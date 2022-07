Die Familie des potenziellen britischen Premierministers Rishi Sunak leitet ein mit China verbundenes Unternehmen, das Partner des Weltwirtschaftsforums ist und digitale ID- und Sozialkredit-Scores vorantreibt.

Die Ehefrau von Sunak ist eine ausländische Staatsbürgerin, die eine Beteiligung an dem mit dem WEF verbundenen Unternehmen hält.

Der ehemalige britische Finanzminister Rishi Sunak – ein Spitzenkandidat für das Amt des nächsten britischen Premierministers – hat familiäre Verbindungen zu einem Technologiepartner des Weltwirtschaftsforums, der sich für eine Wirtschaft nach dem Vorbild der Kommunistischen Partei Chinas mit verfolgbaren, digitalen Identitäten und Währungen einsetzt.

Sunak, der die zweite Runde der Abstimmung der konservativen Abgeordneten im Rennen um die Tory-Führung am 15. Juli nach dem Rücktritt von Boris Johnson für sich entscheiden konnte, gilt weithin als der „neoliberale“ oder „globalistische“ Kandidat.

Der Vater von Sunaks Frau Akshata Murthy ist der Gründer von Infosys, einem indischen Informationstechnologieunternehmen, das Dienstleistungen für eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen und Banken anbietet. Einer der führenden Dienste des Unternehmens ist Finacle, eine digitale Bankplattform. Murthy ist nach wie vor ausländische Staatsbürgerin mit dem Status „non dom“, d. h. sie zahlt keine Steuern im Vereinigten Königreich, obwohl ihr Ehemann der ranghöchste Finanzchef Großbritanniens ist und Premierminister zu werden hofft.

Infosys ist als offizieller Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF) gelistet, dem vorgeworfen wird, die technologische Infrastruktur für die Einführung eines globalen „Social Credit Score“-Systems entwickeln zu wollen.

Soziale Kreditpunkte wurden von autoritären Regimen verwendet, um Personen, die sich nicht an Diktate halten, Rechte zu verweigern und ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Für das Weltwirtschaftsforum würden sich die Prioritäten des Sozialkredits wahrscheinlich auf linke soziale Themen wie Klimawandel, Vielfalt und Gerechtigkeit konzentrieren.

Der Kandidat von Klaus Schwab.

InfoSys ist weit davon entfernt, ein stiller Teilhaber zu sein, und wurde vom WEF als „weltweit führend in digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation“ gelobt.

„Mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Verwaltung von Systemen und Abläufen globaler Unternehmen steuert InfoSys seine Kunden durch ihre digitale Reise, indem es ihnen einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Kern zur Verfügung stellt, der ihnen hilft, die Durchführung von Veränderungen zu priorisieren…“ WEF über das mit Sunak verbundene InfoSys

Mehrere Infosys-Führungskräfte haben ebenfalls Artikel auf der WEF-Website verfasst, darunter der Global Head, President und Chief Compliance Officer des Unternehmens.

Der Präsident von Infosys, Mohit Joshi, hat Artikel für die Website verfasst, in denen er sich für das digitale Bankwesen ausspricht, das den technologischen Rahmen für das „Social Credit Score“-System bildet, das das WEF in die Kritik geraten ist, weil es versucht, es weltweit zu verwirklichen.

Joshi gibt diese Ansichten in einem Artikel für das WEF vom August 2020 wieder: „Warum es an der Zeit ist, die digitalen Währungen der Zentralbanken ernst zu nehmen“.

„Es ist klar, dass die Krise von COVID-19 viele Herausforderungen mit sich bringt – aber auch eine einzigartige Gelegenheit, um zu überdenken, wie Geld in unserer Gesellschaft verwaltet und verwendet wird“, fragt er.

„Es gibt auch glaubwürdige Bedenken, dass Papiergeld das Virus übertragen kann“, behauptete er, bevor er fragte:

„Wer kann es der People’s Bank of China (PBOC) verdenken, als sie im Februar ankündigte, Bargeld zu vernichten, das in risikoreichen Umgebungen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten oder in Krankenhäusern gesammelt wird?“

„Digitale Währungen könnten den schwerfälligen Betriebs- und Sicherheitsapparat beseitigen, der herkömmliche Formen der Geldübermittlung umgibt“, heißt es in dem Artikel weiter, bevor er behauptet, dass es auch politische und soziale Vorteile gibt.

Chinas Kandidat.

„Das Potenzial für China ist hier immens. Wenn der e-RMB auf breiter Front als System zur Rationalisierung des Handels und zur Verringerung von Risiken angenommen wird, könnte China zum Handelsbankier der Welt werden, aber auch zu seiner Fabrik. Das größere Ziel für China ist jedoch eher lokaler Natur und bezieht sich auf die finanzielle Integration. Die Digitalisierung des RMB wird Hunderten von Millionen von Bürgern, darunter auch einigen der am stärksten benachteiligten, den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen. Dieser Vorteil kann auf jedes Land der Welt übertragen werden“, heißt es in dem Artikel weiter, in dem auch Infosys einen Beitrag zu den Digitalisierungsbemühungen leistet.

In einem weiteren Meinungsartikel von Joshi – „Digitale Identität kann helfen, integrative Finanzdienstleistungen zu fördern“ – plädiert er dafür, jeder Person eine „einzigartige digitale Identität“ zu gewähren, um Finanztransaktionen durchzuführen. Er verweist auf die Kommunistische Partei Chinas als ein erfolgreiches Beispiel für diese Politik:

„Die chinesische Regierung in der Provinz Zhejiang hat zu diesem Zweck einen „digitalen Unternehmenscode“ entwickelt, der kleinen und mittleren Banken (KMUs) den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert. MYBank, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Big-Tech-Unternehmens Ant Financial, arbeitet im Rahmen dieses Programms mit der chinesischen Regierung zusammen, um KMUs günstige Kredite und andere Finanzprodukte anzubieten.“

Er fordert auch die Einrichtung eines „digitalen Stabilitätsrates“, der alle Zahlungen regulieren soll.

„Dieser „digitale Stabilitätsrat“ würde den Mitgliedern eine Plattform bieten, um bewährte Verfahren auszutauschen und Risiken im digitalen Handel und im Gesundheitswesen zu überwachen. Mit diesem Gremium könnten Datentreuhandgesellschaften eingerichtet werden, um die Daten von Privatpersonen und KMU zu verwalten“, erklärt er.

Infosys ist auch Mitglied der Partnering Against Corruption Initiative (PACI) des WEF, der branchenübergreifende Vertreter der größten Unternehmen der Welt angehören. The National Pulse hat vor kurzem aufgedeckt, dass der ehemalige CEO von Reuters, der jetzt Vorstandsmitglied des COVID-19-Impfstoffherstellers Pfizer ist, der Initiative angehört, die sich angeblich für Transparenz bei Geschäftspraktiken einsetzt.

Die führenden Köpfe der Initiative sind auch in verschiedenen Untergruppen des WEF tätig, wie etwa Corey Glickman, Global Head of Sustainability and Design Consulting Services, der Mitglied der WEF-Arbeitsgruppe Pioneer Cities ist.

Sunak selbst hat eine Vergangenheit, in der er China gegenüber nachgiebig war. So sagte er dem Telegraph, er wolle einen „kompletten Wandel“ in den Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas zugunsten von verstärkten Handelsbeziehungen und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. China hat seinerseits Sunaks Kandidatur unterstützt.