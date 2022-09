Die Dekadenz des US-Imperiums

von Thierry Meyssan

Während die USA gegen Russland und China in Stellung gehen, um eine multipolare Organisation der Welt zu verhindern und ihre Hegemonie zu bewahren, schwächen sie sich von innen heraus ab. Ein Sohn von Präsident Biden hat sich mehr Macht angemaßt als ein Senator. Er reist mit offiziellen Flugzeugen, als wäre er von seinem Vater beauftragt, um persönliche Verträge zu unterschreiben, ohne dass jemand weiß, was der Präsident davon denkt. Aber dieser Mann hat keine besondere Fähigkeit, er ist nur ein Junkie, der ein ausschweifendes Leben führt. Niemand weiß, wer die Verträge aushandelt, die er unterzeichnet und von denen er profitiert. Die Größe der amerikanischen Demokratie ist zugunsten von Leuten verschwunden, die weder gewählt noch ernannt wurden.

In den letzten sechs Jahren habe ich verschiedene Artikel lange vor den Mainstream-Medien veröffentlicht, in denen ich vor der Spaltung der US-Bürger und dem Anstieg der Intoleranz in ihrem Land warnte. Ich habe die Unausweichlichkeit eines Bürgerkriegs und die Auflösung des Bundesstaates vorausgesagt.

Tatsächlich erleben wir den Aufstieg neuer Segregationsformen; wir waren schon Zeugen einer undurchsichtigen Präsidentschaftswahl, der Eroberung des Kapitols und einer Hausdurchsuchung des ehemaligen Präsidenten des Landes. Ist die US-Demokratie tot? Wie wird dieses grundlegende Phänomen weitergehen?

Die US-Demokratie

Zuallererst müssen wir den demografischen und soziologischen Wandel im Land betrachten.

Die Zahl der in den USA lebenden Menschen ist von 252 Millionen bei der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 auf heute 331 gestiegen, fast ein Drittel mehr; 79 Millionen, um genau zu sein. Gleichzeitig schrumpft die