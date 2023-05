Die anglo-amerikanische Hand hinter dem Aufstieg des damaligen und jetzigen Faschismus

Matthew Ehret

Am 9. Mai feierte die Welt den Victory Day.

Für diejenigen, die nicht die Augen davor verschlossen haben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg führende nicht entnazifizierte Nazis, italienische und japanische Faschisten in den anglo-amerikanischen Geheimdienstkomplex integriert wurden, ist diese Feier gelinde gesagt bittersüß.

In Westdeutschland erhielt der Leiter des Nazi-Geheimdienstes, Reinhardt Gehlen, von Allan Dulles einen neuen Job als Leiter des westdeutschen Geheimdienstes unter Kontrolle der CIA.

Wie Cynthia Chung in ihrem Buch „The Empire on Which the Black Sun Never Set“ (Das Reich, über dem die schwarze Sonne nie unterging) nachgewiesen hat, waren zwischen 1958 und 1973 alle Leiter des NATO-Kommandos für Europa ehemalige SS-Offiziere. Und wie der Schweizer Historiker Daniele Ganser in seinem Buch „NATO-Geheimarmeen in Europa“ nachwies, diente der Kalte Krieg als Vorwand für den Aufbau eines riesigen paramilitärischen Komplexes, der sich Faschisten aus Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und Deutschland bediente, um durch die Organisation von Terrororganisationen wie der Roten Brigade und die gezielte Ermordung von nationalistischen Führern, die sich nicht an eine neue, auf Entvölkerung ausgerichtete Weltordnung anpassen wollten, einen vielschichtigen Krieg gegen die Menschen in Europa zu führen.

Leider gab es diesen Pakt mit dem Teufel nicht nur in den wilden Tagen des Kalten Krieges, sondern er wird bis heute auf verschiedenen Ebenen virulent fortgesetzt.

Moderne Nazi-Revival-Bewegungen

Moderne Ausdrucksformen des Faschismus finden sich zum Beispiel in der Wiederbelebung von hakenkreuztätowierten, die schwarze Sonne des Okkultismus liebenden, Wolfsengel tragenden Asow-, C14-, Svoboda- und Aidar-Neonazis in der heutigen Ukraine, zusätzlich zu einer völligen Neuschreibung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die in den 30 Jahren seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einen beschleunigten Absturz in die Unwirklichkeit erfahren hat.

In allen ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Paktes, die in die NATO aufgenommen wurden, wie z.B. Litauen, Estland, Albanien, die Slowakei und Lettland, wurden die Nazi-Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs durch Statuen, öffentliche Gedenktafeln, Denkmäler und sogar nach Nazis benannte Schulen, Parks und Straßen verherrlicht. Die Ehrung von Nazi-Kollaborateuren bei gleichzeitigem Abriss prosowjetischer Denkmäler ist fast zu einer Vorbedingung für jeden Staat geworden, der der NATO beitreten möchte.

In Estland, das 2004 der NATO beigetreten ist, hat die vom Verteidigungsministerium finanzierte Erna Society die Nazi-Saboteurgruppe Erna, die im Zweiten Weltkrieg mit der Waffen-SS zusammenarbeitete, gefeiert und den Erna-Aufklärungstrupp zu offiziellen Nationalhelden erhoben. In Albanien rehabilitierte Premierminister Edi Rama den Nazi-Kollaborateur Midhat Frasheri, der Tausende von Juden aus dem Kosovo in die Todeslager deportierte.

In Litauen wurde der pro-nazistische Führer der Litauischen Aktivistenfront, Juozas Lukša, der in Kaunas Gräueltaten verübte, durch einen Parlamentsbeschluss als Nationalheld geehrt, in dem das Jahr 2021 zum „Jahr des Juozas Lukša-Daumantas“ erklärt wurde. In der Slowakei ist die von dem Neonazi Marián Kotleba geführte „Unsere Slowakische Volkspartei“ vom Rand in die Mitte gerückt und hat 2019 10% der Parlamentssitze gewonnen.

Finnland ist ein neues NATO-Mitglied geworden, dem sich möglicherweise auch Schweden anschließen wird. Beide Länder haben tiefe, ungelöste Pro-Nazi-Traditionen, die langsam wieder an die Oberfläche kommen, wie ich in „Nazi Skeletons in Finland and Sweden’s Closets“ dargelegt habe. https://matthewehret.substack.com/p/nazi-skeletons-in-finland-and-swedens

In der gesamten „freien und demokratischen“ transatlantischen Gemeinschaft werden Euthanasieprogramme in erstaunlich schnellem Tempo in Betrieb genommen, wobei der Zugang zu „mündigen Minderjährigen“, behinderten Bürgern, die mit Depressionen und anderen nicht tödlichen Krankheiten zu kämpfen haben, ständig zunimmt. In den USA haben Bidens Gesundheitsreformen Hitlers Tiergarten-4-Programm zur „Beseitigung nutzloser Esser“ wiederbelebt, welches Leben, das es nicht wert ist, gelebt zu werden, einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterwirft.

Die Eugenik ist einmal mehr zur herrschenden Pseudowissenschaft einer faschistischen Elite von Sozialingenieuren geworden, die unerwünschte Eigenschaften in der Bevölkerung auszüchten und gleichzeitig die Gesamtbevölkerung auf eine überschaubare Zahl reduzieren wollen – mit denselben Formeln, die Hitler und seine Mitarbeiter in den 30er bis 40er Jahren angewandt haben.

Tatsache ist, dass am 9. Mai 1945 etwas nicht geklärt wurde, was viel mit dem langsamen Wiederauftauchen einer neuen Form des Faschismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der erneuten Gefahr einer globalen Diktatur zu tun hat, der die Welt heute wieder ausgesetzt ist.

Die hässliche Wahrheit über den Zweiten Weltkriegs

Adolph Hitler oder Benito Mussolini waren nie „ihre eigenen Herren“.

Die Maschinen, die sie anführten, standen nie vollständig unter ihrer souveränen Kontrolle, und die Finanzmittel, die sie als Treibstoff für ihre Bemühungen um die Weltherrschaft verwendeten, kamen nicht von den Banken Italiens oder Deutschlands. Die Technologien, die sie in der Petrochemie, im Kautschuk und in der Informatik einsetzten, stammten nicht aus Deutschland oder Italien, und die herrschende wissenschaftliche Ideologie der Eugenik, die so viele der Schrecken der deutschen Rassenreinigungspraktiken antrieb, hatte ihren Ursprung nicht in den Köpfen deutscher Denker oder in deutschen Institutionen.

Wäre da nicht ein mächtiges Netzwerk von Finanziers und Industriellen der 1920er bis 1940er Jahre mit Namen wie Rockefeller, Warburg, Montague Norman, Osborn, Morgan, Harriman oder Dulles gewesen, so kann man mit Sicherheit sagen, dass der Faschismus als „Lösung“ für die wirtschaftlichen Probleme der Nachkriegsordnung niemals möglich gewesen wäre. Um dies zu beweisen, sollten wir den seltsamen Fall von Prescott Bush als nützlichen Ausgangspunkt nehmen.

Der Patriarch eben jener Bush-Dynastie, die der Welt zwei katastrophale amerikanische Präsidenten beschert hat, machte sich einen Namen durch die Finanzierung des Nationalsozialismus an der Seite seiner Geschäftspartner Averell Harriman und Averells jüngerem Bruder E. Roland Harriman (letzterer war es, der Prescott für Skull and Bones rekrutierte, während beide in Yale studierten). Prescott gewährte nicht nur als Direktor von Brown Brothers Harriman wertvolle Kredite, um die bankrotte Nazipartei über Wasser zu halten, als Hitler 1932 an Unterstützung verlor und der antifaschistische General Kurt von Schleicher zum Reichskanzler ernannt wurde, sondern wurde 1942 als Direktor der Union Banking Corporation sogar des „Handels mit dem Feind“ für schuldig befunden!

Richtig gehört! Elf Monate nach dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg führte die US-Bundesregierung natürlich eine Untersuchung aller Nazi-Bankgeschäfte in den USA durch und fragte sich, warum Prescott weiterhin eine Bank leitete, die so eng mit Fritz Thyssens Bank voor Handel en Scheepvart in den Niederlanden verflochten war.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Fritz Thyssen ist der deutsche Industriemagnat, der durch das Buch „I Paid Hitler“ bekannt wurde.

Die Bank selbst war an ein deutsches Kombinat namens Vereinigte Stahlwerke gebunden, das 50,8% des Roheisens, 41,4% der Universalbleche, 38,5% des verzinkten Stahls, 45,5% der Rohre und 35% der Sprengstoffe in Nazi-Deutschland kontrollierte. Gemäß der Vesting Order 248 beschlagnahmte die US-Bundesregierung am 22. Oktober 1942 den gesamten Besitz von Prescott.

Das amerikanisch-deutsche Stahlkombinat war nur ein kleiner Teil einer umfassenderen Operation, denn Rockefellers Standard Oil hatte 1929 im Rahmen des Young-Plans zusammen mit der IG Farben (dem viertgrößten Unternehmen der Welt) ein neues internationales Kartell gegründet. Owen Young war ein Aktivposten bei JP Morgan und Direktor der Rockefeller Foundation, der General Electric leitete.

Im Jahr 1928 führte Young einen deutschen Schuldentilgungsplan ein, aus dem die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervorging und ein internationales Kartell von Industriellen und Finanziers im Auftrag der Londoner City und der Wall Street konsolidierte. Das größte dieser Kartelle sah den Zusammenschluss der deutschen Betriebe von Henry Ford mit IG Farben, Dupont Industries, der britischen Shell und Rockefellers Standard Oil vor. Die Kartellvereinbarung von 1928 ermöglichte es Standard Oil auch, alle Patente und Technologien für die Herstellung von synthetischem Benzin aus Kohle an die IG Farben weiterzugeben, so dass Deutschland seine Produktion von lediglich 300.000 Tonnen Erdöl im Jahr 1934 auf unglaubliche 6,5 Millionen Tonnen (85% der Gesamtproduktion) während des Zweiten Weltkriegs steigern konnte.

Hätte dieser Patent-/Technologietransfer nicht stattgefunden, hätte es die moderne mechanisierte Kriegsführung, die den Zweiten Weltkrieg kennzeichnete, nie gegeben.

Zwei Jahre vor Beginn des Young-Plans hatte JP Morgan bereits einen Kredit in Höhe von 100 Millionen Dollar an Mussolinis neu errichtetes faschistisches Regime in Italien vergeben[1] – wobei der Königsmacher der Demokratischen Partei, Thomas Lamont, die Rolle von Prescott Bush in der italienischen Operation der Wall Street spielte. Nicht nur JP Morgan war von Mussolinis Unternehmensfaschismus begeistert, sondern auch Henry Luce vom Time Magazine, der zwischen 1923 und 1943 acht Mal Mussolini auf die Titelseite des Magazins brachte und dabei unermüdlich für den Faschismus als „Wirtschaftswunderlösung für Amerika“ warb (was er auch in seinen beiden anderen Zeitschriften Fortune und Life tat).

Viele verzweifelte Amerikaner, die noch immer von der langen und schmerzhaften Depression seit 1929 traumatisiert waren, hatten sich zunehmend der giftigen Idee verschrieben, dass ein amerikanischer Faschismus für Essen auf dem Tisch sorgen und ihnen endlich helfen würde, Arbeit zu finden.

Ein paar Worte sollten über Brown Brothers Harriman gesagt werden.

Bushs Nazi-Bank selbst war das Produkt einer früheren Fusion aus dem Jahr 1931 zwischen der Familienbank von Lord Montagu Norman (Brown Brothers) und Harriman, Bush und Co.

Montague Norman war von 1920 bis 1944 Gouverneur der Bank of England, Leiter des Anglo-German Fellowship Trust und Kontrolleur des deutschen Hjalmar Schacht (Reichsbankpräsident von 1923-1930 und Wirtschaftsminister von 1934-1937). Norman war auch die treibende Kraft hinter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die 1930 gegründet wurde und während des gesamten Zweiten Weltkriegs bestand.

Hjalmar Schacht and Montagu Norman

Die Zentralbank der Zentralbanken

Obwohl die BIZ im Rahmen des Young-Plans gegründet und nominell von Schacht als Mechanismus für die Rückzahlung von Schulden aus dem Ersten Weltkrieg geleitet wurde, war die in der Schweiz ansässige „Zentralbank der Zentralbanken“ der wichtigste Mechanismus für die internationalen Finanziers zur Finanzierung des Nazi-Apparats. Die Tatsache, dass die BIZ unter der totalen Kontrolle von Montagu Norman stand, wurde vom niederländischen Zentralbanker Johan Beyen aufgedeckt, der sagte:

„Normans Prestige war überwältigend. Als Apostel der Zusammenarbeit der Zentralbanken machte er den Zentralbanker zu einer Art Erzpriester der Währungsreligion. Die BIZ war in der Tat seine Schöpfung.“ [2]

Zu den Gründungsmitgliedern der BIZ gehörten die privaten Zentralbanken Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Belgiens sowie ein Kreis von drei amerikanischen Privatbanken (JP Morgan, First National of Chicago und First National of New York). Die drei amerikanischen Banken fusionierten nach dem Krieg und sind heute als Citigroup und JP Morgan Chase bekannt.

In ihrer Gründungsurkunde wurde der BIZ, ihren Direktoren und Mitarbeitern Immunität von allen souveränen nationalen Gesetzen zugesichert, und nicht einmal die Behörden der Schweiz durften ihre Räumlichkeiten betreten.

Diese Geschichte wurde in dem 2013 erschienenen Buch von Adam LeBor „Der Turm zu Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World“.

Ein Wort zur Eugenik

Die Unterstützung der Nazis im Vorfeld und während des Zweiten Weltkriegs beschränkte sich nicht nur auf die Finanzen und die industrielle Macht, sondern erstreckte sich auch auf die herrschende wissenschaftliche Ideologie des Dritten Reichs: Eugenik (auch bekannt als die Wissenschaft des Sozialdarwinismus, wie sie Jahrzehnte zuvor von Thomas Huxleys X Club Kollegen Herbert Spencer und Darwins Cousin Francis Galton entwickelt worden war).

1932 fand in New York die dritte Eugenik-Konferenz statt, die von William Draper Jr. (Bankier bei JP Morgan, Chef von General Motors und führende Persönlichkeit von Dillon Read und Co.) und der Familie Harriman gesponsert wurde. Auf dieser Konferenz kamen führende Eugeniker aus der ganzen Welt zusammen, um die erfolgreiche Anwendung der Eugenikgesetze in Amerika zu studieren, die 1907 unter der enthusiastischen Schirmherrschaft von Theodore Roosevelt begonnen hatte. Unter dem Deckmantel der „Wissenschaft“ diskutierten diese Sozialingenieure über das neue Zeitalter der „gelenkten Evolution des Menschen“, das bald durch eine globale wissenschaftliche Diktatur ermöglicht werden sollte.

In seiner Rede auf der Konferenz sagte der führende britische Faschist Fairfield Osborn, dass Eugenik…

„…das Überleben und die Vermehrung der Stärkeren unterstützt und fördert; indirekt würde sie die Vermehrung der Untauglichen eindämmen und entmutigen. Was letzteres betrifft, so wird allein in den Vereinigten Staaten weithin anerkannt, dass es Millionen von Menschen gibt, die als Schleppnetze oder Notanker für das Fortschreiten des Staatsschiffs fungieren… Während einige hochkompetente Menschen arbeitslos sind, ist die Masse der Arbeitslosigkeit unter den weniger kompetenten zu finden, die zuerst für die Suspendierung ausgewählt werden, während die wenigen hochkompetenten Menschen behalten werden, weil sie immer noch unentbehrlich sind. In der Natur würden diese weniger fähigen Personen allmählich verschwinden, aber in der Zivilisation halten wir sie in der Gemeinschaft, in der Hoffnung, dass sie in besseren Zeiten alle eine Beschäftigung finden werden. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass die humane Zivilisation direkt gegen die Ordnung der Natur verstößt und das Überleben der Unangepassten fördert“ [3].

Die dunklen Tage der Großen Depression waren gute Jahre für Bigotterie und Ignoranz, denn in zwei kanadischen Provinzen (British Columbia und Alberta) wurden Eugenik-Gesetze erlassen, die sich in ganz Europa und Amerika ausbreiteten: In 30 US-Bundesstaaten wurden Eugenik-Gesetze zur Sterilisierung von Untauglichen erlassen. Die Rockefeller-Stiftung finanzierte später die deutsche Eugenik und insbesondere den aufstrebenden Stern der Menschenverbesserung, Joseph Mengele.

Das Frankenstein-Monster der Nazis wird abgetrieben

Bei der Beschreibung seines Treffens mit Hitler am 29. Januar 1935 zitierte der Round-Table-Kontrolleur Lord Lothian die Vision des Führers von der arischen Mitführung der Neuen Weltordnung mit den Worten:

„Deutschland, England, Frankreich, Italien, Amerika und Skandinavien … sollten zu einer Übereinkunft kommen, durch die sie ihre Staatsangehörigen daran hindern, bei der Industrialisierung von Ländern wie China und Indien mitzuwirken. Es ist selbstmörderisch, in den landwirtschaftlich geprägten Ländern Asiens den Aufbau von Fertigungsindustrien zu fördern“ [4].

Es liegt auf der Hand, dass noch viel mehr zu diesem Thema gesagt werden könnte, aber die faschistische Maschine verhielt sich nicht ganz so, wie es sich die Dr. Frankensteins in London wünschten, als Hitler zu erkennen begann, dass seine mächtige Militärmaschinerie Deutschland die Macht gab, die neue Weltordnung anzuführen, anstatt als bloßer Vollstrecker im Namen seiner englischen Herren in Großbritannien die zweite Geige zu spielen. Während viele Oligarchen in London und an der Wall Street bereit waren, sich an diese neue Realität anzupassen, wurde beschlossen, den Plan abzubrechen und zu versuchen, an einem anderen Tag zu kämpfen.

Zu diesem Zweck wurde ein Skandal ausgeheckt, um die Abdankung des pro-nazistischen Königs Edward VIII. im Jahr 1936 zu rechtfertigen, und ein beschwichtigender Premierminister Neville Chamberlain wurde 1940 durch Winston Churchill ersetzt. Sir Winston war zwar ein Leben lang Rassist, Eugeniker und sogar Mussolini-Bewunderer, aber in erster Linie war er ein überzeugter britischer Imperialist und als solcher würde er mit allen Mitteln dafür kämpfen, das Prestige des Empire zu retten, wenn es bedroht wäre. Und das tat er auch.

In Amerika selbst hatte das pro-faschistische Wall-Street-Establishment einen Krieg verloren, der an dem Tag begann, als der antifaschistische Präsident Franklin Roosevelt 1932 gewählt wurde. Nicht nur, dass ihr Attentatsversuch vom Februar 1933 gescheitert war, auch ihre Staatsstreichpläne von 1934 wurden von einem patriotischen General namens Smedley Butler vereitelt.

Erschwerend kam hinzu, dass ihre Bemühungen, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten, in der Hoffnung, an der Seite Deutschlands, Frankreichs und Italiens die Neue Weltordnung mit anzuführen, ebenfalls scheiterten [5].

Zwischen 1933 und 1939 hatte FDR weitreichende Reformen im Bankensektor durchgesetzt, den Versuch, mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich eine globale Bankendiktatur zu errichten, vereitelt und mit dem New Deal einen umfassenden Aufschwung eingeleitet.

Die lebende Hölle, die die Große Depression war

Während der Großen Depression wurde die Bevölkerung bis an ihre Grenzen getrieben, was Amerika sehr anfällig für den Faschismus machte, da die Arbeitslosigkeit auf 25% in die Höhe schoss, die Industriekapazität um 70% einbrach und die Agrarpreise weit unter die Produktionskosten fielen, was Zwangsversteigerungen und Selbstmord beschleunigte. Die Ersparnisse der Menschen gingen verloren, als 4000 Banken zusammenbrachen.

Diese Verzweiflung wiederholte sich in ganz Europa und Kanada, wo eugenisch gesinnte Faschisten überall an Popularität gewannen. In England entstand 1932 die British Union of Fascists von Sir Oswald Mosley, und in Kanada gab es eine eigene faschistische Lösung mit der von einem Rhodes-Stipendiaten gegründeten „Fabian Society“ League of Social Reconstruction (die später die Liberale Partei übernahm), die die „wissenschaftliche Verwaltung der Gesellschaft“ forderte.

Den Bürgern Nordamerikas wurde gesagt, dass der Unternehmensfaschismus die wirtschaftliche Lösung für alle wirtschaftlichen Probleme Amerikas sei.

Mitten in der Krise löste sich die Londoner City 1931 vom Goldstandard, was für die USA ein schwerer Schlag war, da dies zu einer Flucht des Goldes aus Amerika führte, was eine noch stärkere Schrumpfung der Geldmenge zur Folge hatte und somit die Unfähigkeit, auf die Depression zu reagieren. Gleichzeitig überschwemmten britische Waren die USA und zerstörten das Wenige, was an Produktion noch übrig war.

In dieser Atmosphäre entfaltete sich 1933 eine der am wenigsten verstandenen Schlachten.

1933: Versuch einer Diktatur der Banker

In Deutschland führte ein überraschender Sieg von General Kurt von Schleicher im Dezember 1932 zur Niederlage der von London gelenkten Nazipartei, was Deutschland von der Tyrannei der Zentralbank zu befreien drohte. Wenige Wochen vor Schleichers Sieg gewann Franklin Roosevelt die Präsidentschaft in Amerika und drohte damit, die privaten Banken zu regulieren und die nationale Souveränität über die Finanzen durchzusetzen.

Schleicher hatte ein Jahrzehnt zuvor eng mit dem Lincoln-Bewunderer, dem deutschen Außenminister Walter Rathenau zusammengearbeitet, als er 1922 hinter dem Rücken der Globalisten, die damals den Völkerbund leiteten, das Abkommen von Rapallo mit seinem russischen Amtskollegen Georgi Tschitscherin aushandelte.

Der Vertrag wurde am 16. April 1922 in Rapallo, Italien, unterzeichnet und sah den Erlass aller Kriegsschulden und den Verzicht auf alle territorialen Ansprüche beider Seiten vor. Der Vertrag besagte, dass Russland und Deutschland „im Geiste des gegenseitigen Wohlwollens bei der Befriedigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse beider Länder zusammenarbeiten“ würden, und basierte auf der Idee groß angelegter industrieller Investitionen in die realen Bedürfnisse beider Nationen als Ausweg aus dem hyperinflationären Alptraum, der 1923 zum wirtschaftlichen Zusammenbruch Weimars führte.

Bilder der Weimarer Hyperinflation von 1923 (die sich qualitativ nicht von dem Prozess unterscheidet, der das moderne transatlantische Bankensystem erfasst hat).

Als Rathenau am 24. Juni 1922 von einer Terrorzelle namens „Organisation Consul“ ermordet wurde, war der Erfolg des Rapallo-Vertrags dahin und die Nation stürzte in eine Welle von Chaos und Gelddruckerei. Die Organisation Consul war zwischen 1919 und 1923 an der Ermordung von mehr als 354 deutschen Politikern beteiligt gewesen. Als sie 1922 verboten wurde, änderte die Gruppe lediglich ihren Namen und ging in andere deutsche paramilitärische Gruppen (wie das Freikorps) über, die zum militärischen Arm der neuen nationalsozialistischen Partei wurden.

Als Rathenaus Assistent 1932 an der Seite von Franklin Roosevelt Reichskanzler wurde, drohte ein neuer antiglobalistischer Widerstand, den zweiten Versuch einer Neuen Weltordnung zu zerschlagen.

Die Londoner City sah ihre Pläne für einen globalen Faschismus ins Wanken geraten und verkündete, dass in aller Eile ein neues, von den Zentralbanken kontrolliertes globales System geschaffen werden müsse. Ihr Ziel war es, die Wirtschaftskrise als Vorwand zu nutzen, um den Nationalstaaten jegliche Macht über die Geldpolitik zu entziehen (ganz ähnlich wie heute) und gleichzeitig die Macht der unabhängigen Zentralbanken als Vollstrecker „ausgeglichener globaler Haushalte“ zu stärken.

Im Dezember 1932 wurde vom Völkerbund unter der Leitung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und der Bank of England eine Wirtschaftskonferenz zur „Stabilisierung der Weltwirtschaft“ organisiert. Die Londoner Wirtschaftskonferenz brachte 64 Nationen der Welt unter dem Vorsitz des britischen Premierministers zusammen und wurde vom König selbst eröffnet.

In einer vom Währungsausschuss der Konferenz verabschiedeten Resolution heißt es:

„Die Konferenz ist der Ansicht, dass es für die Schaffung eines internationalen Goldstandards mit dem notwendigen Mechanismus für ein zufriedenstellendes Funktionieren unerlässlich ist, dass in den entwickelten Ländern, die derzeit über keine angemessene Zentralbankeinrichtung verfügen, unabhängige Zentralbanken mit den erforderlichen Befugnissen und der Freiheit zur Durchführung einer angemessenen Währungs- und Kreditpolitik geschaffen werden“ und dass „die Konferenz den großen Nutzen einer engen und kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken bekräftigen möchte. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sollte eine immer wichtigere Rolle spielen, nicht nur durch die Verbesserung der Kontakte, sondern auch als Instrument für gemeinsames Handeln.“

In Anlehnung an Mark Carneys derzeitige Fixierung auf das „mathematische Gleichgewicht“ wurde in den Entschließungen erklärt, dass der neue, von den Zentralbanken kontrollierte globale Goldstandard erforderlich sei, „um ein grundlegendes Gleichgewicht in den Zahlungsbilanzen“ der Länder aufrechtzuerhalten. Die Idee war, den Nationalstaaten die Macht zu nehmen, Kredite für ihre eigene Entwicklung zu generieren und zu steuern.

FDR torpediert die Londoner Konferenz

Der Widerstand von Reichskanzler Schleicher gegen eine Bankendiktatur wurde durch einen „sanften Staatsstreich“ gelöst, bei dem der patriotische Führer im Januar 1933 zugunsten von Adolf Hitler (unter der Kontrolle eines Spielzeugs der Bank of England namens Hjalmar Schacht) abgesetzt und Schleicher im folgenden Jahr in der „Nacht der langen Messer“ ermordet wurde.

In Amerika wurde am 15. Februar 1933 ein Attentat auf Roosevelt vereitelt, als eine Frau einem Freimaurer in Miami die Pistole aus der Hand schlug, was zum Tod des Bürgermeisters von Chicago, Cermak, führte.

Ohne Roosevelts Leiche stieß die Londoner Konferenz auf ein unüberwindliches Hindernis, da Roosevelt jegliche amerikanische Zusammenarbeit ablehnte. Roosevelt erkannte die Notwendigkeit eines neuen internationalen Systems, aber er wusste auch, dass es von souveränen Nationalstaaten organisiert werden musste, die sich dem allgemeinen Wohl des Volkes unterordneten, und nicht von Zentralbanken, die sich dem Wohl der Oligarchie verschrieben hatten. Bevor es zu internationalen Veränderungen kommen konnte, mussten sich die von den Auswirkungen der Depression kastrierten Nationalstaaten zunächst wirtschaftlich erholen, um über der Macht der Finanziers zu bleiben.

Im Juli 1933 zerbrach die Londoner Konferenz, als FDR beklagte, dass die Unfähigkeit der Konferenz, die wirklichen Probleme der Krise anzugehen, „eine Katastrophe ist, die einer Welttragödie gleichkommt“ und dass die Fixierung auf kurzfristige Stabilität „ein alter Fetisch der so genannten internationalen Bankiers“ sei. FDR fuhr fort:

„Die Vereinigten Staaten streben einen Dollar an, der noch in einer Generation die gleiche Kaufkraft und Schuldentragfähigkeit hat wie der Dollar, den wir in naher Zukunft zu erreichen hoffen. Dieses Ziel bedeutet für das Wohl anderer Nationen mehr als ein festes Verhältnis für ein oder zwei Monate. Eine Wechselkursfixierung ist nicht die wahre Antwort.“

Die Briten verfassten eine offizielle Erklärung, in der es hieß, dass „die amerikanische Erklärung zur Stabilisierung eine Fortsetzung der Konferenz völlig sinnlos mache.“

FDRs Krieg gegen die Wall Street

In seiner Antrittsrede am 4. März warf der neue Präsident den Fehdehandschuh hin und sagte:

„Die Geldwechsler sind von ihren hohen Sitzen im Tempel unserer Zivilisation geflohen. Wir können diesen Tempel nun wieder auf die alten Wahrheiten zurückführen. Der Maßstab für die Wiederherstellung liegt darin, inwieweit wir soziale Werte anwenden, die edler sind als der bloße monetäre Gewinn“.

FDR erklärte der Wall Street auf mehreren Ebenen den Krieg, beginnend mit seiner Unterstützung der Pecora-Kommission, die Tausende von Bankern ins Gefängnis schickte und die kriminellen Aktivitäten der obersten Ebene der Wall Street-Machtstruktur aufdeckte, die die Depression manipulierten, politische Ämter kauften und den Faschismus förderten. Ferdinand Pecora, der die Kommission leitete, nannte den tiefen Staat beim Namen, als er sagte:

„Diese kleine Gruppe hochrangiger Finanziers, die die eigentlichen Quellen der Wirtschaftstätigkeit kontrolliert, hat mehr reale Macht als jede vergleichbare Gruppe in den Vereinigten Staaten.“

Pecoras öffentlichkeitswirksamer Erfolg ermächtigte FDR zu einer weitreichenden Regulierung in Form von 1) der Glass-Steagall-Bankentrennung, 2) der Reorganisation des Konkurswesens und 3) der Schaffung der Security Exchange Commission zur Überwachung der Wall Street. Vor allem aber entmachtete FDR die von London kontrollierte Federal Reserve, indem er seinen eigenen Mann als Vorsitzenden einsetzte (den Industriellen Mariner Eccles), der sie zum ersten Mal seit 1913 zwang, nationalen Befehlen zu gehorchen, und gleichzeitig einen „alternativen“ Kreditmechanismus außerhalb der Fed-Kontrolle schuf, die Reconstruction Finance Corporation (RFC), die in den 1930er Jahren zum wichtigsten Kreditgeber für die Infrastruktur in Amerika wurde.

Eine der umstrittensten Maßnahmen, für die FDR heute verteufelt wird, war die Abschaffung des Goldstandards. Der Goldstandard selbst schränkte die Geldmenge auf einen strikten Umtausch von Gold gegen Papierdollar ein und verhinderte so den Bau interner Verbesserungen, die zur Wiederbelebung der Industriekapazitäten und zur Wiederbeschäftigung von Millionen von Arbeitslosen erforderlich waren, für die es keine finanziellen Mittel gab. Die Manipulation (des Goldstandards) durch die internationalen Finanziers machte ihn zu dieser Zeit eher zu einer Waffe der Zerstörung als der Schaffung. Da die Rohstoffpreise unter die Produktionskosten gefallen waren, war es unerlässlich, die Warenpreise im Rahmen einer „kontrollierten Inflation“ zu erhöhen, damit Fabriken und landwirtschaftliche Betriebe wieder zahlungsfähig wurden, was leider durch den Goldstandard verhindert wurde. FDR führte Schutzzölle ein, um den Wiederaufschwung der Agrarindustrie an allen Fronten zu fördern und beendete damit die Jahre des raubtierhaften Freihandels.

FDR formulierte seine wirtschaftspolitische Philosophie im Jahr 1934: „Die alte trügerische Vorstellung, dass die Bankiers auf der einen Seite und die Regierung auf der anderen Seite mehr oder weniger gleichberechtigte und unabhängige Einheiten sind, hat ausgedient. Die Regierung muss notwendigerweise der Anführer, der Richter über die widerstreitenden Interessen aller Gruppen in der Gemeinschaft sein, einschließlich der Bankiers.“

Der echte New Deal

Nachdem sie sich von den Fesseln der Zentralbanken befreit hatten, konnten FDR und seine Verbündeten einen echten Aufschwung einleiten, indem sie das Vertrauen in die Banken wiederherstellten. Innerhalb von 31 Tagen nach seinem Bankfeiertag waren 75% der Banken wieder funktionsfähig, und die FDIC wurde gegründet, um Einlagen zu versichern. Vier Millionen Menschen erhielten sofort Arbeit, und Hunderte von Bibliotheken, Schulen und Krankenhäusern wurden gebaut und mit Personal ausgestattet – alles finanziert durch den RFC. FDRs erstes Kamingespräch war für die Wiederherstellung des Vertrauens in die Regierung und die Banken von entscheidender Bedeutung und dient auch heute noch als wichtige Lektion im Bankwesen, von der die Zentralbanker nicht wollen dass man es weiß.

Zwischen 1933 und 1939 wurden 45.000 Infrastrukturprojekte gebaut. Die vielen „lokalen“ Projekte wurden, wie heute Chinas Belt and Road Initiative, im Rahmen eines „großen Plans“ gesteuert, den FDR als „Four Quarters“ bezeichnete und der Zonen mit Megaprojekten wie das Gebiet der Tennessee Valley Authority im Südosten, die Columbia River Treaty Zone im Nordwesten, die St Laurence Seaway Zone im Nordosten und die Hoover Dam/Colorado Zone im Südwesten umfasste. Diese Projekte waren in einer Weise transformierend, die mit Geld nicht zu messen ist: Die Alphabetisierungsrate im Gebiet von Tennessee stieg von 20% im Jahr 1932 auf 80% im Jahr 1950, und das rassistische Hinterland des Südens wurden dank der reichlich vorhandenen und billigen Wasserkraft zum Fundament für die amerikanische Luft- und Raumfahrtindustrie.

Amerikas Eintritt in den Krieg

Bevor Amerika 1941 in den Krieg eintrat, rief FDR die korporatistischen Organisationen der Wall Street in einer eindrucksvollen Rede 1938 auf den Plan, als der Präsident den Kongress an das wahre Wesen des Faschismus erinnerte:

„Die erste Wahrheit ist, dass die Freiheit einer Demokratie nicht sicher ist, wenn die Menschen das Wachstum privater Macht bis zu einem Punkt tolerieren, an dem sie stärker wird als ihr demokratischer Staat selbst. Das ist im Kern Faschismus – der Besitz der Regierung durch ein Individuum, durch eine Gruppe oder durch irgendeine andere kontrollierende private Macht… Unter uns wächst heute eine Konzentration privater Macht, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Diese Konzentration beeinträchtigt ernsthaft die wirtschaftliche Wirksamkeit des privaten Unternehmertums als Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Arbeit und Kapital und als Mittel zur Sicherstellung einer gerechteren Verteilung von Einkommen und Erträgen unter den Menschen der Nation als Ganzes.“

Der Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg erwies sich zwar als entscheidender Faktor für die Zerstörung der faschistischen Maschinerie, doch der Traum von Franklin Roosevelt, Henry Wallace und vielen seiner engsten Verbündeten in Amerika, Kanada, Europa, China und Russland von einer Welt, die von einer groß angelegten Entwicklung und einer für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit bestimmt wird, ging nicht in Erfüllung.

Obwohl FDRs Verbündeter Harry Dexter White während der Bretton-Woods-Konferenz im Juli 1944 den Kampf um die Schließung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich anführte, wurden Whites Resolutionen zur Auflösung der BIZ und zur Prüfung ihrer Bücher nie in die Tat umgesetzt. Während White, der später der erste Direktor des IWF werden sollte, das Programm von Roosevelt zur Schaffung eines neuen antiimperialen Finanzsystems verteidigte, verteidigte der Führer der Fabian Society und überzeugte Eugeniker John Maynard Keynes die Bank und drängte stattdessen auf eine Neudefinition des Nachkriegssystems mit einer Weltwährung, dem Bancor, der von der Bank of England und der BIZ kontrolliert werden sollte.

Ende 1945 ersetzten die Truman-Doktrin und die anglo-amerikanische „Sonderbeziehung“ die antikoloniale Vision von Roosevelt, während eine antikommunistische Hexenjagd Amerika in einen faschistischen Polizeistaat unter FBI-Überwachung verwandelte. Jeder, der Russland freundlich gesinnt war, sollte vernichtet werden, und die ersten, die dies zu spüren bekamen, waren FDRs enge Verbündete Henry Wallace und Harry Dexter White, dessen Tod 1948 während des Wahlkampfs für Wallace‘ Präsidentschaftskandidatur den Anti-Kolonialisten, die den IWF leiteten, ein Ende setzte.

Der ehemalige Vizepräsident Henry Wallace wies Monate vor seiner Entlassung durch Truman treffend auf diese Gefahr hin, als er erklärte:

„Der Faschismus in der Nachkriegszeit wird unweigerlich auf den angelsächsischen Imperialismus und schließlich auf einen Krieg mit Russland drängen. Schon jetzt sprechen und schreiben amerikanische Faschisten über diesen Konflikt und benutzen ihn als Vorwand für ihren internen Hass und ihre Intoleranz gegenüber bestimmten Rassen, Glaubensrichtungen und Klassen.“

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg machten sich dieselben Finanziers, die der Welt den Faschismus brachten, sofort wieder an die Arbeit und infiltrierten FDRs Bretton-Woods-Institutionen wie den IWF und die Weltbank und verwandelten sie von Werkzeugen der Entwicklung in Werkzeuge der Versklavung. Dieser Prozess wurde in dem 2004 erschienenen Buch „Confessions of an Economic Hit man“ von John Perkins umfassend dargestellt.

Die europäischen Bankhäuser, die den alten Adel des Imperiums repräsentierten, setzten diese Rückeroberung des Westens ungestraft fort. Bis 1971 orchestrierte der Mann, den Perkins als obersten Wirtschaftskiller entlarvte, George Schultz, die Abschaffung des US-Dollars aus dem System der Goldreserven und festen Wechselkurse, Direktor des Office of Management of Budget, und im selben Jahr wurde die Rothschild Inter-Alpha Group von Banken gegründet, um ein neues Zeitalter der Globalisierung einzuleiten. https://larouchepub.com/eiw/public/2010/eirv37n36-20100917/eirv37n36-20100917_024-the_inter_alpha_group_nation_kil.pdf

Schultz arbeitete in dieser dunklen Zeit eng mit Henry Kissinger zusammen und gemeinsam schufen sie eine neue Organisation, die unter dem Namen „Trilaterale Kommission“ die Kontrolle über die amerikanische Außen- und Innenpolitik übernahm. Einer von Kissingers preisgekrönten Studenten in Harvard war ein junger soziopathischer Deutscher namens Klaus Schwab, der schon bald mit der Aufgabe betraut wurde, 1971 einen jüngeren Zweig der Bilderberg-Gruppe zu gründen, der später den Namen „Weltwirtschaftsforum“ erhielt.

Die Freigabe des Dollars im Jahr 1971 leitete ein neues Paradigma des Konsumismus, des Post-Industrialismus und der Deregulierung ein, das die einst produktiven westlichen Nationen in spekulative und hoffnungslose Fälle der „Post-Wahrheit“ verwandelte, die davon überzeugt waren, dass Kasinoprinzipien, Seifenblasen und Windmühlen ein Ersatz für agro-industrielle Wirtschaftspraktiken seien.

Hier sind wir also im Jahr 2023 und feiern den Sieg über den Faschismus.

Die Kinder und Enkel jener Helden von 1945 sehen sich nun mit dem größten Finanzkollaps der Geschichte konfrontiert, mit 1,5 Billiarden Dollar fiktivem Kapital, das reif ist, in einer neuen globalen Hyperinflation zu explodieren, ähnlich der, die Weimar 1923 zerstörte, aber diesmal global. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die 1945 hätte aufgelöst werden sollen, kontrolliert heute das Financial Stability Board und reguliert damit den weltweiten Derivatehandel, der zur Massenvernichtungswaffe geworden ist, die ausgelöst wurde, um die Welt in ein größeres Chaos zu stürzen, als Hitler es sich je hätte träumen lassen.

Heute lebt der antifaschistische Geist Franklin Roosevelts in Form der modernen Antiimperialisten Wladimir Putin, Xi Jinping und einer wachsenden Zahl von Nationen, die sich unter dem Dach des New Deal des 21. Jahrhunderts zusammengeschlossen haben, der inzwischen als „Belt and Road Initiative“ bezeichnet wird. Der Kampf um die Vorherrschaft im neuen Betriebssystem ist in vollem Gange, und genau wie vor 80 Jahren, als die Erben der Faschisten des Zweiten Weltkriegs Worte wie „multipolar“ verwendeten, ist dies nur ein Euphemismus für Global Governance und Entvölkerung. Die einzigen authentischen multipolaren Vertreter sind heute diejenigen, die sich für ein System einsetzen, das Entvölkerung, kontrollierte Hungersnöte und Krieg ablehnt.

Ob die westlichen Regierungen moralisch in der Lage sind, ihr besseres Erbe wiederzuentdecken, bleibt eine offene Frage, aber es bleibt die Tatsache, dass es noch eine Chance gibt, das zu tun, was 1945 hätte geschehen sollen: den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen.

Fußnoten:

[1] This financial support for Italian fascism was documented in ‘A Financial History of Western Europe By Charles P. Kindleberger, 1984

[2] Cited in Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World by Adam LeBor, PublicAffairs, 2013

[3] Osborn’s speech was published in the August 23, 1932 edition of the New York Times under the headline ‘Birth Selection’ the Remedy in Crisis of Over-Population, He Tells Eugenics Congress.’

[4] Transcription in Sir James R.M. Butler, Lord Lothian, Macmillan and Co., London, 1960, p. 332

[5] The “Three Block” global agenda today and the role of finance (part 1- 3) by Alex Krainer, The Naked Hedgie, December 2021