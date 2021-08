Der von den USA geführte Informationskrieg zielt auf Südostasien (und China)

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Proteste haben sich von Hongkong über Thailand bis nach Myanmar und Malaysia ausgebreitet. Sie begannen lange vor dem Ausbruch der COVID-19-Krise, aber die treibenden Kräfte dahinter nutzen die aktuelle Krise zynisch aus, um mehr Menschen in ansonsten unpopuläre, künstliche Oppositionsbewegungen zu ziehen.

Die Anführer der Proteste in den einzelnen Ländern sprechen offen von einem „ASEAN-Frühling“ oder „asiatischen Frühling“ und haben Symbole und Slogans übernommen, die allen regionalen Protesten gemeinsam sind. Die Protestführer bezeichnen diese kollektive, regionale Bewegung als „Milk Tea Alliance“, die sich auf mehrere gemeinsame Säulen stützt.

Die BBC berichtet in ihrem Artikel „Milk Tea Alliance: Twitter kreiert Emoji für pro-demokratische Aktivisten“, behaupten:

Die Allianz hat Anti-Beijing-Demonstranten in Hongkong und Taiwan mit Pro-Demokratie-Aktivisten in Thailand und Myanmar zusammengebracht.

„Gegen Peking“ ist die wichtigste Aussage.

Es gibt auch mehrere Gemeinsamkeiten zwischen diesen Bewegungen, die von der BBC absichtlich nicht erwähnt wurden, einschließlich der Finanzierung durch die US-Regierung hinter jeder einzelnen Oppositionsbewegung. Es ist kein Geheimnis, dass die USA versuchen, China einzukreisen und einzudämmen – das Sponsoring von „Anti-Peking“-Bewegungen in ganz Asien passt offensichtlich in diese Strategie.

Die Tatsache, dass ein in den USA ansässiges Unternehmen für soziale Medien – Twitter – sich aus unternehmenspolitischen Gründen entschlossen hat, die Bewegung zu unterstützen und zu fördern, sollte Anlass zu unmittelbarer Sorge geben. Twitter und andere in den USA ansässige Tech-Giganten wie Facebook und Google (dem YouTube gehört) arbeiten seit über einem Jahrzehnt offen mit dem US-Außenministerium zusammen, um die außenpolitischen Ziele der USA zu fördern.

Der „Arabische Frühling“ von 2011 war nicht nur ein krasses Beispiel für die Einmischung und sogar militärische Intervention der USA, die durch die angezettelten Aufstände im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) ausgelöst wurde, sondern auch ein Beispiel für die Rolle der US-amerikanischen Tech-Giganten bei der Unterstützung.

Die New York Times verweist in ihrem Artikel „US Groups Helped Nurture Arab Uprisings“ auf die Rolle der US-Regierungsfinanzierung beim Aufbau und der Entfesselung von Oppositionsbewegungen in ganz MENA.

Der Artikel berichtete:

Eine Reihe von Gruppen und Einzelpersonen, die direkt an den Aufständen und Reformen in der Region beteiligt sind, darunter die Jugendbewegung des 6. April in Ägypten, das Zentrum für Menschenrechte in Bahrain und Basisaktivisten wie Entsar Qadhi, ein Jugendführer im Jemen, erhielten Ausbildung und Finanzierung von Gruppen wie dem International Republican Institute, dem National Democratic Institute und Freedom House, einer gemeinnützigen Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Washington, wie aus Interviews der letzten Wochen und amerikanischen diplomatischen Depeschen hervorgeht, die WikiLeaks vorliegen.

Die New York Times erwähnt auch die Rolle der in den USA ansässigen Tech-Giganten bei der Ausbildung, Organisation und Entfesselung von Unruhen in der gesamten MENA-Region:

Einige ägyptische Jugendführer nahmen 2008 an einem Technologietreffen in New York teil, bei dem ihnen beigebracht wurde, wie man soziale Netzwerke und mobile Technologien zur Förderung der Demokratie einsetzt. Zu den Sponsoren des Treffens gehörten Facebook, Google, MTV, die Columbia Law School und das Außenministerium.

Die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton hielt auf den „Technologietreffen“ vor den Teilnehmern aufgezeichnete Reden. In einer Ansprache, die 2009 aufgezeichnet wurde, sagte Clinton:

Sie sind die Vorhut einer aufstrebenden Generation von Bürgeraktivisten, die die neuesten technologischen Hilfsmittel nutzen, um Veränderungen herbeizuführen, Bewegungen aufzubauen und Leben zu verändern. Ich hoffe, dass diese Konferenz Ihnen die Möglichkeit bietet, voneinander zu lernen und die Hilfsmittel und Techniken zu entdecken, die Ihnen neue Türen für Aktivismus und Empowerment öffnen werden, wenn Sie in die ganze Welt zurückkehren.

Natürlich haben diese von den USA finanzierten, ausgebildeten und ausgerüsteten Oppositionsgruppen nach ihrer Rückkehr in den Nahen Osten und Nordafrika – inmitten der wirtschaftlichen Turbulenzen in der Region – unzufriedene Menschen auf die Straße gelockt, um als Deckmantel für von den USA unterstützte Regimewechsel in der gesamten Region zu dienen.

Wie weit die USA mit dem „Arabischen Frühling“ gehen wollten, verriet der verstorbene US-Senator John McCain. In einem Artikel von The Atlantic aus dem Jahr 2011 mit dem Titel „The Arab Spring: ‚A Virus That Will Attack Moscow and Beijing'“ wird McCain mit den Worten zitiert:

Vor einem Jahr waren Ben-Ali und Gaddafi noch nicht an der Macht. Assad wird nächstes Jahr um diese Zeit nicht mehr an der Macht sein. Dieser Arabische Frühling ist ein Virus, der Moskau und Peking angreifen wird.

Hätte Russland 2015 nicht in Syrien interveniert, wäre das Land vielleicht schon gefallen. Die militante Stellvertretertruppe der USA wäre weiter in den Iran und dann nach Südrussland und Westchina gezogen, wo die USA bereits seit langem bemüht waren, in beiden Regionen einen gewalttätigen Separatismus zu entfachen.

Das Abflauen von Washingtons „Arabischer Frühling“-Kampagne bedeutete, dass die Versuche, weitere Regionen in Brand zu setzen – Osteuropa im Westen Russlands und entlang der chinesischen Peripherie in Südostasien – nur langsam vorankamen. Versuche, in Malaysia, Myanmar und Thailand Klientelregime zu installieren, wurden im Laufe der Jahre durch eine Kombination aus kurzfristigen politischen Zugeständnissen und militärischen Interventionen im eigenen Land abgewehrt.

Heute jedoch, wie schon vor dem „Arabischen Frühling“, der sich in einen regionalen Krieg verwandelte, droht der Region eine Wirtschaftskrise, und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die durch eine Krise ausgelöst wurde, für die die ASEAN-Regierungen nicht verantwortlich waren und die sie kaum kontrollieren können, wird von den von den USA unterstützten Oppositionsgruppen eifrig ausgenutzt.

Die ASEAN-Regierungen und die Politik der Abriegelung haben Unzufriedenheit verursacht. Dies würde jedoch nicht ausreichen, um eine gefährliche Destabilisierung herbeizuführen. Vielmehr ist es das Versagen der ASEAN auf dem Schlachtfeld der Information, das die Krise zu verschärfen droht.

ASEAN hat es versäumt, seinen Informationsraum zu sichern. Mit Ausnahme von Kambodscha und Vietnam wurde der Informationsraum jedes einzelnen ASEAN-Mitglieds vollständig von den von den USA unterstützten Medienplattformen und den in den USA ansässigen sozialen Mediennetzwerken monopolisiert.

Facebook und Twitter haben sich in den letzten Monaten offen in die innenpolitischen Angelegenheiten sowohl Thailands als auch Myanmars eingemischt, um die von den USA unterstützten Proteste zu unterstützen. Nachdem das Militär in Myanmar im Februar die Macht übernommen hatte, gingen Twitter und Facebook rasch dazu über, die Konten der neuen Zentralregierung zu löschen.

Facebook zum Beispiel verkündete:

Heute verbannen wir das verbleibende Militär Myanmars („Tatmadaw“) und vom Militär kontrollierte staatliche und mediale Einrichtungen von Facebook und Instagram sowie Anzeigen von mit dem Militär verbundenen kommerziellen Einrichtungen.

In Thailand würde Twitter in einer offiziellen Ankündigung behaupten:

Unsere Untersuchung hat ein Netzwerk von Konten aufgedeckt, die an Informationsoperationen beteiligt sind und die wir zuverlässig mit der Royal Thai Army (RTA) in Verbindung bringen können. Diese Konten verbreiteten Pro-RTA- und Pro-Regierungs-Inhalte und zielten auf prominente politische Oppositionelle ab.

Die Verwendung des Begriffs „zuverlässige Verbindung“ bedeutet, dass Twitter keine Beweise hatte. In Wirklichkeit wurden lediglich Konten gelöscht, die Beiträge von offiziellen thailändischen Militärkonten retweeteten und likten. In der Zwischenzeit lässt Twitter nicht nur den offenen Missbrauch seiner Plattform durch die von den USA unterstützte Opposition zu, um ein tatsächlich koordiniertes, nicht authentisches Verhalten an den Tag zu legen, sondern ermutigt thailändische Twitter-Nutzer auch offen dazu, gegen die thailändischen Gesetze zur strafbaren Verleumdung zu verstoßen.

In einer Ankündigung vom Mai 2021 teilte Twitter den thailändischen Nutzern mit, dass seine Bestimmungen die thailändischen Verleumdungsgesetze nicht anerkennen, und bot sogar eine spezielle Hotline an, um diejenigen, die nach thailändischem Recht angeklagt wurden, mit Organisationen zu verbinden, die kostenlose Rechtshilfe anbieten. Dazu gehören die von der US-Regierung finanzierten „Thai Lawyers for Human Rights“ und „iLaw“. Ziel ist es, sowohl das thailändische Recht als auch die soziale Stabilität zu untergraben, die das thailändische Recht aufrechtzuerhalten versucht.

Während in den USA ansässige soziale Netzwerke schnell Konten sperrten, die die westliche COVID-19-Politik oder westliche Pharmakonzerne und ihre Impfstoffe in Frage stellten, ließen dieselben Netzwerke zu, dass sich Desinformationen wie ein Lauffeuer über ASEAN verbreiteten, insbesondere in Bezug auf Behauptungen über Chinas Sinovac-Impfstoff und Desinformationen, die darauf abzielten, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise aufzubauschen.

Ziel ist es, Angst, Hysterie und vor allem Wut zu schüren, um die Teilnahme an den schwankenden, von den USA unterstützten Straßenprotesten zu erhöhen und die nationale Energie von der Bewältigung der aktuellen Krise auf die weitere Destabilisierung der Region umzulenken.

Teilweise aufgrund von COVID-19 besteht nun die Möglichkeit für einen ansonsten unwahrscheinlichen Schachzug der USA, die ASEAN zu destabilisieren und China entweder mit feindlichen US-Klientenregimen oder destabilisierten gescheiterten Staaten einzukreisen. Das liegt aber auch teilweise – und vielleicht hauptsächlich – daran, dass die ASEAN bei der Sicherung ihres Informationsraums völlig versagt hat. Jetzt tobt ein Krieg auf einem Schlachtfeld, auf dem die ASEAN-Regierungen keine Soldaten haben, und er ist verloren.

Die ASEAN-Staaten haben sich zunehmend an Russland und China gewandt, um traditionelleren nationalen Sicherheitsbedrohungen zu begegnen, und haben militärische Ausrüstung wie Panzer, Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Marineschiffe gekauft. Russland und China, die ihren eigenen Informationsraum erfolgreich verteidigt haben, verfügen jedoch über die personellen und technischen Ressourcen, um den ASEAN-Staaten potenziell die Mittel zu liefern, um ihren Informationsraum ebenfalls zu verteidigen – nicht nur in Form von „Informationskriegsführung“, sondern auch in Form der Unterstützung beim Aufbau lokaler Social-Media-Alternativen zu US-amerikanischen Unternehmen – und so das Monopol dieser ausländischen Unternehmen über den Informationsraum der ASEAN zu brechen und der Region selbst die Macht zu geben, ihn zu verwalten und zu schützen.