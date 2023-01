Die Biden-Administration forderte von Twitter, Robert F. Kennedy Jr. zum Schweigen zu bringen

Eine direkte Aufforderung zur Entfernung von Inhalten.

Eine kürzlich veröffentlichte E-Mail liefert weitere Beweise dafür, dass die Regierung von Präsident Joe Biden Tech-Plattformen auffordert, Inhalte zu zensieren, die die Covid-Botschaften der Bundesregierung in Frage stellen.

Die E-Mail zeigt, wie Clarke Humphrey, der digitale Direktor des COVID-19-Reaktionsteams im Weißen Haus von Biden, Twitter auffordert, einen Tweet des Anwalts für Umweltmedizin und Autors Robert F. Kennedy Jr. zu entfernen.

„Ich wollte den unten stehenden Tweet markieren und frage mich, ob wir den Prozess in Gang setzen können, damit er so schnell wie möglich entfernt wird“, schrieb Humphrey in der E-Mail vom Januar 2021 an Twitter. „Und wenn wir dann ein Auge auf Tweets haben können, die in das gleiche ~Genre fallen, wäre das großartig.

Der Tweet, den Humphrey entfernen lassen wollte, bezog sich auf einen Artikel über den Tod des ehemaligen Profi-Baseballspielers Hank Aaron 18 Tage nach der Verabreichung des Covid-Impfstoffs. Kennedy Jr. twitterte, dass Aarons „tragischer Tod Teil einer Welle verdächtiger Todesfälle unter älteren Menschen ist, die kurz nach der Verabreichung von COVID Impfstoffen auftreten.“

Twitter lehnte den Zensurantrag anscheinend ab und der Tweet ist weiterhin verfügbar.

Die E-Mail wurde vom Generalstaatsanwalt von Missouri, Andrew Bailey, veröffentlicht und ist eines von vielen Dokumenten, die im Rahmen einer Klage veröffentlicht wurden, die die Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana im Mai gegen die Regierung Biden eingereicht haben. In der Klage wird behauptet, dass die Biden-Administration rechtswidrig gegen den ersten Verfassungszusatz verstoßen hat, indem sie mit Big Tech bei der Zensur zusammenarbeitete.

Der Staatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, veröffentlichte ein weiteres Dokument, das seiner Meinung nach zeigt, wie Facebook dem Weißen Haus erklärt, wie sie [Robert F. Kennedy Jr.] zensieren können.

Dieses Dokument scheint zu zeigen, wie Facebook „ein Spektrum von Hebeln“ gegen Inhalte von der Website des Children’s Health Defense Fund einsetzen kann – einer gemeinnützigen Organisation, die von Kennedy Jr. gegründet wurde. Einige der Maßnahmen, die in dem Dokument erwähnt werden, umfassen „die Verringerung der Verbreitung von Beiträgen, das Nichtvorschlagen von Beiträgen für Nutzer, die Einschränkung ihrer Auffindbarkeit in der Suche und die Anwendung von Inform Labels und/oder Reshare-Reibung auf die Beiträge.“

Die Biden-Administration hat Tech-Unternehmen angewiesen, zahlreiche Konten und Beiträge zu entfernen, die die Botschaften des Weißen Hauses zu Covid-Impfstoffen und anderen Covid-Maßnahmen kritisieren oder persiflieren, und behauptet, dass es sich bei solchen Aussagen um „Fehlinformationen“ handelt. Zu den Konten und Beiträgen, die vom Weißen Haus ins Visier genommen wurden, gehören die des Journalisten Alex Berenson und Parodien des ehemaligen medizinischen Chefberaters des Weißen Hauses, Anthony Fauci.

„Diese E-Mails bestätigen, was wir schon die ganze Zeit wussten: Die Biden-Administration hat mit Social-Media-Unternehmen zusammengearbeitet, um gegnerische Stimmen zu unterdrücken“, twitterte Bailey. „Ich werde mich weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diesen eklatanten Angriff auf den ersten Verfassungszusatz wehren.

Kennedy Jr. verglich Bidens Ansatz mit dem seines Onkels, des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy, indem er auf ein Zitat Kennedys über Zensur hinwies:

Kein Beamter meiner Regierung, ob mit hohem oder niedrigem Rang, ob zivil oder militärisch, sollte meine Worte als Entschuldigung dafür verstehen, die Nachrichten zu zensieren, abweichende Meinungen zu unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder der Presse und der Öffentlichkeit die Fakten vorzuenthalten, die sie zu kennen verdienen.

Kennedy Jr. bezeichnete die Zensurforderungen der Biden-Administration als „existenzielle Bedrohung für die Redefreiheit und unsere Republik“.