Die britische Regierung will die „Sterbehilfe“ legalisieren. Wie es weitergeht, hier eine düstere Prognose.

Kit Knightly

Das Parlament des Vereinigten Königreichs wird über einen neuen Gesetzentwurf abstimmen, der die Sterbehilfe für Menschen mit einer unheilbaren Krankheit legalisieren soll.

Der Gesetzesentwurf, vorgeschlagen vom Labour-Abgeordneten Kim Leadbeater, ist noch nicht vollständig veröffentlicht worden. Laut der BBC:

Die Einzelheiten stehen noch nicht fest, aber der Gesetzentwurf dürfte einem Vorschlag des Oberhauses ähneln, der es unheilbar kranken Erwachsenen, die nur noch sechs Monate oder weniger zu leben haben, ermöglichen würde, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um ihr Leben selbst zu beenden.

Dies ist der Höhepunkt einer jahrelangen Kampagne von Politik, Medien und Unterhaltungsindustrie zur Normalisierung der Euthanasie in der britischen Öffentlichkeit.

In dieser Zeit wurde uns gesagt, dass Sterbehilfe gut für die Menschen, gut für den NHS und gut für die Umwelt ist.

Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf am 16. Oktober förmlich eingebracht wird und die erste Debatte noch in diesem Jahr stattfindet, so dass die Abstimmung wahrscheinlich Anfang 2025 stattfinden wird.

Ich wäre fassungslos, wenn das Gesetz nicht verabschiedet wird.

Hier ist meine Vorhersage, was als Nächstes passiert…

– Im ersten Jahr oder so wird es nur eine Option sein, man wird nicht viel darüber hören, außer in Artikeln mit Überschriften wie „Sterbehilfe hat meinen Eltern/Partner/Kind vor jahrelangen Schmerzen bewahrt“.

– Nach ein oder zwei Jahren wird ein Bericht veröffentlicht, in dem der Erfolg mithilfe einer erfundenen statistischen Maßnahme wie „Sterbehilfe steigert das Wohlbefinden der Patienten in untersuchten NHS-Krankenhäusern“ behauptet wird.

– Ein anderer wird behaupten, dass sich die Wartelisten aufgrund der geringeren Überbelegung der Palliativstationen verbessert haben. Vielleicht wird sogar behauptet, dass der NHS seinen ökologischen Fußabdruck verringert hat.

– Es werden Meinungsartikel erscheinen mit Titeln wie „Erfolgsgeschichte Sterbehilfe entlarvt Verschwörungstheoretiker“.

– Das Mindestalter für die Inanspruchnahme von Sterbehilfe wird schrittweise gesenkt. Und die Liste der Krankheiten und Leiden, für die Sterbehilfe eine „empfohlene Behandlungsalternative“ ist, wird erweitert.

– Eines Tages werden auch nicht-tödliche Krankheiten dazugehören, dann auch psychische Erkrankungen. Dann körperliche und geistige Behinderungen.

– Dann wird ein „Notfall“ eintreten – natürlich ein vorgetäuschter – und der NHS wird dank der durch die Euthanasieprogramme „freigesetzten“ Ressourcen wieder glänzen.

– Als nächstes werden die Leitartikel kommen. „Die Sterbehilfe ist gut für die Patienten und hat den NHS während der [gefälschten Pandemie] gerettet, es ist an der Zeit, sie zur Pflicht zu machen“.

– Ein Abgeordneter wird einen Gesetzentwurf einbringen, der jeden, bei dem eine tödliche Krankheit diagnostiziert wird, dazu zwingt, sich auf eine Liste für Sterbehilfe setzen zu lassen.

– Der Gesetzentwurf wird scheitern, und die meisten Medien werden sich dagegen aussprechen, aber die Regierung wird „vernünftige“ Kompromissregelungen erlassen, bei denen die Sterbehilfe die Standardvorgabe ist, aber die Patienten sich dagegen entscheiden können, wenn sie wollen.

– Sie wird nie wirklich verpflichtend sein. Aber es wird immer schwieriger werden, sich dem zu entziehen. Wenn Sie sich für die Option entscheiden und später versuchen, Ihre Meinung zu ändern, werden Sie als geistig unzurechnungsfähig eingestuft.

– Patienten, die keine Patientenverfügungen unterschreiben oder sich nicht für eine Betreuung am Lebensende entscheiden wollen, werden als „egoistisch“ und „unverantwortlich“ bezeichnet. In Studien wird behauptet, dass sie eine Belastung für die Ressourcen des NHS darstellen.

– Im weiteren Verlauf wird die Nichtteilnahme an der Sterbehilfe Sanktionen für die Rentenzahlungen nach sich ziehen und dazu führen, dass die Kosten für die Gesundheitsversorgung in Rechnung gestellt werden, sodass viele ältere Menschen es sich nicht mehr leisten können, am Leben zu bleiben.

– Dann werden sie Gremien einrichten, in denen Patienten, die „geistig unzurechnungsfähig“ sind, Sterbehilfe von „Gnadengerichten“ empfohlen wird.

… und die ganze Zeit wird das Establishment behaupten, es gäbe Wahlfreiheit und überhaupt keinen schlüpfrigen Hang.