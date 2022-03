Die Fabian Society, Eugenik und die historischen Kräfte hinter dem heutigen Systemzusammenbruch

Könnten die gegenwärtigen Freiheitsbewegungen die Elemente der politischen Klasse, die ihre Menschlichkeit noch nicht verloren haben, dazu zwingen, alles in eine unipolare transhumanistische Priesterschaft zu integrieren?

Das Finanzsystem steuert eindeutig auf einen Auflösungspunkt zu.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Zusammenbruch selbst bereits stattgefunden hat und wir einfach noch nicht die volle brutale Kraft der auf uns zukommenden Schockwelle gespürt haben. Dieser Prozess ist vergleichbar mit einem tektonischen Einbruch tief in der Erdkruste unter dem Meer. Der Bruch erfolgt und ein Tsunami hat begonnen. Er wird die Strandpromenade mit verheerenden Folgen treffen, und nur wenn wir mit der Gewohnheit brechen, in dem kurzsichtigen „Moment“ zu leben, haben die Menschen am Strand eine Chance, sich in Sicherheit zu bringen, bevor es zu spät ist.

Die Frage ist nicht, „ob das System zusammenbricht“, sondern vielmehr, wann der Tsunami voll zuschlagen wird.

Außerdem: WAS wird das Betriebssystem sein, das an die Stelle des Chaos aus Zusammenbruch der Versorgungskette, Hyperinflation, Verknappung und Gewalt tritt, das sich daraus ergibt?

Zwei Systeme kollidieren

Schon jetzt können wir deutlich erkennen, dass sich zwei gegensätzliche Muster herausgebildet haben, wie die jüngsten Äußerungen des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres zeigen, der sagte:

„Ich befürchte, dass sich unsere Welt auf zwei unterschiedliche Wirtschafts-, Handels-, Finanz- und Technologieregeln zubewegt, auf zwei unterschiedliche Ansätze bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz – und letztlich auf zwei unterschiedliche militärische und geopolitische Strategien. Dies ist ein Rezept für Probleme. Es wäre weit weniger vorhersehbar und weit gefährlicher als der Kalte Krieg“.

Guterres spricht von zwei divergierenden Paradigmen, welche sind das?

Auf der einen Seite gibt es die Ideologie, die Guterres selbst vehement unterstützt und die in den letzten Jahren den Titel „The Davos Agenda“ oder „The Great Reset“ erhalten hat.

Guterres ging sogar so weit, im Juni 2020 den UN-WEF-Integrationsvertrag zu unterzeichnen, der beide globalistischen Gremien in einem Borg-ähnlichen Betriebssystem vereint, und verkündete: „Der Große Reset ist eine willkommene Anerkennung, dass diese menschliche Tragödie ein Weckruf sein muss. Wir müssen gleichberechtigtere, integrativere und nachhaltigere Volkswirtschaften und Gesellschaften aufbauen, die angesichts von Pandemien, Klimawandel und den vielen anderen globalen Veränderungen, denen wir gegenüberstehen, widerstandsfähiger sind.“

Während der „Great Reset“ die aktuelle Pandemie dazu nutzen will, eine vollständige Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft unter einer technokratischen Weltregierung durchzusetzen, will das gegnerische System, das von den Nationen vorangetrieben wird, die nicht zum jüngsten „Global Democracy Summit“ eingeladen und von Soros und der Davos-Clique als „autoritär“ bezeichnet wurden, vermeiden, geopfert zu werden.

Während das eine System auf einer wissenschaftlich gesteuerten Entvölkerungsagenda von oben basiert, bekräftigt das andere System das Recht souveräner Nationen auf Fortbestand als einzig legitime Grundlage des internationalen Rechts und den wissenschaftlichen Fortschritt als Basis der wirtschaftlichen Ideologie. Die Bedingungen des neuen Systems wurden vor kurzem in der 5000 Wörter umfassenden Gemeinsamen Erklärung Russlands und Chinas zu den Bedingungen der sich abzeichnenden neuen Ära erneut hervorgehoben.

Putin selbst hat diese Bedingungen vor kurzem mit den Worten formuliert: „Nur souveräne Staaten können wirksam auf die Herausforderungen der Zeit und die Forderungen der Bürger reagieren. Dementsprechend sollte jede wirksame internationale Ordnung die Interessen und Fähigkeiten des Staates berücksichtigen und auf dieser Grundlage vorgehen, und nicht versuchen zu beweisen, dass sie nicht existieren sollten. Darüber hinaus ist es unmöglich, irgendjemandem etwas aufzuzwingen, seien es die Prinzipien, die der soziopolitischen Struktur zugrunde liegen, oder Werte, die jemand aus seinen eigenen Gründen als „universell“ bezeichnet hat. Denn es ist klar, dass es im Falle einer echten Krise nur noch einen einzigen universellen Wert gibt, nämlich das menschliche Leben, über dessen Schutz jeder Staat auf der Grundlage seiner Fähigkeiten, seiner Kultur und seiner Traditionen selbst entscheidet.“

Was für ein frischer Wind!

Vergleichen Sie das mit Klaus Schwabs berüchtigtem „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“.

Woher stammt die dystopische Weltordnung der Davoser Crowd?

H.G. Wells‘ Offene Verschwörung

Es mag Sie überraschen, aber um diese Frage zu beantworten, müssen wir fast ein Jahrhundert in die Vergangenheit zurückspringen und einen alternden, misanthropischen Sozialingenieur namens Herbert George Wells treffen, der 1928 ein Werk mit dem Titel The Open Conspiracy: Blueprint for a World Revolution (Die offene Verschwörung: Plan für eine Weltrevolution) schrieb, in dem er eine Weltregierung und die Entvölkerung forderte:

„Die offene Verschwörung beruht auf der Missachtung der Nationalität, und es gibt keinen Grund, warum sie schädliche oder hinderliche Regierungen dulden sollte, nur weil sie sich in diesem oder jenem Teil des menschlichen Territoriums behaupten.“

Wells war Mitglied einer Organisation, die sich „Fabian Society“ nannte und 1884 von einer Gruppe britischer Eugeniker und Malthusianer gegründet wurde, um eine neue soziale Ordnung zu fördern, die die Gesellschaft zu einer neuen mechanisierten Ordnung formen sollte, die von einer Führungselite von „Sozialwissenschaftlern“ von oben gelenkt wurde.

Die Wahl des Titels „Fabian“ geht auf den römischen Feldherrn Fabius Maximus zurück, der für seine Strategie bekannt war, seine Feinde durch übermenschliche Geduld und langsame Zermürbung zu besiegen. Die Fabian-Philosophie wurde in einem berüchtigten Glasgemälde dargestellt, das die Fabian-Führer George B. Shaw und Sidney Webb als Schmiede zeigt, die die Welt in ihr eigenes säkulares Bild hämmern, und das ein Schild mit dem Fabian-Logo eines Wolfs im Schafspelz zeigt.

Im Gegensatz zur konventionellen „rohen Gewalt“ der konservativen britischen Imperialisten, die sich oft für Methoden der verbrannten Erde entschieden, um ihre Opfer zu vernichten, waren die Fabians stolz darauf, ein „friedlicheres“, subtileres und tödlicheres langes Spiel zu spielen. Anstatt große Kriege zu führen, die oft dazu führten, dass die Oligarchie selbst schwere Verluste hinnehmen musste, verstanden die Fabians, dass es besser war, langsame Zermürbung und Infiltration mit jesuitischen Techniken der Durchdringung zu fördern. Der Historiker Stephen O’Neil schrieb über das Leitprinzip der Fabian Society, die Permeationstheorie:

„Trotz ihres traditionellen politischen Images glaubten die Fabians unter dem Antrieb von Sidney Webb, dass sie mit der Politik der Permeation eine neue und einzigartige Waffe besäßen. Durch die Anwendung dieser Taktik, so Webb, würden die Fabians im Geiste der Trojaner und ihres legendären Pferdes in die Reihen und Köpfe der politisch Einflussreichen eindringen, indem sie sie mit Programmen, Ideen, Meinungen und Untersuchungen versorgten, die mit Statistiken belegt waren und bequem in die öffentliche Politik eingebracht werden konnten. (1)

Im Laufe des 20. Jahrhunderts durchdrang die Fabian Society alle Zweige der Regierung, des Militärs, der Wissenschaft, der Medien und sogar die Vorstände privater Unternehmen auf der ganzen Welt und schuf ein globales System fünfter Kolonnen, die innerhalb von Zellen operierten, die hierarchisch durch ein zentrales Kommando in den höchsten Rängen des britischen Geheimdienstes vereint waren.

Der Pöbel und die Arbeiter wurden durch die von den Fabians propagierten „Worte“ wie Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Umverteilung des Reichtums unter Verwendung marxistischer Begriffe angelockt, ohne zu merken, dass diese Worte nur eine süße Illusion ohne Anspruch auf Realität waren.

Wie die jesuitischen und freimaurerischen Orden hatten viele Fabianer nie eine Ahnung, was die Maschine wirklich war, von der sie nur ein Teil waren. Aus diesem Grund war die britische Labor Party (auch bekannt als die Fabian Party of Britain) so oft mit wohlmeinenden Mitgliedern besetzt, die keine Ahnung hatten, worum es wirklich ging. Die offizielle Fabian-Schule, die zum ideologischen Kontrollzentrum und zur Rekrutierungsstätte für die nächste Generation von Talenten wurde (ähnlich wie die Oxford-Universität des Rhodes/Milner Round Table), war die London School of Economics.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts waren diese beiden oligarchischen Organisationen oft eng miteinander verflochten. So arbeitete der Fabianer Lord Mackinder 1908 mit Lord Milner vom Runden Tisch zusammen, um eine Strategie für Nordamerika auszuarbeiten, oder fünf Rhodes-Stipendiaten gründeten 1932 die kanadische Fabian Society.

George Bernard Shaw umriss die pro-eugenische Fabian-Philosophie 1934 deutlich, als er sagte: „In dem Moment, in dem wir es offen ansprechen, werden wir zu dem Schluss getrieben, dass die Gemeinschaft das Recht hat, einen Preis für das Recht zu zahlen, in ihr zu leben … Wenn die Menschen lebensfähig sind, sollen sie unter anständigen menschlichen Bedingungen leben. Wenn sie nicht lebensfähig sind, dann töte sie auf menschenwürdige Weise. Ist es da verwunderlich, dass einige von uns dazu getrieben werden, die tödliche Kammer als Lösung für die schweren Fälle vorzuschreiben, die gegenwärtig zum Vorwand genommen werden, um alle anderen Fälle auf ihr Niveau herabzuziehen, und als einzige Lösung, die in den modernen Bevölkerungen einen Sinn für volle soziale Verantwortung wecken wird?“(2)

Im folgenden kurzen Video kann man hören, wie dieser kaltherzige Mensch seine Ansichten in seinen eigenen Worten beschreibt:

HG Wells war in vielen seiner Sachbücher ebenso explizit und sagte 1904: „Der Weg der Natur war schon immer, die Letzten zu töten, und es gibt auch jetzt keinen anderen Weg, es sei denn, wir können verhindern, dass diejenigen geboren werden, die zu den Letzten werden würden. In der Sterilisierung der Versager und nicht in der Auswahl der Erfolgreichen für die Zucht liegt die Möglichkeit einer Verbesserung des menschlichen Bestandes.“ (3)

Unsere Träume in Albträume verwandeln durch Geschichtenerzählen

Es ist kein Zufall, dass sowohl Shaw als auch Wells die vorangegangenen drei Jahrzehnte damit verbracht haben, eine neue Form der kulturellen Kriegsführung zu entwickeln, die als „prädiktive Programmierung“ bezeichnet wird.

Ob in seinen Science-Fiction-Geschichten Krieg der Welten, Der unsichtbare Mann, The World Set Free, Die Insel des Doktor Morrow oder die Zeitmaschine – Wells baute in seine Erzählungen stets trojanische Pferde ein, von denen er wusste, dass sie den allgemeinen Zeitgeist nachhaltig beeinflussen würden.

Diese waren einfach: 1) die menschliche Natur sei von Natur aus absurd, egoistisch und unfähig, das Paradoxon von Pflicht und Freiheit auf glaubhafte Weise zu lösen, 2) Wissenschaft und Technologie würden daher immer zu egoistischen und zerstörerischen Zwecken eingesetzt, 3) die Weltregierung sei die einzige Rettung für die Menschheit.

Die einzige Lösung für diese Probleme bestand darin, die Gesellschaft gemäß einer wissenschaftlichen Priesterschaft neu zu gestalten, die es verstand, „harte“ Entscheidungen zu treffen, zu denen die schmutzigen Massen niemals den Verstand hätten. Das Thema der Weltregierung und der Kollektivierung des Reichtums unter einem zentralen Kommando wurde auch von Wells vertreten, der 1940 schrieb:

„Kollektivierung bedeutet die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten der Menschheit durch eine gemeinsame, der ganzen Gemeinschaft verantwortliche Leitung. Es bedeutet die Unterdrückung des „Go-as-you-please“ in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten ebenso wie in internationalen Angelegenheiten. Es bedeutet die offene Abschaffung des Gewinnstrebens und aller Mittel, mit denen die Menschen ihre Mitmenschen schmarotzen lassen. Es ist die praktische Verwirklichung der Brüderlichkeit der Menschen durch eine gemeinsame Kontrolle“.

Das Propagandaorgan der Fabian Society, The New Statesman, schrieb 1931: „Die legitimen Ansprüche der Eugenik sind nicht von Natur aus unvereinbar mit der Perspektive der kollektivistischen Bewegung. Im Gegenteil, man würde erwarten, dass sie ihre unnachgiebigsten Gegner unter denjenigen finden, die an den individualistischen Ansichten über Elternschaft und Familienwirtschaft festhalten.“

Während echte Sozialisten, die sich wirklich für die Rechte der Arbeiter im Gegensatz zu den oligarchischen Kräften einsetzten, im Allgemeinen nicht gut mit den Faschisten auskamen, war die eigentümliche Spezies der fabianischen Sozialisten immer mit der faschistischen Sache verbunden und stets bestrebt, die echten Arbeiterbewegungen in jeder Nation, die sie durchdrangen, zu zerstören. Wenn diese Faschisten nur von ihrem Nationalismus geheilt werden könnten, schrieb Wells, dann würde er sich gerne für das Hakenkreuz einsetzen, sagte er 1932: „Ich verlange nach liberalen Faschisten, nach aufgeklärten Nazis“.

Eugenik und Faschismus: Wunderlösungen für die Weltwirtschaftskrise

Während diese Worte gesprochen wurden, war die anglo-amerikanische Finanzoligarchie, der Wells diente, auf dem besten Weg, ein globales System der politischen Ökonomie zu errichten, das durch die Unterstützung Hitlers der Menschheit die Eugenik aufzwingen sollte. Diese neue Staatswissenschaft (mit ihrem korporatistischen Beigeschmack in Italien) wurde der Welt als „Wirtschaftswunderlösung“ für die Schrecken der großen Depression von 1929-1932 aufgedrängt (die ihrerseits auch die Ursache für einen kontrollierten Zerfall einer Finanzblase war).

Obwohl das faschistische Projekt 1933 scheiterte (als die Diktatur der Zentralbanker durch Franklin Roosevelt zum Scheitern gebracht wurde) und erneut, als das Hitler-Frankenstein-Monster nicht mehr den Befehlen Londons gehorchte und ausgeschaltet werden musste, wurde der Plan für eine Neue Weltordnung in der Nachkriegszeit unter dem Deckmantel einer offenen Verschwörung fortgeführt.

Nach Wells‘ Tod im Jahr 1946 setzten andere Fabianer und Sozialingenieure seine Arbeit während des Kalten Krieges fort (einschließlich der Planung des Kalten Krieges selbst als Mittel zur Zerstörung des Systems der Win-Win-Kooperation und der Freundschaft zwischen den USA, Russland und China, wie es von FDR geplant war).

Nachkriegsfaschismus: Das Undenkbare soll denkbar werden

Einer der führenden großen Strategen in dieser dunklen Zeit war Wells‘ Mitarbeiter (und ehemaliges Mitglied der Fabian Society), Lord Bertrand Russell, der 1952 in seinem Werk The Impact of Science on Society schrieb:

Ich denke, das Thema, das politisch am wichtigsten sein wird, ist die Massenpsychologie…. Ihre Bedeutung hat durch die Entwicklung moderner Propagandamethoden enorm zugenommen. Die einflussreichste dieser Methoden ist die so genannte „Erziehung“. Die Religion spielt eine Rolle, wenn auch eine abnehmende; die Presse, das Kino und das Radio spielen eine zunehmende Rolle… es ist zu hoffen, dass mit der Zeit jeder in der Lage sein wird, jeden von irgendetwas zu überzeugen, wenn er den geduldigen Jungen fangen kann und vom Staat mit Geld und Ausrüstung versorgt wird.

Das Thema wird große Fortschritte machen, wenn es von Wissenschaftlern unter einer wissenschaftlichen Diktatur aufgegriffen wird. Die Sozialpsychologen der Zukunft werden eine Reihe von Schulklassen haben, an denen sie verschiedene Methoden ausprobieren werden, um die unerschütterliche Überzeugung zu erzeugen, dass Schnee schwarz ist. Man wird bald zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Erstens, dass der Einfluss des Elternhauses hinderlich ist. Zweitens, dass nicht viel getan werden kann, wenn die Indoktrination nicht vor dem zehnten Lebensjahr beginnt. Drittens, dass vertonte und wiederholt vorgetragene Verse sehr wirksam sind. Viertens, dass die Meinung, Schnee sei weiß, von einem krankhaften Hang zur Exzentrik zeugen muss. Aber ich nehme es vorweg. Es ist Sache künftiger Wissenschaftler, diese Maximen zu präzisieren und herauszufinden, wie viel es pro Kopf kostet, Kinder glauben zu lassen, Schnee sei schwarz, und wie viel weniger es kosten würde, sie glauben zu lassen, er sei dunkelgrau.

Russells dystopische Vision wurde 1946 von seinem Freund Sir Julian Huxley (Gründer der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) mit den gleichen Worten beschrieben:

Die Moral für die UNESCO ist klar. Die ihr gestellte Aufgabe, Frieden und Sicherheit zu fördern, kann mit den ihr zugewiesenen Mitteln – Bildung, Wissenschaft und Kultur – niemals vollständig erfüllt werden. Sie muss irgendeine Form von weltpolitischer Einheit ins Auge fassen, sei es durch eine einzige Weltregierung oder auf andere Weise, als einziges sicheres Mittel zur Vermeidung von Kriegen… In ihrem Bildungsprogramm kann sie die letztendliche Notwendigkeit einer weltpolitischen Einheit betonen und alle Völker mit den Auswirkungen der Übertragung der vollen Souveränität von einzelnen Nationen auf eine Weltorganisation vertraut machen.

Welches Ziel würde diese „weltpolitische Einheit“ verfolgen? Einige Seiten später wird Huxleys Vision in all ihren verdrehten Details dargelegt:

Im Moment ist es wahrscheinlich, dass die indirekte Wirkung der Zivilisation eher dysgenetisch als eugenisch ist, und in jedem Fall scheint es wahrscheinlich, dass das tote Gewicht der genetischen Dummheit, der körperlichen Schwäche, der geistigen Instabilität und der Krankheitsanfälligkeit, die bereits in der menschlichen Spezies vorhanden sind, sich als eine zu große Last erweisen wird, um wirklichen Fortschritt zu erreichen. Obwohl es also stimmt, dass eine radikale eugenische Politik auf viele Jahre hinaus politisch und psychologisch unmöglich sein wird, ist es wichtig, dass die UNESCO dafür sorgt, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und dass die Öffentlichkeit über die auf dem Spiel stehenden Fragen informiert wird, damit vieles, was heute undenkbar ist, zumindest denkbar wird.

Die wirtschaftliche Rekolonisierung der Welt

Während viele denken, dass die Nachkriegsjahre in erster Linie vom Kalten Krieg geprägt waren, ist die Realität, dass der Eiserne Vorhang immer nur ein Deckmantel war, um eine vollständige Infiltration und Kolonisierung der Köpfe der Bürger in der transatlantischen Gemeinschaft durchzusetzen, die so viel dafür gegeben hatte, den Aufstieg des Faschismus zu stoppen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der jungen „Babyboomer“-Generation, die die intensivste Konditionierung aller Generationen in der Geschichte erfahren sollte.

Die Bevölkerung wurde während des Zeitalters des ständigen nuklearen Terrors, der asymmetrischen Kriege im Ausland und der Revolutionen der Drogen-Sex-Rock’n’Roll-Gegenkultur im Inland in den Wahnsinn getrieben.

Als Bobby Kennedy ermordet und de Gaulle abgesetzt wurde, war die Bühne frei für eine neue Phase der Kolonialisierung der westlichen Nationalstaaten durch die Freigabe des US-Dollars und die Zerstörung des Goldreservesystems, das als Grundlage des Bretton-Woods-Systems nach 1945 gedient hatte. Solange die Wechselkurse fest waren, war ein Wirtschaftskrieg gegen die Nationen durch kurzfristige Spekulationen (die immer ein Instrument der Londoner City waren) nicht möglich. Darüber hinaus ermöglichte die durch feste Wechselkurse gewährte Stabilität langfristiges Denken und Planen, wie es für den Aufbau großer Infrastrukturen und anderer wissenschaftlicher Projekte erforderlich ist, die die Art von Geduld und Voraussicht erfordern, die kurzfristiges, marktgesteuertes Denken niemals zulässt.

In diesem neuen Zeitalter der Deregulierung nach 1971 wurde die Menschheit weiter um eine neue Idee von „Wert“ herum atomisiert, die von der Vorstellung angetrieben wurde, dass individuelle Wünsche, die nicht durch Vorschriften eingeschränkt sind, kreative Veränderungen innerhalb der angeblich selbstregulierenden Kräfte des Marktes „verursachen“. Je mehr sich die Formel „Gier=Gut“ im Betriebssystem der westlichen Staaten verankerte, desto mehr wurden die umfassenderen Strukturen dieser Staaten von privaten Unternehmen und Banken übernommen, die im Zeitalter des darwinistischen „Überlebens des Stärkeren“ zunehmend miteinander verschmolzen und fusionierten. Je mehr diese miteinander verflochtenen supranationalen Gebilde fusionierten, desto mehr wurden die Hebel der wirtschaftlichen Macht den souveränen Nationalstaaten entrissen und in die Hände der privaten Finanzwirtschaft gelegt, die sich den der Menschheit feindlich gesinnten Kräften verpflichtet fühlt. Während dieses Prozesses verkümmerten die ehemals produktiven Wirtschaftssektoren, die den Nationen Lebenskraft verliehen, und wurden ins Ausland verlagert.

Die normalen Investitionsraten für die Instandhaltung und Verbesserung der kapitalintensiven Infrastruktur brachen ein, und Industriesektoren wurden stillgelegt und in Billiglohnsektoren im Ausland verlagert, die ihrerseits zu neuen Zonen moderner Sklavenarbeit wurden, um den westlichen Konsum mit „billigen Waren“ aus China und billigen, aus dem globalen Süden gestohlenen Ressourcen zu befriedigen.

Wo früher das Geldwachstum an das Wachstum der industriellen Produktion gebunden war, hat das Paradigma nach 1971 das Geldwachstum an immer höhere Raten von unbezahlbaren Schulden und spekulativem Kapital gebunden, das von der realen Welt entkoppelt ist.

Zwei Gesichter des Bösen: WEF und Inter-Alpha-Gruppe

Im selben schicksalhaften Jahr 1971 wurden zwei weitere ominöse Organisationen gegründet.

Im Januar 1971 wurde in der Schweiz von einem Protegé Henry Kissingers namens Klaus Schwab eine Organisation mit dem Namen „Weltwirtschaftsforum“ gegründet. Ein prominentes Gründungsmitglied war Maurice Strong, ein mit Rockefeller verbundener kanadischer Elitist, der zu einem der Gründerväter der modernen Umweltbewegung und Mitarchitekten des Club of Rome geworden war. Eine der Initiativen, die Strong 1970 mit aufgebaut hatte, war der 1001 Nature Trust, ein Projekt zur Kapitalbeschaffung für den World Wildlife Fund for Nature und die neue Umweltbewegung. Einer der Mitbegründer des WWF? Sir Julian Huxley.

Das andere ominöse Unternehmen, das 1971 gegründet wurde, war die Rothschild Inter-Alpha Group von Banken unter dem Dach der Royal Bank of Scotland. Die erklärte Absicht dieser Gruppe findet sich in einer Rede von Lord Jacob Rothschild aus dem Jahr 1983: „Zwei große Typen von Rieseninstitutionen, die weltweite Finanzdienstleistungsgesellschaft und die internationale Geschäftsbank mit globaler Handelskompetenz, können sich zu einem ultimativen, allmächtigen, vielköpfigen Finanzkonglomerat zusammenschließen.“

Worauf Lord Rothschild anspielte, war die Zerstörung der Glass-Steagall-Bankentrennungsgesetze jenseits des Transatlantiks, die seit dem Zweiten Weltkrieg das Geschäftsbank-, das Investmentbank- und das Versicherungsgeschäft in getrennten Welten untergebracht hatten. Diese Zerstörung der Trennwände im Bankwesen begann 1986 mit Margaret Thatchers Big Bang, dem bald darauf die Zerstörung der vier Säulen in Kanada folgte. Obwohl es weitere 14 Jahre dauerte, wurde der letzte Nagel in den Glass-Steagall-Sarg geschlagen, als Clinton das Gesetz als eine seiner letzten Amtshandlungen zerstörte. Ab diesem Zeitpunkt stiegen die Derivatkontrakte, die 1991 nur 2 Billionen Dollar und 1999 80 Billionen Dollar ausgemacht hatten, auf über 650 Billionen Dollar an, als der Immobilienmarkt in den USA 2007 explodierte.

Die Wirtschaft wird zu einer Bombe

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der Kapitalismus selbst durch diesen gesamten Prozess nach 1971 langsam in eine Zeitbombe verwandelt wurde, die nur noch kollabieren kann. Das bedeutet, dass es fatal falsch ist, die Missstände der Globalisierung oder den jetzt stattfindenden Zusammenbruch als Fehler zu betrachten, sondern als gewollte Folge der Konstruktion des Systems selbst.

Die westlichen Nationalstaaten hatten ihre wirtschaftliche Souveränität verloren, als sie ihre Zukunft für den Preis billiger Waren aus dem Ausland verkauften, was sie süchtig danach machte, arme Nationen arm und billige Arbeitskräfte billig zu halten (sich entwickelnde, modernisierende Nationen neigen dazu, qualifizierte, gut bezahlte Arbeitskräfte hervorzubringen, die nicht in eine Bananenrepublik passen).

Und so geriet die Menschheit immer mehr in einen Käfig des „Endes der Geschichte“, der letztendlich eine neue Weltordnung anstrebte, um die alte Ordnung der Nationalstaaten und Demokratien zu ersetzen, die in den vorangegangenen paar Jahrhunderten geherrscht hatte. Hinter „Freihandels“-Abkommen wie NAFTA und Maastricht in den frühen 1990er Jahren verbarg sich eine stärkere zentralisierte supranationale Kontrolle der Nationalstaaten durch die Finanzoligarchie.

Dies war natürlich der fast unaufhaltsame Trend nach dem Zerfall der Sowjetunion (und die Nachahmung der westlichen Globalisierung innerhalb der kurzen Zeit der Schocktherapie der 1990er Jahre in Russland). Ich sage dankenswerterweise „fast unaufhaltsam“, weil 2013 etwas ganz Besonderes und Unerwartetes geschah, das diesen Plan zum Scheitern brachte.

Ein neues Betriebssystem taucht auf

Ich beziehe mich hier auf den Moment, in dem Xi Jinping der Welt mitteilte, dass China nicht unbegrenzt als Drehscheibe für billige Arbeitskräfte des Westens fungieren würde und stattdessen ein neues Programm mit dem Namen „Gürtel- und Straßeninitiative“ als treibende Kraft der chinesischen Außenpolitik vorgestellt wurde. Schon bald schloss sich dieses Programm mit der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion zusammen und gewann über 140 Nationen der Welt für sein Betriebssystem, dessen Zweige sich bis in die Arktis erstrecken und als Polare Seidenstraße bezeichnet werden. Das multipolare System Eurasiens, das sich zwischen 1999 und 2013 langsam weiterentwickelt hatte, nahm mit neuen Finanzinstitutionen, groß angelegten Infrastrukturprojekten und neuen diplomatischen Plattformen, die im Laufe der Zeit aufgebaut wurden, ein beschleunigtes Wachstumstempo an.

Bis 2015 hatten sowohl Russland als auch China ihre eigenen Alternativen zu dem von den USA kontrollierten SWIFT geschaffen, und im selben Jahr trat Russland zur Verteidigung des Prinzips der nationalen Souveränität in Syrien ein.

Nun haben Russland und China, die beide vom militärisch-industriellen Komplex der USA eingekreist sind, in einer gemeinsamen Erklärung ein Manifest für ein neues Betriebssystem veröffentlicht, in dem das Prinzip souveräner Nationalstaaten und Aktivitäten zur Förderung von Win-Win-Kooperation und Bevölkerungswachstum als Grundlage der Ordnung verankert sind.

Wenn also Guterres sich in die Hose macht und sich über die Gefahr zweier gegensätzlicher Systeme beklagt, die sich jetzt herausbilden, oder wenn Bidens Handlanger für Demokratiegipfel werben, die alle Nationen der Welt ausschließen, die nicht auf dem Altar von Gaia geopfert werden wollen, dann können Sie sicher sein, dass etwas entstanden ist, das mit der Menschenwürde vereinbar ist.

Könnten die gegenwärtigen Freiheitsbewegungen, die jenseits des Atlantiks entstehen, einen Wandel in den Teilen der politischen Klasse erzwingen, die ihre Menschlichkeit noch nicht an das borg-ähnliche Engagement des Weltwirtschaftsforums verloren haben, alles in eine unipolare transhumanistische Priesterschaft zu assimilieren? Das bleibt abzuwarten.