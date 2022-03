Die alarmierenden Beobachtungen dieses Arztes reichen aus, um die COVID-Impfung in den USA zu stoppen

Ein Beitrag von „A Midwestern Doc“ erhält nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Allein aufgrund der Beobachtungen dieses einen Arztes sollten die Impfungen sofort gestoppt werden

Am 5. März veröffentlichte „A Midwestern Doctor“ (den ich mit „AMD“ abkürze) einen langen Substack-Artikel, in dem er akribisch seine Beobachtungen von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff aufzeichnete. Dies ist sehr selten, da die meisten Ärzte zu beschäftigt sind, um eine solche Analyse durchzuführen. Allein aufgrund der Beobachtungen dieses einen Arztes sind die Raten kritischer Ereignisse hoch genug, um zu rechtfertigen, dass die Impfstoffe aufgrund von Sicherheitsbedenken sofort gestoppt werden sollten.

Hintergrund

AMD muss seine Identität verbergen, sonst wird er/sie entlassen. So ist das medizinische System aufgebaut: Wenn man sich gegen das System ausspricht, verliert man seinen Job. Punkt.

Der Einfachheit halber nehme ich also an, dass AMD ein Mann ist.

Die von AMD dokumentierten SARs stammen zum Teil von seinen eigenen Patienten, größtenteils aber von Personen, die AMD direkt kennt. Also nicht mehr als ein Schritt entfernt: ein direkter Freund eines direkten Freundes.

Die Ergebnisse seiner Analyse (aus dem Abschnitt „Schlussfolgerungen“ des Artikels):

Kritische Impfschäden: 41

Schwere Impfschäden: 39

Erhebliche Reaktionen: 32

In der Geschichte der AMD gab es keine kritischen Verletzungen bei allen anderen Impfstoffen zusammen. Null.

Aber der wichtigste Teil war diese Aussage:

Wenn der FDA bei einem Medikament zwischen 10 und 100 kritische Verletzungen gemeldet werden, erwägt sie in der Regel, es vom Markt zu nehmen oder eine Blackbox-Warnung auszusprechen. Ich habe daher den Eindruck, dass für diese Impfstoffe nicht der Standard für die Meldung von Nebenwirkungen gilt, den wir erwarten.

Mit anderen Worten, allein auf der Grundlage der von der AMD direkt erhobenen Daten übersteigt der Impfstoff die Sperrfrist.

Der Zähler und der Nenner

AMD verwendete nicht nur seine eigenen Patienten, sondern auch Freunde seiner Freunde.

AMDs Fälle wurden aufgeteilt: 60 % der Patienten meldeten sich bei ihm mit ihren Geschichten und 40 % wurden von ihm aufgesucht.

Wie sicher ist er, dass jeder einzelne Fall mit dem Impfstoff zusammenhing? Bei der Hälfte der Fälle gab es eine extrem starke zeitliche Korrelation oder andere Faktoren, so dass er sehr sicher ist, dass ein kausaler Zusammenhang besteht. Bei der anderen Hälfte der Fälle ist die Kausalität äußerst wahrscheinlich.

Da seine Stichprobe nur die direkten Freunde seiner Freunde umfasst, schätzt er den „Nenner“ in seinem Fall konservativ auf weniger als 100.000 (die durchschnittliche Person hat etwa 150 bis 250 Freunde, so dass dies recht konservativ ist). Aufgrund von Überschneidungen werden es weniger sein, aber auch hier geht es nicht um eine genaue Zahl, sondern nur um eine grobe technische Schätzung.

AMDs erweiterter Freundeskreis besteht in unserer Berechnung aus einer Mischung aus Geimpften und Ungeimpften Personen. Da er Arzt ist, wird sein Anteil an geimpften Patienten höher sein als bei anderen, sodass unsere Hochrechnung möglicherweise zu hoch ausfällt.

Lassen Sie uns das auf eine Bevölkerung von 200 Millionen Menschen hochrechnen, die über 18 Jahre alt sind und sich impfen lassen können. Wir müssten seine Zahlen mit 2.000 multiplizieren, um eine untere Grenze für die Anzahl der erwarteten Ereignisse zu erhalten. Dies ist nicht ganz korrekt, da die Gruppe der AMD-Freunde älter ist und die Nebenwirkungen in der älteren Gruppe nicht in gleichem Maße auftreten wie in der jüngeren Gruppe. Also noch einmal, ich versuche nicht, eine superpräzise Schätzung zu erhalten, da dies nicht nötig ist, wie wir bald sehen werden.

Unsere grobe Schätzung ergibt also 41*2000 = mindestens 82.000 geschätzte kritische Ereignisse, die durch den Impfstoff verursacht wurden.

Dies liegt innerhalb eines Faktors 2 des Minimums von 150.000 Todesfällen, die ich zuvor für den Impfstoff geschätzt habe (unter Verwendung von mehr als einem Dutzend verschiedener Methoden). Es scheint also richtig zu sein, dass unsere Schätzung konservativ war. Und unsere grobe Extrapolation liegt auch innerhalb der zuvor ermittelten Zahlen, so dass sie als grobe Richtigkeitsüberprüfung dafür dient, dass die von AMD gemeldeten Zahlen „vernünftig“ waren.

Der Vergleich mit unserer 10 bis 100 kritischen Ereignisse umfassenden Stoppbedingung ergibt:

82.000 >> 10 bis 100

Die Stoppbedingung für den Impfstoff wird nicht nur durch die direkten Beobachtungen von AMD erfüllt (selbst wenn man einen Faktor 2 für Kausalitätszweifel einstellt), sondern auch durch unsere konservative (und sehr grobe) Schätzung der Gesamtzahl der kritischen Ereignisse in den USA. QED.

Abschließend möchte ich klarstellen, dass ich nicht behaupte, dass wir eine einzelne Anekdote auf eine ganze Bevölkerung extrapolieren können, um eine genaue Ratenschätzung zu erhalten. Ich behaupte nur, dass allein die Beobachtungen der AMD einen Impfstopp rechtfertigen und dass jede Extrapolation dieser Zahl auf die Gesamtbevölkerung, die auf vernünftigen Annahmen beruht, zeigt, dass die Stoppbedingung bei weitem überschritten wird.

Was andere Ärzte sehen

AMD befragte seine Kollegen, um herauszufinden, ob sie die gleichen Beobachtungen machten.

30 % bestätigten dies und 70 % sagten, sie sähen entweder überhaupt nichts und/oder wollten nicht darüber sprechen.

Er führt die 70%, die nichts sehen, darauf zurück, dass sie sich der Möglichkeit, dass die Impfstoffe unsicher sein könnten, nicht bewusst sind, so dass alle unerwünschten Reaktionen sofort verdrängt und verworfen werden; sie werden nicht registriert.

Selbst wenn wir unsere Berechnung von 82.000 um 70 % reduzieren, weil wir davon ausgehen, dass die von der AMD festgestellten Raten überhöht sind, liegt die Zahl der kritisch Geschädigten (24.600) immer noch weit über der Schwelle, ab der wir die Studie stoppen, und das ist eigentlich das Einzige, was ich zeigen wollte.

Die klinische Phase-3-Studie von Pfizer

AMD wies darauf hin, dass bei der Verabreichung der Spritzen schnell eine hohe Rate an Anaphylaxien festgestellt wurde.

Er fragte: „Wie konnte die klinische Studie das nicht feststellen?“

In der Tat. Anaphylaxie wurde in dem Bericht über die Phase-3-Studie überhaupt nicht erwähnt, obwohl sie lebensbedrohlich ist.

Auch in der 6-Monats-Follow-up-Studie wurde sie nicht erwähnt. Diese Studie hätte die Reaktionen der Placebo-Kohorte, die den Impfstoff erhalten hat, einbezogen.

Die Häufigkeit von Anaphylaxie liegt bei 2,47 Ereignissen pro 10.000 Dosen, so dass in der vollständig geimpften Behandlungsgruppe (44.000 Dosen) etwa 10 Ereignisse hätten beobachtet werden müssen und eine ähnliche Anzahl von Ereignissen in der Placebogruppe, die geimpft wurde.

Es hätten also im Durchschnitt 21 Anaphylaxie-Ereignisse auftreten müssen, aber es wurden keine gemeldet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass dies ein Zufall ist.

Wie erklärt Pfizer das? Dies ist natürlich eine rhetorische Frage, denn niemand wird ihnen diese Frage stellen, und sie müssen sie auch nicht beantworten. So ist das nun einmal in der Medizin. Es ist nicht erlaubt, solche Fragen zu stellen. Das ist „Wissenschaft“. Wir bringen unseren Kindern bei, alles zu glauben, was die Pharmakonzerne ihnen sagen, und keine Fragen zu stellen.

Ein weiteres „Highlight“

Dieser Kommentar ganz am Ende von AMDs Artikel verdient besondere Erwähnung:

Oder wie ein anderer Kommentator hier schrieb: Ich war letztes Jahr nach der Einführung der Gentherapie eine Krankenschwester im Mittleren Westen. Ich war eine Fallmanagerin, die die Entlassungsplanung durchführte. Ich habe täglich 10-12 Nebenwirkungen gesehen. Alles, was Sie gesagt haben und mehr. 2 Fälle von Amnesie (einer war ein gesunder Anästhesist). 1 Mädchen in ihren Zwanzigern mit Blut in ihren Tränen musste diesen Job aufgeben.

Ein Mädchen mit Blut in ihren Tränen?!?! Wann haben Sie das zum letzten Mal gesehen?

Anmerkungen

In seinem Bericht hat AMD die Fälle absichtlich vage formuliert, um die Vertraulichkeit der Patienten zu schützen.

Leser-Feedback

Dieser Kommentar zu den Ereignissen in Melbourne, Australien, spiegelt das wider, was in diesem Artikel beschrieben wurde. Sie erklärt: „Die Ärzte sind sehr besorgt über das, was sie durch die Impfungen sehen, aber sie schweigen, um ihren Arbeitsplatz zu retten.“ Das ergibt durchaus Sinn. Die erste Pflicht eines Arztes ist seine Familie. Das erlebe ich immer wieder. Aus diesem Grund schweigen die Ärzte, mit denen ich spreche. Ich mache ihnen keinen Vorwurf.

Ein anderer Leser schrieb dies:

Steve,

ich liebe Ihre Arbeit. Der Arzt aus dem Mittleren Westen hat Recht. Ich bin praktizierender pädiatrischer Augenarzt im Südosten und habe mehrere katastrophale Nebenwirkungen der Impfungen erlebt. Seit über einem Jahr schlage ich bei meinen Freunden und Kollegen Alarm. Die meisten von ihnen halten mich für verrückt. Es begann letztes Jahr etwa im März, als ich in den Vorbereitungsraum einer Patientin ging, um eine Mutter eine Einverständniserklärung unterschreiben zu lassen. Sie entschuldigte sich bei mir, dass sie Schwierigkeiten beim Schreiben hatte, da sie erst kürzlich einen Schlaganfall erlitten hatte. Ich sagte ihr, dass ich froh sei, dass sie hier sei, und fragte sie dann, ob sie wisse, was die Ursache sei. „Es war dieser Schuss“, sagte sie. Sie war in dieser Nacht im Krankenhaus. Ich ging dann ins Krankenhaus und erzählte meiner Ärztin die Geschichte. Sie erzählte mir dann, dass die Tochter ihrer Freundin (39) einen Monat nach der Spritze an einer Lungenembolie gestorben war. Ich erzählte dies einem meiner Partner, der sagte, dass sein Freund mit einer Myokarditis im Krankenhaus lag, nachdem er eine Spritze bekommen hatte.

Ich weiß auch von einem Arzt in einer nahe gelegenen Praxis, der im Alter von 52 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist. Nach Angaben seiner Praxisleitung war er kürzlich geimpft worden. Ich weiß auch von 3 Brustkrebsdiagnosen nach Impfungen sowie von einer transversalen Myelitis und einem Hirnstamm-Gliom. Alle waren geimpft worden, aber ich kann nicht sagen, dass die Impfungen die Ursache waren.

Der Schwiegersohn eines guten Freundes meiner Eltern starb mit 39 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt. Auch er war kürzlich geimpft worden. In meiner eigenen Praxis habe ich 3 Patienten mit Nebenwirkungen, einer mit erhöhtem Hirndruck. Fast unmittelbar nach der zweiten Pfizer-Dosis begann der Patient, Kopfschmerzen zu haben. Ich habe das Kind etwa eine Woche später gesehen, und es hatte geschwollene Sehnerven.

Ein zweiter Patient hatte etwa 2 Wochen nach der ersten Dosis eine Uveitis. Ein dritter Patient hatte eine „spontane“ Glaskörperblutung innerhalb von 2 Wochen nach einer Dosis.

Ich weiß auch von einigen anderen… Wenn ich dies den meisten Ärzten gegenüber erwähne, schauen sie mich nur mit leeren Blicken an. Ich wurde verspottet, gemaßregelt und bedroht, nur weil ich Ärzten meine Beobachtungen mitgeteilt habe.

Das muss sofort unterbunden werden.

Zusammenfassung

Allein aufgrund der Anzahl der Beobachtungen dieses einen Arztes sollten die Impfstoffe sofort gestoppt werden.

AMD ist kein isolierter Datenpunkt. Er entdeckte, dass 30 % seiner Kollegen ähnliche Dinge beobachten.

Ich kann auch persönlich bestätigen, dass AMD nach vertraulichen Gesprächen mit anderen Ärzten (die Vergeltungsmaßnahmen wie den Verlust der ärztlichen Zulassung fürchten, wenn sie sich äußern) kaum ein Einzelfall ist. Die Ärzte, die ich kenne, mussten in der Vergangenheit noch nie ein Ereignis an VAERS melden und hatten in diesem Jahr zwischen 20 und 1.000 Fälle zu melden. Sie wollen nicht mit der FDA darüber sprechen, was sie sehen, weil sie nicht wollen, dass ihnen die Zulassung entzogen wird.

Wie der Fall von AMD zeigt, macht es die medizinische Gemeinschaft diesen Ärzten unmöglich, frei zu sprechen und zu sagen, was sie wissen. Die Ärzte sind gezwungen, sich im Schatten zu verstecken, um ihre Geschichte zu erzählen, oder einfach zu schweigen.

Die Zeiten, in denen Kollegen offene, freundschaftliche Diskussionen führten, um Konflikte zu lösen, sind vorbei. Die medizinische Gemeinschaft setzt nun Angst und Einschüchterungstechniken ein, um jede wissenschaftliche Abweichung zum Schweigen zu bringen. In Kanada hat sich beispielsweise eine ganze Universität gegen Dr. Byram Bridle verbündet, um ihn zu diskreditieren, weil er sich geäußert hat. Würde einer der Dozenten der Universität von Guelph mit ihm diskutieren? Natürlich nicht! Keine Chance. Einige Fakultätsmitglieder unterzeichneten sogar den gemeinsamen Brief der Fakultät, in dem sie ihn verunglimpften, ohne das von ihm verfasste Dokument überhaupt gelesen zu haben. Ihrer Meinung nach hatte Professor Bridle Unrecht, und sie brauchten sich nicht einmal die Mühe zu machen, seinen Standpunkt zu verstehen.

In Kalifornien versucht der Gesetzgeber heute, die Ärztekammern weiter zu ermächtigen, jedem Arzt die Zulassung zu entziehen, der sich gegen die Impfstoffe ausspricht. Es ist eine Diktatur von oben nach unten, bei der die Ärztekammern alle Karten in der Hand halten. Sie sind niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig. Sie werden nicht in Frage gestellt. In vielen Fällen wissen die Ärzte, denen die Approbation entzogen wird, nicht einmal, wer sie untersucht, und sie dürfen die Behörden nicht zu Protokoll befragen. Die Behörden können also nicht für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden.

Obwohl die Beweise eindeutig sind, dass diese Impfstoffe schädlich sind und abgeschafft werden sollten, tun wir als Gesellschaft heute das Gegenteil, indem wir Impfungen vorschreiben, die Menschen entweder impfen lassen oder entlassen. Wir verlangen von Ärzten wie AMD, dass sie ihren Mund halten.

Es gibt jetzt sogar ein Formular der US-Regierung, mit dem man jeden Arzt anzeigen kann, der die offizielle Darstellung in Frage stellt. Im Grunde bittet die Regierung uns, als Spione zu fungieren und ihr dabei zu helfen, Menschen zu eliminieren, die nicht mit der offiziellen Darstellung übereinstimmen.

Irgendjemand sagt Ihnen hier nicht die Wahrheit, und es ist nicht ein Arzt aus dem Mittleren Westen.

Sie sollten verärgert sein. Sehr wütend. Das ist unverzeihlich.

Leider will kein Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens in Amerika darüber sprechen, und auch die Mainstream-Presse wird nicht darüber berichten.