Deutsche NGOs in Russland verboten

In Russland wurden drei deutsche NGOs verboten, was natürlich zu Protesten des deutschen Außenministeriums und zu bösen Medienberichten in Deutschland geführt hat. Um welche NGOs handelt es sich und was könnte der Grund für das Verbot in Russland sein?

Von dem Verbot der drei deutschen NGOs habe ich zuerst von einer Leserin erfahren, die offenbar den Newsletter des deutschen Außenministeriums abonniert hat. Dort wurde über das Verbot berichtet und natürlich durfte Bundesaußenkasper Heiko Maas sich dazu äußern:

„Organisationen die Arbeit zu verbieten, die sich um die Verständigung zwischen unseren beiden Ländern und den Menschen bemühen, ist ein herber Rückschlag für unsere Bemühungen, ein besseres Verhältnis zu Russland zu erreichen. (…) Nichts in ihrer Tätigkeit kann einen solchen gravierenden Schritt rechtfertigen oder begründen.“

Und natürlich hat auch der Spiegel darüber berichtet, zu dem, was der Spiegel geschrieben hat, kommen wir noch.

Es ist natürlich wirklich nicht nett von Russland, „Organisationen die Arbeit zu verbieten, die sich um die Verständigung zwischen unseren beiden Ländern und den Menschen bemühen“ und wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich selbst als erster dagegen protestieren würde, weil mein wichtigstes Anliegen und der Grund für meine Arbeit ja gerade ein besseres Verständnis zwischen Deutschen und Russen und generell unseren