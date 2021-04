Die Europäische Kommission sieht eine Verlängerung der Covid-19-Pandemie bis 2023 vor

Eine Analyse:

Die globale Situation, die durch das Aufkommen von Covid-19 mit seinen Veränderungen im Lebensstil, dem starken Rückgang der Weltwirtschaft, den von Ländern auferlegten Restriktionen, dem sprunghaften Anstieg der Aktien multinationaler Technologieunternehmen und dem Auftauchen von mehr als 100 Millionen neuen armen Menschen in nur einem Jahr entstanden ist, ist hier, um zu bleiben.

Die Europäische Kommission (EC) sagt voraus, dass die Covid-19-Pandemie bis mindestens 2023 andauern wird. Die Brüsseler Behörde kündigte vor Tagen an, dass sie mit dem amerikanischen Pharmaunternehmen Pfizer (das mit der deutschen BioNTech verbunden ist) über den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen ihres Impfstoffs gegen die „zweite Generation“ des Coronavirus verhandeln wird, die „Varianten des Virus“ für die Jahre 2022 und 2023 umfasst.

Der Sprecher des Bereichs Gesundheit, Stefan de Keersmaecker, erklärte, dass die neuen Varianten der Kommission „große Sorgen bereiten“: „Wir müssen auf die nächsten Schritte vorbereitet sein“, so Keermaecker, „vor allem darauf, dass es eine zweite Impfung gibt“.

Ursula von der Leyen, die Vorsitzende der Europäischen Kommission, kündigte am 14. April die Aufnahme von Verhandlungen zur Unterzeichnung eines neuen Vertrags über den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen für die Jahre 2022-2023 an: „Es ist klar, dass wir, um das Virus entscheidend zu besiegen, auf Folgendes vorbereitet sein müssen. Irgendwann brauchen wir vielleicht Injektionen, um die Immunität zu stärken und zu verlängern. Wenn es neue Varianten gibt, müssen wir Impfstoffe entwickeln, die sich an diese neuen Varianten anpassen, und wir werden sie bald und in ausreichender Menge benötigen“, und er äußerte seine Präferenz unter den verschiedenen vorhandenen Impfstoffen: „Boten-RNA-Impfstoffe sind ein klares Beispiel.“

Inmitten des geopolitischen Krieges zwischen den Laboren und den Mächten hat die Europäische Kommission von Anfang an ihre Präferenz markiert: Der Impfstoff des amerikanischen Multis Pfizer und des deutschen Labors BioNTech war tatsächlich der erste, der von dieser Institution zugelassen wurde. Die italienische Zeitung La Stampa berichtete auch, dass Brüssel die Verträge mit AstraZeneca nicht verlängern wird, mit einem Design, das auf einem modifizierten Schimpansen-Adenovirus basiert, das in mehreren Ländern aufgrund von Thrombosefällen, die nach seiner Anwendung auftraten, ausgesetzt wurde, und sich für solche entscheiden wird, die auf mRNA basieren (BioNTech/Pfizer, Moderna und Curevac).

Obwohl sie noch nicht von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen sind, hat die EG auch 300 Millionen Dosen des französisch-britischen Konsortiums Sanofi-GSK (basierend auf Protein-Untereinheiten) und 405 Millionen Dosen des deutschen Curevac (mRNA) vorgekauft. Sie verhandelt auch mit der französischen Valneva (inaktivierte Partikel des Covid-19-Virus) und mit der amerikanischen Novavax (rekombinante Protein-Nanopartikel).

Aus dem Europäischen Parlament argumentierte der Europaabgeordnete Dolors Montserrat, ehemaliger Gesundheitsminister Spaniens, in die gleiche Richtung: „Covid ist hier, um für eine lange Zeit zu bleiben“ und ohne Impfungen in den Jahren 2022 und 2023 „werden wir in naher Zukunft scheitern. Motserrat verteidigte auch die Notwendigkeit, verschiedene Kontrollsysteme zu implementieren, einschließlich eines „Gesundheitspasses“, im Stil des bereits in Israel implementierten, um sich bewegen zu können: „Dieser Pass wird angeben, ob Sie geimpft sind, und daher können Sie sich erst dann wieder frei bewegen oder Sie haben einen negativen PCR und können sich daher frei bewegen. Der Schutz der Freizügigkeit ist der Schutz der Wirtschaft.

Aber es geht nicht nur um wirtschaftliche Verluste, erhöhte Arbeitslosigkeit und Einschränkungen. Was den Umsatz betrifft, so schätzt der Spezialist Javier Ruiz-Tagle, dass die zusätzlichen Einnahmen von Pfizer allein in Europa rund 37.000 Millionen Euro betragen werden: „Bis heute haben Pfizer und BionTech bis 2021 mehr als 600 Millionen Impfstoffe an die Mitgliedsstaaten verkauft. Davon sind bereits 90 Millionen eingegangen. Im zweiten Quartal wird die Zahl auf 250 Millionen Dosen steigen (64,4 % der Gesamtzahl der Dosen aller in diesem Zeitraum unter Vertrag stehenden Unternehmen). Im Sommer werden es 100 Millionen Dosen sein und der Rest (160) wird ab Oktober eintreffen. Der Preis für jede Dosis des Unternehmens (das als einziges von den zugelassenen oder im Prozess befindlichen Unternehmen zu 100 % privat finanziert ist) beträgt in Europa 15,5 Euro, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Daher wird die Pfizer/Biontech-Allianz ihren Impfstoff nur in Europa und in diesem Jahr mit 9.000 Millionen in Rechnung stellen. Brüssel hat sich für Impfstoffe auf Basis von Boten-RNA entschieden, deren Technologie von Pfizer, Moderna und Curevac genutzt wird. Erstere verhandeln bereits mit Brüssel über den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen für die Jahre 2022 und 2023. Wenn wir zu dem, was bereits verkauft wurde, die Impfstoffe hinzurechnen, die kurz vor dem Abschluss stehen, werden sich die Einnahmen von Pfizer und BionTech auf 37.000 Millionen Euro belaufen (bei gleichem Preis)“.

Es sind nicht nur die großen Labore, die durch die Pandemie gestärkt wurden. Tech-Unternehmen gehören zu den größten Nutznießern des neuen globalen techno-kapitalistischen Paradigmas. Microsoft gab bekannt, dass Videoanrufe über das Web allein im März um 1.000 % gestiegen sind und dass bereits 183.000 Bildungseinrichtungen in 175 Ländern dieses Tool nutzen. Netflix gewann Millionen von Abonnenten hinzu und seine Aktien stiegen um 30 % mit einem Börsenwert von 186.000 Millionen U$S, Zoom erreichte 300 Millionen Nutzer und ist an der Börse bereits rund 46.000 Millionen wert, mehr als doppelt so viel wie Twitter. Disney+ hat bereits 50 Millionen zahlende Kunden weltweit erreicht, nur fünf Monate nach seinem Debüt im November (mehr als die Hälfte des Ziels von 90 Millionen bis 2024). Jeff Bezos hat sein Vermögen von Januar bis zum 15. April um 25 Milliarden Dollar gesteigert. Die Amazon-Aktie, die im Jahr 2021 bisher um etwa 25% gestiegen ist.

In der von Sars-Cov-2 verordneten neuen Welt sticht China als Auserwählter zur neuen globalen Wirtschaftsmacht hervor: Chinas National Bureau of Statistics (NSO) meldete am 16. April 2021, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des asiatischen Landes im ersten Quartal 2021 um 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist. China war das einzige Kraftpaket, das im Jahr 2020 wirtschaftlich wuchs, und zwar um 2,3 Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für das Jahr 2021 einen Anstieg des BIP des aufstrebenden Hegemons um 8,4 Prozent. Im Gegensatz zum Rest der Welt hat China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern und mit nur 4,5 Dosen des Impfstoffs pro hundert Einwohner (trotz des Exports in den Rest der Welt) seit Beginn der Pandemie nur 4.800 Todesfälle und in den letzten Monaten durchschnittlich 40 neue Fälle pro Tag gezählt.