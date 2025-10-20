Deutschland schafft Arbeit ab – bequem für die Spaßgesellschaft

Glosse von Hans-Jörg Müllenmeister

Einst war Deutschland das Land der Dichter und Denker – heute ist es das Biotop der Daddler und Dauerurlauber. Die Arbeitsmoral liegt nicht etwa auf der Intensivstation, sondern längst im Koma. Und die politischen Wiederbelebungsversuche? Sie bestehen aus heißer Luft, verpackt in PowerPoint-Folien mit Titeln wie „Zukunft gestalten – aber bitte nicht vor 11 Uhr“.

Die Schulbildung? Ein Trauerspiel in drei Akten, inszeniert als tragikomisches Lehrstück:

Lesen wurde durch TikTok ersetzt – eine globale Bühne für Kurzvideos, auf der das Denken in 15 Sekunden verpufft.

Rechnen ist nur noch relevant, wenn es um das Influencer-Gehalt geht. Diese digitalen Multiplikatoren bewerben Produkte und Lebensstile mit der Präzision eines Taschenrechners – Hauptsache, die Likes stimmen.

Denken hingegen? Ein übergriffiges Format, das in der Spaßgesellschaft als Zumutung gilt.