Die Ausgrenzung der Ungeimpften – Wohin geht die Reise?

Renommierte Restaurantketten wie Shake Shack und Union Square Hospitality werden ab dem 7. September 2021 in New York City und Washington D.C. von ihren Mitarbeitern und Gästen einen Nachweis über eine COVID-„Impfung“ verlangen.

Geimpfte Bars und Restaurants gibt es auch in Seattle, Los Angeles, San Francisco, Oakland, Philadelphia, Boston, Atlanta, Boulder, St. Louis und New Orleans.

Auch immer mehr Privatunternehmen verlangen von ihren Mitarbeitern, an medizinischen Experimenten am Menschen teilzunehmen, oder sie verlieren ihren Arbeitsplatz. Prominente Beispiele sind Facebook, Google, Twitter, Lyft, Uber, Saks Fifth Avenue, The Washington Post, BlackRock, Ascension Health, Netflix, Walmart, die Walt Disney Corporation und Morgan Stanley.

PayPal verspricht, Transaktionen zu blockieren und Konten zu löschen, die von „Extremisten“ und Personen geführt werden, die „gefährdete Gemeinschaften“ gefährden, was so ziemlich alles beinhalten könnte, einschließlich Anti-Impf-Rhetorik

CNN-Moderator Don Lemon hat vorgeschlagen, ungeimpften Menschen den Kauf von Lebensmitteln in Lebensmittelgeschäften zu untersagen und ihnen den Führerschein zu entziehen

Im Jahr 2020 wurde die Behauptung, dass die COVID-19-Gegenmaßnahmen Zwangsimpfungen und Impfpässe umfassen würden, was zu einer segregierten Gesellschaft führen würde, in der nur diejenigen, die an dem COVID-Injektionsexperiment teilnehmen, Menschenrechte hätten, als wilde Verschwörungstheorie bezeichnet, die keiner Diskussion würdig sei.

Spulen wir zum 2. August 2021 vor, und Forbes meldet: „Keine Impfung, kein Service: Hier sehen Sie, wo Bars und Restaurants in den USA den Nachweis einer Impfung verlangen

Keine Impfung, kein Essen im Restaurant

Laut Forbes gehen bekannte Restaurantketten wie Shake Shack und Union Square Hospitality voran und verlangen von allen Mitarbeitern und Gästen in New York City und Washington D.C. ab dem 7. September 2021 den Nachweis, dass sie die erforderliche Dosis COVID-19-Impfung erhalten haben.

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio begrüßte die Entscheidung und sagte, andere würden folgen – und das taten sie auch, denn de Blasio selbst kündigte am 3. August 2021 an, dass der Nachweis der Impfung für alle Gäste in Innenräumen, für den Besuch von Fitnessstudios und für Kinobesuche in der Stadt obligatorisch sein wird:

„Dies ist ein wunderbarer Ort, der buchstäblich voller Wunder ist“, sagte de Blasio. „Wenn Sie geimpft sind, steht Ihnen das alles offen. Aber wenn Sie nicht geimpft sind, werden Sie leider an vielen Dingen nicht teilnehmen können“.

Mehrere Gaststätten in New York City überprüften bereits den Impfstatus, und in der letzten Juliwoche 2021 forderte die San Francisco Bar Owners Alliance ihre 300 Mitglieder auf, einen Nachweis über die COVID-19-Injektion oder einen negativen COVID-Test zu verlangen, wenn Gäste in einem Lokal etwas trinken wollen.

Auch mehrere Restaurants, Bars und Comedy-Clubs in Los Angeles sowie mehr als 60 Lokale in Seattle sind diesem Beispiel gefolgt. Auch in Oakland, Philadelphia, Boston, Atlanta, Boulder, St. Louis und New Orleans gibt es inzwischen Restaurants, die nur geimpfte Gäste empfangen.

Da die COVID-Gegenmaßnahmen weltweit im Gleichschritt durchgeführt werden, zeichnet sich auch in anderen Ländern derselbe Trend zur Segregation ab. Andererseits ist es in Florida, wo ich wohne, den Unternehmen per Gesetz verboten, von ihren Kunden einen Nachweis über die Teilnahme am COVID-Impf-Experiment zu verlangen.

Keine Impfung, kein Job

Immer mehr Privatunternehmen verlangen von ihren Mitarbeitern, an medizinischen Experimenten am Menschen teilzunehmen oder sie werden ihren Job zu verlieren. Wie Axios berichtet, gehören dazu Facebook, Google, Twitter, Lyft, Uber, Saks Fifth Avenue, The Washington Post, BlackRock, Ascension Health, Netflix, Walmart, die Walt Disney Corporation und Morgan Stanley.

Wie bereits erwähnt, ist es Unternehmen in Florida untersagt, von ihren Kunden einen Nachweis über eine COVID-„Impfung“ zu verlangen, doch ist es Unternehmen nicht untersagt, ihren Mitarbeitern eine Impfung vorzuschreiben.

Nach Angaben von Yahoo! News befindet sich Disney jedoch in Verhandlungen mit Gewerkschaftsvertretern, die Mitarbeiter von Themenparks und Film- und Fernsehproduzenten vertreten. Ziel ist es, das Impfmandat auch auf Gewerkschaftsmitarbeiter auszuweiten.

Im Mai 2021 entschied die Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für Chancengleichheit am Arbeitsplatz), dass es für Unternehmen legal ist, von ihren Mitarbeitern die COVID-Impfung zu verlangen. Und das, obwohl die vier verfügbaren COVID-Injektionen nur für den Notfall zugelassen und noch nicht lizenziert sind. Die Tests werden voraussichtlich erst in zwei Jahren abgeschlossen sein.

Keine Impfung, kein Geschäft

Privatunternehmen haben natürlich auch das Recht, die COVID-Impfung nicht vorzuschreiben, aber wenn sie sich für das Recht der Arbeitnehmer auf freie Wahl einsetzen, könnte dies ihre Geschäftsmöglichkeiten einschränken, so wie PayPal jetzt verspricht, Transaktionen zu blockieren und Konten zu kündigen, die von „Extremisten“ und allen, die „gefährdete Gemeinschaften“ gefährden, geführt werden11 , was im Moment so ziemlich alles einschließen könnte.

Angesichts der Tatsache, dass das Weiße Haus die Idee vertritt, dass Menschen, die die Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-Impfungen in Frage stellen, „Menschen töten“, und dass das Center for Countering Digital Hate (CCDH) Anti-Impf-Rhetorik als eine Form von Hassrede bezeichnet, ist die Vermutung naheliegend, dass PayPal damit beginnen wird, die Konten so genannter „Anti-Vaxxer“ zu löschen.

Geschäftsinhaber und selbständige Unternehmer, die sich gegen andere offizielle Darstellungen aussprechen, sind wahrscheinlich dem gleichen Risiko ausgesetzt. Der Risikokapitalgeber David Sacks äußerte sich kürzlich zu dieser Situation:

„Als ich 1999 PayPal mitgründete, verfolgte ich damit eine revolutionäre Idee. Normale Menschen sollten nicht länger von großen Finanzinstituten abhängig sein, um ein Unternehmen zu gründen, … Aber jetzt wendet sich PayPal von seiner ursprünglichen Mission ab. Es ist nun führend bei der Einschränkung der Teilnahme von Personen, die es für unwürdig hält … [W]ir reden darüber … Menschen und Organisationen zu schließen, die Ansichten äußern, die völlig legal sind … Wenn die Geschichte ein Hinweis ist, werden andere Fintech-Unternehmen bald nachziehen … Wenn … Ihr Name auf einer No-Buy-Liste landet, die von einem Konsortium privater Fintech-Unternehmen erstellt wurde, an wen können Sie sich dann wenden?

Was die Idee betrifft, ein eigenes PayPal oder Facebook aufzubauen: Aufgrund ihrer gigantischen Netzwerkeffekte und Größenvorteile gibt es keine brauchbare Alternative, wenn die gesamte Branche zusammenarbeitet, um Ihnen den Zugang zu verwehren.

Wer Menschen aus den sozialen Medien ausschließt, beraubt sie des Rechts, in unserer zunehmend online geprägten Welt mitzureden. Der Ausschluss aus der Finanzwirtschaft ist noch schlimmer: Er beraubt sie des Rechts, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir haben gesehen, wie die Kündigungskultur die Fähigkeit, ein Einkommen zu erzielen, auslöschen kann, aber jetzt haben die Gekündigten möglicherweise keine Möglichkeit mehr, für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Früher hatten gekündigte Arbeitnehmer, die nie wieder die Möglichkeit haben würden, für ein Fortune-500-Unternehmen zu arbeiten, zumindest die Möglichkeit, sich selbständig zu machen. Aber wenn sie keine Ausrüstung kaufen, keine Mitarbeiter bezahlen und keine Zahlungen von Kunden erhalten können, schließt sich auch diese Tür für sie.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, könnten dann Menschen, die COVID-Impfungen infrage stellen und/oder sich weigern, an Menschenversuchen teilzunehmen, von einer Kreditkarte oder einem Bankkonto ausgeschlossen werden?

Keine Impfung, kein Essen

Einige plädieren für eine noch härtere Bestrafung der Ungeimpften. Einigen Vordenkern reicht es jedoch nicht aus, dass ungeimpfte Personen eine Bar oder ein Restaurant nicht betreten dürfen und ihre Fähigkeit verlieren könnten, Geld für Waren und Dienstleistungen über PayPal (und möglicherweise andere digitale Transaktionsdienste) zu senden oder zu empfangen.

So schlug der CNN-Moderator Don Lemon kürzlich vor, ungeimpften Menschen den Kauf von Lebensmitteln zu verbieten und ihnen den Führerschein abzunehmen.

Warum wird der Faschismus so häufig mit Völkermord in Verbindung gebracht …? Weil er eine vereinigende Kraft braucht, die stark genug ist, um jeden Widerstand beiseite zu fegen. ~ Charles Eisenstein

Ich möchte Sie bitten, ein Gedankenexperiment durchzuführen und es von Anfang bis Ende zu durchdenken. Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie:

vom Autofahren ausgeschlossen wären

nicht mehr arbeiten und kein Geld mehr verdienen dürften

Verbot, online Geld zu senden oder zu empfangen

kein Bankkonto und keine Kreditkarte besitzen dürften

kein Essen in einem Restaurant zu sich nehmen dürften (vorausgesetzt, Sie hätten das Geld, um es zu bezahlen)

Verbot, Lebensmittel in einem Lebensmittelgeschäft zu kaufen (wiederum unter der Annahme, dass man irgendwie das Geld dafür auftreiben konnte)

Sind Lemon und zahllose andere tatsächlich der Meinung, dass es akzeptabel ist, die Hälfte der US-Bevölkerung obdachlos zu machen und sie verhungern zu lassen, um theoretisch die Ausbreitung einer Infektion zu verhindern, die bisher eine Überlebensrate von 99,74 % hatte?

Die Moral des Mobs

Um zu verstehen, was wirklich passiert und was Lemons Rhetorik bewirkt, empfehle ich dringend die Lektüre von Charles Eisensteins Artikel „Mob Morality and the Unvaxxed“. Es ist ein ausgezeichneter und zum Nachdenken anregender Artikel. Hier ein paar ausgewählte Auszüge:

Wir würden gerne glauben, dass moderne Gesellschaften wie die unsere über barbarische Bräuche wie Menschenopfer hinausgewachsen sind … wir töten keine Menschen mehr in der Hoffnung, die Götter zu besänftigen und die Ordnung wiederherzustellen. Oder tun wir das doch? … Als Menschenopfer kommt nicht irgendein Opfer infrage. Die Opfer müssen, wie [die Rechtswissenschaftlerin Roberta] Harding es ausdrückt, ‚in der Gesellschaft, aber nicht von ihr‘ sein. Deshalb zog während des Schwarzen Todes ein Mob umher, der Juden ermordete, weil sie „die Brunnen vergifteten“. Die gesamte jüdische Bevölkerung von Basel wurde bei lebendigem Leib verbrannt, eine Szene, die sich in ganz Westeuropa wiederholte. Dies war jedoch nicht in erster Linie das Ergebnis eines bereits bestehenden virulenten Judenhasses, der nur auf einen Vorwand wartete, um auszubrechen; vielmehr wurden Opfer benötigt, um soziale Spannungen abzubauen, und der Hass, ein Instrument dieses Abbaus, konzentrierte sich opportunistisch auf die Juden …

Hass bekämpfen‘ ist Symptombekämpfung. Sündenböcke müssen nicht schuldig sein, aber sie müssen am Rande stehen, Ausgestoßene, Ketzer, Tabubrecher oder Ungläubige der einen oder anderen Art sein … Wenn sie nicht schon am Rande stehen, müssen sie dazu gemacht werden … [D]ieser Links-Rechts-Kategorisierung entspricht eine vielversprechende neue Sündenbockklasse, die Ketzer unserer Zeit: die Impfgegner. Als leicht identifizierbare Teilpopulation sind sie ideale Kandidaten für Sündenböcke. Es spielt keine Rolle, ob einer von ihnen eine echte Bedrohung für die Gesellschaft darstellt … ihre Schuld ist für das Projekt der Wiederherstellung der Ordnung durch Blutopfer irrelevant …

Alles, was nötig ist, ist, dass die entmenschte Klasse die blinde Empörung und die Wut hervorruft, die notwendig sind, um einen Paroxysmus der vereinigenden Gewalt auszulösen. In der heutigen Zeit ist es von größerer Bedeutung, dass diese ursprüngliche Energie des Mobs für faschistische politische Ziele nutzbar gemacht werden kann … Die geopferten Personen sind mit einer Verschmutzung oder Ansteckung verbunden; ihre Beseitigung reinigt die Gesellschaft. Ich kenne Leute aus dem alternativen Gesundheitsbereich, die als so unrein gelten, dass, wenn ich ihren Namen in einem Tweet oder Facebook-Post erwähne, der Post gelöscht werden kann …

Die Bereitschaft der Öffentlichkeit, eine solch eklatante Zensur zu akzeptieren, lässt sich nicht allein dadurch erklären, dass sie dem Vorwand der „Kontrolle von Fehlinformationen“ Glauben schenkt. Unbewusst erkennt die Öffentlichkeit das uralte Programm, eine Unterklasse von Ausgestoßenen mit der Symbolik der Verschmutzung zu versehen, und passt sich diesem an … Dieses Programm ist bei den Covid-Ungeimpften in vollem Gange, die als wandelnde Kloaken von Keimen dargestellt werden, die die geheiligten Brüder (die Geimpften) kontaminieren könnten.

Meine Frau hat sich heute auf einer Akupunktur-Facebook-Seite umgesehen … wo jemand fragte: Welches Wort fällt mir ein, um ungeimpfte Menschen zu beschreiben? Die Antworten waren Dinge wie „Dreck“, „Arschlöcher“ und „Todesser“. Dies ist genau die Entmenschlichung, die notwendig ist, um eine Klasse von Menschen auf die Säuberung vorzubereiten, … Um jemanden darauf vorzubereiten, als Hort des Bösen entfernt zu werden, ist es hilfreich, ihn mit allen nur denkbaren Verleumdungen zu überhäufen. So hören wir in den Mainstream-Publikationen, dass die Imfgegner nicht nur Menschen töten, sondern auch rasende Narzissten sind … und gleichbedeutend mit inländischen Terroristen.

Gefährliches Terrain vor uns

Wenn Sie tief in Ihrem Inneren spüren, dass wir uns auf gefährliches Terrain begeben, haben Sie wahrscheinlich recht. Die „geimpfte“ Öffentlichkeit wird sowohl von den Medien als auch von Regierungsvertretern aktiv dazu ermutigt und manipuliert, die Ungeimpften buchstäblich zu verachten und ihnen den Tod zu wünschen, und das ist in der Tat eine sehr gefährliche Sache. Es führt zu einer Mob-Mentalität ohne Vernunft und Logik, was tragische Folgen haben kann.

„Warum wird der Faschismus so häufig mit Völkermord in Verbindung gebracht, wo es doch als politische Philosophie um Einheit, Nationalismus und die Verschmelzung von Unternehmens- und Staatsmacht geht?“ fragt Eisenstein. Weil er eine vereinigende Kraft braucht, die stark genug ist, um jeden Widerstand beiseite zu fegen. Das Wir des Faschismus braucht ein Sie. Die bürgerlich gesinnte moralische Mehrheit macht bereitwillig mit, in der Gewissheit, dass es um das Wohl der Allgemeinheit geht. Es muss etwas getan werden. Auch die Zweifler machen mit, zu ihrer eigenen Sicherheit.

Kein Wunder, dass die autoritären Institutionen von heute instinktiv eine Hysterie gegen die … Ungeimpften zu schüren wissen. Der Faschismus zapft einen tieferen Instinkt an, nutzt ihn aus und institutionalisiert ihn.

Die Praxis, entmenschlichte Klassen von Menschen zu schaffen und sie dann zu ermorden, ist älter als die Geschichte … Die Kampagne gegen die Ungeimpften, die in den weißen Laborkittel der Wissenschaft gekleidet ist, mit verzerrten Daten munitioniert ist und den Wimpel des Altruismus schwenkt, kanalisiert einen brutalen, uralten Impuls.

Die Verfassung bietet in den Vereinigten Staaten immer noch ein gewisses Maß an Schutz, aber es ist vielleicht naiv anzunehmen, dass sie auf Dauer eingehalten wird, wenn wir, das Volk, es nicht fordern. In Australien durchstreift das Militär jetzt die Straßen von Sydney, um sicherzustellen, dass sich niemand über seine Haustür hinaus verirrt, denn das Land hat eine seiner strengsten Abriegelungen bisher eingeführt.

Um die Wut und den Hass weiter anzufachen, hat Premierminister Scott Morrison erklärt, dass geimpfte Australier einen Teil ihrer Mobilität wiedererlangen könnten, wenn die Impfquote 70 % erreicht, und dass weitreichende Abriegelungen möglicherweise ganz vermieden werden können, wenn die Impfquote 80 % erreicht.

„Wenn Sie sich impfen lassen, gelten für Sie besondere Regeln“, sagte Morrison vor Reportern. „Warum? Weil Sie, wenn Sie geimpft sind, ein geringeres Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen“.

Ein vernünftiger Mensch könnte sich fragen, ob Morrison tatsächlich sein Wort halten würde. Ein Mensch, der vor Wut verblendet ist, wird dies wahrscheinlich nicht tun, sondern seine Frustration auf die Verweigerer richten, die verhindern, dass die Impfrate die magische Schwelle erreicht, an der sie glauben, dass die Freiheit wiederhergestellt wird.

