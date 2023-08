Die Erde wird grüner

Wie werden die Klimaalarmisten mit dieser guten Nachricht umgehen?

Die Erde wird immer grüner. Damit meine ich nicht die Politik oder die Energieerzeugung, zum Glück.

Ich meine tatsächlich grüner!

Die Vegetation breitet sich aus, die Ernteerträge sind rekordverdächtig hoch, und sogar das Great Barrier Reef hat im letzten Jahr einen rekordverdächtigen Korallenbewuchs erlebt. Die Welt wird auch ein wenig “weißer”, denn die Zahl der Eisbären nimmt zu.

In den vergangenen 35 Jahren bis 2016 hat die grüne Vegetation auf der Erde um 14 % zugenommen. Das ist eine enorme Zahl! Das ist dem CO2 zu verdanken!

Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen die Wahrheit über das CO2 erfahren.

“Zwischen einem Viertel und der Hälfte der bewachsenen Flächen der Erde hat sich in den vergangenen 35 Jahren deutlich ergrünt, was größtenteils auf den Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids zurückzuführen ist, so eine neue Studie, die am 25. April in der Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht wurde.

Ein internationales Team von 32 Autoren aus 24 Institutionen in acht Ländern leitete die Untersuchung, bei der Satellitendaten des Moderate Resolution Imaging Spectrometer der NASA und des Advanced Very High Resolution Radiometer der National Oceanic and Atmospheric Administration verwendet wurden, um den Blattflächenindex bzw. die Menge der Blattbedeckung in den bewachsenen Regionen der Erde zu bestimmen. Die Begrünung stellt eine Zunahme der Blätter an Pflanzen und Bäumen dar, die flächenmäßig dem Zweifachen der kontinentalen Vereinigten Staaten entspricht.”

~ Nasa

Könnte es sein, dass das Gegenteil von dem, was uns erzählt wird, die Wahrheit ist? So ist es normalerweise mit den meisten “Informationen”, die über die Mainstream-Medien verbreitet werden.

Die Wahrheit kann jedoch nur eine bestimmte Zeit lang im Dunkeln gehalten werden. Einmal findet sie immer einen Weg, ans Licht zu kommen.

Der Klimaschwindel ist der nächste große Schwindel nach dem Covid-Schwindel. Wahrscheinlich ist er von größerem Ausmaß, weil er schon so lange vorbereitet wurde. Covid kam mit einem Knall und verschwand wieder.

Könnte es sein, dass wir nicht in den dunkelsten und apokalyptischsten Zeiten leben und auf sie zusteuern, sondern dass wir tatsächlich in einer Zeit des wahren Überflusses leben? Könnte es sein, dass der Menschheit Ressourcen in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, die sie für ihre weitere Entwicklung, Erforschung und Evolution nutzen kann?

Die Tatsache, dass sich die grüne Vegetation innerhalb von 35 Jahren um 14 % vergrößert hat, wirft ein ganz anderes Bild auf den Betrachter, wenn man darüber nachdenkt.

Und ist es wirklich so schlimm für den Planeten, für die Menschheit, wenn es hier ein bisschen wärmer wird?

Ich bin mir sicher, dass jeder hier im Vereinigten Königreich ein etwas besseres Wetter begrüßen würde und die Heizung nicht mehr so oft benutzen müsste, um Energie zu sparen!

Und dann wäre da noch die Tatsache, dass bei einem leichten Temperaturanstieg viel mehr von dem Land, das derzeit zu kalt ist, um bequem bewohnt zu werden, für die Menschen bewohnbar werden würde – großartig!

Wenn ich meinen metaphysischen Hut aufsetze und über die Perspektive nachdenke, die mir das Eintauchen in den Klimaschwindel eröffnet hat, komme ich zu folgendem Schluss.

In den Schulen und von den Medien wird uns dieses sehr negative Weltuntergangs-Narrativ beigebracht. Aber für diejenigen, die sich außerhalb der Medien bewegen und anfangen aufzuwachen, mag es am Anfang noch schlimmer erscheinen, wenn man beginnt, die Matrix als das zu sehen, was sie ist.

Das Schöne ist jedoch, wenn man tatsächlich beginnt, die Welt als das zu sehen, was sie ist. Zu sehen, dass diese Welt, diese Realität nicht wirklich in die Hölle hinabsteigt, sondern dass wir in Wirklichkeit in den wohlhabendsten, erstaunlichsten und reichsten Zeiten leben.

Warum sollte diese Perspektive versteckt sein, ferngehalten werden, nur für diejenigen zugänglich sein, die fleißig suchen, denen synchron die Schlüssel gegeben werden, um die Informationen zu finden, so wie Sie es gerade getan haben?

Perspektiven sind alles.