britische, polnische, baltische und andere NATO-Spezialeinheiten die Operationen leiteten.

Grenzübertritte hat es schon früher gegeben, aber diese Woche war der bisher größte und entschiedenste. Nach drei Tagen intensiver Kämpfe erklärte das russische Verteidigungsministerium die ukrainische Offensive für zurückgeschlagen, nachdem die Angreifer schwere Verluste erlitten hatten.

Selbst in westlichen Medienberichten wurde auf die strategische Sinnlosigkeit der ukrainischen Offensive hingewiesen. Es scheint, als habe die Führung des Kiewer Regimes ihre Männer in ein weiteres Himmelfahrtskommando geschickt.

Es besteht der dringende Verdacht, dass dies ein verzweifelter Schachzug der Zelenski-Kabale und ihrer NATO-Handlanger war, um internationale Schlagzeilen zu machen und den Krieg weiter anzuheizen. Nach 30 Monaten Konflikt steht das Kiewer Regime vor dem militärischen Zusammenbruch. Es hat keine Truppen mehr und stützt sich auf den Abschaum schlecht ausgebildeter und demoralisierter Wehrpflichtiger.

Russland kontrolliert unbestreitbar das Hauptkampfgebiet in der Region Donbass, die nun Teil der Russischen Föderation ist. Ursprüngliches Ziel des Militäreinsatzes war die Sicherung historisch russischer Gebiete. Dieses Ziel ist weitgehend erreicht worden. Das andere Ziel, die Entnazifizierung der Ukraine, bleibt jedoch bestehen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Juni die Bedingungen für ein Ende der Feindseligkeiten festgelegt, die die Anerkennung neuer russischer Gebiete und die künftige Neutralität der Ukraine beinhalten, wobei eine vorgeschlagene Mitgliedschaft im NATO-Block nicht zulässig ist. Putin deutete auch an, dass sich die Bedingungen im Laufe der Zeit ändern (d.h. für die NATO-Seite verschlechtern) würden, abhängig von der Situation auf dem Schlachtfeld und der Nichteinhaltung durch das Kiewer Regime.

Angesichts der unverbesserlichen Tendenz des Kiewer Regimes und seiner NATO-Unterstützer, die Aggression fortzusetzen, hat Russland das Recht, seine Bedingungen zu revidieren und einen höheren Preis für eine mögliche Kapitulation zu verlangen.

Nach den Gräueltaten in Kursk und Belgorod in dieser Woche äußerte sich Dmitri Medwedew, ein hochrangiges Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates Russlands, zu den langfristigen militärischen Zielen Moskaus: “Dies ist keine Operation mehr, um unser Land zurückzugewinnen und die Nazis zu bestrafen… Wir sollten nicht aufhören, bis wir die Nazis bestraft haben. Wir sollten erst aufhören, wenn wir es für richtig halten”.

Damit ist wohl gemeint, dass das NATO-Imperialregime, das 2014 durch einen von der CIA inszenierten Putsch gegen einen gewählten Präsidenten illegal an die Macht kam, mit aller Macht gestürzt werden soll.

Trotz der Verzerrungen in den westlichen Medien ist die Ukraine nur ein künstliches Staatsgebilde, dessen angebliche Unabhängigkeit 1991 ein Erbe von Gebietsabsprachen und Kuhhandel aus der Sowjetzeit ist. Russland hat berechtigte historische Ansprüche auf die von Katharina der Großen gegründete Stadt Odessa, auf Charkow, Nikolajew und eben Kiew sowie auf die Krim, den Donbass, die Regionen Cherson und Saporoschje.

Der angeborene Verrat des Kiewer Regimes und seiner imperialistischen Gönner macht sie “vertragsunfähig”. Der Verrat und die Täuschung in Bezug auf das Minsker Friedensabkommen (2015) und der Bruch des NATO-Versprechens der Nichterweiterung nach dem Kalten Krieg zeigen, dass alle Verträge, die daraus abgeleitet werden könnten, wertlos sind.

Der terroristische Charakter des Kiewer Regimes und seine ideologischen Wurzeln in der Kollaboration mit dem Dritten Reich bei der Vernichtung der slawischen Völker sowie die systematische Kriegstreiberei des US-geführten NATO-Blocks seit Beginn des Kalten Krieges nach 1945 zeigen, dass ein modus vivendi unmöglich ist. Die Vorstellung, russische Gebiete könnten friedlich neben einem ukrainischen Rumpfreich existieren, ist nicht realisierbar.

Solange das toxische Gebilde des ukrainischen Faschismus existiert und von der NATO unterstützt wird, wird es immer eine Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands geben. Die Geschichte des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland und die anschließende Wiederauferstehung dieses Feindes durch den westlichen Imperialismus mit den Überresten des ukrainischen Faschismus zeigt, dass diese Krankheit ausgerottet werden muss.

Die Ukraine hat das Pech, zur Speerspitze der von den USA angeführten imperialistischen Konfrontation gegen Russland zu werden. Der Terrorismus, der nach dem Putsch 2014 gegen die russische Bevölkerung entfesselt wurde, hat sich nur noch weiter ausgebreitet. Angriffe auf russische Zivilisten auf russischem Territorium, Raketenangriffe auf Zivilisten an Stränden, Angriffe auf Atomkraftwerke und die Ausdehnung der Tentakel des Terrorismus auf mit Russland befreundete afrikanische Staaten, wie die jüngsten Angriffe in Mali gezeigt haben – all das zeigt, dass es nur einen Weg gibt, mit dem Regime in Kiew umzugehen.

Es muss vollständig vernichtet werden. Seine Führer sind Banditen, an deren Händen russisches Blut klebt. Russland muss dieses kriminelle Gebilde ein für alle Mal zerschlagen – und dem ukrainischen Volk einen großen Gefallen tun, indem es diese parasitäre Tyrannei beseitigt, die ihm von den westlichen imperialen Herren aufgezwungen wurde. Ukrainische Männer verstecken sich oder fliehen in Massen vor dem Regime, um der Zwangsrekrutierung zu entgehen – und dem sicheren Tod an der Front.

Letztlich richtet sich der Krieg in der Ukraine nicht nur gegen einen psychopathischen Vertreter der NATO. Er richtet sich gegen das westliche Weltherrschaftssystem und seine NATO-Kriegsmaschinerie. Die Geschichte zeigt, dass eine ausgehandelte Entspannung nur ein Sprungbrett für weitere Aggressionen in der Zukunft ist. Die Westmächte haben den Nazi-Virus ausgebrütet und seinen mutierten Stamm in der Ukraine freigesetzt.

Nicht nur der Kiewer Nazi-Virus muss ausgerottet werden. Letztlich muss auch die westlich-imperialistische Krankheit ausgerottet werden, die sie ausgelöst hat.

Das Territorium Russlands ist Schauplatz einer historischen Konfrontation, die die Welt verändert. Diese Konfrontation reicht zurück bis zu den heroischen Schlachten im Donbass, auf der Krim und bei Kursk gegen die Wehrmacht in den Jahren 1943-44 und kulminiert in der Gegenwart gegen die NATO. Nach dem endgültigen Sieg Russlands in dieser entscheidenden Schlacht sollte es keine Wiederholung mehr geben. Das bedeutet die endgültige Niederlage des westlichen Imperialismus, der einst Nazi-Deutschland und heute die US-geführte NATO hervorgebracht hat.