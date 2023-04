Der totale Info-Krieg, der gegen Sie geführt wird – Wie das Viralitätsprojekt unsere Freiheit bedroht

Öffentliche Reaktionen zwangen Biden, sich aus dem föderalen Desinformations-Governance-Board zurückzuziehen, aber sie tun es immer noch über diese hinterhältigen Partnerschaften.

Wie in „Propaganda und Zensur dominieren den Informationskrieg“ ausführlich beschrieben, haben wir nun dank der Twitter Files Beweise dafür, dass die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des US-Heimatschutzministeriums (DHS) mit einem Zensurkonsortium namens Election Integrity Partnership (EIP) zusammengearbeitet hat, um die Amerikaner zu zensieren.

In einem Interview mit dem Atlantic Council gab der Leiter der EIP, Alex Stamos, zu, dass die Partnerschaft zwischen der EIP und dem DHS eingerichtet wurde, um die Zensur auszulagern, die die Regierung aufgrund „fehlender gesetzlicher Ermächtigung“ nicht durchführen konnte.

Stamos, ehemaliger Sicherheitschef von Facebook, ist auch Direktor des Stanford Internet Observatory – eine der vier Organisationen, aus denen sich das EIP zusammensetzt – und ist zusammen mit dem ehemaligen CISA-Direktor Chris Krebs Partner der Cyber-Beratungsfirma Krebs Stamos Group.

Viralitätsprojekt ist EIP mit neuem Namen

Während des Wahlzyklus 2020 arbeiteten das EIP und CISA mit dem Global Engagement Center (GEC) des Außenministeriums und dem vom DHS unterstützten Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center (ISAC) zusammen, um politisches Gedankengut in den sozialen Medien zu überwachen. Das EIP koordinierte die Entfernung unerwünschter Inhalte mithilfe einer Echtzeit-Chat-App, die das DHS, das EIP und die Unternehmen der sozialen Medien gemeinsam nutzen.

Im Februar 2021 benannte sich das EIP in „Virality Project“ um und zensierte COVID-19-Beiträge im Auftrag der Regierung auf die gleiche Weise, wie das EIP Wahlbeiträge im Auftrag der politischen Linken zensierte.

Laut dem unabhängigen Journalisten Matt Taibbi war das Virality Project im Wesentlichen ein Probelauf für Präsident Bidens föderales Disinformation Governance Board. Tatsächlich schlug das Virality Project ein föderales „Kompetenzzentrum für Fehlinformation und Desinformation“ vor, nur einen Tag bevor Präsident Biden den Plan für diese orwellsche Einrichtung bekannt gab.

Öffentliche Reaktionen zwangen Biden, seinen Vorschlag zu überdenken, aber das bedeutet nur, dass die Regierung sich entschieden hat, ihre verfassungswidrige Zensur der Amerikaner nicht zur offiziellen Politik zu machen. Sie tut es immer noch durch Partnerschaften mit dem EIP/Virality Project und anderen Dritten.

Viralität Projekt Zensierte Wahrheit

In einem Bericht vom 20. März 2023 (Video oben) beschreibt der Moderator von The Hill, Robby Soave, die Ziele des Virality Project, die „vor allem darin bestanden, die wahrgenommene Integrität der Bundesgesundheitsbürokratie, der Impfstoffhersteller und der staatlichen Impfstoffpolitiker zu schützen und die Erzählungen und Interessen des Mainstream-Establishments im Allgemeinen zu fördern.“

Wie Soave feststellte, übte das Virality Project häufig Druck auf Unternehmen der sozialen Medien aus, COVID-19-bezogene Informationen zu zensieren und/oder als „Fehlinformationen“ zu bezeichnen – selbst wenn die Informationen wahr waren.

„Diese Koalition, die mit Regierungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen und den Unternehmen der sozialen Medien selbst zusammenarbeitete, vertrat den Standpunkt, dass selbst wahre Informationen als gefährliche Fehlinformationen gelten könnten, wenn ihre Wirkung darin bestünde, eine Politik zu fördern, die dem Expertenkonsens widerspricht … Wenn wir den ersten Verfassungszusatz noch wertschätzen, müssen wir diesen schädlichen Aufrufen zur Zensur widerstehen. Ein Aufruf, der von einer schmutzigen Koalition von ‚Wahrheitszaren‘ und ideologischen Aktivisten kommt, die sich als Faktenprüfer ausgeben“ sagt Soave.

Die bloße Möglichkeit, „Impfstoffskepsis“ oder „Impfstoffzögerung“ hervorzurufen, reichte als Rechtfertigung aus, um beispielsweise Informationen über die tödlichen COVID-Impfungen zu zensieren, obwohl diese Informationen wahrheitsgemäß waren und für eine fundierte Entscheidung benötigt wurden.

Dazu gehörten sogar wahre Berichte aus erster Hand über schwere Verletzungen durch die COVID-Impfung, die Leben hätten retten können, wenn man sie hätte weitergeben dürfen. Wie Andrew Lowenthal, Mitbegründer von EngageMedia und Autor am Brownstone Institute, feststellte:

„Anstatt auf Sicherheitssignale zu achten, um die Öffentlichkeit zu schützen, haben die führenden Köpfe im Bereich der ‚Anti-Desinformation‘ Big Pharma in Schutz genommen und Kritiker verleumdet und zensiert. Die moralische Verkommenheit ist erstaunlich und möglicherweise kriminell … [Durch] die Unterdrückung von ‚Geschichten über wahre Nebenwirkungen von Impfstoffen‘ brachte das Virality Project Menschen in Gefahr. Anstatt die Menschen zu schützen, haben sie uns den Plünderungen von Big Pharma ausgesetzt.“

Logik des Krieges

Der Bestseller-Autor John Leake kommentierte ebenfalls die Zensur wahrheitsgemäßer Informationen durch das Virality Project mit den Worten:

„Dies erinnerte mich an unsere kürzliche Reise nach Australien, bei der wir erfuhren, dass die australische Therapeutic Goods Administration (TGA) unter der Leitung von Dr. John Skerritt, MD, PhD, die Entscheidung getroffen hat, genaue Berichte über impfstoffinduzierte Myokarditis bei jungen Menschen zu unterdrücken, weil solche Berichte eine ‚Impfstoff-Zögerlichkeit‘ verursachen könnten. Nach Ansicht dieser Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden sind schwere und tödliche Nebenwirkungen so selten, dass es gerechtfertigt ist, JEDE Berichterstattung darüber zu zensieren, da eine solche Berichterstattung den größeren Schaden der „Impfstoffzurückhaltung“ verursachen könnte. Nach ihrem Kalkül sind schwere Verletzungen und Todesfälle, die durch COVID-19-Impfstoffe verursacht werden, der Preis, den wir als Gesellschaft für die angeblich größere Zahl von Leben zahlen müssen, die durch die Impfstoffe gerettet werden. In der Geschichte der Medizin wurde dieses Kalkül noch nie verwendet, um den Nutzen eines medizinischen Produkts zu bewerten. Nur in einem militärischen Kontext – d. h. die Befehlshaber im Feld müssen eine bestimmte Anzahl von Opfern in Kauf nehmen, um den größeren Nutzen zu erzielen, den Feind zu besiegen – wurde diese Logik angewandt.“

Bedenken, Witze oder Fragen sind nicht erlaubt

Das Virality Project nahm auch Beiträge ins Visier, in denen Befürchtungen über Impfpässe geäußert wurden – weil die Ablehnung von Impfpässen ein „Einfallstor für die Ablehnung von Impfungen“ sei – und zensierte Witze und satirische Memes mit der Begründung, dass sie das Misstrauen gegenüber denjenigen, die als Zielscheibe des Witzes dienen sollten, „verschärfen“ könnten.

Dr. Anthony Fauci ist ein Beispiel für einen Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, dessen Ruf auf diese Weise geschützt wurde. Sogar das Stellen von Fragen wurde unter Strafe gestellt, da das Stellen von Fragen eine Taktik ist, die „häufig von Verbreitern von Fehlinformationen verwendet wird“.

Haben Sie schon von Pre-Bunking* gehört? (*Ein neuer Weg, um Desinformation im Netz zu bekämpfen)

Das Virality Project erfand auch „Pre-Bunking“-Strategien, um die Öffentlichkeit vor vermeintlichen Fehlinformationen zu „warnen“, bevor diese Zeit hatten, sich zu verbreiten.

Als z. B. die COVID-Impfung von Johnson & Johnson im April 2021 von der US-Gesundheitsbehörde FDA und den Centers for Disease Control and Prevention vorübergehend ausgesetzt wurde, gab das Virality Project eine Eilmeldung in der es heißt, dass die Zahl der Vorfälle mit seltenen und schwerwiegenden Arten von Blutgerinnseln „sehr gering“ sei, insbesondere wenn man die Millionen von verabreichten Dosen berücksichtigt.

Sie analysierten auch die „in Anti-Impf-Gruppen auf sozialen Medienplattformen“ und in ausländischen und internationalen Medien verbreiteten Erzählungen über die Suspendierung von J&J und wie sich diese Erzählungen auf die „Impfstoff-Zögerlichkeit“ auswirken könnten, und schlugen Strategien vor, um den Bemühungen entgegenzuwirken, die Suspendierung als Unterstützung für Anti-COVID-Impfstoff-Argumente zu nutzen.

Twitter-Dateien enthalten Aufrufe, mich zu zensieren

Wie vorhergesagt, enthalten die Twitter-Akten auch Korrespondenz mit Social-Media-Unternehmen, die sich auf meine Wenigkeit bezieht. Taibbi weist darauf hin, dass die Twitter-Akten „wiederholt zeigen, dass die Medien als Stellvertreter“ für die NGOs im Zensurnetzwerk.

Als Beispiel hat er die folgende E-Mail veröffentlicht, in der die Financial Times den gefälschten „Misinformation Dozen“-Bericht der zwielichtigen NGO Center for Countering Digital Hate verwendet, um Twitter unter Druck zu setzen, mich, Robert F. Kennedy Jr. und die anderen auf der Liste zu sperren.

Zensurkampagne der Regierung wird von Steuerzahlern finanziert

Wie Taibbi in einem Twitter-Thread vom 9. März 2023 feststellte:

„Nun, sagen Sie, na und? Warum sollten zivilgesellschaftliche Organisationen und Reporter nicht zusammenarbeiten, um ‚Fehlinformationen‘ zu boykottieren? Ist das nicht nicht nur eine Ausübung der Redefreiheit, sondern eine besonders aufgeklärte Form davon? Der Unterschied ist, dass diese Kampagnen vom Steuerzahler finanziert werden. Obwohl sich der Staat eigentlich aus der Propaganda im Inland heraushalten sollte, erhalten das Aspen Institute, Graphika, das DFRLab des Atlantic Council, New America und andere „Anti-Desinformations“-Labors hohe öffentliche Zuschüsse. Einige Nichtregierungsorganisationen, wie der vom GEC finanzierte Global Disinformation Index oder der vom Verteidigungsministerium finanzierte NewsGuard, bemühen sich nicht nur um die Moderation von Inhalten, sondern bewerten die Medien mit subjektiven Risiko- oder Zuverlässigkeitsnoten, was zu Einnahmeeinbußen führen kann. Wollen wir die Regierung in dieser Rolle? … Das ist der zensurindustrielle Komplex in seiner Essenz: eine Bürokratie, die bereit ist, die faktische Wahrheit im Dienste breiterer erzählerischer Ziele zu opfern. Das ist das Gegenteil dessen, was eine freie Presse tut … Das ist letztlich das größte Problem des Zensur-Industrie-Komplexes. Als Bollwerk gegen Lügen und Unwahrheiten verpackt, ist er selbst oft eine wichtige Quelle der Desinformation, wobei die amerikanischen Steuerzahler ihre eigene Entfremdung von der Realität finanzieren.“

Zensur-Liebling mit zwielichtiger Vergangenheit

Mehr über Taibbis Arbeit an den Twitter Files erfahren Sie im obigen Video. In seinem Thread zu den Twitter Files Nr. 19 beleuchtet Taibbi auch einige der zwielichtigeren Gestalten innerhalb dieses Zensur-Industriekomplexes, wie Renée DiResta, technische Forschungsleiterin am Stanford Internet Observatory (das wiederum Teil des EIP und des Virality Project ist):

„In den Profilen wird DiResta als Kämpferin gegen russische Bots und Fehlinformationen dargestellt, aber die Reporter erkundigen sich nie nach ihrer Arbeit mit DARPA, GEC und anderen Behörden. In dem Video unten … stellt Stamos sie als ‚für die CIA arbeitend‘ vor.“

„DiResta ist zum öffentlichen Gesicht des Zensur-Industriekomplexes geworden, ein Name, der überall als unbestrittene Autorität für Wahrheit, Fakten und Internet-Hygiene angepriesen wird, obwohl ihre frühere Firma, New Knowledge, in zwei große Desinformationsskandale verwickelt war … New Knowledge von DiResta war an der Entwicklung des Hamilton-68-Projekts beteiligt, das in den Twitter-Dateien enthüllt wurde. Obwohl es behauptete, „russischen Einfluss“ zu verfolgen, folgte Hamilton in Wirklichkeit [konservativen] Amerikanern … Hamilton 68 wurde von der Alliance for Securing Democracy finanziert, die wiederum vom German Marshall Fund finanziert wurde, der wiederum zum Teil vom Außenministerium finanziert wird. Der weitaus schlimmere Skandal war das Projekt Birmingham, bei dem Tausende von gefälschten russischen Twitter-Konten erstellt wurden, um den Republikaner Roy Moore in Alabama bei seinem Rennen um den US-Senat 2017 zu verfolgen. Die Zeitungen berichteten, dass Russland ein Interesse an dem Rennen zu haben schien und Moore favorisierte. Obwohl mindestens ein Reporter einer großen amerikanischen Zeitung an einem Treffen im September 2018 teilnahm, als New Knowledge die bizarre Bot- und Verleumdungskampagne plante, wurde die Geschichte erst im Dezember bekannt, zwei Tage nachdem DiResta dem Senat einen Bericht über die russische Einmischung vorgelegt hatte … Der Vorfall unterstreicht die extreme Gefahr des Zensur-Industriekomplexes. Ohne echte Überwachungsmechanismen gibt es nichts, was diese übermächtigen Informationsvorreiter daran hindern könnte, die Wahrheit für ihre eigenen Zwecke zu verbiegen. Als Beweis dafür hat keine große Presseorganisation die kühnen Behauptungen von DiResta/New Knowledge gegenüber dem Senat überprüft – z. B. dass russische Anzeigen ‚126 Millionen Menschen‘ im Jahr 2016 erreicht haben – während sie die Betrügereien in Hamilton und Alabama vertuscht haben.“

US-Regierung baut riesiges Netz zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit auf

So schlimm die Dinge bereits sind, sie werden noch viel schlimmer, wenn der Kongress dem nicht ein Ende setzt. In einem Artikel vom 21. März 2023, die leitende Rechtskorrespondentin des Föderalisten, Margot Cleveland, erläutert die Zuschüsse, die zeigen, dass die US-Regierung „ein riesiges Überwachungs- und Sprachunterdrückungsnetz um jeden Amerikaner herum aufbaut“.

„Unsere Regierung bereitet sich darauf vor, jedes Wort, das Amerikaner im Internet sagen, zu überwachen – die Äußerungen von Journalisten, Politikern, religiösen Organisationen, Interessengruppen und sogar von Privatpersonen. Sollten diese Gespräche im Widerspruch zu den Ansichten der Regierung darüber stehen, was im besten Interesse unseres Landes und seiner Bürger ist, wird diese Rede zum Schweigen gebracht werden“, schreibt sie. „Während die ‚Twitter Files‘ einen Einblick in die Bemühungen der Regierung bieten, missliebige Standpunkte zu zensieren, ist das, was wir gesehen haben, nichts im Vergleich zu dem, was geplant ist, wie die Details von Hunderten von Bundesvergaben offenlegen. Nachforschungen von The Federalist haben ergeben, dass unsere Steuergelder die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) finanzieren, die es der Regierung ermöglichen, „problematische“ Äußerungen leicht zu erkennen und Amerikaner zu verfolgen, die solche Gespräche lesen oder daran teilnehmen. Dann, in Partnerschaft mit Big Tech, Big Business, und Medien, wird die Regierung sicherstellen, dass die Rede zensiert wird, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Fehlinformationen“ und „Desinformation“.

Allein in den letzten drei Jahren hat die Bundesregierung mehr als 500 Verträge und/oder Zuschüsse für die Bekämpfung von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ vergeben. Das Verteidigungsministerium selbst konzentriert sich ebenfalls auf die Forschung mit KI- und ML-Technologien, die Internetkonversationen auf anstößige Standpunkte überwachen und Gegenmaßnahmen ergreifen können, bevor sie sich verbreiten.

Eine Zwickmühle

Leider wollen viele derjenigen, die die größte Macht haben, die Öffentlichkeit über die Geschehnisse zu informieren, und diejenigen, die die Macht haben, uns zu schützen, indem sie diesem dystopischen Alptraum ein Ende setzen, dies nicht tun, weil sie etwas davon haben oder glauben, dass sie etwas davon haben. Wie von Cleveland angemerkt:

„Die Bedrohung ist noch größer, weil diejenigen, die die Macht haben, die Öffentlichkeit zu warnen und die Regierung aufzufordern, die Redefreiheit der Amerikaner nicht länger zu unterdrücken, mitschuldig sind. Mit den Demokraten, den etablierten Medien und vielen Republikanern, die sich alle an den Bemühungen der Regierung beteiligen, Fehlinformationen und Desinformationen zu zensieren, wird es für die Öffentlichkeit extrem schwierig sein, die Risiken zu erkennen, denen die freie Meinungsäußerung ausgesetzt ist – insbesondere, da diejenigen, die versuchen, Alarm zu schlagen, bereits fälschlicherweise als Lieferanten von Desinformationen gebrandmarkt wurden. Es besteht jedoch eine Chance, dass genügend normale Amerikaner die Botschaft hören, bevor es zu spät ist, und den Kongress auffordern, den Zensur-Industriekomplex zu schließen.“

Wie geht es jetzt weiter?

Taibbi sagt im obigen Video, dass die Enthüllungen über das Virality Project uns zwei Dinge sagen:

„Erstens war das Viralitätsprojekt als Orwell’scher Proof-of-Concept ein durchschlagender Erfolg. Regierung, Wissenschaft und ein Oligopol potenzieller Konkurrenten aus der Wirtschaft organisierten sich schnell hinter einer geheimen, einheitlichen Anstrengung zur Kontrolle politischer Botschaften. Zweitens beschleunigte es die Entwicklung der digitalen Zensur, die sich von der Beurteilung von Wahrheit und Unwahrheit zu einem neuen, beängstigenderen Modell entwickelte, das sich offen auf politische Erzählungen auf Kosten von Fakten konzentriert.“

Dies ist äußerst problematisch und wird die Demokratie strangulieren und die Republik der Vereinigten Staaten beenden, wenn man sie weiter bestehen lässt. Um Lowenthal zu zitieren:

„Die Rede- und Meinungsfreiheit schützt uns vor den mächtigsten Akteuren auf diesem Planeten, den Unternehmen, dem Staat und einer wachsenden Zahl internationaler Gremien. Letztendlich brauchen wir radikal dezentralisierte soziale Medien, die immuner gegen ihre Vereinnahmung sind. Unsere Sicherheit hängt davon ab.“

Die Dezentralisierung der sozialen Medien ist jedoch nur eine notwendige Verteidigungstaktik. Wir müssen auch verlangen, dass der Kongress schnell handelt und den „zensur-industriellen Komplex“, der unsere Steuergelder benutzt, um uns zu täuschen und die Wahrheit vorzuenthalten, finanziert und auflöst. Nichts weniger wird ausreichen. Wir können nicht genug Datenschutzgesetze erfinden, um uns vor dem zu schützen, was kommen wird.

Eine Zeit lang haben viele von uns vermutet, dass dieses massive Überwachungs- und Kontrollsystem in erster Linie von privaten Interessen finanziert und aufgebaut wurde, aber jetzt stellen wir fest, dass hinter vielem, vielleicht sogar dem größten Teil davon, staatliche Mittel stecken.

Der Kongress hat über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die Finanzierung von Programmen genehmigt, die unsere verfassungsmäßigen Rechte zerstören sollen. Jetzt müssen sie alle gestrichen werden. Sie müssen auch alle Abteilungen oder Teams der Regierungsbehörden, die in das föderale Zensurnetzwerk involviert sind, abschaffen, und das schließt das FBI, die CIA und das DHS ein.

