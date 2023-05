Die Biden-Administration und die WHO erkennen endlich, dass es niemanden mehr interessiert, und klappen die letzten Überreste des Covid-Zirkus zusammen; der polnische Gesundheitsminister prangert die Impf-Profiteure von Pfizer an und fragt erstaunt, ob es „nur um Geld“ geht

Die Biden-Administration hat angekündigt, dass ihre irrsinnigen Impfvorschriften für Regierungsangestellte und internationale Reisende am 11. Mai, wenn der amerikanische Pandemie-Notstand ausläuft, endlich enden werden. Die WHO hat ebenfalls erklärt, dass Covid-19 „nicht länger eine gesundheitliche Notlage von internationaler Bedeutung darstellt“. Drei Jahre und zwei Monate, nachdem alles begonnen hat, klappen die letzten Teilnehmer des Covid-Zirkus endlich ihre Tische zusammen und gehen nach Hause.

Es lohnt sich zu fragen, warum das so ist, denn nach objektiven Maßstäben hat es seit Langem keine Virusaktivität mehr gegeben, die die Worte „Pandemie“ oder „Notfall“ verdient hätte. Die Antwort scheint darin zu liegen, dass Corona im Winter nicht zurückkehrte, da die lange Zeit ausbleibende Influenza die Coronainfektionen unterdrücken konnte (entsprechend meiner Vorhersage), und dass das zunehmende Desinteresse der Öffentlichkeit an offiziellen Testergebnissen sämtliche Virenstatistiken in den Keller geschickt hat. Mit anderen Worten, sie beenden es jetzt, nicht weil sich etwas vor Ort geändert hat, sondern weil sie keine Hoffnung mehr auf die erschreckenden Schlagzeilen haben, die notwendig sind, um die Maschine am Laufen zu halten.

Wie am Anfang, so am Ende: Die Pandemisten werden Ihnen immer und ewig die maximale Virusunterdrückung und die maximale Impfung bieten, die politisch möglich ist. Nicht das, was klug ist, oder was eine Hoffnung auf Erfolg hat, oder was Beweise zu seinen Gunsten hat, sondern einfach das Maximum, das sie euch geben können, solange sie es euch geben können. Das ist an sich schon ein Grund, die Pandemisten nie wieder in die Nähe der Schalthebel der Macht zu lassen.

Die Pandemie mag vorbei sein, aber die Impfstoffe sind nicht mehr aufzuhalten. Dank der unglaublich dummen Verträge, die die EU mit Pfizer/BioNTech abgeschlossen hat, ertrinken wir in ihnen, und einige unserer weniger wohlhabenden Nachbarn im Osten haben genug davon:

Nach Abschluss der Covid-Impfkampagnen verfügt die Europäische Union über einen enormen Impfstoffüberschuss – und in diesem und im nächsten Jahr werden weitere Hunderte Millionen Dosen erwartet… Weil sie nicht benötigt werden, versuchen die EU-Mitgliedstaaten seit Monaten, die Verträge rückwirkend anzupassen – ohne großen Erfolg. Ein Land hat nun angesichts der zähen Verhandlungen die Geduld verloren und macht seinem Ärger Luft. Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat am Dienstag einen Brief an die „Aktionäre von Pfizer“ geschickt, in dem es heißt, dass die von Pfizer geplante Lieferung von Hunderten Millionen Dosen trotz einer „stabilen epidemischen Situation“ „völlig sinnlos“ sei.

Die überschüssigen Dosen könnten nicht einmal mehr verschenkt werden; es gebe keine Regierung, die an Covid-Impfstoffen „interessiert“ sei, so der Minister … Niedzielski bricht auch vorherige Vereinbarungen über die Vertraulichkeit von Gesprächen zwischen Regierungen, Pharmaunternehmen und der vermittelnden EU-Kommission … [und] enthüllt, was Pfizer den Staaten anbietet: Sie werden die Gesamtmenge der ausstehenden Bestellungen reduzieren, im Austausch für die Hälfte des Preises jeder nicht produzierten Dosis: „Das ist eine Gebühr für buchstäblich nicht existierende Dosen, die nie produziert wurden und nie produziert werden und die Pfizer keinen Cent kosten.“

Kein Wunder, dass diese Verhandlungen so dringend geheim gehalten werden mussten.

Niedzielski schreibt, es tue ihm „außerordentlich“ leid, aber er müsse feststellen, dass das Unternehmen nicht bereit sei, „ein zufriedenstellendes Maß an Flexibilität zu zeigen und realistische Vorschläge zu machen.“ … Der Gesundheitsminister forderte Pfizer auf, „seiner Verantwortung gegenüber den EU-Bürgern und den Mitgliedstaaten gerecht zu werden und in gutem Glauben auf eine Lösung hinzuarbeiten, die für alle fair ist.“ Polen will weiterhin glauben, dass es in der Pharmaindustrie nicht nur um Geld geht.

Hahhhahahahahahhhahahhhahahahahhahhahahhahhaha.