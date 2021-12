Der vollständig geimpfte Julian Assange erleidet im Gefängnis einen Schlaganfall, der laut Familie auf Stress zurückzuführen sei

Julian Assange erlitt am 27. Oktober im Belmarsh-Gefängnis einen Schlaganfall, während er per Videolink an seiner Auslieferungsanhörung vor dem High Court in London teilnahm, wie seine Verlobte Stella Moris mitteilte.

Moris, die Mutter seiner beiden Kinder, sagte der Mail On Sunday, dass Assange unter unglaublichem Stress stehe, nachdem der High Court eine frühere Entscheidung aufgehoben hatte, die seine Auslieferung an die USA wegen der Weitergabe von sensiblen Dokumenten und Videos über den Irak- und Afghanistankonflikt verhinderte.

Ich glaube, dass dieses ständige Schachspiel, Kampf um Kampf, der extreme Stress, die Ursache für Julians Schlaganfall am 27. Oktober war. Er fühlte sich sehr unwohl, viel zu krank, um der Anhörung zu folgen, und er wurde vom Richter entschuldigt, konnte aber den Videoraum des Gefängnisses nicht verlassen.

Der Vater von Julian Assange, John Shipton, erklärte im November dieses Jahres gegenüber dem französischen Nachrichtensender Thinkerview, dass sein Sohn im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh den Impfstoff COVID-19 erhalten habe.

Natürlich wurde er geimpft. Alle Gefangenen im Gefängnis werden geimpft, er hat also keine Wahl. Er hat keine Wahl bei irgendetwas. Er hat keine Kontrolle über seinen Körper.

Angesichts der Tatsache, dass Schlaganfälle und Herzinfarkte ganz oben auf der Liste der Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe stehen, stellt sich natürlich die Frage, ob der Impfstoff bei seiner Verletzung eine Rolle gespielt hat. Weder Moris noch Shipton gingen direkt auf diese Möglichkeit ein.

Assange hat sich bisher weder zu Impfstoffen noch zu öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen wie Abriegelungen oder dem Tragen von Masken geäußert. Seit Ecuador im März 2018 seine Internetverbindung in der Botschaft in London, in der er 2012 politisches Asyl erhalten hatte, abgeschaltet hat, ist er von der Öffentlichkeit abgeschottet.

Assanges Unterstützer waren jedoch bei Protesten gegen die Abriegelung und das Mandat sehr präsent.

Ein Ausschnitt aus dem Interview mit dem Vater von Assange über seinen Impfstatus ist in der Quelle am Ende des Artikels zu finden.