Die berüchtigte Bankendynastie Rothschild hat zugesagt, sich an der „Wiederherstellung der Ukraine“ zu beteiligen, weil sie eine „Schwäche“ für die notorisch korrupte Regierung von Wolodymyr Zelenskij habe, sagte Alexandre de Rothschild, Vorstandsvorsitzender von Rothschild & Co.

Rothschild wusste nicht, dass er mit dem russischen Witzbold-Duo Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow, bekannt als Wowan und Lexus, sprach, als er über die Pläne der Rothschild-Bankendynastie in der Ukraine plauderte.

Nachdem es den Witzbolden bereits gelungen war, Persönlichkeiten wie den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, den amerikanischen Bestsellerautor Stephen King und den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace hinters Licht zu führen, gelang es ihnen nun, keinen Geringeren als Alexandre de Rothschild, den Ururururenkel des Gründers der berüchtigten Rothschild-Bankendynastie, zu überlisten.

Scheinbar überzeugt davon, mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zu sprechen, verriet Rothschild, wie er und sein Unternehmen sich am „Wiederaufbau der Ukraine“ in Bereichen wie „Energie, Wohnungsbau und Logistik“ beteiligen wollen. Hören Sie sich das an:

Rothschild sagte, sein Unternehmen habe seit 2017 im Interesse der ukrainischen Regierung gehandelt.

„Und wir haben eine fantastische Beziehung zu den Leuten in eurer Regierung“, fügte er hinzu.

Wie People’s Voice damals berichtete, hatte Zelenskys ukrainische Regierung Rothschild 2017 zum Berater ihres Finanzministeriums ernannt, um die „mittelfristigen Schuldenverpflichtungen“ zu verwalten.

Rothschild sagte auch, dass er und seine Firma ein „Faible“ für die Ukraine hätten, insbesondere angesichts der anhaltenden Feindseligkeiten im Land.