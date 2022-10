Die 6 Gründe, warum Sie möglicherweise einem höheren Risiko für Schäden durch einen COVID-Impfstoff ausgesetzt sind

childrenshealthdefense.org: Warum berichten manche Menschen nach einer COVID-19-Impfung über unerwünschte Ereignisse, während andere dies nicht tun? Ärzte haben mehrere Faktoren identifiziert, die zu einem erhöhten Risiko einer durch Spike-Proteine ausgelösten Erkrankung beitragen, insbesondere zu einer Verletzung nach einer COVID-19-Impfung.

Diese Frage steht im Mittelpunkt der Kontroverse über COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen.

Ärzte haben mehrere Faktoren identifiziert, die zu einem erhöhten Risiko einer durch das Spike-Protein ausgelösten Erkrankung beitragen, insbesondere zu einer Schädigung nach einer COVID-19-Impfung.

Dr. Paul Marik, Mitbegründer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), sagte auf einer FLCCC-Konferenz am 15. Oktober, dass Long COVID-Erkrankungen und Verletzungen durch COVID-19-Impfstoffe viele Überschneidungen in ihren Symptomen und Mechanismen aufweisen.

Beide Krankheiten sind systemisch und betreffen mehrere Organe und Gewebe, und beide werden durch eine hohe Belastung mit Spike-Proteinen verursacht, die sich in diesen Organen und Geweben ansammeln.

Diese Spike-Proteine lösen Entzündungen, mitochondriale Dysfunktion und Autoimmunität aus.

Allerdings treten diese Symptome nicht bei jedem auf.

Ob eine Person an Impfschäden leidet, hängt sowohl von dauerhaften Faktoren als auch von zeitlichen Faktoren ab, die durch Handlungen und Entscheidungen beeinflusst werden.

Spike-Protein-Exposition erhöht Risiko und Schweregrad

Die beste Möglichkeit, Spike-Protein-Verletzungen zu vermeiden, besteht darin, die Möglichkeit einer Spike-Protein-Exposition durch Infektionen oder Impfungen zu verringern.

Während eine frühzeitige Behandlung Spike-Protein-Verletzungen in der Regel verhindern kann, indem die Infektion schnell beseitigt wird, wird durch eine Impfung genetisches Material von Spike-Protein in die Muskeln und Blutgefäße eingebracht.

Der Impfstoff ist dosisabhängig, d. h. je höher die Zahl der Impfdosen ist, desto höher ist das Risiko einer Spike-Protein-Verletzung.

„Je mehr die Patienten den Spike-Proteinen ausgesetzt sind, desto schwerer ist die Erkrankung“, so Marik.

Sowohl die langwierige COVID-Erkrankung als auch die Schädigung durch COVID-19-Impfstoffe sind auf eine längere Exposition gegenüber Spike-Proteinen durch Infektion bzw. Impfung zurückzuführen, erklärte er.

Dr. Flavio Cadegianni stellte die Hypothese auf, dass eine COVID-19-Impfung nach einer COVID-19-Erkrankung das Risiko einer Spike-Protein-Verletzung erhöht.

Dies liegt daran, dass Impfstoffe wahrscheinlich eine höhere Menge an Spike-Proteinen in der Blutbahn auslösen als eine gewöhnliche COVID-19-Infektion.

Bei einer gewöhnlichen COVID-19-Infektion ist es für das Virus schwierig, über die Lunge in den Blutkreislauf zu gelangen, aber die Impfung verschafft der Spike-Protein-mRNA und -DNA eine Einbahnstraße in den Deltoid und dann in den Blutkreislauf.

Die mRNA- und DNA-Impfstoffe gelangen dann in die Blutgefäße und Endothelzellen. Diese Zellen produzieren dann Spike-Proteine und präsentieren sie auf ihrer Zelloberfläche, was zu einem Immunangriff gegen diese Zellen führt.

Spike-Proteine aus Impfstoffen können auch im Blutkreislauf und in der extrazellulären Flüssigkeit freischwimmend sein.

Diese Spike-Proteine können Entzündungswege auslösen, indem sie an ACE2-Rezeptoren binden und diese reduzieren, Komplexe mit Antikörpern bilden und Immunwege beeinflussen, was zu pro-inflammatorischen Reaktionen führt.

Es wurde beobachtet, dass Spike-Proteine aus der Impfung auch noch neun Monate nach der Impfung vorhanden sind, sodass nachfolgende Impfungen und Auffrischungsimpfungen zu einer verstärkten Produktion von Spike-Proteinen, einer erhöhten Bildung von Entzündungskomplexen und einem höheren Risiko für das Auftreten von Symptomen führen könnten.

Dr. Pierre Kory, Mitbegründer des FLCCC, der jetzt eine Klinik für die Behandlung von Long-COVID und Impfschäden betreibt, sagte, er habe festgestellt, dass sich die Symptome bei seinen Patienten mit einer dieser beiden Erkrankungen bei nachfolgenden Spike-Expositionen zu verschlimmern scheinen.

Er sagte, er empfehle seinen Patienten mit Long-COVID und Impfschäden daher, Gelegenheiten zu vermeiden, die zu einer Exposition gegenüber Spike-Proteinen führen könnten, damit ihre Symptome nicht außer Kontrolle geraten.

Unterschiedliche Belastungen in Impfstoffen

Nicht alle Impfstoffampullen werden gleich hergestellt.

How Bad is My Batch ist eine Website, die Daten über unerwünschte Ereignisse aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zur COVID-19-Impfung zusammenstellt.

Durch die Aufteilung der einzelnen unerwünschten Ereignisse auf die entsprechenden Impfstoffchargen hat die Website gezeigt, dass einige Fläschchen anders hergestellt wurden als andere, da sie mit einer größeren Zahl von unerwünschten Ereignissen, Todesfällen und Behinderungen in Verbindung gebracht werden.

Dies könnte auf Verunreinigungen in den Impfstoffen zurückzuführen sein.

Aus durchgesickerten E-Mails von Mitarbeitern der Europäischen Arzneimittel-Agentur geht hervor, dass die Agentur nur 50 % mRNA-Integrität in ihren Impfstoffen von Pfizer forderte.

Potenzielle Probleme könnten jedoch auch auf die Dosierung zurückzuführen sein; einige Fläschchen könnten einen höheren Gehalt an mRNA oder DNA-Spike-Protein aufweisen als andere.

Derzeit haben die Ärzte keine Möglichkeit zu überprüfen, was in den Fläschchen enthalten ist.

„Wir wissen im Grunde nicht, was in diesen Impfstoffen enthalten ist“, sagte Dr. Meryl Nass, Fachärztin für Innere Medizin, die dem FLCCC angehört, auf der Konferenz. Die Ärzte wissen nur, dass einige Menschen geschädigt wurden und dass nicht alle Ampullen gleich hergestellt sind.

Dr. Nass wurde vom Board of Licensure in Medicine (BOLIM), einer staatlichen Behörde, die die Zulassung von Ärzten in Maine regelt, die ärztliche Zulassung entzogen.

Im Januar erhielt sie die Anordnung, sich einer neuropsychologischen Untersuchung durch einen vom BOLIM ausgewählten Psychologen zu unterziehen, um festzustellen, ob sie zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit befähigt ist, wobei ihre Online-Kritik an der COVID-19-Politik als Grund zur Besorgnis angeführt wurde.

Sie reichte Klage ein und hatte kürzlich eine Anhörung.

Genetische Faktoren

„Es gibt eine genetische Veranlagung“, sagte Marik. „Wenn jemand in der Familie einen Impfschaden hat, ist es sehr häufig, dass die Brüder dieser Person … [ebenfalls] einen Impfschaden erleiden, es gibt also genetische Faktoren, die wir nicht verstehen.“

Marik hat beobachtet, dass bestimmte genetische Mutationen auch ein höheres Risiko für COVID-19-Impfschäden mit sich bringen können.

Dazu gehören Personen mit einer Methylentetrahydrofolat-Reduktase (MTHFR)-Genmutation und Personen mit Ehlers-Danlos-Syndromen.

Etwa 40 % der Menschen in den USA tragen die MTHFR-Mutation in sich oder sind von ihr betroffen. Es handelt sich um ein Enzym, das für die Umwandlung von Folat (Vitamin B9) in seine aktive Form verantwortlich ist.

Folat spielt eine Rolle beim Abbau von Homocystein – einer Aminosäure, die in höheren Konzentrationen giftig ist – zu Methionin, einer nützlichen Aminosäure.

Je nach Art der MTHFR-Mutation und der Anzahl der Kopien, die eine Person trägt, kann die Funktion des MTHFR-Enzyms mäßig oder stark eingeschränkt sein, was zu Folatmangel führt.

Menschen mit MTHFR-Mutationen haben im Allgemeinen ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Blutgerinnungsstörungen, Schwangerschaftsverlust und bestimmte Krebsarten.

Ein Folatmangel erhöht das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung; der Homocysteinspiegel hat sich als direkter Prädiktor für eine Verschlechterung der COVID-19-Erkrankungen erwiesen.

Es gibt Berichte von Menschen mit Verwandten, die Träger von MTHFR-Mutationen sind und bei denen es nach einer Impfung zu unerwünschten Ereignissen gekommen ist, obwohl der eigentliche Mechanismus, der hinter diesem Gen und dem erhöhten Risiko für COVID-19 und möglichen Impfschäden steht, nicht genau bekannt ist.

Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine Bindegewebsstörung, die vorwiegend die Haut, die Gelenke und die Blutgefäße betrifft. Betroffene berichten häufig über Gelenkverschiebungen, chronische Schmerzen und chronische Müdigkeit.

Diese Erkrankung geht auch häufig mit Entzündungen einher – eine der Hauptursachen für Long-COVID- und Spike-Protein-induzierte Krankheiten.

Zugrundeliegende chronische Krankheiten und Immundefekte

Stoffwechselerkrankungen, insbesondere Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes, wurden mit schweren Symptomen bei COVID-19-Infektionen und Impfungen in Verbindung gebracht.

Dr. Aseem Malhotra, ein renommierter Kardiologe, schrieb in seinem Beitrag, dass selbst „ein einziger hoher Blutzuckerwert bei Nicht-Diabetikern, die [wegen COVID-19] ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachweislich mit schlechteren Behandlungsergebnissen verbunden ist.“

Viele Stoffwechselkrankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch Entzündungen verursacht.

Die Spike-Proteine lösen ebenfalls viele Entzündungsprozesse aus, weshalb Menschen mit diesen chronischen Krankheiten möglicherweise ein höheres Risiko haben.

Spike-Proteine sowohl aus dem Virus als auch aus dem Impfstoff können sich an ACE2-Rezeptoren binden, die sich auf Zellen in jedem Gewebe befinden, mit dem sie in Kontakt kommen. ACE2 ist für die Verringerung von Entzündungen verantwortlich, aber diese Bindung reduziert die ACE2-Rezeptoren und erhöht daher die Entzündung im Gewebe.

„Wir sprechen von mononukleären Zellen im Gehirn, im Herzen, in der Leber, in der Milz, in den Eierstöcken, es führt also zu einer systemischen Erkrankung“, so Marik.

Spike-Proteine sind außerdem hochgradig autoimmun, d. h. sie können das Immunsystem dazu bringen, Angriffe auf das eigene Gewebe zu starten.

Studien unter der Leitung von Dr. Aristo Vojdani zeigten, dass Antikörper, die gegen SARS-CoV-2-Spike-Proteine gebildet wurden, „mit verschiedenen Gewebeantigenen reagierten, darunter Muskeln, Gelenke, Schilddrüse, Gehirn, Haut, Magen-Darm-Trakt, also mit fast jedem Antigen, das aus verschiedenen Teilen des Körpers entnommen wurde“, so Vojdani gegenüber The Epoch Times.

Ein wichtiger Befund, den Marik und Kory beobachteten, war, dass Personen mit Impfschäden eine höhere Konzentration von Autoantikörpern aufwiesen als Personen mit Long-COVID.

In vielen Studien wurde der Ausbruch oder ein Rückfall von Autoimmunkrankheiten nach einer COVID-19-Impfung beobachtet.

Zu den dokumentierten Fällen gehören Multiple Sklerose, Neuromyelitis, Arthritis, Typ-1-Diabetes und viele mehr.

Bei denjenigen, die einen Rückfall der Autoimmunerkrankung erlitten, traten häufig schwerere Symptome auf.

All dies deutet darauf hin, dass Menschen mit chronischen Grunderkrankungen, die ihre Gesundheit und ihr Immunsystem beeinträchtigen, ein höheres Risiko für eine mögliche Impfschädigung haben.

Vitaminmängel

Ein Mangel an Folat, Cobalamin (Vitamin B12) und Vitamin D wurde mit einem erhöhten Risiko einer COVID-19-Infektion in Verbindung gebracht.

Eine von britischen Forschern verfasste und vom National Health Service finanzierte Vorabdruckstudie ergab, dass eine Supplementierung von Vitamin D und Vitamin B12 die durch die COVID-19-Impfung verursachten neurologischen Symptome linderte.

Vitamin D wirkt entzündungshemmend und kann die Immunabwehr stärken, während Vitamin B12 für die Gesundheit des Nervensystems von entscheidender Bedeutung ist, da es zur Bildung von Myelin beiträgt, einer fetthaltigen Hülle um die Neuronen, die die Neuronen vor Vernarbung schützt und die neuronale Nachrichtenübermittlung verbessert.

„Es ist bekannt, dass Impfstoffe, einschließlich der COVID-19-Impfstoffe, in seltenen Fällen schwere und/oder chronische neurologische Reaktionen hervorrufen können. Wir befürworten ein Screening auf Vitamin-B12-Mangel vor der Impfung in Hochrisikogruppen“, schreiben die Studienautoren.

Auch bei Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wurde ein Folatmangel festgestellt. Das Vitamin spielt eine Rolle bei der Bildung von DNA und RNA für zelluläre Proteine.

Alter und Geschlecht

Marik sagte, dass Frauen im Allgemeinen ein höheres Risiko für eine Schädigung durch die COVID-19-Impfung haben.

Er stützte diese Aussage auf die Ergebnisse einer Umfrage, die von React19 durchgeführt wurde, einer Website, die Ratschläge zu Impfschäden und deren frühzeitiger Behandlung gibt.

Im Rahmen des Fragebogens wurden 508 Patienten mit Impfschäden im Oktober 2021 untersucht.

Die Umfrage ergab, dass 81 % der Personen, die über eine Impfverletzung berichteten, weiblich waren. Bei beiden Geschlechtern waren Patienten im Alter von 30 bis 50 Jahren am häufigsten betroffen.

Ergebnisse der REACT19-Umfrage zu impfgeschädigten Personen, durchgeführt am 5. Oktober 2021. Quelle: React19

Aus den Daten von VAERS geht auch hervor, dass rund 65 % der Meldungen über unerwünschte Ereignisse von Frauen stammten; 41 % dieser Meldungen kamen von Frauen, die zum Zeitpunkt der Meldung zwischen 18 und 49 Jahre alt waren.

Frauen in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen und in der Altersgruppe der 65- bis 79-Jährigen machten ebenfalls einen großen Teil der Berichte über unerwünschte Ereignisse aus, nämlich fast 35 % aller Berichte bei Frauen.

Spike-Proteine lösen über viele Wege Entzündungen aus.

Ein Weg führt über die Bindung an ACE2-Rezeptoren auf Zelloberflächen. Dieser Rezeptor ist wichtig für die Verringerung von Entzündungen, und eine Verringerung von ACE2 durch die Interaktion mit Spike-Proteinen erhöht somit die Entzündung.

Obwohl ACE2-Rezeptoren in vielen Organen zu finden sind, zeigen Studien, dass sie in den Eierstöcken und den Eiern besonders zahlreich vorkommen.

Seit der Einführung der Impfstoffe haben viele Frauen über Menstruationsstörungen berichtet.

In einer auf My Cycle Story veröffentlichten Studie wurden die Umfrageergebnisse von mehr als 6 000 Frauen zusammengefasst.

Die Studie kam zu einem alarmierenden Ergebnis: Während in den letzten 100 Jahren weniger als 40 Fälle von Ausscheidungen des Dezidualkastens dokumentiert wurden, traten nach der Einführung des Impfstoffs COVID-19 bei 292 Frauen Ausscheidungen des Dezidualkastens auf.

Marina Zhang lebt in New York und berichtet über Gesundheit und Wissenschaft.