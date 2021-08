Die „Covid-Pandemie“ ist ein finanzieller Schwindel und dient vielleicht dunkleren Absichten

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Kürzlich habe ich darauf hingewiesen, dass Big Pharma eine Internet-Operation betreibt, um Demokraten zur Verteidigung von Tony Fauci zu mobilisieren, der bei einer Reihe von Lügen ertappt wurde und angeklagt werden würde, wenn die USA einen Rechtsstaat hätten. Big Pharma finanziert offenbar auch Coronavirus World Updates, die Lügen verbreiten, um die überwältigenden Beweise für Covid und die Unwirksamkeit und Gefährlichkeit der Impfstoffe zu widerlegen, die nicht länger unterdrückt werden können.

Aus der ganzen Welt gibt es schlüssige Beweise dafür, dass in den Ländern mit dem größten Prozentsatz der geimpften Bevölkerung die meisten neuen Covid-Fälle auftreten, die als „Durchbrüche“ bezeichnet werden – ein irreführender Begriff, um von der Tatsache abzulenken, dass es die Impfstoffe sind, die wahrscheinlich die neuen Krankheiten verursachen, und nicht eine „Delta-Variante“.

In einigen Teilen der Welt wie Island und Gibraltar sind zwischen 90 % und 100 % der Bevölkerung geimpft, und dennoch treten dort zahlreiche neue Erkrankungen auf. Aus anderen Teilen der Welt wird berichtet, dass 75 % der Neuinfektionen auf die vollständig Geimpften entfallen. US-Gesundheitsbeamte sagen, dass die vollständig Geimpften Masken tragen müssen, was ein Eingeständnis dafür ist, dass die Impfstoffe keinen Schutz bieten (und die Masken auch nicht). Andere Gesundheitsbeamte berichten, dass die Impfstoffe nur 6 Monate lang wirken und Auffrischungen notwendig sind. Wenn es aber die Impfstoffe sind, die die „Durchbrüche“ verursachen, werden die Auffrischungsimpfungen nur noch mehr Krankheiten verursachen.

Es ist unerklärlich, dass die Gesundheitsbehörden nicht in der Lage sind, ihre Darstellung mit den Fakten in Einklang zu bringen.

Die neueste Lüge von Coronavirus World Updates lautet: „Wer nicht geimpft ist, hat ein mehr als doppelt so hohes Risiko, sich erneut zu infizieren.“ Für diese Aussage gibt es keinerlei Beweise. In der Tat widersprechen die Beweise dieser Aussage völlig. Ein Land nach dem anderen berichtet, dass die „Durchbrüche“ vor allem bei den Geimpften zu verzeichnen sind. Menschen, die an Covid erkrankt waren und sich erholt haben, verfügen über eine natürliche Immunität, die weitaus länger anhält als die sechs Monate, die den Impfstoffen zugeschrieben werden.

Die Zahl der offiziellen Covid-Fälle ist das Ergebnis eines fehlerhaften Covid-Tests, der jetzt von der CDC und der WHO aufgegeben wird. Der Test wurde in so hohen Zyklen durchgeführt, dass er falsch-positive Ergebnisse produzierte, die dazu benutzt wurden, die Bedrohung zu übertreiben und Angst zu schüren, um die Akzeptanz der Impfung vorzubereiten. Die tatsächlichen Covid-Fälle machen nur einen kleinen Prozentsatz der offiziellen Zahl aus. Bedenken Sie auch, dass in der letzten Grippesaison keine Grippefälle gemeldet wurden. Die Grippefälle wurden als Covid-Fälle gezählt.

Auch die Zahl der Covid-Todesfälle wurde stark übertrieben. Die Krankenhäuser hatten finanzielle Anreize, alle Todesfälle als Covid-Todesfälle zu melden. Die meisten „Covid-Todesfälle“ waren auf Komorbiditäten, mangelnde Behandlung und sogar auf einen Motorradunfall zurückzuführen.

So können Sie verstehen, dass Covid verwendet wird, um Impfstoffhersteller und ihre Investoren sehr reich zu machen. Covid ist unter uns. Angeblich hat es jetzt die „Delta-Variante“ hervorgebracht, und viele weitere Varianten sollen folgen. Der Impfstoff wirkt nur für eine begrenzte Zeit. Um sicher zu sein, werden wir Auffrischungsimpfungen brauchen. Da die „Mutanten“ ewig andauern werden, werden auch die Auffrischungsimpfungen nicht ausbleiben.

Es könnten dunklere Absichten im Spiel sein. Es gibt Hinweise darauf, dass sich das giftige Spike-Protein im Impfstoff in den Eierstöcken und Hoden anreichert und so die menschliche Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Wir haben einen Punkt in unserem Zusammenbruch erreicht, an dem Beweise selbst als „Verschwörungstheorie“ angesehen werden und von den angeheuerten „Faktencheckern“ des korrupten amerikanischen Establishments „weggeprüft“ werden.

Nach Ansicht des korrupten amerikanischen medizinischen Establishments, das Geld über das Leben stellt, sind Ärzte, die die Wahrheit sagen und Sie von Covid heilen, „Verbreiter von Falschinformationen“.

Hier ist Dr. Tess Lawrie von der Evidence-Based Medicine Consultancy:

Während einige wohlmeinende (aber schlecht informierte) Abgeordnete ihr Möglichstes tun, um der Covid-„Impf-Zögerlichkeit“ in ihren Wahlkreisen entgegenzuwirken, versucht die bemerkenswerte Dr. Tess Lawrie weiterhin, ärztliche Kollegen davon zu überzeugen, die Markteinführung zu stoppen.

In einem Interview mit Mark Dolan von talkRADIO, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde, legt sie ihre Argumente einfach und eindringlich dar. Es lohnt sich, dieses Interview anzuschauen, und man kann es auch an Freunde und Verwandte weiterleiten, die sich fragen, wem sie in dieser Angelegenheit glauben sollen.

Dolan, der selbst beide Dosen des Impfstoffs erhalten hat, stellt Fragen, die die Sichtweise der meisten Menschen widerspiegeln, nämlich dass der Impfstoff sicher und wirksam ist, so wie es vom NHS wiederholt beworben wurde.

Lawrie, die die Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd. gegründet hat, eine Spezialfirma, die sich für die Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung durch rigorose Forschung einsetzt, zeigt in ihren Antworten eine kühle Autorität.

Ich habe mir die Daten angeschaut und denke, dass es einen Grund gibt, innezuhalten“, sagt sie. Bis Ende Juni hatten 300.000 Menschen nach der Einnahme des Impfstoffs über das System der Gelben Karte der britischen Aufsichtsbehörde unerwünschte Ereignisse gemeldet, und das ist nicht normal.

Wenn man einen Impfstoff wie Tetanus nimmt, den es seit 1968 gibt, werden in der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 36 Todesfälle darauf zurückgeführt, während in nur wenigen Monaten sechs- bis siebentausend Todesfälle im Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff gemeldet wurden.

Im Vereinigten Königreich gibt es 1.440 Todesfälle. Es ist also ein Novum in der Geschichte der Medizin, dass in so kurzer Zeit [vier Monate] so viele Todesfälle gemeldet und überhaupt so viele Berichte in so kurzer Zeit abgegeben wurden.

Auf die Frage von Nolan, ob dies bedeute, dass eine Pause eingelegt werden müsse, auch wenn die Berichte keinen Beweis für Ursache und Wirkung lieferten, antwortet sie: „Ich neige dazu, das Vorsorgeprinzip anzuwenden. Ich denke, wenn es einen Grund zur Besorgnis gibt, vor allem angesichts dieser alarmierenden Zahl von Berichten, müssen wir mehr Informationen einholen und jedem einzelnen Bericht nachgehen, um etwas mehr über den Zusammenhang herauszufinden – ja, ob er Anlass zur Besorgnis gibt.

Ich habe den Eindruck, dass es den Aufsichtsbehörden an Transparenz mangelt. In ihrem Bericht verweisen sie auf ein sehr seltenes Hirngerinnsel, die zerebrale Venensinusthrombose, und darauf, dass es in diesem Zusammenhang 30 Todesfälle und ein paar hundert Fälle gegeben hat.

Schaut man sich jedoch die Daten der Gelben Karte an, so stellt man fest, dass 2.208 Schlaganfälle gemeldet wurden – eine Hirnblutung – und dass davon 154 Menschen starben. Diese Daten sind für mich weitaus besorgniserregender als nur die Daten über die Hirnvenenthrombose.

Und wenn man sich alle Arten von Blutungen und die Todesursachen insgesamt ansieht, stellt man fest, dass viele mit Blutungen und Gerinnseln zusammenhängen. Wir sehen Hirngerinnsel, Herzgerinnsel und Lungengerinnsel. Die häufigsten Todesursachen sind Hirngerinnsel – Schlaganfälle – und dann Lungenembolien, also Lungengerinnsel, und auch Herzgerinnsel – Herzinfarkte. Ich persönlich denke, dass diese Ursachen untersucht werden sollten.

Dolan: Würde eine Unterbrechung der Impfstoffeinführung uns nicht wieder in das Chaos der Pandemie zurückversetzen?

Nicht wirklich, denn wir wissen jetzt, dass es viele sichere und wirksame Behandlungen für Covid gibt. Es handelt sich nicht um eine unbehandelbare Krankheit. Es gibt ein sehr sicheres und kostengünstiges Medikament namens Ivermectin, das seit 40 Jahren auf dem Markt und seit 1992 in der Datenbank der WHO registriert ist. Und seit 1992 wurden nur 20 Todesfälle registriert. Es wurde milliardenfach verabreicht, gegen tropische Parasiten eingesetzt und ist in vielen Ländern rezeptfrei erhältlich.

Dolan: Sollte der Impfstoff an Kinder über 12 Jahren verabreicht werden?

Das ist unnötig und gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an einer Impfung stirbt, ist – wenn man sich die Zahlen ansieht – größer als die, dass es an Covid stirbt.

Dolan: Ist das relativ geringe Risiko der Impfung besser als die Infektion mit Covid? Es ist auf jeden Fall ein böses Virus.

Ich denke, dass wir alle ein robustes Immunsystem haben, wenn wir nicht anfällig und nicht sehr alt sind. Unser Immunsystem ist darauf eingestellt, mit Viren, Bakterien und anderen Krankheitserregern fertig zu werden. Viele der Nebenwirkungen, die wir bei Covid beobachten – long Covid und so weiter – können durch eine frühzeitige Behandlung verhindert werden.

Die Ärzte, die Ivermectin verwenden, sagen, dass man kein long Covid bekommt, wenn man die Krankheit im Frühstadium behandelt. Wenn man eine Behandlung für Covid hat, braucht man keine Angst vor Covid zu haben.‘

Dolan: Wie lautet Ihr fachliches Urteil nach 16 Monaten der Durchführung von Lockdowns im Vereinigten Königreich und in der ganzen Welt?

Ich habe keine stichhaltigen Beweise dafür gesehen, dass Lockdowns oder Masken funktionieren. Noch beunruhigender ist, dass wir schon seit einiger Zeit wissen, dass Ivermectin wirkt, und dass Ärzte versucht haben, diese Botschaft den Behörden zu vermitteln, die in ihrer Strategie und ihrem Vorgehen sehr zielstrebig waren. Wäre Ivermectin bereits im letzten Jahr eingesetzt worden, als die britischen Behörden informiert wurden, hätte es meiner Meinung nach keine Sperre gegeben.

Dolan: Warum, glauben Sie, wurde Ihre Botschaft über Anwendungen wie Ivermectin ignoriert?

Ich denke, es sind viele Kräfte im Spiel. … Covid ist wahrscheinlich eine Industrie mit einem Jahresumsatz von 100 Milliarden Pfund, und Ivermectin und andere Generika sind sehr billig.

Lawrie fügt hinzu: „Ich denke, es ist an der Zeit, dass jeder mehr Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt. Sie sollten sich besser in Form bringen, auf ihre Ernährung achten – nicht nur auf die Menge und die Kalorien, sondern auch auf den Nährwert; sie sollten sich bewegen, die Sonne genießen und auch die Verantwortung für die Beschaffung von Informationen übernehmen. Jeder kann das System der Gelben Karte besuchen und sich die Daten ansehen. Im Regierungssystem ist das nicht so einfach, aber es gibt eine Gruppe namens UK Column mit einer Website, die wirklich einfach zu navigieren ist. Sie aktualisieren die Daten jede Woche. Sie können ein Problem eingeben und sehen, was andere Leute ebenfalls berichten.

Ich möchte jeden ermutigen, der heute geimpft wurde und morgen ein Problem hat, dies zu melden – es könnte mit dem Impfstoff zusammenhängen, und es könnte viele andere Menschen geben, denen es ähnlich geht. Nur wenn wir auf diese Dinge hinweisen, können wir die Regierung auffordern, Nachforschungen anzustellen. (> LINK auf englischsprachige Webseite)

Hier ist Dr. Roger Hodkinson:

Sofortige Beendigung aller mRNA-Impfungen von Kindern

„Die Quintessenz ist einfach diese: Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von den Medien und Politikern gesteuert wird. Das ist ungeheuerlich. Dies ist der größte Schwindel, der jemals einer ahnungslosen Öffentlichkeit vorgespielt wurde. Es gibt absolut nichts, was getan werden kann, um dieses Virus einzudämmen, abgesehen vom Schutz der älteren, anfälligeren Menschen. Man sollte es lediglich als eine schlimme Grippesaison betrachten. Es ist nicht Ebola, es ist nicht SARS. Es ist ein politisches Spiel mit der Medizin, und das ist ein sehr gefährliches Spiel.

Dr. Roger Hodkinson ist der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses des Royal College of Physicians and Surgeons in Ottawa, Kanada. Hodkinson ist CEO von Western Medical Assessments und seit über 20 Jahren medizinischer Leiter des Unternehmens. Er erwarb seinen Abschluss in Allgemeinmedizin an der Universität Cambridge (Großbritannien). Er ist Facharzt für Pathologie, einschließlich Virologie. (> LINK auf englischsprachige Webseite)

In Island und Gibraltar sind mehr als 90 % der Bevölkerung geimpft und die Zahl der Covid-Fälle steigt massiv an!

Offenkundige Informationen wie diese werden vom korrupten medizinischen Establishment, den sozialen Medien und den Pressehuren als „Covid-Falschinformationen“ abgetan. (> LINK auf englischsprachige Webseite)

COVID tritt auf auf einem Carnival-Kreuzfahrtschiff in der Karibik, obwohl ALLE Besatzungsmitglieder und Passagiere geimpft sind! (> LINK auf englischsprachige Webseite)

Hört sofort auf mit diesem Irrsinn!

Dr. Ryan Cole erklärt, dass der Covid-Impfstoff Krankheiten verursacht (> LINK auf englischsprachige Webseite). Eine wissenschaftliche Klärung, was diese Injektionen im Kopf und in anderen Organen der geimpften Personen bewirken.