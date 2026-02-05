Alexander Dugin

Die Materialien zeigen, dass Epstein ein Vertreter des zionistischen Rassismus war, der sich hochmütig über die „Gojim“ (als „Untermenschen“ betrachtete Nichtjuden) lustig machte, die an seinen Orgien teilnahmen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Gaza hat der Zionismus zudem endgültig jedes Recht auf irgendeine moralische Legitimität verloren.

Jahrzehntelang nach den Schrecken des nationalsozialistischen Holocausts brachte die Welt dem jüdischen Volk Mitgefühl entgegen. Doch nun ist die Menschheit schockiert darüber, wie dieser Kult der Verehrung des Gedenkens an das Leiden des jüdischen Volkes vom Staat Israel und dem weltweiten zionistischen Netzwerk genutzt wurde, um ein System globaler Erpressung und Kontrolle aufzubauen. Auf den Rassismus der Nazis antworteten die Zionisten der gesamten Menschheit mit derselben rassischen Überlegenheitsideologie (in Palästina ist dies am deutlichsten sichtbar). Und das ist eine echte Explosion, ein Schock für die amerikanische Gesellschaft.

Nun werden verschiedene politische Kräfte beginnen, diese Daten zu manipulieren. Die Demokraten, die in den Epstein-Dossiers nicht kompromittiert sind, werden versuchen, sie gegen Trump zu verwenden. Möglicherweise wird sogar ein Teil der republikanischen MAGA-Aktivisten versuchen, Trump zu stürzen, da sie verstehen, dass ein alter Pädophiler Amerika nicht zur Größe führen und überhaupt keine moralische Autorität sein kann. Die Demokraten könnten sowohl Bill Gates als auch Barack Obama und ein paar perverse Clintons und viele andere ihrer Vertreter opfern, die an Epsteins Orgien beteiligt waren, nur um Trump zu stürzen.

Die Tatsache, dass die Trump kompromittierenden Materialien auf der Website seiner eigenen Behörde erschienen sind, halten viele für das Werk des Mossad, der versucht, Trump zu einem direkten Angriff auf den Iran zu drängen, von dem er sich bislang zurückhält. Doch das sind Einzelheiten. Global betrachtet ist es ein totaler Zusammenbruch des Westens, der sich in eine Filiale der pädophilen Lobby verwandelt hat.

Vor diesem Hintergrund ist es sehr seltsam, dass unsere Medien schweigen, obwohl es in diesen Veröffentlichungen keinerlei „russische Spur“ gibt (abgesehen von einzelnen unbedeutenden Figuren, darunter Prostituierte, sowie russophobe Äußerungen von Personen aus den Dossiers). Es entsteht der Eindruck, dass jemand die Anweisung gegeben hat, keine Wellen zu schlagen.

Doch all dies wirkt völlig nichtig im Vergleich zum Ausmaß des aufgerissenen Abgrunds, der hinsichtlich der enthüllten Verbrechen mit den Nürnberger Prozessen gegen die hitleristischen Nazis vergleichbar ist.

Der Unterschied besteht nur darin, dass die Menschheit zur Verurteilung der heutigen Verbrecher faktisch diesen kollektiven Westen erobern müsste. Diese Perversen selbst werden niemals Reue zeigen – eher werden sie zu einer globalen Provokation, zu einem Atomkrieg oder zumindest zu einer Explosion des Kapitols, zu einer Operation unter falscher Flagge (false flag operation) greifen, um ihre Spuren zu verwischen.

De facto ist dies das Ende des Westens. Mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten hat diese Zivilisation ihr eigenes Urteil unterschrieben. Doch wenn wir, die gesamte gesunde Menschheit, diese satanische Elite jetzt nicht besiegen, wird sie auch weiterhin über uns herrschen.