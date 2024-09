Der Untergang ist die Zukunft des Westens.

Paul Craig Roberts

Wie ich vorausgesagt habe, hat Putins Weigerung, den Konflikt mit der Ukraine schnell zu gewinnen, dazu geführt, dass sich der Konflikt zu den Anfängen eines Dritten Weltkrieges ausgeweitet hat.

Auf die Frage eines Journalisten nach den Folgen der offenbar von den USA und Großbritannien getroffenen Entscheidung, Raketenangriffe von der Ukraine bis tief nach Russland hinein zuzulassen, antwortete Putin:

“Die ukrainische Armee ist nicht in der Lage, die vom Westen gelieferten hochmodernen Präzisionssysteme mit großer Reichweite einzusetzen. Das kann sie nicht. Diese Waffen sind ohne Aufklärungsdaten von Satelliten, über die die Ukraine nicht verfügt, nicht einsetzbar. Das geht nur mithilfe von Satelliten der Europäischen Union oder von US-Satelliten – in der Regel NATO-Satelliten. Das ist der erste Punkt.

“Der zweite Punkt – vielleicht der wichtigste, wenn nicht sogar der entscheidende – ist, dass nur NATO-Militärs diesen Raketensystemen Flugmissionen zuweisen können. Ukrainische Soldaten können das nicht.

“Es geht also nicht darum, ob das ukrainische Regime mit diesen Waffen Russland angreifen darf oder nicht. Es geht um die Entscheidung, ob die NATO-Staaten direkt in den militärischen Konflikt hineingezogen werden oder nicht.

“Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet das nichts weniger als eine direkte Beteiligung – es bedeutet, dass die NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder Parteien des Krieges in der Ukraine sind. Es bedeutet, dass sie direkt in den Konflikt verwickelt sind, und es wird den Charakter des Konflikts dramatisch verändern.

“Das würde bedeuten, dass die NATO-Länder – die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder – sich im Krieg mit Russland befinden. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir angesichts des veränderten Charakters des Konflikts die richtigen Entscheidungen treffen, um auf die Bedrohungen zu reagieren, denen wir uns gegenübersehen werden”.

Meine Anmerkungen sind wie folgt:

Putin befindet sich seit der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 im Krieg mit der NATO, als er ankündigte, dass eine multipolare Welt an die Stelle der unipolaren Ordnung Washingtons treten werde. Mit anderen Worten: Er hat den Neokonservativen und ihrer Agenda der Hegemonie Washingtons den Fehdehandschuh hingeworfen.

Möglicherweise hat Putin nicht begriffen, wie sehr die Neokonservativen nach Hegemonie streben, denn eine hegemoniale Agenda erscheint Putin zweifellos unrealistisch. Er konnte nicht vorhersehen, dass seine Herausforderung direkt zu Washingtons Versuch führen würde, die ukrainische Regierung zu stürzen und die Ukraine als NATO-Mitglied zu gewinnen.

Sobald Washington die Ukraine hatte, begann es mit dem Aufbau einer großen ukrainischen Armee, um Putin durch die Unterdrückung der Donbass-Russen in Verlegenheit zu bringen. Putin war wie ein Kind im Wald. Acht Jahre lang, während Washington eine ukrainische Armee aufbaute, vertraute Putin auf das Minsker Abkommen und blieb unvorbereitet auf den leicht vorhersehbaren Krieg, der sich am Horizont abzeichnete.

Als Putin schließlich zum Eingreifen gezwungen war, tat er dies auf eine törichte Art und Weise, die eine zunehmende Verwicklung des Westens garantierte, und da er keine seiner roten Linien durchgesetzt hat, steht er nun mit dem Rücken zur Wand und kann die Raketenangriffe der NATO/USA auf Russland nicht ignorieren. Letztlich ist er gezwungen, die Wahrheit anzuerkennen: “Die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder befinden sich im Krieg mit Russland”. Wäre Putin ein Realist gewesen, anstatt sich in liberalen Illusionen zu verlieren, hätte der Krieg, der jetzt auszubrechen scheint, vermieden werden können.

Wie der vorsichtige Gilbert Doctorow vor vier Tagen schrieb: “Ein Dritter Weltkrieg, der zumindest anfangs mit konventionellen Waffen geführt wird, ist nur noch Tage, höchstens Wochen entfernt. Und das ist nur die Szene in der Ukraine. Ein weiterer großer Krieg braut sich im Nahen Osten zusammen. Ob der Krieg jetzt so nahe ist oder nicht, Doctorows Argument trifft zu. Ein Krieg kann nicht mehr weit sein, wenn die Regierungen der USA und Großbritanniens darüber diskutieren, Raketen auf Russland abzufeuern.

Wie ich vor zwei oder drei Tagen schrieb, “ist der Krieg jetzt eine Gewissheit, da das Reden verboten wurde”. Anders als zu Zeiten des Kalten Krieges gibt es im Westen keine unabhängigen außenpolitischen Experten mehr. Mit wenigen Ausnahmen wie Scott Ritter, Mearsheimer, Doctorow und mir spricht die westliche “außenpolitische Gemeinschaft” mit einer Stimme: “USA gut, Russland schlecht”. Das ist alles. Die wenigen von uns, die unabhängig sind von Denkfabriken und Universitätsfakultäten, die vom Militär-/Sicherheitskomplex und neokonservativen Stiftungen finanziert werden, werden als “russische Agenten/Dummköpfe” und Schlimmeres abgestempelt. Wir werden schrittweise kriminalisiert. Scott Ritter wurde auf dem Weg zu einer Konferenz in Russland von der Washingtoner Gestapo aus dem Flugzeug geholt. Sein Pass wurde beschlagnahmt und in sein Haus wurde eingebrochen. Gegenwärtig gibt es Anklagen gegen Amerikaner, die beschuldigt werden, mit “russischer Desinformation” zu kollaborieren, was bedeutet, dass sie Tatsachen berichten oder Meinungen äußern, die nicht mit den offiziellen Darstellungen übereinstimmen.

Als jemand, der den Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts aus eigener Erfahrung kennt, weiß ich, dass Gespräche zwischen Amerikanern und Russen die Lösung und nicht das Problem waren. Wenn Dialog als Problem definiert wird, wie es Washington heute tut, dann ist Krieg die Folge.

Und das ist der Weg, den wir gehen. Selbst der vorsichtige und zurückhaltende Doctorow sieht in Washington eine “wahnsinnige Rücksichtslosigkeit”, die das Leben auf der Erde bedrohe. Worum geht es? Die betrügerischen Grenzen der Ukraine, während unsere eigenen unverteidigt bleiben?

Die Amerikaner, die Europäer, die Russen, ja die ganze Welt muss begreifen, dass es in der Regierung in Washington nicht einen Funken Intelligenz oder Integrität gibt. Der amerikanische Präsident ist senil. Der Nationale Sicherheitsrat ist eine Ansammlung von Idioten. Keiner von ihnen hat etwas anderes erreicht, als ein Sprachrohr für den militärisch-sicherheitspolitischen Komplex zu sein. Die Offiziersränge des Militärs wurden gesäubert, um Platz für sexuell Perverse, Frauen und “rassische Minderheiten” zu schaffen. Die Vorstellung der Konservativen, das US-Militär werde uns retten, ist lächerlich. Das Militär wird mit gezogenen Reißzähnen gezähmt und gezwungen, keine Beförderungen für weiße Amerikaner zu akzeptieren, bis das Militär “Gleichberechtigung” für sexuell Perverse, Frauen und “rassische Minderheiten” in den Offiziersrängen erreicht hat.

Das herrschende Establishment ist fest entschlossen, seine Marionette Kamala im Weißen Haus zu installieren. Sie hat sich immer prostituiert, um voranzukommen, und jetzt ist ihre große Chance gekommen. Wenn die Demokraten nicht von einem Sieg Trumps in den blauen Staaten überrascht werden, wird die Wahl 2024 in den Swing States genauso gestohlen werden wie 2020. Wie lokale Nachrichtenberichte zeigen, wurden viele der Diebstahlmechanismen von 2020 legalisiert. In den Swing States ist es für die Demokraten nun legal, die Wahl zu stehlen.

Was werden die Amerikaner tun, wenn die Wahl gestohlen wird? Nichts. Sie werden die Tyrannei akzeptieren, anstatt zu kämpfen.

Kämpfen erfordert Glauben, aber der Glaube der Amerikaner wurde durch Jahrzehnte liberaler/linker “Bildung” zerstört, die die westliche Zivilisation als ein rassistisches, frauenfeindliches System der Ausbeutung von Frauen und “Minderheiten” durch weiße Herrscher untergrub. Weiße Kinder gehen in von ihren Eltern finanzierte Schulen, um zu lernen, dass sie im falschen Körper geboren wurden und sie, ihre Eltern und Großeltern Rassisten sind, die den “unterdrückten Minderheiten” Wiedergutmachung schulden. Sie werden darauf vorbereitet, eine weitere Runde Steuern an diejenigen zu zahlen, die zu ihren Opfern erklärt werden. Sie werden früh sexualisiert und auf Pädophilie vorbereitet.

Wir müssen ehrlich sein. Das ist ein zutreffendes Bild von Amerika und dem gesamten Westen heute. Jede westliche Regierung steht auf der Seite der Einwanderer gegen die ethnischen Bürger, aus denen die Länder bestehen.

Sagen Sie mir, wie kann ein so schwaches soziales und politisches System und ein so schwacher Glaube mit echten Menschen wie Russen, Chinesen oder Iranern in den Krieg ziehen? Das können sie nicht.

Die einzige Zukunft, die die westliche Welt hat, ist der Untergang.