Am Montag bestätigten die iranischen Behörden, dass der iranische Präsident Ebrahim Raisi, der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian und alle anderen Passagiere getötet wurden, als der Hubschrauber, in dem sie reisten, in der gebirgigen nordwestlichen Region des Iran abstürzte.

Eine der wichtigsten Pipelines Europas in einem der am besten überwachten Gebiete der Ostsee wurde durch einen Sabotageakt zerstört, und die Ermittlungen Schwedens und Dänemarks endeten, ohne dass ein Schuldiger ermittelt werden konnte.

Auf den slowakischen Ministerpräsidenten, der die Hilfe seines Landes für die Ukraine gestoppt hatte, wurde fünfmal geschossen, und zwar von einem älteren Bürger, der als Einzeltäter handelte und ein vehementer Befürworter der Ukraine war.

Der iranische Präsident und der Außenminister kamen bei einem verrückten Hubschrauberabsturz ums Leben, während die beiden anderen Begleithubschrauber sicher zurückkehrten.

“Sie hatten drei Hubschrauber hintereinander im Einsatz und plötzlich fällt einer aus. Kein Notruf. Nichts. Und wenn es der Nebel war, warum sind dann die anderen beiden noch durchgekommen? Aber der Präsident nicht?”, fragte Michael Maloof, ein pensionierter Analyst für Sicherheitspolitik, die Moderatoren von Sputniks “Kritischer Stunde” am Montag.

Die iranische Delegation hielt sich in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan auf, die an das mit Israel eng verbündete Aserbaidschan grenzt.

Am Montag soll ein israelischer Offizieller gegenüber US-Medien erklärt haben, dass Israel nichts mit dem Tod des iranischen Präsidenten zu tun habe.

Dazu gehören die Bombardierung von Pipelines, die Ermordung von Atomwissenschaftlern und die jüngste Reaktion Israels auf einen iranischen Angriff, der nach iranischer Darstellung von israelischem Territorium aus erfolgte.

“Der israelische Angriff auf den Iran war auch eine sehr dürftige Reaktion, aber ich glaube, dass das alles für etwas viel Größeres geplant war, etwas wie das hier”, spekulierte Maloof.

“Es gibt andere Vorfälle im Westen, darunter den Mordanschlag auf den [slowakischen] Premierminister … . Das sind also keine isolierten Vorfälle. Da draußen ist etwas Größeres im Gange. Ich denke, die Leute versuchen, den Finger darauf zu legen”, fügte er hinzu.

Am selben Tag, an dem der Hubschrauber des iranischen Präsidenten abstürzte, gaben Offiziere der Armee der Demokratischen Republik Kongo (DRK) bekannt, dass sie einen Putschversuch vereitelt und 50 Personen festgenommen hätten, darunter drei Amerikaner. Der mutmaßliche Anführer des Putsches, Christian Malanga, wurde dabei getötet. Malanga lebte die meiste Zeit seines Lebens in den USA und besuchte 2015 das israelische Militär.

Der verstorbene gescheiterte Putschistenführer Christian Malanga während eines offensichtlichen Besuchs 2015 in einer israelischen Militärbasis pic.twitter.com/keFyp8nqz8 https://t.co/74MLsoLPUI — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) Mai 20, 2024

Maloof schlussfolgerte, dass die Reaktion groß sein wird, wenn sich herausstellt, dass Israel in den Tod von Raisi verwickelt war. “Sie haben die Reaktion gesehen, als die Israelis das iranische Konsulat in Syrien angegriffen haben? Zum ersten Mal hat der Iran gezeigt, dass er Israel direkt angreifen kann. Wenn dieser Hubschrauberabsturz wirklich gezielt war und mit Israel in Verbindung gebracht werden kann, denke ich, dass wir eine sehr starke Reaktion sehen werden”.