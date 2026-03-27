Der Westen weigert sich, die Sklaverei bei den Vereinten Nationen zu verurteilen

Ben Norton

Der Globale Süden stimmte für eine Resolution der UN-Generalversammlung, die den Sklavenhandel als „schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilte. Europa enthielt sich der Stimme. Die USA, Israel und Argentinien stimmten dagegen.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmte über eine Resolution ab, die den transatlantischen Sklavenhandel als „schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt.

Die Länder des politischen Westens weigerten sich, die Massenversklavung und den Menschenhandel mit Afrikanern formell zu verurteilen.

Die überwiegende Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten, die dem globalen Süden angehören, unterstützte die Resolution mit 123 Ja-Stimmen.

Ganz Europa (einschließlich der Ukraine) enthielt sich. Insgesamt gab es 52 Enthaltungen.

Lediglich drei Länder stimmten gegen die Resolution: die Vereinigten Staaten, Israel und das rechtsgerichtete Regime Argentiniens unter Javier Milei .

Die konservative, pro-amerikanische Regierung Paraguays enthielt sich der Stimme. Die rechtsgerichteten, mit Trump verbündeten Regime in Bolivien und Ecuador nahmen nicht an der Abstimmung teil. ( Venezuela verlor sein Stimmrecht, da es aufgrund der illegalen US-Sanktionen nicht in der Lage ist, die UN-Mitgliedsbeiträge zu zahlen.)

Sogar Irland und Spanien – die sich in der Vergangenheit von der pro-israelischen Europäischen Union abgewandt und Palästina unterstützt haben – enthielten sich bei der Abstimmung.

In der Resolution hieß es:

Der Handel mit versklavten Afrikanern und die rassistisch motivierte Versklavung von Afrikanern waren das schwerwiegendste Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgrund des endgültigen Bruchs in der Weltgeschichte, des Ausmaßes, der Dauer, des systemischen Charakters, der Brutalität und der anhaltenden Folgen, die das Leben aller Menschen weiterhin durch rassistisch geprägte Regime von Arbeit, Eigentum und Kapital strukturieren.

Die kapitalistischen Nationen des Westens entwickelten ihre Wirtschaften durch die Versklavung und extreme Ausbeutung von Afrikanern.

Die UN-Nachrichtenagentur schrieb :

Über 400 Jahre lang wurden Millionen von Menschen aus Afrika verschleppt, in Ketten gelegt und in die Neue Welt verschifft, um dort unter sengender Hitze und Peitschenknallen auf Baumwollfeldern sowie Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen zu schuften.

Ihnen wurden ihre grundlegende Menschlichkeit und sogar ihre eigenen Namen verweigert, und sie waren gezwungen, Generationen von Ausbeutung zu ertragen, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind, darunter anhaltender Rassismus und Diskriminierung gegen Schwarze.

Die Resolution wurde von Ghana eingebracht, dessen Präsident John Mahama erklärte, Afrika wolle „Wiedergutmachung“.

Der Westen lehnt Entschädigungszahlungen für Afrikaner ab und argumentiert, Sklaverei sei angeblich kein Verbrechen gewesen, als sie begangen wurde.

Was den Westen an der Resolution der UN-Generalversammlung besonders verärgerte, war die darin enthaltene Forderung nach Entschädigungen für die afrikanischen Nachkommen der Opfer der Sklaverei.

Die westlichen Regierungen argumentierten, dass sie keine Reparationen schulden, da es während der Massenversklavung und des Menschenhandels mit Afrikanern kein Völkerrecht gegeben habe und es sich daher angeblich nicht um ein Verbrechen gehandelt habe.

Der US-Vertreter Dan Negrea erklärte laut der UN-Nachrichtenagentur , die Resolution sei „in unzähliger Hinsicht höchst problematisch“.

Die US-Regierung betonte, dass sie „keinen Rechtsanspruch auf Entschädigung für historische Vergehen anerkennt, die zum Zeitpunkt ihres Geschehens nach internationalem Recht nicht illegal waren“.

Der Vertreter der Europäischen Union brachte das gleiche Argument im Plenum der UN vor.

Die EU kritisierte die Entschließung, da sie „Andeutungen auf eine rückwirkende Anwendung internationaler Regeln, die zum damaligen Zeitpunkt nicht existierten, sowie Forderungen nach Wiedergutmachung, die mit etablierten Grundsätzen des Völkerrechts unvereinbar sind“, impliziere.

„Auch die Bezugnahmen auf Reparationsansprüche entbehren einer soliden Rechtsgrundlage“, argumentierte die EU und betonte, dass der „Grundsatz der Nichtrückwirkung, ein fundamentaler Eckpfeiler der internationalen Rechtsordnung, strikt eingehalten werden muss“.

Das britische Außenministerium (Foreign, Commonwealth & Development Office) äußerte sich in einer Erklärung, in der es seine Entscheidung zur Enthaltung erläuterte, ähnlich .

Der britische Vertreter argumentierte, dass es „keine Pflicht zur Wiedergutmachung für historische Handlungen gibt, die zum Zeitpunkt ihrer Begehung keine Verstöße gegen das Völkerrecht darstellten“.

Großbritannien beharrte darauf, „dass die Verbote der Sklaverei, des Sklavenhandels und dessen, was heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt, zum Zeitpunkt des transatlantischen Sklavenhandels noch nicht im Völkerrecht verankert waren“.